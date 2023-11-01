新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

スニーカーボット用プロキシ

ボットタスクごとに1プロキシ — Nike SNKRSやAdidas ConfirmedにはISPプロキシ、Shopifyドロップにはデータセンタープロキシをご利用ください。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、国別ジオターゲティング、ドロップ間もクリーンな状態を保つ専用IPを提供します。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

フットサイト向けプロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • スニーカーボットのタスク用に、米国の静的ISP IPを100件購入する
  • スニーカーボット用プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • スニーカーボット向けプロキシリストをJSONでエクスポート
  • 本日エラー率が最も高かったスニーカーボット用プロキシサービスを表示
  • スニーカーボット用プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyにはいつも満足しています。価格と性能が一番良く（ほかもたくさん確認しました）、サポートへの問い合わせにもとても親切かつ迅速に対応してくれます。しかも、少し時間がたてば無料でプロキシを再生成することもできます。

Viktor SperrlichSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

これまで利用した中でも最高のサービスの一つです。遅延はなく高速で、さまざまな国や地域のIPが大量に入ったパックがあります。品質とプロ意識を求めているなら、良い選択肢です。

Nicky TickFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

Fineproxyは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

アカウント運用

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

このプロキシサイトは、これまで試した中で一番です。どこでもブロックされず、完全にプライベートです。とても気に入っています。

Andres DomfTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
ドロップにはプロキシが何個必要ですか？タスクごとに1つ

ボットタスク1つにつき最低1プロキシが必要です。25タスクを実行するなら25プロキシが必要です。人気リリースで当選確率を最大化したい場合、経験豊富なボッターは50〜100以上のタスクを同時実行します。FineProxyでは小規模バンドルからデータセンターパッケージを販売しており、お客様のボットセットアップに合わせて自由にスケールできます。

スニーカーにはデータセンタープロキシとISPプロキシのどちらが最適？両方を使用

Nike SNKRS、Adidas Confirmed、Supreme、FootsitesにはISPプロキシが最適です。住宅用IPに見えるアドレスが必要だからです。Shopifyベースのストアにはデータセンタープロキシが有効で、ステルス性よりスピードが勝負を分けます。1回のドロップで複数の小売サイトを狙う場合は、両方のタイプを用意しておくのが最も安全です。

特定の国のプロキシが必要ですか？通常は可能

はい、通常は必要です。米国のドロップには米国のプロキシが必要です。EU Supremeのドロップには請求先住所の国と一致するEUプロキシが必要です。日本のリリースには日本のIPが必要です。小売サイトはIPロケーションを配送先・請求先住所と照合しており、不一致があるとチェックアウト後でも注文がキャンセルされる場合があります。

プロキシをドロップ間で使い回せますか？まだクリーンなら

IPがクリーンで、前回のドロップ時にBANされていなければ、はい可能です。これが専用プロキシの強みです。ドロップ間で他のユーザーがお客様のアドレスを使用しないため、IPが常にフレッシュな状態を保てます。共有プロキシプールは、同じ小売サイトで他のユーザーがIPを使い潰している可能性があるため、リスクが高くなります。

AIOボットプロキシと通常のプロキシの違いは何ですか？技術的な違いなし

技術的に特別なことはありません。AIOボット（All-In-One）は、1つのツールで複数のリテーラーに対応するだけです。標準的なHTTP/HTTPSまたはSOCKS5プロキシを使用します — 他の用途で使うものと同じです。違いは必要な数（1タスクにつき1つ）と、ターゲットとする特定のリテーラーに対してクリーンである必要があるという点です。

スニーカードロップにローテーションプロキシを使うべきですか？基本的になし

基本的にはおすすめしません。ローテーションプロキシはリクエストごとや一定間隔でIPが変わるため、スクレイピングには便利ですがチェックアウト時には逆効果です。スニーカーサイトは購入フロー全体を通じてIPの一貫性を追跡しており、セッション途中でアドレスが変わると不審な行動と判断され、カートが破棄されたりCAPTCHAが発動されたりします。代わりに静的専用プロキシや静的ISPプロキシを使用してください。ボットタスク1つにつき固定IP1つをセッション全体で維持します。ローテーションプロキシが役立つ唯一のシナリオは、ドロップ前のリストックページの監視であり、チェックアウトそのものではありません。

