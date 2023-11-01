SEO-proxy voor zoekmachines

Waarom SEO proxy's nodig heeft

Zoekresultaten zijn gepersonaliseerd. Hetzelfde zoekwoord kan tot 72% andere resultaten opleveren, afhankelijk van locatie, apparaat, browsegeschiedenis en tijdstip. Zonder proxy's ziet u uw eigen gepersonaliseerde versie — niet wat uw doelgroep ziet. Een proxyservice voor SEO stelt u in staat om rankings te controleren vanuit elke locatie als een nieuwe gebruiker.

Waarom goedkope proxy's slechte data opleveren

Wat u kunt doen met SEO-proxy's

Welk proxytype kiezen

Proxy's instellen voor het scrapen van zoekmachines

Gebruik sticky sessions voor lokale SEO. Behoud hetzelfde IP gedurende 5–10 minuten bij het controleren van lokale resultaten of het pagineren door SERP's. Van IP wisselen midden in een sessie ziet er verdacht uit.

Waarom FineProxy voor SEO

FineProxy beheert een eigen infrastructuur met dedicated IP's die niet worden gedeeld tussen de SEO-taken van andere klanten — waardoor het veelvoorkomende probleem van “verbrande IP's” bij resellers wordt geëlimineerd. U krijgt snelle IP-vervanging wanneer nodig, geo-targeting op stadsniveau in meer dan 30 landen voor lokale positiecontroles, sticky sessions tot 30 minuten voor consistente SERP-paginering, en volledige protocolondersteuning (HTTP/HTTPS/SOCKS5) die compatibel is met tools als Ahrefs, Semrush, Screaming Frog en aangepaste scrapers. Ons dashboard en onze API stellen u in staat om rotatie te beheren, gebruik te monitoren en op te schalen van honderden tot miljoenen query's zonder van provider te hoeven wisselen.