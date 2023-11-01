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Scraping Proxy

Statische datacenterproxy's op maat voor schaalbare webscraping zonder blokken.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor webscraping.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 datacenter-IP’s voor scrapers
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn scraping proxyservice
  • Exporteer mijn crawler proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer

esta bazaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy zijn een game-changer voor mijn dagelijkse taken. Geen gedoe, geen vertraging, en tonnen van IP-variëteit om mee te werken. Ik heb geprobeerd gratis degenen voor, maar deze service daadwerkelijk levert de consistentie die ik nodig had. Totaal tevreden.

hammadIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Overschakelen naar FineProxy was een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. De setup proces was ongelooflijk glad, en hun proxies naadloos geïntegreerd met mijn bestaande tools. Wat hen echt onderscheidt is de gemoedsrust die ze bieden . . Weten dat ik toegang heb tot een schone en robuuste IP zwembad wanneer ik het nodig heb. Zeer aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar probleemloze proxy diensten!

PATHANDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.

NemanjaDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Welk proxytype werkt het beste voor een web scraping proxy-setup?Datacenter voor

Datacenter voor 80% van de taken. Ze zijn 5-10x goedkoper dan residentiële proxy’s, sneller, en prima voor sites zonder agressieve anti-botbescherming. Kies alleen voor residentieel bij sociale media, Google of sites die specifiek datacenter-ranges blokkeren.

Hoe verbind ik een proxy-API voor web scraping?FineProxy geeft

FineProxy geeft u een endpoint — zoiets als http://gate.fineproxy.org:port. Richt uw scraper op dit adres, voeg authenticatie toe (IP-binding of login/wachtwoord) en alle verzoeken lopen via de proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — kies wat uw tool nodig heeft.

Heeft een proxy-parsertool speciale instellingen nodig?Nee

Nee. A-Parser, ScrapeOps, eigen Python-scripts — ze accepteren allemaal een proxylijst of een gateway-endpoint. Laad uw FineProxy-IP's in, schakel rotatie in als de tool dat ondersteunt, en start uw taak. Standaard proxyadres en poort, meer is niet nodig.

Hoe stel ik proxyrotatie in bij Scrapy?Geef een

Geef een proxy mee in de request-meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Als u rotatie nodig hebt, schrijf dan eenvoudige middleware die vóór elk verzoek de volgende proxy uit uw lijst kiest. Er zijn genoeg kant-en-klare voorbeelden op GitHub — het zijn misschien 15 regels code. FineProxy ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5.

Hoeveel proxy's voor een groot project?100.000

100.000 pagina’s per dag op een normale site: 100-300 IP’s met rotatie. Google of Amazon: 500-1.000+. De pool van FineProxy verwerkt beide — voeg zoveel IP’s toe als u nodig hebt, schaal op elk moment.

Worden mijn proxy-IP's voor scraping gebanned?Uiteindelijk

Uiteindelijk wel — zo werkt het nu eenmaal. Het punt is dat u er genoeg hebt om doorheen te roteren en de opgebrande te vervangen. Met dedicated proxy's van FineProxy gaan IP's langer mee, omdat u de enige gebruiker bent. Als er een gemarkeerd wordt — vervang het vanuit het dashboard.

Welk protocol moet ik gebruiken?HTTP/HTTPS voor

HTTP/HTTPS voor de meeste libraries; SOCKS5 wanneer uw tool een proxy op socketniveau verwacht. UDP is zelden relevant voor web scraping.

Het script slaagt op sitemaps maar faalt op HTML. Waarom?Sitemaps verwelkomen bots

Sitemaps verwelkomen bots; HTML-paden worden bewaakt. Houd headers en cookies consistent, laad de assets die de pagina verwacht en vertraag rond formulieren en POST-endpoints.

De whitelist op kantoor blijft falen, maar thuis werkt het prima. Wat moet ik controleren?Kantoren zitten vaak

Kantoren zitten vaak achter CGNAT of wisselen het publieke uitgaande IP. Whitelist het daadwerkelijke publieke adres, houd een back-upbron achter de hand (thuis/VPN) en gebruik alternatieve poorten als standaardpoorten gefilterd worden.

