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会社情報

FineProxyについて

自社保有のIPレンジ、サーバー、ネットワークで構築したプロバイダーグレードのプロキシインフラ。再販IPは一切使用していません。

運営開始2011年
インフラ自社保有・直接運用

基盤 自社プロキシインフラ — 自社保有のIP範囲、サーバー、 ネットワーク。再販IPは一切なし。

FineProxyは2011年からプロキシサービスを提供しています。当社はIPv4範囲、サーバー、 ネットワークを含む自社インフラを運用し、データセンターと直接契約しています。当社は リセラーでも、他社IPの上に構築されたサービスでもありません。複数の国で公式プロバイダー として運営し、チームや企業向けに専用IP範囲を備えた独立インフラを提供しています。

インフラを第一に

当社が選ばれる理由

自社保有IPv4 & ASN

01

自社レンジから提供するプロバイダーグレードのプール — 再販IPではありません。

データセンターとの直接契約

02

直接契約に基づいて運用されるサーバーとネットワーク。

公式プロバイダー

03

複数の国で正規プロバイダーライセンスを取得済み。

隔離されたインフラ

04

チームや企業向けの専用IP範囲。

2011年 — 現在

当社のあゆみ

  1. 2011

    はじまり

    工科大学を卒業した創業者は、ホスティングではなくプロキシの道を選びました。競合が少なく、 参入障壁が低く、一人でも運営できるビジネスだったからです。初期はサーバー管理、 サポート、営業のすべてを一人でこなしていました。

  2. 成長

    数十から数百へ

    顧客獲得を主導するパートナーが加わり、クライアント基盤は急速に拡大しました。戦略は シンプルながら効果的でした。競合他社が5〜10 IPのプランしか提供しない中、数百のIPを 提供し、より大きな価値を届けるというものです。

  3. スケール

    自社バックボーンの構築

    当社は複数の国でサーバー直接契約を締結し、最終的に自社データセンターを立ち上げました。これが現在のFineProxyの基盤となっています。データセンターとの直接パートナーシップにより、自社保有のIPv4レンジ、サーバー、ネットワークを運用しています。他社のIPを管理するだけの中間レイヤーではありません。

  4. 現在

    本格的なチーム体制へ

    現在FineProxyは、テクニカルサポート、ソフトウェア開発、QAをカバーし、主にヨーロッパと アジアを拠点とするチームで運営しています。パートナーネットワークは当社収益の最大30%を 占め、毎月700万〜1,050万のプロキシを提供しています。多くの国で事業を展開し、 そのうち複数の国では公式プロバイダーとして、独立インフラと専用IP範囲を運用しています。

Network at a glance

FineProxy パフォーマンスボード

クライアント

>22,00069か国以上に対応

安定したプール、予測可能なパフォーマンス

認証済みレビュー

>1,900信頼あるプラットフォームに掲載

常に高い顧客満足度

月間トラフィック

>1500 TB総転送量

バックボーン回線 ホストあたり10〜40 Gbit/s

専用IPv4

>100,000 IP自社レンジ / ASN

再販なし。プロバイダーグレードのプール

サーバー

>500Tier-III/IVデータセンター

グローバル分散・冗長設計

ネットワークアップリンク

≤40 Gbit/sホストあたり

10–40 Gbit/s ティア、アップグレード可能

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お問い合わせ

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PhoneUSA + 1 646 328-50-65PhoneCanada + 1 647 84-651-50Emailsupport@fineproxy.orgEmailadmin@fineproxy.org
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