Brandon Perry

Brandonについて

1985年サンフランシスコ生まれ。テクノロジーに囲まれた環境で育ち、カリフォルニア大学でコンピュータサイエンスを学びました。自社保有のIPレンジから、チーム向けに構築された隔離環境まで、プロキシインフラの仕組みを実態に即して執筆しています。

ITへの興味は、古いラジオやコンピュータを分解して組み立て直すことから始まりました。ソフトウェア開発とスタートアップへの情熱が、その後のキャリアの方向性を形作りました。

大手IT企業でシステムエンジニアとしてキャリアをスタートした後、R&D部門に異動。そこでリサーチへの強い関心が芽生え、技術系メディアへの執筆活動を開始しました。これまでに、さまざまな業界誌に記事が掲載されています。

5年前にFineProxyに参加したことは、重要な転機となりました。最も関心のある分野——サーバー、プロキシ、ネットワーク技術——に集中できる環境を得たのです。以来、FineProxyブログにて、プロキシインフラの内側を解説する記事を執筆しています。自社保有のIPv4レンジやサーバー、隔離環境がチームや企業向けにどのように構築・運用されているのか——リセール型のIPや他社ネットワーク上に重ねただけのインフラに頼るのではない、真のインフラについてお伝えしています。

絶えず進化し続ける分野をより深く理解していただくお手伝いをすること、そして複雑なインフラのトピックを実用的かつわかりやすくお届けすること——それが私にとって最大のやりがいです。