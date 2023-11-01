NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy voor Sneaker Bot

Eén proxy per bottaak — ISP-proxy's voor Nike SNKRS en Adidas Confirmed, datacenter voor Shopify-drops. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geo-targeting per land, dedicated IP's die schoon blijven tussen drops.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen met footsite-proxy’s.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-IP’s in de USA voor sneaker bot tasks
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn sneaker bot proxyservice
  • Exporteer mijn sneaker bot proxylijst als JSON
  • Toon welke sneakerbot-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn sneaker bot proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Altijd tevreden met FineProxy. Ze bieden de beste prijs en prestaties (en ik gecontroleerd veel anderen), reageren op support verzoek zeer vriendelijk en snel en je kunt zelfs regenereren uw proxies na een kleine tijd, gratis.

Viktor SperrlichSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Een van de beste diensten waarmee ik heb gewerkt. Geen achterstand, hoge snelheid, enorme pakketten van IP's uit verschillende landen en regio's.&nbsp;Mooie keuze als u op zoek bent naar kwaliteit en professionaliteit

Nicky TickIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

FineProxy biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Deze proxypagina is de beste die ik ooit heb geprobeerd. De proxy’s worden nergens geblokkeerd en zijn volledig privé. Ik ben er dol op.

Andres DomfTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoeveel proxy's heb ik nodig voor een drop?Eén per bottaak

Eén per bottaak, minimaal. Draait u 25 taken? Dan heeft u 25 proxy's nodig. Voor gehypte releases waar u maximale kansen wilt, draaien ervaren botters 50-100+ taken. FineProxy verkoopt datacenterpakketten vanaf kleine bundels — schaal op naar wat uw botsetup vereist.

Datacenter- of ISP-proxy's voor sneakers?ISP voor

ISP voor Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme en Footsites — die hebben residentieel ogende IP's nodig. Datacenter voor Shopify-gebaseerde winkels waar snelheid belangrijker is dan stealth. Als u bij één drop meerdere retailers bestookt, is het hebben van beide types de veiligste keuze.

Heb ik proxy's uit een specifiek land nodig?Ja, meestal

Ja, meestal wel. US-drops vereisen US-proxy's. EU Supreme-drops vereisen EU-proxy's die overeenkomen met uw factureringsland. Japanse releases vereisen Japanse IP's. Retailers controleren de IP-locatie ten opzichte van het verzend- en factuuradres — een mismatch kan uw bestelling annuleren, zelfs na het afrekenen.

Kan ik proxy's hergebruiken tussen drops?Als de IP's

Als de IP's schoon zijn en niet geblokkeerd waren bij de vorige drop — ja. Dat is het voordeel van dedicated proxy's: niemand anders gebruikt uw adressen tussen drops, dus ze blijven vers. Gedeelde proxypools zijn riskanter omdat iemand anders het IP bij dezelfde retailer al verbrand kan hebben vóór u.

Wat is het verschil tussen AIO-botproxy's en gewone proxy's?Niets technisch. Een

Niets technisch. Een AIO-bot (All-In-One) ondersteunt simpelweg meerdere retailers in één tool. Hij gebruikt standaard HTTP/HTTPS- of SOCKS5-proxy's — dezelfde die u voor elk ander doel zou gebruiken. Het verschil is hoeveel u er nodig hebt (één per taak) en dat ze schoon moeten zijn voor de specifieke retailer waarop u mikt.

Moet ik roterende proxy's gebruiken voor sneaker drops?Over het

Over het algemeen niet. Roterende proxy's wisselen uw IP bij elk verzoek of op vaste intervallen, wat handig is voor scraping maar schadelijk tijdens het afrekenen. Sneakersites volgen de IP-consistentie gedurende het hele aankoopproces — als uw adres halverwege de sessie verandert, beschouwt de site dit als verdacht en laat uw winkelwagen vallen of triggert een CAPTCHA. Gebruik in plaats daarvan statische dedicated of statische ISP-proxy's: één vast IP per bottaak voor de volledige sessie. Het enige scenario waarin roterende proxy's helpen, is het monitoren van restockpagina's vóór een drop, niet het afrekenen zelf.

Handleiding

Sneaker Proxy's: wat u daadwerkelijk door de checkout krijgt

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Gelimiteerde drops zijn binnen seconden uitverkocht. U hebt een bot, uw taken staan klaar, en dan blokkeert Nike uw IP bij het derde verzoek. Dát is het deel waar niemand over praat in botsetupgidsen — zonder de juiste proxy's wordt de snelste bot ter wereld gewoon sneller geblokkeerd.

