Proxy per Twitter (X)

Tre motivi portano le persone a cercare un proxy per X (Twitter): gestire più account, estrarre dati tramite API e ottenere accesso dove la piattaforma è bloccata. Ciascun caso ha le proprie regole, e il tipo di proxy sbagliato può farvi bannare più in fretta che non usarne affatto.

Gestione di account multipli

X consente ufficialmente fino a 10 account per utente, ma nel momento in cui accedete a diversi account dallo stesso IP, la piattaforma li collega. Uno viene segnalato — tutti gli account collegati sono a rischio. Per i team SMM che gestiscono oltre 30 profili, questo è un problema serio.

Ogni account ha bisogno del proprio indirizzo IP. Ma questo è solo metà del lavoro: X traccia anche fingerprint del browser, cookie, impostazioni del fuso orario e pattern comportamentali. Un proxy senza isolamento della sessione è come chiudere la porta a chiave lasciando la finestra aperta. I browser antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) creano un ambiente separato per ogni account. Il proxy gestisce l\'IP, il browser gestisce tutto il resto.

Per la gestione degli account, i proxy ISP sono la scelta più sicura. La piattaforma è aggressiva nel segnalare i range datacenter durante i login. Gli indirizzi ISP provengono da provider reali e appaiono come normali connessioni domestiche. I limiti di attività si applicano comunque per ogni account, indipendentemente dal proxy: 2.400 tweet al giorno, 400 follow, 1.000 like. Superate queste soglie e finirete in shadowban — i vostri post smettono di comparire nelle ricerche e nei feed degli hashtag, ma non riceverete alcuna notifica. Diventate semplicemente invisibili.

Accesso API

X ha eliminato l'accesso gratuito alle API a febbraio 2023. I prezzi attuali:

Free: 1.500 post/mese (lettura), 50 tweet/giorno (scrittura). A malapena sufficiente per test.

Basic ($200/mese): 10.000 post/mese.

Pro ($5.000/mese): 1 milione di post/mese.

Enterprise ($42.000+/mese): 50 milioni+.

I rate limit sono per app e per finestra di 15 minuti. Se gestite più app o avete bisogno di un throughput superiore, distribuire le chiamate su più API key — ciascuna sul proprio proxy dedicato — moltiplica la vostra capacità effettiva. Un proxy API che ruota tra le chiavi gestisce tutto automaticamente. Poiché le chiamate API sono server-to-server, proxy datacenter funzionano perfettamente in questo caso: la piattaforma non segnala il tipo di IP per le richieste API autenticate.

Scraping — la via difficile

Fare scraping di X senza le API è una battaglia continua. La piattaforma rilascia aggiornamenti difensivi ogni 2-4 settimane che rompono gli scraper esistenti. I guest token sono legati all'IP e scadono ogni poche ore. Gli endpoint GraphQL cambiano regolarmente i propri ID. Il TLS fingerprinting individua i browser headless. E gli IP datacenter vengono bloccati quasi immediatamente per gli accessi non autenticati.

Mantenere uno scraper fatto in casa richiede 10-15 ore al mese di lavoro continuativo. Per la maggior parte dei team, pagare l'accesso alle API o utilizzare un servizio di scraping gestito costa meno del tempo di sviluppo.

Ottenere l\'accesso dove è bloccato

In alcuni Paesi e su reti con restrizioni (scuole, uffici), X è bloccato a livello di firewall. Un proxy instrada il vostro traffico attraverso un indirizzo diverso, e il filtro non rileva mai la connessione alla piattaforma. Per un accesso sbloccato a Twitter, anche un semplice proxy HTTP con il giusto host e port è sufficiente — il blocco è lato rete, non lato X. Potete utilizzare l\'interfaccia web di Twitter su x.com tramite qualsiasi browser con le impostazioni proxy configurate.