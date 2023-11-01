NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy per Twitter (X)

Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per X.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 static ISP IPs per X accounts
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei X servizio proxy
  • Esportate i miei X lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the locations disponibili per proxy ISP per X
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei X servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Uso i proxy di FineProxy.org per i social media, così da garantire l'anonimato ed evitare il blocco degli account. Sono affidabili, efficienti e facili da usare, con prestazioni stabili. Una prova gratuita per i nuovi utenti migliorerebbe ulteriormente il servizio e attirerebbe più clienti. I proxy di FineProxy.org sono inoltre compatibili con varie piattaforme e offrono velocità e sicurezza eccellenti. Sia per uso personale sia per esigenze aziendali, il servizio è fortemente consigliato per qualità e funzionalità.

Alexsander123SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Un servizio molto comodo per chi necessita di proxy senza configurazioni complicate. Tutto si avvia rapidamente, sono disponibili diversi Paesi e c'è una discreta scelta di piani. Ho usato i proxy per attività di analisi e automazione e sono rimasto completamente soddisfatto dei risultati.

EvgeniyDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Forniscono API che consentono agli utenti di recuperare i proxy dal loro sito web. Anche se l'assistenza clienti non parlava molto bene l'inglese, si è impegnata molto per aiutarmi. Offrono inoltre il cambio dell'IP dopo sette giorni.

Anonymous UserTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Sono più che soddisfatto: è un buon servizio. Ho il pacchetto europeo e mi trovo bene, con una buona velocità. Grazie mille, vi assegno 5 stelle.

Johan GtPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Come faccio a sapere se ho subito un shadowban?Cercate i vostri

Cercate i vostri post recenti dopo aver effettuato il logout: se non compaiono, è probabile che siate stati sottoposti a shadowban. Strumenti come Shadowban Test o Circleboom possono verificarlo automaticamente. I shadowban si verificano quando l\'algoritmo rileva comportamenti simili allo spam: pubblicare troppo velocemente, seguire/smettere di seguire in massa o contenuti identici su più account. Di solito sono temporanei se si interrompe il comportamento che li ha innescati.

I proxy datacenter sono sicuri per gli account X?Per la gestione

Per la gestione degli account e la pubblicazione — rischioso. La piattaforma segnala attivamente i range IP datacenter durante login e interazioni. Per chiamate API tramite endpoint autenticati — nessun problema. La piattaforma tratta il traffico API autenticato in modo diverso rispetto alle sessioni browser.

Quanti account posso gestire in sicurezza per singolo IP?Uno

Uno. Con più di uno la piattaforma li collega. Anche accedere a un secondo account «solo per controllare qualcosa» dallo stesso indirizzo crea un collegamento. Se gestite 20 account, vi servono 20 IP separati con 20 profili browser distinti.

Posso fare scraping di X senza pagare l'accesso alle API?Tecnicamente

Tecnicamente sì, ma il costo è elevato in un altro senso. La piattaforma aggiorna le proprie difese ogni 2-4 settimane, rendendo gli scraper regolarmente inutilizzabili. I guest token scadono e sono legati all\'IP. Finirete per spendere più ore di sviluppo a mantenere uno scraper di quanto spendereste per l\'accesso API Basic ($200/mese per 10.000 post).

Qual è il modo più economico per scalare su X?Per la pubblicazione

Per la pubblicazione: i limiti della piattaforma stessa (2.400 tweet/giorno per account) sono sufficienti per la maggior parte dei use case. I proxy vi permettono di gestire più account, ciascuno entro quei limiti. Per la lettura dei dati: il piano API Free (1.500 post/mese) più alcuni IP dedicati copre un monitoraggio leggero. Per volumi importanti, il piano Basic a $200/mese più una configurazione proxy per le API è il percorso più conveniente.

Posso usare più API key gratuite invece di pagare un piano superiore?

Sì, ed è il modo più pratico per risparmiare sui costi API. Ogni chiave gratuita vi offre 1.500 post al mese. Dieci chiavi su dieci proxy datacenter separati — sono 15.000 post gratis, più del piano Basic a $200/mese. Le chiamate API sono server-to-server, quindi gli IP datacenter funzionano perfettamente. Il fattore limitante è l'approvazione dell'account sviluppatore di X — ogni chiave richiede un account proprio con verifica telefonica, quindi scalare a centinaia richiede impegno. Ma anche 10-20 chiavi gratuite coprono le esigenze della maggior parte dei team.

