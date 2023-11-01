Ogni proxy FineProxy è anonimo a livello elite di default — rimuove gli header X-Forwarded-For, Via e Proxy-Connection prima che la vostra richiesta raggiunga il target. Il vostro IP reale non compare mai nel traffico. Quando acquistate l'accesso a un proxy server anonimo da un provider a pagamento, questo è lo standard di base, non una funzionalità premium. La domanda che vale la pena porsi non è «questo proxy è anonimo?» ma se il proxy resiste ai metodi di rilevamento che hanno sostituito i controlli sugli header già da anni.

Tre livelli di anonimato — e perché solo uno conta davvero

Il settore dei proxy classifica l'anonimato in tre livelli. I proxy trasparenti inoltrano il vostro IP reale negli header — inutili per la privacy. I proxy anonimi nascondono il vostro IP ma aggiungono un header Via, comunicando al target “questa richiesta è passata attraverso un proxy.” I proxy elite (chiamati anche high anonymity proxy server) eliminano tutto — nessun IP inoltrato, nessun indicatore di proxy, nessuna traccia negli header HTTP.

Il punto è questo: qualsiasi proxy a pagamento che valga la pena acquistare è di livello elite da anni. Il sistema a tre livelli risale ai primi anni 2000, quando i proxy trasparenti e «anonimi» erano comuni nelle liste gratuite. Nel 2026, se pagate per un proxy e non è elite, state pagando per nulla.

L'intero pool di FineProxy’s — shared e dedicato, HTTP e SOCKS5 — opera con anonimato di livello elite. Non perché sia un tier speciale. Perché qualsiasi livello inferiore è inutile.

Gli header sono la parte facile

Rimuovere X-Forwarded-For basta a superare un sistema di rilevamento del 2010. Le piattaforme moderne controllano molto di più:

Reputazione IP — questo indirizzo è presente nei database proxy come MaxMind, IPInfo o DB-IP? Ogni piattaforma importante è abbonata ad almeno uno di questi servizi. Se il vostro IP compare nella loro classificazione datacenter o proxy, il sito lo sa ancora prima che la vostra prima richiesta venga caricata.

Tipo di ASN — questo IP appartiene a una società di hosting o a un ISP consumer? Gli ASN datacenter vengono segnalati di default sulle piattaforme con rilevamento aggressivo. Ecco perché esistono i proxy ISP — hanno una classificazione ASN residential.

TLS fingerprinting — l'handshake SSL della vostra connessione ha una firma univoca (JA3/JA4). Se non corrisponde a quella prodotta da un browser normale, il sito la segnala indipendentemente dalla qualità dell'IP.

Un indirizzo IP anonimo preso da una lista gratuita non supera nessuno di questi controlli. Un proxy gestito correttamente da un provider diretto supera i primi due per la maggior parte dei target — e questo copre la stragrande maggioranza dei casi d'uso reali.

Perché le liste di proxy gratuiti non funzionano

Cercare liste di proxy anonimi su internet è una delle prime cose che si tenta. Gli IP presenti in queste liste provengono da open proxy — server configurati in modo errato che accettano connessioni esterne. Sono già presenti in ogni database di blocklist. Nella migliore delle ipotesi sono di livello trasparente o anonimo, non elite. Qualcun altro controlla il server e può vedere il vostro traffico. Vanno offline senza preavviso.

FineProxy possiede oltre 100.000 indirizzi IPv4 su più ASN. Ogni indirizzo è di livello elite, monitorato per l'uptime e sostituito quando la reputazione si degrada. Questa è la «lista» che funziona — un pool gestito dove la qualità degli IP viene mantenuta, non un dump di open server casuali raccolti con lo scraping.

Protocollo e crittografia

SOCKS5 garantisce maggiore anonimato rispetto ai proxy HTTP perché opera a un livello più basso — nessun header specifico HTTP che possa far trapelare informazioni. FineProxy supporta SOCKS5 su ogni proxy senza costi aggiuntivi. Per i target HTTPS, ogni IP dispone di un proprio certificato SSL, il che significa che il traffico tra voi e il proxy è crittografato in modo indipendente. Nessun certificato condiviso, nessuna discrepanza di certificati che possa attivare il rilevamento.