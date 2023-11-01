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SEO-proxy voor zoekmachines

ISP (residentiële) en datacenter IPv4-proxy's voor rank tracking en SERP-scraping: geo-targeting, statisch IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 300 European ISP-IP’s voor SEO positietracking
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn search engine proxy
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.

Darya MolchanovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

FineProxy.Org biedt betrouwbare proxydiensten met een breed scala aan IP-adressen, snelle snelheden en wereldwijde dekking, waardoor privacy gewaarborgd is.

Mai TienSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd

7heGoatCR7Dieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Een waardige service voor degenen die geeft om hun veiligheid on-line. Ik heb het gebruikt voor 10 dagen en volledig tevreden met zijn snelheid. En het meest aangename ding is dat er geen verkeersbeperkingen voor zo'n lage prijs.

Alex D.Intern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom heb ik proxy's nodig voor SEO-tools?SEO-tools die rankings

SEO-tools die rankings controleren of zoekresultaten parsen, genereren veel geautomatiseerde verzoeken. Zoekmachines detecteren dit en reageren met CAPTCHA's, snelheidslimieten of IP-blokkades. Proxy's verdelen verzoeken over meerdere IP's. Bovendien kunt u hiermee resultaten bekijken vanuit specifieke locaties in plaats van gepersonaliseerde resultaten op basis van uw eigen browsegeschiedenis.

Welk proxytype is het beste voor rank tracking?Residentiële proxy's

Residentiële proxy's leveren de meest nauwkeurige resultaten omdat ze gebruikmaken van echte, door ISP's toegewezen IP's die zoekmachines vertrouwen. Datacenter-proxy's zijn goedkoper, maar vertonen tot 43% afwijking in resultaten doordat zoekmachines reacties op datacenter-IP's detecteren en aanpassen. Voor serieuze positietracking zijn residentiële of ISP-proxy's de investering waard.

Hoeveel proxy's heb ik nodig voor SEO-werkzaamheden?Dat hangt

Dat hangt af van uw queryvolume en de gewenste snelheid. Als vuistregel: één proxy per 20-30 query's per uur voor veilig gebruik. Om dagelijks 1.000 zoekwoorden te controleren met de juiste vertragingen, hebt u 30-50 proxy's nodig. Meer proxy's betekent snellere afronding, maar hogere kosten.

Kan ik gratis proxy's gebruiken voor rank tracking?Niet aanbevolen

Niet aanbevolen. Gratis proxy's zijn traag, onbetrouwbaar en hoogstwaarschijnlijk al geblokkeerd door zoekmachines. Ze worden bovendien gedeeld door duizenden gebruikers, wat betekent dat misbruik door iemand anders uw toegang beïnvloedt. Voor SEO-werkzaamheden waarbij datanauwkeurigheid cruciaal is, kosten gratis proxy's u meer tijd dan ze besparen.

Waarom krijg ik verschillende resultaten met verschillende proxy's?Zoekresultaten worden sterk

Zoekresultaten worden sterk gepersonaliseerd op basis van locatie, taal, apparaattype en browsegeschiedenis. Verschillende proxy-IP's lijken afkomstig uit verschillende locaties met verschillende profielen, waardoor resultaten variëren. Dit is juist nuttig voor SEO — het laat u zien wat gebruikers in verschillende steden daadwerkelijk zien. Gebruik proxy's vanuit uw doellocaties voor nauwkeurige lokale data.

Hoe voorkom ik dat ik geblokkeerd word bij het scrapen van zoekmachines?Voeg realistische vertragingen

Voeg realistische vertragingen toe tussen verzoeken (40-50 seconden), gebruik residentiële of ISP-proxy's, roteer user agents op de juiste manier, behoud sessiecookies en vertraag wanneer u CAPTCHA's tegenkomt — wacht langer voor het volgende verzoek. Gebruik geen perfect regelmatige intervallen — voeg willekeurigheid toe om menselijker over te komen.

Werken FineProxy-proxy's met SEO-tools zoals Ahrefs, Semrush en Screaming Frog?Ja

Ja. FineProxy ondersteunt HTTP-, HTTPS- en SOCKS5-protocollen, waarmee alle grote SEO-platformen gedekt zijn. U kunt onze proxy's rechtstreeks configureren in Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox en eventuele aangepaste scrapingscripts. Onze API maakt ook geautomatiseerde proxyrotatie en -beheer mogelijk voor tools die externe proxylijsten ondersteunen.

Handleiding

Rank Tracking, SERP-analyse en concurrentiemonitoring

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Zoekmachines blokkeren actief geautomatiseerde verzoeken met CAPTCHA's, rate limits en IP-bans. Als u serieus bezig bent met SEO — rankings bijhouden, SERP's parsen of concurrenten monitoren — dan heeft u een proxy voor SEO nodig die deze uitdagingen aankan.

Waarom SEO proxy's nodig heeft

Zoekresultaten zijn gepersonaliseerd. Hetzelfde zoekwoord kan tot 72% andere resultaten opleveren, afhankelijk van locatie, apparaat, browsegeschiedenis en tijdstip. Zonder proxy's ziet u uw eigen gepersonaliseerde versie — niet wat uw doelgroep ziet. Een proxyservice voor SEO stelt u in staat om rankings te controleren vanuit elke locatie als een nieuwe gebruiker.

Rate limits worden snel bereikt. Voer een rank tracker uit die honderden zoekwoorden controleert en u raakt binnen enkele minuten geblokkeerd. Zoekmachines detecteren herhaalde query's vanaf hetzelfde IP en reageren met CAPTCHA's of 403/429-fouten. Proxy's verdelen uw verzoeken over meerdere IP's, zodat u onder detectiedrempels blijft.

