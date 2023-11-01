Gelimiteerde drops zijn binnen seconden uitverkocht. U hebt een bot, uw taken staan klaar, en dan blokkeert Nike uw IP bij het derde verzoek. Dát is het deel waar niemand over praat in botsetupgidsen — zonder de juiste proxy's wordt de snelste bot ter wereld gewoon sneller geblokkeerd.
Hoe drops daadwerkelijk werken
Elke grote sneakerretailer gaat anders om met verkeer, en dat bepaalt welke proxy's u nodig heeft.
Nike, Adidas, Supreme proxy — deze sites gebruiken wachtrijsystemen. Wanneer een gehypete release live gaat, wordt u in een virtuele rij geplaatst. Het systeem controleert uw IP, uw browserfingerprint en uw cookies. Meerdere aanmeldingen vanaf hetzelfde adres? Direct naar achteren in de rij, of gewoon volledig geblokkeerd.
Shopify-gebaseerde winkels (Kith, Palace, Undefeated) werken anders — het is een snelheidsrace. Wie het eerst afrekent, wint. Hier telt ruwe verbindingssnelheid meer dan hoe "residentieel" uw IP eruitziet.
Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) zitten er tussenin. Ze hebben anti-botbescherming, maar die is niet zo agressief als die van Nike. Toch worden datacenter-IP's op deze platforms regelmatig gemarkeerd.
De regel van één proxy per taak
Elke bottaak heeft een eigen IP-adres nodig. 20 taken door 5 proxy's laten lopen betekent 4 taken per adres — en de retailer ziet 4 identieke checkoutpogingen vanaf één locatie. Dat is een directe red flag.
Als u 30 taken draait op een AIO-bot, hebt u 30 proxy's nodig. Geen shortcuts. De beste sneaker-proxyproviders verkopen pakketten die hier specifiek op zijn afgestemd — 50, 100, 250 IP's — omdat sneakerheads precies in die aantallen kopen.
Welk proxytype voor welke winkel
Voor Nike SNKRS en Adidas Confirmed — ISP-proxy's zijn de sterkste keuze. Deze sites draaien geavanceerde anti-botbeveiliging die datacenter-IP-reeksen direct markeert. ISP-proxy's hebben residentiële adressen (de site ziet een gewone thuisgebruiker) maar draaien op datacenter-infrastructuur, waardoor ze snel genoeg zijn voor de checkout-race. Het adres blijft hetzelfde gedurende de volledige huurperiode — belangrijk voor sites die IP-consistentie over sessies heen bijhouden.
Voor Shopify-drops — datacenter-proxy's werken nog steeds. De botbeveiliging van Shopify is minder agressief wat betreft IP-type en richt zich meer op gedrag en CAPTCHA's. Datacenter-IP's zijn sneller en goedkoper, wat ertoe doet wanneer u tientallen taken draait en snelheid bepaalt wie het paar bemachtigt.
Voor Supreme — dat hangt af van de regio. US-drops zijn iets vergevingsgezinder. EU-releases controleren het factuuradres ten opzichte van de IP-locatie, dus u heeft proxy's nodig uit het overeenkomstige land. ISP-proxy's uit de juiste geo zijn hier het veiligst.
Het serververhaal
Proxy's beheren uw identiteit. Maar uw bot moet ook fysiek dicht bij de servers van de retailer staan om latentie te minimaliseren. De meeste serieuze setups draaien bots op een VPS in dezelfde regio als de retailer — US East Coast voor Nike en Footsites, EU voor Europese drops. Uw sneaker-proxyserver maakt verbinding vanuit die VPS, niet vanaf uw thuiscomputer aan de andere kant van de wereld.
De datacenterverbindingen van FineProxy halen tot 500 Mbps met lage latentie — wanneer u uw bot draait vanaf een nabijgelegen VPS via onze proxy's, blijft de hele keten snel.
Wat u een ban oplevert
Retailers detecteren bots via meerdere lagen:
- IP-blacklists — bekende datacenterreeksen en eerder gemarkeerde adressen
- Rate-limiting — te veel verzoeken vanaf één IP in een kort tijdsvenster
- Fingerprinting — browserinstellingen, apparaatgegevens, verbindingspatronen die er geautomatiseerd uitzien
- CAPTCHA's — reCAPTCHA- en hCaptcha-uitdagingen tijdens het afrekenen
Schone, eerder ongebruikte IP's lossen het eerste probleem op. Dedicated proxy's garanderen dat niemand anders uw adres bij dezelfde retailer heeft verbrand. Eén taak per proxy lost het snelheidsprobleem op. Een anti-detect browser of correcte botconfiguratie regelt de fingerprint-kant.