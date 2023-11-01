NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

India Proxy

Reliable static India IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 500 datacenter IPs in India and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Indian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

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Alisa SattelmaierFineProxy internal platformSource

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Speed under load

FineProxy is a reliable provider of high-quality proxies with excellent customer support and solid warranty policies. They offer secure and fast services, ensuring a seamless experience for users.

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I've been used it for 5+ years and this is a great proxies to work with data scraping/social networks and any other automation projects - fast rotating IPs, almost all proxies are not blocked like in other providers etc. also customer support is quite good.

synk.pitNorton Safe Web, Last yearSource

Traffic never metered

Affordable EU proxies. The only proxy provider that still keeps their prices low. Was looking all across the Internet for something like this and it turned out to be the cheapest proxy provider with unlimited bandwidth.

Wowser BrowserTrustpilot, This yearSource

I cannot find any better services than this specially in terms of residential unlimited, I thought it will start to be of low quality once I use but dammit for the entire time I have used, it stayed above 99%, it’s like awesome to be. Good luck and I hope it stays the same

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Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Does Flipkart block datacenter IPs?Flipkart’s PerimeterX scores

Flipkart’s PerimeterX scores IP reputation in real time. Cloud-hosted IPs (AWS, DigitalOcean) get low trust immediately. FineProxy’s datacenter on own ASN does better — not tagged as cloud. But for sustained scraping during Big Billion Days, ISP proxies are the safer pick. Match browser timezone to Asia/Kolkata and User-Agent to a recent Chrome build — PerimeterX checks both.

Can I watch IPL on JioHotstar from abroad?Yes

With an Indian ISP proxy and an Indian phone number — yes. JioHotstar checks IP geo, timezone, and language. Error NM 4031 means detected VPN or proxy. ISP IPs on Jio or Airtel pass the geo check. Plans start at ₹149 for 3 months. Premium sports content like IPL may require a paid tier — the free model has consumption limits.

What does India's DPDP Act mean for scraping?There’s a contradiction

There’s a contradiction: Section 3(c)(ii) of the Digital Personal Data Protection Act 2023 exempts publicly available data, but the Ministry of Electronics confirmed in August 2024 that scraping public data still needs DPDPA compliance. Product prices, listing metadata, job titles — lower risk. Names, phone numbers, emails — legal gray area. The Supreme Court issued notice in February 2026 on constitutional challenges to the act.

Amazon.in and Amazon.com — same proxy setup?No

No. Amazon.in is a completely separate catalog — different prices, inventory, sellers, delivery options. For cross-regional price comparison, you need premium (dedicated) proxy location India for the Indian side and a US/EU proxy for the other. Amazon.in runs the same anti-bot (Imperva) as global Amazon but with Indian-specific rate limits.

Naukri, Zomato, Swiggy — do they need Indian IPs?Naukri.com filters job

Naukri.com filters job listings by IP — a US IP shows international postings, an Indian IP shows domestic openings including government jobs and tier-2 city positions. Zomato and Swiggy serve restaurant data by city: menus, prices, delivery radius, ratings. Non-Indian IPs get either no results or the international Zomato portal with limited data. To use connect to Indian proxy server for local data, match timezone to Asia/Kolkata and accept-language to en-IN.

Live India Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public India proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
16 online·Need more? →
219.65.73.80:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
1.85 Mbps
100.0%
1 h ago
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h ago
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h ago
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 d ago
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 h ago
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 h ago
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h ago
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h ago
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h ago
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 h ago
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 h ago
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h ago
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h ago
Showing 15 of 16

Guide

JioHotstar, IPL, and the streaming wall

2 min readFineProxy network team

Flipkart runs PerimeterX (HUMAN Security) for bot detection. It checks IP reputation, TLS fingerprints via JA3/JA4 hashes, and geographic consistency — if your IP says India but your browser timezone reads America/New_York, trust score drops. PerimeterX serves a “Press & Hold” challenge on suspected automation, tracking mouse velocity and keyboard timing across the session. Datacenter IPs get flagged faster than ISP. Flipkart’s Big Billion Days sales (October) and Republic Day sales drive massive scraping demand — prices change multiple times per day, stock drops within minutes.

Amazon India (amazon.in) is a separate catalog from amazon.com — different prices, different inventory, different sellers. A proxy with Indian IP shows you what local customers actually see. Meesho (social commerce), Naukri.com (jobs), Zomato and Swiggy (food delivery), 99acres (real estate), MakeMyTrip (travel) — all serve data tied to Indian IPs. Some restrict to city level.

If you need a proxy server to access Indian (IN) websites for price monitoring, inventory tracking, or market research — Indian IPs aren’t optional.

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

From outside India, JioHotstar is geo-blocked. The platform detects VPN and proxy traffic — error NM 4031. It cross-checks IP location against browser timezone and language. If you buy India proxy access for streaming, ISP IPs registered to Jio, Airtel, or Vi pass detection more reliably. Subscription requires an Indian phone number for signup.