Handleiding

U hebt geen miljoenen IP's nodig om het web te scrapen

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Proxyproviders pronken graag met poolgroottes — 20 miljoen, 70 miljoen, 100 miljoen IP’s. Klinkt indrukwekkend. Maar een goed beheerde pool van een paar honderd kwalitatieve IP’s verslaat iedere keer een miljoen opgebrande adressen. Het gaat niet om het aantal. Het gaat erom of die IP’s schoon, snel en niet al op de blacklist van uw doelsites staan.

Datacenter vs. residentieel — wanneer u echt meer moet betalen

Voor de meeste scrapingtaken zijn datacenter-proxy's de juiste keuze. Ze zijn snel, goedkoop en verwerken honderden threads moeiteloos. Productlijsten van een e-commercesite, zoekresultaten, openbare gegevens uit directories — datacenter-IP's doen het werk. Residentiële proxy's hebt u pas nodig wanneer de doelsite actief scrapers bestrijdt. Sociale media, Google, zwaar beveiligde marktplaatsen — die controleren of uw IP bij een datacenter hoort. Als dat zo is, verhogen ze de verificatie: meer CAPTCHA's, strengere rate-limits en soms een volledige blokkade. Maar dat is de minderheid van alle scrapingtaken. De meeste websites draaien geen agressieve anti-botsystemen. Roterende datacenter-IP's met de juiste pauzes tussen verzoeken dekken 80% van wat er te scrapen valt.

Web Scraping

Hoeveel IP's hebt u eigenlijk nodig?

Neem het aantal pagina's dat u scrapt, deel het door de snelheid die u nodig hebt, en houd rekening met de tolerantie van de site. Een nieuwssite staat misschien 300+ verzoeken per uur vanaf één IP toe. Een e-commercesite: 100-200. Sociale media: soms maar 30-60. Voor 10.000 pagina's per dag op een gemiddelde site zijn 10-50 IP's met rotatie genoeg. Geen miljoenen. De 100.000 datacenter-proxy's van FineProxy volstaan voor iedere proxyserver-voor-scraping-setup, zelfs een zware.

Werken met scraping-frameworks

De meeste tools ondersteunen proxy’s standaard. In Scrapy geeft u een proxy door via request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Als u iets groters draait, wilt u een Scrapy-proxyrotatiepool opzetten — in feite een middleware die vóór elk verzoek een ander IP uit uw lijst inlaadt. FineProxy werkt met Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright en alles wat HTTP of SOCKS5 ondersteunt.A-Parser, populair voor SEO-scraping, ondersteunt bulk-proxyimport met IP-binding. Laad uw lijst, koppel deze aan uw echte IP in het dashboard van FineProxy en laat A-Parser erdoorheen roteren.

Welke rotatiemethode werkt beter?

Roteren bij elk verzoek is veiliger — geen enkel IP bouwt verdachte activiteit op. Maar het is trager, omdat elk nieuw IP een nieuwe verbinding betekent.Roteren op basis van een timer (elke 50-100 verzoeken) of pas wanneer u geblokkeerd wordt, is sneller en verspilt minder adressen. Begin daarmee. Schakel alleen over naar rotatie per verzoek als u te vaak geband wordt.Voor spider-proxy- en crawler-proxy-setups die duizenden pagina's doorlopen, is rotatie per verzoek de snelheidsafweging meestal waard.

Wat maakt een goede scraping-proxy?

Uw proxy moet snel zijn — bij duizenden verzoeken telt het verschil tussen 50 ms en 200 ms latentie op tot uren. Hij moet schoon zijn — niet misbruikt door spammers, niet op blacklists. En idealiter is hij exclusief van u. Een IP delen met vijftig andere scrapers die allemaal dezelfde doelsite bestoken, is een recept om iedereen geblokkeerd te krijgen. FineProxy bezit zijn 100.000 IP's zelf — niet doorverkocht van een andere provider. U krijgt dedicated proxy's die niemand anders op uw doelsites gebruikt.