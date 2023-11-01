Over het algemeen niet. Roterende proxy's wisselen uw IP bij elk verzoek of op vaste intervallen, wat handig is voor scraping maar schadelijk tijdens het afrekenen. Sneakersites volgen de IP-consistentie gedurende het hele aankoopproces — als uw adres halverwege de sessie verandert, beschouwt de site dit als verdacht en laat uw winkelwagen vallen of triggert een CAPTCHA. Gebruik in plaats daarvan statische dedicated of statische ISP-proxy's: één vast IP per bottaak voor de volledige sessie. Het enige scenario waarin roterende proxy's helpen, is het monitoren van restockpagina's vóór een drop, niet het afrekenen zelf.