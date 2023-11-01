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India Proxy

Betrouwbare statische India IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 500 datacenter-IP’s in India en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Indian proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Nu verrast niemand door het gebruik van proxies. De vraag is waar u meer winstgevend en waar betrouwbaarder proxy pakketten kunt vinden. Het antwoord dat u hier kunt vinden. Er zijn proxy pakketten voor elke eis en prijs. Hoge kwaliteit, proxies uit verschillende landen. Goede snelheid, optimale prijs, professionele technische ondersteuning, ze geven garanties in geval van problemen.

Alisa SattelmaierIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Als u op zoek bent naar kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare proxy-diensten, dan raad ik FineProxy aan om een van de beste providers waarmee ik ooit heb gewerkt. Hun proxies bieden stabiele verbindingssnelheden met vrijwel geen downtime. Ik gebruik ze vooral om beperkingen te omzeilen, en de service presteert consequent uitzonderlijk goed. De website interface is eenvoudig en intuïtief, waardoor de proxy aankoopproces snel en probleemloos. FineProxy biedt een breed scala aan prijsplannen, dus het is gemakkelijk om de juiste oplossing te vinden voor elke behoefte of budget. Hun klantenondersteuning is responsief en professioneel . Elke keer dat ik contact met u op, ontving ik snelle en deskundige hulp. Wat ik vooral waardeer is de transparantie van de dienst: alle informatie over beschikbare proxy locaties en typen (anonieme, elite, enz.) wordt duidelijk en uitgebreid gepresenteerd. Tot slot, ik kan FineProxy met vertrouwen aanbevelen aan iedereen die behoefte heeft aan snelle, stabiele en veilige proxies. De prijs-kwaliteit verhouding is uitstekend, waardoor deze dienst een sterke keuze in de markt.

ZeennsDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

FineProxy is een betrouwbare leverancier van proxies van hoge kwaliteit met uitstekende klantenondersteuning en solide garantiebeleid. Ze bieden veilige en snelle services, waardoor een naadloze ervaring voor gebruikers.

Nguyen TuyenSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.

synk.pitNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Blokkeert Flipkart datacenter-IP's?Flipkart's PerimeterX beoordeelt

Flipkart's PerimeterX beoordeelt IP-reputatie in realtime. Cloud-gehoste IP's (AWS, DigitalOcean) krijgen onmiddellijk een lage vertrouwensscore. FineProxy's datacenter op een eigen ASN presteert beter — niet getagd als cloud. Maar voor aanhoudende scraping tijdens Big Billion Days zijn ISP-proxy's de veiligere keuze. Stem de browsertijdzone af op Asia/Kolkata en de User-Agent op een recente Chrome-build — PerimeterX controleert beide.

Kan ik IPL op JioHotstar kijken vanuit het buitenland?Met

Met een Indiase ISP-proxy en een Indiaas telefoonnummer — ja. JioHotstar controleert IP-geolocatie, tijdzone en taal. Foutmelding NM 4031 betekent dat een VPN of proxy is gedetecteerd. ISP-IP's op Jio of Airtel slagen voor de geocheck. Abonnementen beginnen vanaf ₹149 voor 3 maanden. Premium sportcontent zoals IPL kan een betaald tier vereisen — het gratis model heeft verbruikslimieten.

Wat betekent India's DPDP Act voor scraping?Er zit een

Er zit een tegenstrijdigheid in: Sectie 3(c)(ii) van de Digital Personal Data Protection Act 2023 stelt publiek beschikbare gegevens vrij, maar het Ministry of Electronics bevestigde in augustus 2024 dat het scrapen van openbare data nog steeds DPDPA-compliance vereist. Productprijzen, metadata van vermeldingen, functietitels — lager risico. Namen, telefoonnummers, e-mailadressen — juridisch grijs gebied. Het Supreme Court gaf in februari 2026 een kennisgeving af over grondwettelijke bezwaren tegen de wet.

