限定ドロップは数秒で完売します。ボットを用意し、タスクも設定したのに、3回目のリクエストでNikeにIPをBANされる——これはボットセットアップガイドではほとんど語られない部分です。適切なプロキシがなければ、世界最速のボットもただ素早くブロックされるだけです。

ドロップの仕組み

主要なスニーカー小売サイトはそれぞれトラフィックの処理方法が異なり、それによって必要なプロキシも変わります。

Nike、Adidas、Supremeのプロキシ — これらのサイトはキュー方式のシステムを採用しています。注目のリリースが開始されると、仮想の待ち行列に配置されます。システムはIP、ブラウザフィンガープリント、Cookieをチェックします。同一アドレスから複数のエントリーがあれば？列の最後尾に回されるか、即座にブロックされます。

Shopifyベースのストア（Kith、Palace、Undefeated）は仕組みが異なり、純粋なスピード勝負です。最初にチェックアウトを完了した人が勝ちます。ここでは、IPが「住宅用」に見えるかどうかよりも、生の接続速度が重要になります。

Footsites（Foot Locker、Finish Line、Eastbay）はその中間に位置します。アンチボット対策は備えていますが、Nikeほど厳格ではありません。とはいえ、これらのプラットフォームではデータセンターIPが定期的にフラグ付けされます。

1タスク1プロキシの原則

ボットタスクごとに固有のIPアドレスが必要です。20タスクを5プロキシで実行すると、1アドレスあたり4タスクが集中し、小売サイト側からは1つのロケーションから4件の同一チェックアウト試行が見えます。これは即座にフラグ付けされます。

AIOボットで30タスクを実行するなら、30個のプロキシが必要です。近道はありません。優良なスニーカープロキシプロバイダーは、50、100、250 IPといった専用パッケージを販売しています。スニーカーヘッズがまさにその単位で購入するからです。

ストアごとのプロキシタイプの選び方

Nike SNKRSやAdidas Confirmedには — ISPプロキシが最強の選択肢です。これらのサイトは高度なアンチボット機能を搭載しており、データセンターIP範囲を即座にフラグ付けします。ISPプロキシは住宅用アドレスを持っているため（サイトからは通常の家庭ユーザーに見えます）、データセンターインフラ上で動作するため、チェックアウト競争に十分な速度を確保できます。アドレスはレンタル期間中ずっと同じまま保持されます — セッション間でIPの一貫性を追跡するサイトにとって重要なポイントです。

Shopifyドロップには — データセンタープロキシが依然として有効です。Shopifyのボット対策はIPタイプよりも行動パターンやCAPTCHAに重点を置いています。データセンターIPはより高速かつ低コストで、数十のタスクを実行し速度が勝敗を分ける場面で大きな差を生みます。

Supremeの場合はリージョンによって異なります。米国のドロップは比較的寛容です。EUのリリースでは請求先住所とIPロケーションが照合されるため、該当する国のプロキシが必要です。適切なジオロケーションのISPプロキシが最も安全な選択です。

サーバー側の構成

プロキシはお客様のIDを隠す役割を果たします。しかしボット自体も、レイテンシを最小化するために小売サイトのサーバーに物理的に近い場所で動作させる必要があります。本格的なセットアップでは、小売サイトと同じリージョンのVPS上でボットを実行するのが一般的です。NikeやFootsitesなら米国東海岸、ヨーロッパのドロップならEUリージョンです。スニーカープロキシサーバーはそのVPSから接続するのであり、地球の裏側にある自宅PCからではありません。

FineProxyのデータセンター接続は最大500 Mbps、低レイテンシを実現します。近隣のVPSから当社のプロキシ経由でボットを実行すれば、チェーン全体が高速なまま維持されます。

BANされる原因

小売サイトは複数のレイヤーでボットを検出します：