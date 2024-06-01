FineProxyについて

2011 はじまり 工科大学を卒業した創業者は、ホスティングではなくプロキシの道を選びました。競合が少なく、 参入障壁が低く、一人でも運営できるビジネスだったからです。初期はサーバー管理、 サポート、営業のすべてを一人でこなしていました。

成長 数十から数百へ 顧客獲得を主導するパートナーが加わり、クライアント基盤は急速に拡大しました。戦略は シンプルながら効果的でした。競合他社が5〜10 IPのプランしか提供しない中、数百のIPを 提供し、より大きな価値を届けるというものです。

スケール 自社バックボーンの構築 当社は複数の国でサーバー直接契約を締結し、最終的に自社データセンターを立ち上げました。これが現在のFineProxyの基盤となっています。データセンターとの直接パートナーシップにより、自社保有のIPv4レンジ、サーバー、ネットワークを運用しています。他社のIPを管理するだけの中間レイヤーではありません。