Amazon.in en Amazon.com — dezelfde proxy-setup?Nee

Nee. Amazon.in is een volledig aparte catalogus — andere prijzen, voorraad, verkopers en leveringsopties. Voor interregionale prijsvergelijking heeft u een premium (dedicated) proxylocatie India nodig voor de Indiase kant en een US/EU-proxy voor de andere. Amazon.in gebruikt dezelfde anti-botbescherming (Imperva) als de wereldwijde Amazon, maar met India-specifieke rate-limits.

Naukri, Zomato, Swiggy — hebben ze Indiase IP's nodig?Naukri.com filtert vacatures

Naukri.com filtert vacatures op basis van IP — een Amerikaans IP toont internationale vacatures, een Indiaas IP toont binnenlandse openstaande functies inclusief overheidsbanen en posities in tier 2-steden. Zomato en Swiggy serveren restaurantdata per stad: menu's, prijzen, bezorgradius en beoordelingen. Niet-Indiase IP's krijgen ofwel geen resultaten, ofwel het internationale Zomato-portaal met beperkte data. Om via een Indiase proxyserver lokale data op te halen, stelt u de tijdzone in op Asia/Kolkata en accept-language op en-IN.

Actieve proxy’s uit India
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit India, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
16 online·Meer nodig? →
219.65.73.80:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
2.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
1.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 u geleden
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.66 Mbps
85.5%
1 u geleden
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 u geleden
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 u geleden
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
99.6%
2 d geleden
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.26 Mbps
53.0%
2 u geleden
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.06 Mbps
63.2%
15 u geleden
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 u geleden
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 u geleden
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMumbai
313 Kbps
53.7%
1 u geleden
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantChennai
569 Kbps
30.9%
4 u geleden
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
448 Kbps
24.6%
5 u geleden
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 u geleden
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemMumbai
270 Kbps
12.3%
5 u geleden
Weergegeven 15 van 16

Handleiding

Gratis proxy voor India

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Flipkart, Amazon India, en waarom scraping lokale IP's vereist

Flipkart draait PerimeterX (HUMAN Security) voor botdetectie. Het controleert IP-reputatie, TLS-fingerprints via JA3/JA4-hashes en geografische consistentie — als uw IP India aangeeft maar uw browsertijdzone America/New_York leest, daalt de vertrouwensscore. PerimeterX toont een “Press & Hold”-challenge bij vermoede automatisering en volgt muissnelheid en toetsenbordtiming gedurende de sessie. Datacenter-IP's worden sneller gemarkeerd dan ISP-IP's. Flipkart's Big Billion Days-uitverkoop (oktober) en Republic Day-sales zorgen voor enorme scrapingvraag — prijzen veranderen meerdere keren per dag, voorraad is binnen minuten uitverkocht.

Amazon India (amazon.in) is een aparte catalogus ten opzichte van amazon.com — andere prijzen, andere voorraad, andere verkopers. Een proxy met een Indiaas IP laat u zien wat lokale klanten daadwerkelijk te zien krijgen. Meesho (social commerce), Naukri.com (vacatures), Zomato en Swiggy (maaltijdbezorging), 99acres (vastgoed), MakeMyTrip (reizen) — allemaal serveren ze data gekoppeld aan Indiase IP's. Sommige beperken dit zelfs tot stadsniveau.

Als u een proxyserver nodig hebt om Indiase (IN) websites te bereiken voor prijsmonitoring, voorraadtracking of marktonderzoek — dan zijn Indiase IP's geen optie, maar een vereiste.

JioHotstar, IPL en de streamingmuur

Proxy’s voor 48 uur. Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Buiten India is JioHotstar geo-geblokkeerd. Het platform detecteert VPN- en proxyverkeer — foutmelding NM 4031. Het vergelijkt de IP-locatie met de browsertijdzone en -taal. Als u India-proxytoegang koopt voor streaming, passeren ISP-IP's geregistreerd bij Jio, Airtel of Vi detectie betrouwbaarder. Voor registratie is een Indiaas telefoonnummer vereist.