Brandon Perry

Brandon के बारे में

1985 में San Francisco में जन्मे, मैं टेक्नोलॉजी के बीच पला-बढ़ा और University of California से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। मैं इस बारे में लिखता हूँ कि प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर असल में कैसे काम करता है — ओन्ड IP रेंज से लेकर टीमों के लिए बनाए गए आइसोलेटेड एनवायरनमेंट तक।

IT में मेरी दिलचस्पी पुराने रेडियो और कंप्यूटर खोलकर दोबारा जोड़ने के शौक से शुरू हुई। सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स के प्रति मेरे जुनून ने मेरे करियर की दिशा तय की।

मैंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रमुख IT कंपनी में सिस्टम्स इंजीनियर के रूप में की, फिर R&D में आ गया, जहाँ रिसर्च में मेरी गहरी रुचि बनी और मैंने टेक्निकल पब्लिकेशंस के लिए लिखना शुरू किया। पिछले कई सालों में मेरे आर्टिकल्स कई इंडस्ट्री जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं।

पाँच साल पहले FineProxy से जुड़ना मेरे करियर का एक अहम पड़ाव था। इससे मुझे उस चीज़ पर फ़ोकस करने का मौका मिला जो मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है: सर्वर, प्रॉक्सी और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। तब से मैं FineProxy ब्लॉग के लिए लिख रहा हूँ, जहाँ प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर से समझाता हूँ — कैसे ओन्ड IPv4 रेंज, सर्वर और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट टीमों और बिज़नेस के लिए बनाए और ऑपरेट किए जाते हैं, बजाय रीसोल्ड IP या किसी और के नेटवर्क के ऊपर बने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहने के।

मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि मैं लोगों को एक लगातार बदलती हुई फ़ील्ड को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता हूँ, और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक्स को प्रैक्टिकल और आसान बना सकता हूँ।