Proxy per Arbitraggio
Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 5,000 IP datacenter per traffic arbitrage
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Rinnovate every servizio proxy in scadenza questa settimana
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Senza dubbio il miglior servizio proxy che abbia mai usato! Le velocità sono fulminee e posso guardare in streaming i miei programmi preferiti senza buffering. L'interfaccia è intuitiva e rende facile collegarsi a diversi server. Fortemente consigliato a chiunque necessiti di un accesso affidabile!
Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.
Traffico mai misurato
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.
Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.
Località e disponibilità
FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.
FineProxy ha superato le mie aspettative! I proxy sono veloci, sicuri e incredibilmente affidabili. L'ampia gamma di IP e località consente di personalizzare facilmente il servizio in base alle mie esigenze. Il team di assistenza è reattivo e disponibile e risolve rapidamente qualsiasi problema. Fortemente consigliato a chi cerca un servizio proxy degno di fiducia!
Quali proxy dovrebbero essere scelti per l'arbitraggio pubblicitario?IP ISP statici
IP ISP statici fissi per l'intera durata del noleggio. Il principio è: un account = un IP stabile. Fissate il Paese, il fuso orario e la lingua, mentre i cookie e la 2FA persistono tra le sessioni. Questo riduce i controlli della piattaforma e mantiene prevedibile il comportamento dell'account.
E cosa serve per l'arbitraggio del traffico?Grandi pacchetti di
Grandi pacchetti di IP datacenter (DC) ad alta larghezza di banda: decine di migliaia di indirizzi, assegnazione casuale dalle subnet meno cariche, distribuzione per /24 e Paesi. Questo consente di parallelizzare i flussi senza raggiungere i limiti su un singolo IP o una singola regione.
Quale velocità è realistica e da cosa dipende?400–500 Mbps
Su server remoti (VPS/dedicati) si registrano picchi intorno ai 400–500 Mbps con una configurazione adeguata (keep-alive, connection pool, prossimità geografica). Il fattore chiave da ricordare: il throughput complessivo è limitato dall'anello più lento della catena — di solito la propria rete o il routing. Da parte nostra forniamo un canale stabile e ad alta capacità; il proxy in sé non aggiunge velocità oltre quella consentita dalla vostra connessione.
Come funzionano i prezzi per pacchetti di traffico elevati?Utilizziamo un
Utilizziamo un modello wholesale con emissione automatizzata. Su grandi volumi, il prezzo per IP scende sotto $0.10 (la tariffa esatta dipende dal piano scelto). Gli indirizzi vengono assegnati in modo casuale dalle subnet meno cariche, e i range problematici possono essere sostituiti rapidamente secondo i termini del vostro piano.
È possibile combinare proxy ISP e DC nello stesso progetto?Sì
Sì, ed è uno schema molto diffuso. Utilizzate i proxy static ISP per login, autenticazione e azioni sensibili dove la fiducia è fondamentale. Indirizzate upload massivi, esecuzioni in serie e test attraverso il pool DC. Mantenete domini e ruoli separati in modo che i due scenari non interferiscano tra loro.
Quali protocolli e metodi di accesso sono supportati?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS e SOCKS5 (TCP). L'autorizzazione avviene tramite login/password oppure via allowlist (associando i vostri IP esterni). Per scenari Discord/RTC offriamo un'opzione UDP (acquistabile separatamente), ma per la maggior parte delle attività di arbitraggio il TCP è sufficiente.
Come evitate la sovrapposizione di attività con altri clienti sugli stessi IP?Assegniamo gli
Assegniamo gli indirizzi in modo casuale dalle subnet meno cariche, con un limite di circa cinque clienti per IP. La probabilità di sovrapposizione è bassa. Se notate un degrado su indirizzi specifici, segnalateli: vi suggeriremo delle sostituzioni secondo i termini del vostro piano.
Quali limiti dovrebbero essere considerati durante la pianificazione?Il vincolo
Il vincolo principale è il numero di connessioni simultanee per servizio. All'interno di tali connessioni, il rate di richieste dipende dalle soglie della piattaforma target. Best practice: distribuite il carico in modo uniforme su tutta la vostra lista di IP e seguite un modello «human-like» — pause randomizzate, caching dove possibile e backoff esponenziale in caso di errori.