Scraping Proxy

Proxyproviders pronken graag met poolgroottes — 20 miljoen, 70 miljoen, 100 miljoen IP’s. Klinkt indrukwekkend. Maar een goed beheerde pool van een paar honderd kwalitatieve IP’s verslaat iedere keer een miljoen opgebrande adressen. Het gaat niet om het aantal. Het gaat erom of die IP’s schoon, snel en niet al op de blacklist van uw doelsites staan.
Datacenter vs. residentieel — wanneer u echt meer moet betalen
Voor de meeste scrapingtaken zijn datacenter-proxy's de juiste keuze. Ze zijn snel, goedkoop en verwerken honderden threads moeiteloos. Productlijsten van een e-commercesite, zoekresultaten, openbare gegevens uit directories — datacenter-IP's doen het werk. Residentiële proxy's hebt u pas nodig wanneer de doelsite actief scrapers bestrijdt. Sociale media, Google, zwaar beveiligde marktplaatsen — die controleren of uw IP bij een datacenter hoort. Als dat zo is, verhogen ze de verificatie: meer CAPTCHA's, strengere rate-limits en soms een volledige blokkade. Maar dat is de minderheid van alle scrapingtaken. De meeste websites draaien geen agressieve anti-botsystemen. Roterende datacenter-IP's met de juiste pauzes tussen verzoeken dekken 80% van wat er te scrapen valt.
Hoeveel IP's hebt u eigenlijk nodig?
Neem het aantal pagina's dat u scrapt, deel het door de snelheid die u nodig hebt, en houd rekening met de tolerantie van de site. Een nieuwssite staat misschien 300+ verzoeken per uur vanaf één IP toe. Een e-commercesite: 100-200. Sociale media: soms maar 30-60. Voor 10.000 pagina's per dag op een gemiddelde site zijn 10-50 IP's met rotatie genoeg. Geen miljoenen. De 100.000 datacenter-proxy's van FineProxy volstaan voor iedere proxyserver-voor-scraping-setup, zelfs een zware.
Werken met scraping-frameworks
De meeste tools ondersteunen proxy’s standaard. In Scrapy geeft u een proxy door via request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Als u iets groters draait, wilt u een Scrapy-proxyrotatiepool opzetten — in feite een middleware die vóór elk verzoek een ander IP uit uw lijst inlaadt. FineProxy werkt met Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright en alles wat HTTP of SOCKS5 ondersteunt.A-Parser, populair voor SEO-scraping, ondersteunt bulk-proxyimport met IP-binding. Laad uw lijst, koppel deze aan uw echte IP in het dashboard van FineProxy en laat A-Parser erdoorheen roteren.
Welke rotatiemethode werkt beter?
Roteren bij elk verzoek is veiliger — geen enkel IP bouwt verdachte activiteit op. Maar het is trager, omdat elk nieuw IP een nieuwe verbinding betekent.Roteren op basis van een timer (elke 50-100 verzoeken) of pas wanneer u geblokkeerd wordt, is sneller en verspilt minder adressen. Begin daarmee. Schakel alleen over naar rotatie per verzoek als u te vaak geband wordt.Voor spider-proxy- en crawler-proxy-setups die duizenden pagina's doorlopen, is rotatie per verzoek de snelheidsafweging meestal waard.
Wat maakt een goede scraping-proxy?
Uw proxy moet snel zijn — bij duizenden verzoeken telt het verschil tussen 50 ms en 200 ms latentie op tot uren. Hij moet schoon zijn — niet misbruikt door spammers, niet op blacklists. En idealiter is hij exclusief van u. Een IP delen met vijftig andere scrapers die allemaal dezelfde doelsite bestoken, is een recept om iedereen geblokkeerd te krijgen. FineProxy bezit zijn 100.000 IP's zelf — niet doorverkocht van een andere provider. U krijgt dedicated proxy's die niemand anders op uw doelsites gebruikt.