Guida

Per cosa servono davvero i proxy su X

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Tre motivi portano le persone a cercare un proxy per X (Twitter): gestire più account, estrarre dati tramite API e ottenere accesso dove la piattaforma è bloccata. Ciascun caso ha le proprie regole, e il tipo di proxy sbagliato può farvi bannare più in fretta che non usarne affatto.

Gestione di account multipli

X consente ufficialmente fino a 10 account per utente, ma nel momento in cui accedete a diversi account dallo stesso IP, la piattaforma li collega. Uno viene segnalato — tutti gli account collegati sono a rischio. Per i team SMM che gestiscono oltre 30 profili, questo è un problema serio.

Ogni account ha bisogno del proprio indirizzo IP. Ma questo è solo metà del lavoro: X traccia anche fingerprint del browser, cookie, impostazioni del fuso orario e pattern comportamentali. Un proxy senza isolamento della sessione è come chiudere la porta a chiave lasciando la finestra aperta. I browser antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) creano un ambiente separato per ogni account. Il proxy gestisce l\'IP, il browser gestisce tutto il resto.

Per la gestione degli account, i proxy ISP sono la scelta più sicura. La piattaforma è aggressiva nel segnalare i range datacenter durante i login. Gli indirizzi ISP provengono da provider reali e appaiono come normali connessioni domestiche. I limiti di attività si applicano comunque per ogni account, indipendentemente dal proxy: 2.400 tweet al giorno, 400 follow, 1.000 like. Superate queste soglie e finirete in shadowban — i vostri post smettono di comparire nelle ricerche e nei feed degli hashtag, ma non riceverete alcuna notifica. Diventate semplicemente invisibili.

Accesso API

X ha eliminato l'accesso gratuito alle API a febbraio 2023. I prezzi attuali:

  • Free: 1.500 post/mese (lettura), 50 tweet/giorno (scrittura). A malapena sufficiente per test.
  • Basic ($200/mese): 10.000 post/mese.
  • Pro ($5.000/mese): 1 milione di post/mese.
  • Enterprise ($42.000+/mese): 50 milioni+.

I rate limit sono per app e per finestra di 15 minuti. Se gestite più app o avete bisogno di un throughput superiore, distribuire le chiamate su più API key — ciascuna sul proprio proxy dedicato — moltiplica la vostra capacità effettiva. Un proxy API che ruota tra le chiavi gestisce tutto automaticamente. Poiché le chiamate API sono server-to-server, proxy datacenter funzionano perfettamente in questo caso: la piattaforma non segnala il tipo di IP per le richieste API autenticate.

Scraping — la via difficile

Fare scraping di X senza le API è una battaglia continua. La piattaforma rilascia aggiornamenti difensivi ogni 2-4 settimane che rompono gli scraper esistenti. I guest token sono legati all'IP e scadono ogni poche ore. Gli endpoint GraphQL cambiano regolarmente i propri ID. Il TLS fingerprinting individua i browser headless. E gli IP datacenter vengono bloccati quasi immediatamente per gli accessi non autenticati.

Mantenere uno scraper fatto in casa richiede 10-15 ore al mese di lavoro continuativo. Per la maggior parte dei team, pagare l'accesso alle API o utilizzare un servizio di scraping gestito costa meno del tempo di sviluppo.

Ottenere l\'accesso dove è bloccato

In alcuni Paesi e su reti con restrizioni (scuole, uffici), X è bloccato a livello di firewall. Un proxy instrada il vostro traffico attraverso un indirizzo diverso, e il filtro non rileva mai la connessione alla piattaforma. Per un accesso sbloccato a Twitter, anche un semplice proxy HTTP con il giusto host e port è sufficiente — il blocco è lato rete, non lato X. Potete utilizzare l\'interfaccia web di Twitter su x.com tramite qualsiasi browser con le impostazioni proxy configurate.

Il proxy migliore per accedere a Twitter dipende dal vostro obiettivo: proxy ISP per la gestione degli account, proxy datacenter per il lavoro via API, e uno qualsiasi dei due per sbloccare Twitter su reti con restrizioni.