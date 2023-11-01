Proxy per DeepSeek
Proxy datacenter IPv4 per DeepSeek API: utilizza più chiavi su IP separati, aggira il throttling dinamico, HTTP/HTTPS/SOCKS5, configurazione compatibile con OpenAI.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one dedicated US IP per a DeepSeek API key
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Accesso API e agente
Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.
Forniscono API che consentono agli utenti di recuperare i proxy dal loro sito web. Anche se l'assistenza clienti non parlava molto bene l'inglese, si è impegnata molto per aiutarmi. Offrono inoltre il cambio dell'IP dopo sette giorni.
Gestione degli account
L’ho usato con un bot per Twitch e ha funzionato perfettamente. Ringrazio FineProxy per aver dedicato un ottimo sistema proprio a ciò di cui ho bisogno.
Cercavo un servizio senza registrazioni complicate né lunghe configurazioni. FineProxy era perfetto: ho acquistato un piano, ottenuto l'accesso e stabilito la connessione in pochi minuti. Lo uso per social media e analisi. Finora non ho riscontrato problemi seri, la connessione è eccellente e il prezzo contenuto.
Ordini minimi
Per prima cosa ho acquistato 1 proxy di prova per Avito. L'ho verificato: funzionava. Ho avuto un problema di connessione perché ero inesperta. Il venditore non si è arreso, ha controllato personalmente tutto e mi ha aiutata. Ora ogni settimana acquisto da loro un pacchetto proxy; per i social network è ottimo e la velocità buona. Mi piace. Se si scrive sul sito quando il venditore è online, risponde rapidamente. Lo consiglio!
Salve amici, voglio esprimere la mia opinione sui proxy: 5 Paesi diversi con accesso a 10.000 IP per 10 o 30 giorni a un prezzo molto basso. Qual è la mia conclusione? Colleghi, posso solo dire che vi faranno riflettere.
Perché DeepSeek rallenta le richieste senza preavviso?DeepSeek regola
DeepSeek regola i limiti in tempo reale in base al carico dei server. Non esiste una soglia pubblicata su cui basare la pianificazione. Quando la piattaforma è sotto carico, il vostro account ottiene meno capacità. L'hanno confermato pubblicamente, ma non offrono alcun modo per aumentare i limiti individuali.
Quante richieste posso effettivamente inviare?Nessuno
Nessuno lo sa con certezza — DeepSeek non divulga i numeri. Gli utenti riferiscono che nelle ore di bassa attività è possibile inviare decine di richieste al minuto senza problemi. Nei momenti di picco, anche 5-10 richieste al minuto possono causare rallentamenti. È proprio questo che rende i limiti frustranti — non si può pianificare qualcosa che non si può misurare.
Quante API key servono?Iniziate con 3-5
Iniziate con 3-5 chiavi se con una sola venite limitati. Ogni chiave su un IP diverso appare a DeepSeek come un utente separato. Monitorate la frequenza dei rallentamenti e aggiungete altre chiavi in base alle necessità.
DeepSeek blocca gli IP datacenter?No
No. L'API di DeepSeek è pensata per l'accesso programmatico — il traffico da server è previsto. Il rate limiting è legato al vostro account e al pattern di utilizzo, non al tipo di IP.
Il piano gratuito è utilizzabile per lavoro reale?Per test e
Per test e piccoli progetti — sì. Per qualsiasi attività che richieda un throughput costante, il throttling dinamico lo rende inaffidabile. Gli account a pagamento ottengono una priorità migliore, ma nemmeno loro sono immuni nelle ore di punta. Più chiavi a pagamento distribuite su più IP è la configurazione più stabile.