Lokale SEO vereist lokale IP's. Als u optimaliseert voor “loodgieter in Chicago”, moet u zien wat gebruikers in Chicago daadwerkelijk zien. Een goede proxyserver voor zoekmachinemonitoring biedt u geo-targeting op stadsniveau, zodat u local pack-rangschikkingen, kaartresultaten en locatiespecifieke functies kunt verifiëren.

Waarom goedkope proxy's slechte data opleveren

Niet alle proxy's werken hetzelfde voor SEO. Onderzoek toont aan dat datacenter-proxy's een afwijkingspercentage van 43% opleveren ten opzichte van wat echte gebruikers zien. Zoekmachines detecteren datacenter-IP-bereiken en tonen aangepaste resultaten — soms bewust verslechterd om gescrapete data te vervuilen.

Residentiële proxy's lossen dit op door echte, door ISP's toegewezen IP-adressen te gebruiken. Voor Google ziet verkeer van residentiële IP's eruit als gewone thuisgebruikers die op het web surfen. U krijgt authentieke zoekresultaten zonder detectiestraffen.

Voor de nauwkeurigste proxy voor SEO-rankingcontroles bieden residentiële proxy's met sticky sessions (hetzelfde IP gedurende 5–10 minuten) consistente data over paginering en SERP-functies zoals featured snippets en map packs.

Wat u kunt doen met SEO-proxy's

Rank tracking. Monitor uw posities voor honderden of duizenden zoekwoorden over meerdere zoekmachines en locaties. Bekijk precies waar u staat in elke doelmarkt.

SERP-analyse. Parseer zoekresultaten om te begrijpen wat Google toont voor uw doelzoekopdrachten — featured snippets, People Also Ask, lokale packs, advertenties, organische resultaten. Volg hoe deze in de loop van de tijd veranderen.

Concurrentiemonitoring. Controleer rankings van concurrenten, analyseer hun SERP-aanwezigheid en ontdek op welke zoekwoorden zij zich richten. Met proxy's kunt u dit op schaal doen zonder geblokkeerd te worden.

Lokale SEO-verificatie. Controleer of uw Google Business Profile correct wordt weergegeven in lokale resultaten in verschillende steden. Bekijk local pack-rankings en kaartweergave.

Link prospecting. Zoek naar gastpostmogelijkheden, resource pages en linkbuilding-doelen zonder rate limits te bereiken.

Welk proxytype kiezen

Residential proxies. Het beste voor nauwkeurigheid. Echte ISP-IP's die door zoekmachines worden vertrouwd. Essentieel voor rank tracking waar datakwaliteit telt. Hogere kosten, maar de investering waard voor betrouwbare resultaten.

Statische ISP-proxy's. Combineer residentiële authenticiteit met datacentersnelheid. Ideaal voor high-volume SERP-parsing waar u zowel nauwkeurigheid als doorvoer nodig hebt. FineProxy biedt statische ISP-proxy's met onbeperkte bandbreedte — uitstekend geschikt voor continue monitoring.

Datacenter proxies. Goedkoopst en snelst, maar met een hoger detectierisico. Kan werken als u correcte rotatie en vertragingen instelt. Het beste voor bulktaken waarbij enig gegevensverlies acceptabel is.

Mobile proxies. Het hoogste vertrouwensniveau van zoekmachines, maar het duurst. Gebruik deze voor gevoelige taken waarbij blokkades kostbaar zouden zijn.

Proxy's instellen voor het scrapen van zoekmachines

Respecteer rate limits. Zelfs met proxy's mag u zoekmachines niet bestormen. Voeg willekeurige vertragingen van 40–50 seconden toe tussen query's. Zoekmachines volgen verzoekpatronen — machineachtige timing triggert detectie.

Gebruik sticky sessions voor lokale SEO. Behoud hetzelfde IP gedurende 5–10 minuten bij het controleren van lokale resultaten of het pagineren door SERP's. Van IP wisselen midden in een sessie ziet er verdacht uit.

Stem user agents af op uw proxy. Als u een datacenter-IP gebruikt, stuur dan geen mobiele user agent mee — dat is een duidelijke rode vlag.

Ga correct om met blokkades. Wanneer u een CAPTCHA of 429-fout tegenkomt, pauzeer dat IP voor minimaal 60 minuten. Agressief opnieuw proberen verlengt alleen uw blokkade.

Houd bij wat werkt. Monitor welke proxy's geblokkeerd worden en wanneer. Er ontstaan patronen — bepaalde tijdstippen of queryvolumes veroorzaken meer blokkades.

Waarom FineProxy voor SEO

FineProxy beheert een eigen infrastructuur met dedicated IP's die niet worden gedeeld tussen de SEO-taken van andere klanten — waardoor het veelvoorkomende probleem van “verbrande IP's” bij resellers wordt geëlimineerd. U krijgt snelle IP-vervanging wanneer nodig, geo-targeting op stadsniveau in meer dan 30 landen voor lokale positiecontroles, sticky sessions tot 30 minuten voor consistente SERP-paginering, en volledige protocolondersteuning (HTTP/HTTPS/SOCKS5) die compatibel is met tools als Ahrefs, Semrush, Screaming Frog en aangepaste scrapers. Ons dashboard en onze API stellen u in staat om rotatie te beheren, gebruik te monitoren en op te schalen van honderden tot miljoenen query's zonder van provider te hoeven wisselen.

Wanneer zoekmachines zelf geblokkeerd zijn

Soms is het probleem niet scraping — maar toegang. Bedrijfsfirewalls, schoolnetwerken of regionale beperkingen kunnen Google, Bing of gelokaliseerde zoekmachines volledig blokkeren. Proxy's routeren uw verkeer via onbeperkte locaties, waardoor u normaal ongeblokkeerde toegang tot zoekmachines krijgt.