ガイド

スニーカープロキシ：チェックアウトを本当に突破するために必要なこと

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

限定ドロップは数秒で完売します。ボットを用意し、タスクも設定したのに、3回目のリクエストでNikeにIPをBANされる——これはボットセットアップガイドではほとんど語られない部分です。適切なプロキシがなければ、世界最速のボットもただ素早くブロックされるだけです。

ドロップの仕組み

主要なスニーカー小売サイトはそれぞれトラフィックの処理方法が異なり、それによって必要なプロキシも変わります。

Nike、Adidas、Supremeのプロキシ — これらのサイトはキュー方式のシステムを採用しています。注目のリリースが開始されると、仮想の待ち行列に配置されます。システムはIP、ブラウザフィンガープリント、Cookieをチェックします。同一アドレスから複数のエントリーがあれば？列の最後尾に回されるか、即座にブロックされます。

Shopifyベースのストア（Kith、Palace、Undefeated）は仕組みが異なり、純粋なスピード勝負です。最初にチェックアウトを完了した人が勝ちます。ここでは、IPが「住宅用」に見えるかどうかよりも、生の接続速度が重要になります。

Footsites（Foot Locker、Finish Line、Eastbay）はその中間に位置します。アンチボット対策は備えていますが、Nikeほど厳格ではありません。とはいえ、これらのプラットフォームではデータセンターIPが定期的にフラグ付けされます。

1タスク1プロキシの原則

ボットタスクごとに固有のIPアドレスが必要です。20タスクを5プロキシで実行すると、1アドレスあたり4タスクが集中し、小売サイト側からは1つのロケーションから4件の同一チェックアウト試行が見えます。これは即座にフラグ付けされます。

AIOボットで30タスクを実行するなら、30個のプロキシが必要です。近道はありません。優良なスニーカープロキシプロバイダーは、50、100、250 IPといった専用パッケージを販売しています。スニーカーヘッズがまさにその単位で購入するからです。

ストアごとのプロキシタイプの選び方

Nike SNKRSやAdidas Confirmedには — ISPプロキシが最強の選択肢です。これらのサイトは高度なアンチボット機能を搭載しており、データセンターIP範囲を即座にフラグ付けします。ISPプロキシは住宅用アドレスを持っているため（サイトからは通常の家庭ユーザーに見えます）、データセンターインフラ上で動作するため、チェックアウト競争に十分な速度を確保できます。アドレスはレンタル期間中ずっと同じまま保持されます — セッション間でIPの一貫性を追跡するサイトにとって重要なポイントです。

Shopifyドロップには — データセンタープロキシが依然として有効です。Shopifyのボット対策はIPタイプよりも行動パターンやCAPTCHAに重点を置いています。データセンターIPはより高速かつ低コストで、数十のタスクを実行し速度が勝敗を分ける場面で大きな差を生みます。

Supremeの場合はリージョンによって異なります。米国のドロップは比較的寛容です。EUのリリースでは請求先住所とIPロケーションが照合されるため、該当する国のプロキシが必要です。適切なジオロケーションのISPプロキシが最も安全な選択です。

サーバー側の構成

プロキシはお客様のIDを隠す役割を果たします。しかしボット自体も、レイテンシを最小化するために小売サイトのサーバーに物理的に近い場所で動作させる必要があります。本格的なセットアップでは、小売サイトと同じリージョンのVPS上でボットを実行するのが一般的です。NikeやFootsitesなら米国東海岸、ヨーロッパのドロップならEUリージョンです。スニーカープロキシサーバーはそのVPSから接続するのであり、地球の裏側にある自宅PCからではありません。

FineProxyのデータセンター接続は最大500 Mbps、低レイテンシを実現します。近隣のVPSから当社のプロキシ経由でボットを実行すれば、チェーン全体が高速なまま維持されます。

BANされる原因

小売サイトは複数のレイヤーでボットを検出します：

  • IPブラックリスト — 既知のデータセンターIP範囲や過去にフラグ付けされたアドレス
  • レート制限 — 短時間に1つのIPから大量のリクエストが発生した場合
  • フィンガープリント — ブラウザ設定、デバイス情報、自動化と判断される接続パターン
  • CAPTCHA — チェックアウト時のreCAPTCHAやhCaptchaチャレンジ

クリーンで未使用のIPが最初の問題を解決します。専用プロキシなら、同じリテーラーで他の誰かにアドレスを使い潰されていないことが保証されます。1タスクにつき1プロキシでレート制限の問題を解決します。アンチディテクトブラウザや適切なボット設定がフィンガープリント側に対処します。