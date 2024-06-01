Brandon Perry

About Brandon

Nato a San Francisco nel 1985, sono cresciuto circondato dalla tecnologia e ho studiato informatica presso la University of California. Scrivo di come funziona davvero l'infrastruttura proxy — dai range IP di proprietà agli ambienti isolati progettati per i team.

Il mio interesse per l'IT è nato con vecchie radio e computer che mi divertivo a smontare e rimontare. La passione per lo sviluppo software e le startup ha definito la direzione della mia carriera.

Ho iniziato come systems engineer in un'importante azienda IT prima di passare al reparto R&D, dove ho sviluppato un forte interesse per la ricerca e ho cominciato a scrivere per pubblicazioni tecniche. Nel corso degli anni i miei articoli sono apparsi su diverse riviste di settore.

Entrare in FineProxy cinque anni fa ha segnato una tappa importante. Mi ha dato l'opportunità di concentrarmi su ciò che mi interessa di più: server, proxy e tecnologie di networking. Da allora scrivo per il blog di FineProxy, spiegando l’infrastruttura proxy dall’interno — come vengono costruiti e gestiti range IPv4 di proprietà, server e ambienti isolati per team e aziende, anziché affidarsi a IP rivenduti o infrastrutture appoggiate sulla rete di qualcun altro.

Ciò che mi appassiona di più è aiutare le persone a comprendere meglio un settore in costante evoluzione, rendendo accessibili e concreti anche gli argomenti infrastrutturali più complessi.