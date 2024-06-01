FineProxyについて

自社保有IPv4 & ASN01
自社レンジから提供するプロバイダーグレードのプール — 再販IPではありません。
会社情報
自社保有のIPレンジ、サーバー、ネットワークで構築したプロバイダーグレードのプロキシインフラ。再販IPは一切使用していません。
基盤 自社プロキシインフラ — 自社保有のIP範囲、サーバー、 ネットワーク。再販IPは一切なし。
FineProxyは2011年からプロキシサービスを提供しています。当社はIPv4範囲、サーバー、 ネットワークを含む自社インフラを運用し、データセンターと直接契約しています。当社は リセラーでも、他社IPの上に構築されたサービスでもありません。複数の国で公式プロバイダー として運営し、チームや企業向けに専用IP範囲を備えた独立インフラを提供しています。
自社レンジから提供するプロバイダーグレードのプール — 再販IPではありません。
直接契約に基づいて運用されるサーバーとネットワーク。
複数の国で正規プロバイダーライセンスを取得済み。
チームや企業向けの専用IP範囲。
工科大学を卒業した創業者は、ホスティングではなくプロキシの道を選びました。競合が少なく、 参入障壁が低く、一人でも運営できるビジネスだったからです。初期はサーバー管理、 サポート、営業のすべてを一人でこなしていました。
顧客獲得を主導するパートナーが加わり、クライアント基盤は急速に拡大しました。戦略は シンプルながら効果的でした。競合他社が5〜10 IPのプランしか提供しない中、数百のIPを 提供し、より大きな価値を届けるというものです。
当社は複数の国でサーバー直接契約を締結し、最終的に自社データセンターを立ち上げました。これが現在のFineProxyの基盤となっています。データセンターとの直接パートナーシップにより、自社保有のIPv4レンジ、サーバー、ネットワークを運用しています。他社のIPを管理するだけの中間レイヤーではありません。
現在FineProxyは、テクニカルサポート、ソフトウェア開発、QAをカバーし、主にヨーロッパと アジアを拠点とするチームで運営しています。パートナーネットワークは当社収益の最大30%を 占め、毎月700万〜1,050万のプロキシを提供しています。多くの国で事業を展開し、 そのうち複数の国では公式プロバイダーとして、独立インフラと専用IP範囲を運用しています。
安定したプール、予測可能なパフォーマンス
常に高い顧客満足度
バックボーン回線 ホストあたり10〜40 Gbit/s
再販なし。プロバイダーグレードのプール
グローバル分散・冗長設計
10–40 Gbit/s ティア、アップグレード可能
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