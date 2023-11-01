Scraping Proxy

Proxyproviders pronken graag met poolgroottes — 20 miljoen, 70 miljoen, 100 miljoen IP’s. Klinkt indrukwekkend. Maar een goed beheerde pool van een paar honderd kwalitatieve IP’s verslaat iedere keer een miljoen opgebrande adressen. Het gaat niet om het aantal. Het gaat erom of die IP’s schoon, snel en niet al op de blacklist van uw doelsites staan.

Datacenter vs. residentieel — wanneer u echt meer moet betalen

Voor de meeste scrapingtaken zijn datacenter-proxy's de juiste keuze. Ze zijn snel, goedkoop en verwerken honderden threads moeiteloos. Productlijsten van een e-commercesite, zoekresultaten, openbare gegevens uit directories — datacenter-IP's doen het werk. Residentiële proxy's hebt u pas nodig wanneer de doelsite actief scrapers bestrijdt. Sociale media, Google, zwaar beveiligde marktplaatsen — die controleren of uw IP bij een datacenter hoort. Als dat zo is, verhogen ze de verificatie: meer CAPTCHA's, strengere rate-limits en soms een volledige blokkade. Maar dat is de minderheid van alle scrapingtaken. De meeste websites draaien geen agressieve anti-botsystemen. Roterende datacenter-IP's met de juiste pauzes tussen verzoeken dekken 80% van wat er te scrapen valt.