NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy anonimo

Anonimato di livello elite di default: rimozione degli header X-Forwarded-For/Via, supporto SOCKS5, oltre 100.000 indirizzi IPv4 su più ASN, traffico illimitato.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano di proxy anonimi.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated anonimi proxy in the USA
  • Esportate i miei anonimi lista di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei anonimi servizio proxy
  • Mostrate the stato di i miei ad anonimato elevato servizi proxy
  • Sostituite an anonimi datacenter IP when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi

esta bazaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Salve amici, voglio esprimere la mia opinione sui proxy: 5 Paesi diversi con accesso a 10.000 IP per 10 o 30 giorni a un prezzo molto basso. Qual è la mia conclusione? Colleghi, posso solo dire che vi faranno riflettere.

Аноним FaiersPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.

IvanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

Un server proxy funziona come intermediario tra il computer e Internet. Quando usate un proxy, le richieste Internet passano prima attraverso questo intermediario, che le inoltra poi al sito web che desiderate visitare. In questo modo, il sito vede le informazioni del proxy anziché le vostre. Personalmente uso https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy per questi motivi. È un servizio affidabile e intuitivo che mi aiuta a navigare in sicurezza e ad accedere a contenuti di varie regioni. Se cercate una buona soluzione proxy, consiglio vivamente di provare https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy!

MartaDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Qual è la differenza tra proxy anonimo e proxy elite?Un proxy

Un proxy anonimo nasconde il vostro IP ma invia un header Via — il sito target sa che è coinvolto un proxy. Un proxy elite (high anonymity) rimuove tutti gli indicatori di proxy dagli header. La vostra connessione appare diretta. Ogni proxy FineProxy è di livello elite. La classificazione “anonimo” è in gran parte un retaggio dell'era delle liste di proxy gratuiti.

I siti web possono comunque rilevare i proxy elite?

Sì — tramite metodi che non hanno nulla a che fare con gli header. Database di reputazione IP (MaxMind, IPInfo), classificazione ASN (datacenter vs residential), TLS fingerprinting e analisi comportamentale funzionano indipendentemente dall'anonimato degli header. Gli header di livello elite sono necessari ma non sufficienti. Ciò che conta insieme ad essi: cronologia IP pulita, adeguata diversità di ASN e un fingerprint di connessione coerente con il comportamento atteso di un browser reale.

Proxy anonimo vs VPN — quando usare l'uno e quando l'altra?Una VPN cripta

Una VPN cripta tutto il traffico dal vostro dispositivo e funziona a livello di sistema. Un proxy opera per singola applicazione o per singola connessione. Per la privacy nella navigazione personale, una VPN è più semplice. Per gestire account multipli, fare scraping o qualsiasi attività che richieda IP diversi per sessione, i proxy sono l'unica opzione — una VPN vi assegna un solo IP per tutto. I proxy HTTPS di FineProxy’s con certificati SSL individuali offrono una crittografia paragonabile a quella di una VPN per ogni connessione separatamente.

Le liste gratuite di proxy anonimi sono sicure?No

No. Quegli IP provengono da server configurati in modo errato. L'operatore può intercettare il vostro traffico, iniettare contenuti o registrare le credenziali. Gli IP sono presenti in ogni blocklist. Raramente sono di livello elite, nonostante vengano etichettati come “anonimi.” Per qualsiasi attività che coinvolga account reali o dati sensibili, i proxy a pagamento da un provider che possiede la propria infrastruttura sono il requisito minimo.

SOCKS5 o HTTP — quale offre maggiore anonimato?SOCKS5

SOCKS5 per progettazione. I proxy HTTP possono rivelare informazioni attraverso header specifici del protocollo, anche a livello elite. SOCKS5 opera al di sotto del livello applicativo e trasmette il traffico senza interpretarlo — nulla da manipolare o esporre. Per il massimo anonimato, utilizzate SOCKS5. Ogni proxy FineProxy supporta entrambi i protocolli allo stesso prezzo.

Ricevo il messaggio «anonymous proxy detected» su un sito web — cosa devo fare?Questo significa che

Questo significa che il sito ha identificato la vostra connessione come proxy — di solito tramite database di reputazione IP o classificazione ASN, non tramite header. Passate a un IP diverso dal pool. Se i blocchi persistono, provate i proxy ISP al posto dei datacenter per quel target specifico — hanno una classificazione ASN residential. Verificate inoltre che il fingerprint del browser e la firma TLS corrispondano a ciò che il sito si aspetta da un browser reale. L'errore raramente indica che il proxy è guasto — significa che quel particolare tipo di IP è segnalato su quel particolare sito.

