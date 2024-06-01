Brandon Perry

About Brandon

1985 in San Francisco geboren, bin ich inmitten von Technologie aufgewachsen und habe Informatik an der University of California studiert. Ich schreibe darüber, wie Proxy-Infrastruktur wirklich funktioniert – von eigenen IP-Bereichen bis hin zu isolierten Umgebungen, die für Teams konzipiert sind.

Mein Interesse an IT begann mit alten Radios und Computern, die ich mit Begeisterung auseinandernahm und wieder zusammenbaute. Meine Leidenschaft für Softwareentwicklung und Startups prägte die Richtung meiner Karriere.

Meine Karriere begann als Systemingenieur bei einem großen IT-Unternehmen, bevor ich in die Forschung & Entwicklung wechselte, wo ich ein starkes Interesse an wissenschaftlicher Arbeit entwickelte und begann, für Fachpublikationen zu schreiben. Meine Artikel sind im Laufe der Jahre in zahlreichen Branchenjournalen erschienen.

Mein Einstieg bei FineProxy vor fünf Jahren war ein wichtiger Meilenstein. Er gab mir die Möglichkeit, mich auf das zu konzentrieren, was mich am meisten interessiert: Server, Proxys und Netzwerktechnologien. Seitdem schreibe ich für den FineProxy-Blog und erkläre Proxy-Infrastruktur von innen heraus – wie eigene IPv4-Bereiche, Server und isolierte Umgebungen für Teams und Unternehmen aufgebaut und betrieben werden, anstatt auf weiterverkaufte IPs oder Infrastruktur zu setzen, die auf dem Netzwerk eines Dritten aufsetzt.

Am meisten freut es mich, Menschen dabei zu helfen, ein Fachgebiet besser zu verstehen, das sich ständig weiterentwickelt – und komplexe Infrastruktur-Themen praxisnah und verständlich aufzubereiten.