Hoe drops daadwerkelijk werken

Elke grote sneakerretailer gaat anders om met verkeer, en dat bepaalt welke proxy's u nodig heeft.

Nike, Adidas, Supreme proxy — deze sites gebruiken wachtrijsystemen. Wanneer een gehypete release live gaat, wordt u in een virtuele rij geplaatst. Het systeem controleert uw IP, uw browserfingerprint en uw cookies. Meerdere aanmeldingen vanaf hetzelfde adres? Direct naar achteren in de rij, of gewoon volledig geblokkeerd.

Shopify-gebaseerde winkels (Kith, Palace, Undefeated) werken anders — het is een snelheidsrace. Wie het eerst afrekent, wint. Hier telt ruwe verbindingssnelheid meer dan hoe "residentieel" uw IP eruitziet.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) zitten er tussenin. Ze hebben anti-botbescherming, maar die is niet zo agressief als die van Nike. Toch worden datacenter-IP's op deze platforms regelmatig gemarkeerd.

De regel van één proxy per taak

Elke bottaak heeft een eigen IP-adres nodig. 20 taken door 5 proxy's laten lopen betekent 4 taken per adres — en de retailer ziet 4 identieke checkoutpogingen vanaf één locatie. Dat is een directe red flag.

Als u 30 taken draait op een AIO-bot, hebt u 30 proxy's nodig. Geen shortcuts. De beste sneaker-proxyproviders verkopen pakketten die hier specifiek op zijn afgestemd — 50, 100, 250 IP's — omdat sneakerheads precies in die aantallen kopen.

Welk proxytype voor welke winkel

Voor Nike SNKRS en Adidas Confirmed — ISP-proxy's zijn de sterkste keuze. Deze sites draaien geavanceerde anti-botbeveiliging die datacenter-IP-reeksen direct markeert. ISP-proxy's hebben residentiële adressen (de site ziet een gewone thuisgebruiker) maar draaien op datacenter-infrastructuur, waardoor ze snel genoeg zijn voor de checkout-race. Het adres blijft hetzelfde gedurende de volledige huurperiode — belangrijk voor sites die IP-consistentie over sessies heen bijhouden.

Voor Shopify-drops — datacenter-proxy's werken nog steeds. De botbeveiliging van Shopify is minder agressief wat betreft IP-type en richt zich meer op gedrag en CAPTCHA's. Datacenter-IP's zijn sneller en goedkoper, wat ertoe doet wanneer u tientallen taken draait en snelheid bepaalt wie het paar bemachtigt.

Voor Supreme — dat hangt af van de regio. US-drops zijn iets vergevingsgezinder. EU-releases controleren het factuuradres ten opzichte van de IP-locatie, dus u heeft proxy's nodig uit het overeenkomstige land. ISP-proxy's uit de juiste geo zijn hier het veiligst.

Het serververhaal

Proxy's beheren uw identiteit. Maar uw bot moet ook fysiek dicht bij de servers van de retailer staan om latentie te minimaliseren. De meeste serieuze setups draaien bots op een VPS in dezelfde regio als de retailer — US East Coast voor Nike en Footsites, EU voor Europese drops. Uw sneaker-proxyserver maakt verbinding vanuit die VPS, niet vanaf uw thuiscomputer aan de andere kant van de wereld.

De datacenterverbindingen van FineProxy halen tot 500 Mbps met lage latentie — wanneer u uw bot draait vanaf een nabijgelegen VPS via onze proxy's, blijft de hele keten snel.

Wat u een ban oplevert

Retailers detecteren bots via meerdere lagen:

  • IP-blacklists — bekende datacenterreeksen en eerder gemarkeerde adressen
  • Rate-limiting — te veel verzoeken vanaf één IP in een kort tijdsvenster
  • Fingerprinting — browserinstellingen, apparaatgegevens, verbindingspatronen die er geautomatiseerd uitzien
  • CAPTCHA's — reCAPTCHA- en hCaptcha-uitdagingen tijdens het afrekenen

Schone, eerder ongebruikte IP's lossen het eerste probleem op. Dedicated proxy's garanderen dat niemand anders uw adres bij dezelfde retailer heeft verbrand. Eén taak per proxy lost het snelheidsprobleem op. Een anti-detect browser of correcte botconfiguratie regelt de fingerprint-kant.