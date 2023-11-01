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Proxy Turchia

Proxy static IPv4 per la Turchia affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Turchia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Turkish proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Fantastico per il gaming! Niente più restrizioni geografiche e una velocità incredibile. 5/5.

Gamer_GalPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è uno dei migliori fornitori di servizi proxy che abbia usato. Offre un servizio economico e affidabile, con copertura globale. La migliore esperienza in assoluto.

Ahmed ArshadDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Che cosa apprezzi maggiormente di FineProxy.org? Ho scoperto FineProxy.org grazie ai consigli degli amici e la qualità del servizio è davvero eccellente. Il costo è piuttosto basso e aiuta la nostra azienda a risparmiare notevolmente sulle spese. Apprezzo molto l'assistenza premurosa del team di FineProxy.org: sono estremamente disponibili e rispondono subito. FineProxy.org mi aiuta ad accedere più velocemente ai dati e migliora la sicurezza. Apprezzo inoltre la qualità del servizio e la politica di rimborso quando il servizio non soddisfa le esigenze dell'utente. Recensione raccolta e pubblicata su G2.com. Che cosa non apprezzi di FineProxy.org? Mi piacerebbe vedere un importante pacchetto promozionale per chi utilizza grandi volumi e l'aggiunta di una politica promozionale.

long l.G2, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Uso questo servizio da alcuni mesi e non ho mai pensato di passare a un altro: è l'opzione migliore per rapporto tra prezzo e prestazioni.

BenjaminSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Il BTK blocca 311.000 URL all'anno — quali sono le conseguenze per gli utenti proxy?Il BTK turco

Il BTK turco ha bloccato un numero record di oltre 311.000 indirizzi web nel 2024 — l'82% senza ordini del tribunale (Legge 5651). Reddit è bloccato. Instagram è rimasto inaccessibile 9 giorni ad agosto 2024. 16 servizi VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) sono stati bloccati a fine 2023. Durante le proteste di marzo 2025, i social media sono stati rallentati per 42 ore. Freedom House: 31/100. Se vi trovate in Turchia e avete bisogno di accedere a siti bloccati — vi serve un IP estero, non turco. Gli IP turchi per prezzi regionali o scraping funzionano normalmente — i blocchi del BTK non influiscono sul traffico proxy in uscita.

Sahibinden.com continua a bloccarmi — cosa funziona?Sahibinden controlla la

Sahibinden controlla la frequenza delle richieste, l'impronta del browser e la reputazione dell'IP. Servono ritardi casuali tra le richieste (non a intervalli fissi), rotazione degli User-Agent corrispondenti a build reali di Chrome/Firefox, e proxy turchi non bruciati. Un proxy ISP TR supera i controlli meglio di uno datacenter — Sahibinden segnala gli intervalli datacenter in modo più aggressivo. Ruotate gli IP ogni 20–30 richieste per le pagine catalogo, meno per le singole inserzioni.

È ancora possibile ottenere Netflix a un prezzo inferiore con un abbonamento turco?

Sì. Netflix Turchia: 3,75 $/mese base, 5,54 $ standard, 7,19 $ premium. Configurate un server proxy turco nel browser durante la registrazione e pagate con una gift card turca. Una volta attivato l'abbonamento, il proxy non è più necessario per lo streaming — Netflix verifica la regione al momento della fatturazione, non della riproduzione. YouTube Premium (2,15 $/mese), Google One (meno di 1 $/mese), Disney+ (~20 $/anno) funzionano allo stesso modo. Steam è l'eccezione — è passato ai prezzi in USD a novembre 2023.

Dove posso trovare una lista di server proxy in Turchia?FineProxy genera una

Proxy per 48 ore. Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy attivi in Turchia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Turchia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
7 online·Ve ne servono altri? →
107.181.155.86:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h fa
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h fa
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h fa
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h fa
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKilis
277 Kbps
39.8%
2 h fa
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKilis
279 Kbps
18.0%
2 h fa
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
442 Kbps
10.5%
2 h fa
Visualizzazione 7 di 7

Guida

Proxy gratuiti per la Turchia

2 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Perché un IP turco fa risparmiare davvero

La Turchia offre alcuni dei prezzi di abbonamento più bassi al mondo. La lira ha perso oltre il 90% del suo valore rispetto al dollaro dal 2017, e la maggior parte dei servizi internazionali mantiene ancora i prezzi su base regionale. Netflix costa $3,75/mese con un IP turco — contro $15,49 negli USA. YouTube Premium: $2,15 contro $13,99. Google One dalla Turchia è il più economico al mondo, sotto $1/mese. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — tutti seguono lo stesso modello di pricing regionale.

Il metodo: collegarsi tramite un IP turco durante la creazione dell'account o il pagamento. Acquistare una gift card turca per App Store o Google Play (G2A, Turgame), riscattarla e sottoscrivere l'abbonamento. La maggior parte dei servizi non ricontrolla la posizione dopo l'acquisto iniziale. Steam ha eliminato i prezzi in lira turca a novembre 2023 (passando al dollaro — i giochi sono saltati da ~$4 a $28,97), chiudendo quella scappatoia. Tuttavia streaming, cloud storage e la maggior parte degli abbonamenti alle app mantengono ancora i prezzi regionali.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping dell'e-commerce turco

Hepsiburada è l'«Amazon della Turchia» — oltre 163 milioni di prodotti, 40 milioni di visitatori mensili. Trendyol è ancora più grande e si sta espandendo in Europa. Entrambe le piattaforme dispongono di scraper basati su Apify ($5–20/mese + consumo) e forniscono dati localizzati in base all»IP. Monitorando i prezzi dall'esterno della Turchia si visualizza la versione internazionale — inventario limitato, nessun dettaglio sui venditori.

Sahibinden.com (annunci: immobili, auto, lavoro) utilizza protezione anti-bot. Gli scraper open-source dedicati si basano su ritardi tra le richieste con moltiplicatori casuali, rotazione dello User-Agent e proxy turchi rotating. Senza tutti e tre questi elementi, si viene bloccati in pochi minuti.

Per acquistare proxy per la Turchia, FineProxy offre proxy datacenter IPv4 dalla Turchia. Datacenter su ASN proprietario, tariffa fissa per IP, traffico illimitato. Un proxy turco veloce è fondamentale quando dovete estrarre cataloghi dai 163 milioni di inserzioni Hepsiburada — FineProxy raggiunge fino a 500 Mbps per IP. I competitor quotano gli IP turchi a $0,30–8/GB. Con FineProxy, un mese di scraping intensivo costa quanto un singolo controllo dei prezzi.