Guida

Cosa significa davvero «anonimo» quando acquistate proxy

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni proxy FineProxy è anonimo a livello elite di default — rimuove gli header X-Forwarded-For, Via e Proxy-Connection prima che la vostra richiesta raggiunga il target. Il vostro IP reale non compare mai nel traffico. Quando acquistate l'accesso a un proxy server anonimo da un provider a pagamento, questo è lo standard di base, non una funzionalità premium. La domanda che vale la pena porsi non è «questo proxy è anonimo?» ma se il proxy resiste ai metodi di rilevamento che hanno sostituito i controlli sugli header già da anni.

Tre livelli di anonimato — e perché solo uno conta davvero

Il settore dei proxy classifica l'anonimato in tre livelli. I proxy trasparenti inoltrano il vostro IP reale negli header — inutili per la privacy. I proxy anonimi nascondono il vostro IP ma aggiungono un header Via, comunicando al target “questa richiesta è passata attraverso un proxy.” I proxy elite (chiamati anche high anonymity proxy server) eliminano tutto — nessun IP inoltrato, nessun indicatore di proxy, nessuna traccia negli header HTTP.

Il punto è questo: qualsiasi proxy a pagamento che valga la pena acquistare è di livello elite da anni. Il sistema a tre livelli risale ai primi anni 2000, quando i proxy trasparenti e «anonimi» erano comuni nelle liste gratuite. Nel 2026, se pagate per un proxy e non è elite, state pagando per nulla.

L'intero pool di FineProxy’s — shared e dedicato, HTTP e SOCKS5 — opera con anonimato di livello elite. Non perché sia un tier speciale. Perché qualsiasi livello inferiore è inutile.

Gli header sono la parte facile

Rimuovere X-Forwarded-For basta a superare un sistema di rilevamento del 2010. Le piattaforme moderne controllano molto di più:

Reputazione IP — questo indirizzo è presente nei database proxy come MaxMind, IPInfo o DB-IP? Ogni piattaforma importante è abbonata ad almeno uno di questi servizi. Se il vostro IP compare nella loro classificazione datacenter o proxy, il sito lo sa ancora prima che la vostra prima richiesta venga caricata.

Tipo di ASN — questo IP appartiene a una società di hosting o a un ISP consumer? Gli ASN datacenter vengono segnalati di default sulle piattaforme con rilevamento aggressivo. Ecco perché esistono i proxy ISP — hanno una classificazione ASN residential.

TLS fingerprinting — l'handshake SSL della vostra connessione ha una firma univoca (JA3/JA4). Se non corrisponde a quella prodotta da un browser normale, il sito la segnala indipendentemente dalla qualità dell'IP.

Un indirizzo IP anonimo preso da una lista gratuita non supera nessuno di questi controlli. Un proxy gestito correttamente da un provider diretto supera i primi due per la maggior parte dei target — e questo copre la stragrande maggioranza dei casi d'uso reali.

Perché le liste di proxy gratuiti non funzionano

Cercare liste di proxy anonimi su internet è una delle prime cose che si tenta. Gli IP presenti in queste liste provengono da open proxy — server configurati in modo errato che accettano connessioni esterne. Sono già presenti in ogni database di blocklist. Nella migliore delle ipotesi sono di livello trasparente o anonimo, non elite. Qualcun altro controlla il server e può vedere il vostro traffico. Vanno offline senza preavviso.

FineProxy possiede oltre 100.000 indirizzi IPv4 su più ASN. Ogni indirizzo è di livello elite, monitorato per l'uptime e sostituito quando la reputazione si degrada. Questa è la «lista» che funziona — un pool gestito dove la qualità degli IP viene mantenuta, non un dump di open server casuali raccolti con lo scraping.

Protocollo e crittografia

SOCKS5 garantisce maggiore anonimato rispetto ai proxy HTTP perché opera a un livello più basso — nessun header specifico HTTP che possa far trapelare informazioni. FineProxy supporta SOCKS5 su ogni proxy senza costi aggiuntivi. Per i target HTTPS, ogni IP dispone di un proprio certificato SSL, il che significa che il traffico tra voi e il proxy è crittografato in modo indipendente. Nessun certificato condiviso, nessuna discrepanza di certificati che possa attivare il rilevamento.

Per le attività in cui l'anonimato conta davvero — gestione multi-account, raccolta dati in mercati sensibili, accesso a servizi con restrizioni geografiche — lo stack di protocolli è importante quanto l'IP stesso.