Esclusione di garanzie

Aggiornato al 5 gennaio 2026 Stampa

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Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione di determinate garanzie. Nella misura in cui tali esclusioni non siano consentite, le clausole di cui sopra potrebbero non applicarsi all’utente.

Limitazione di responsabilità#

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso FineProxy o le Parti Indennizzate saranno responsabili per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, perdita di dati, perdita di avviamento, interruzione dell’attività o malfunzionamento dei sistemi informatici, derivanti da o correlati ai presenti Termini o all’uso, o all’impossibilità di utilizzare, i Servizi, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, la responsabilità complessiva totale di FineProxy e delle Parti Indennizzate derivante da o correlata ai presenti Termini o ai Servizi non potrà in alcun caso superare 500 USD (cinquecento dollari statunitensi).

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