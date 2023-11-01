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터키 프록시

안정적인 고정 터키 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 튀르키예 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Turkish proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

게임용으로 정말 훌륭합니다! 더 이상 지역 제한이 없고 속도도 놀랍습니다. 5/5

Gamer_GalFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fine Proxy는 제가 이용해 본 최고의 프록시 서비스 업체 중 하나로 저렴하고 안정적인 서비스를 제공합니다. 전 세계적인 범위의 서비스를 제공합니다. 지금까지 최고의 경험이었습니다.

Ahmed ArshadDieg, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy.org에서 가장 마음에 드는 점은 무엇인가요? 친구들의 추천으로 FineProxy.org를 알게 되었는데 서비스 품질이 정말 훌륭합니다. 비용이 상당히 저렴해서 회사가 경비를 크게 절감하는 데 도움이 됩니다. FineProxy.org 지원팀의 열정적인 지원을 높이 평가합니다. 이들은 매우 열정적이며 즉시 답변합니다. FineProxy.org 덕분에 데이터에 더 빠르게 접근하고 보안을 강화할 수 있습니다. 서비스 품질과 서비스가 사용자의 요구를 충족하지 못할 때 적용되는 환불 정책도 높이 평가합니다. G2.com에서 수집하고 호스팅한 리뷰입니다. FineProxy.org에서 마음에 들지 않는 점은 무엇인가요? 대량 이용자를 위한 대규모 프로모션 패키지와 추가 프로모션 정책이 생기면 좋겠습니다.

long l.G2, 올해영어에서 번역됨출처

몇 달 동안 이 서비스를 사용했지만 다른 서비스로 바꿀 생각은 한 번도 하지 않았습니다. 가격 대비 성능이 가장 좋은 선택입니다.

BenjaminSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
BTK는 연간 311,000개의 URL을 차단합니다 — 프록시 사용자에게 어떤 영향이 있습니까?터키 BTK는 2024년에

터키 BTK는 2024년에 역대 최다인 311,000건 이상의 웹 주소를 차단했으며 — 82%는 법원 명령 없이(법률 5651) 집행되었습니다. Reddit이 차단되어 있습니다. Instagram은 2024년 8월에 9일간 접속이 불가했습니다. 2023년 말에는 16개 VPN 서비스(Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark)가 차단되었습니다. 2025년 3월 시위 당시 소셜 미디어가 42시간 동안 스로틀링되었습니다. Freedom House 평가: 31/100. 터키에서 차단된 사이트에 접속해야 한다면 — 터키 IP가 아닌 해외 IP가 필요합니다. 지역별 가격 확인이나 스크래핑을 위한 터키 IP는 정상적으로 작동합니다 — BTK 차단은 아웃바운드 프록시 트래픽에 영향을 주지 않습니다.

Sahibinden.com에서 계속 차단당합니다 — 어떤 방법이 효과적입니까?Sahibinden은 요청 빈도

Sahibinden은 요청 빈도, 브라우저 핑거프린트, IP 평판을 확인합니다. 고정 간격이 아닌 랜덤 딜레이, 실제 Chrome/Firefox 빌드와 일치하는 로테이션 User-Agent, 차단되지 않은 터키 프록시가 필요합니다. 터키 ISP 프록시는 데이터센터보다 더 잘 통과합니다 — Sahibinden은 데이터센터 IP 대역을 더 적극적으로 차단합니다. 카탈로그 페이지는 20~30건 요청마다, 개별 상세 페이지는 그보다 적은 빈도로 IP를 로테이션하십시오.

터키 구독으로 Netflix를 더 저렴하게 이용할 수 있습니까?

네, 가능합니다. Netflix 터키: 베이직 월 $3.75, 스탠다드 $5.54, 프리미엄 $7.19. 가입 시 브라우저에 터키 프록시 서버를 설정한 후, 터키 기프트 카드로 결제하십시오. 구독이 활성화되면 스트리밍 시에는 프록시가 필요하지 않습니다 — Netflix는 재생 시점이 아닌 결제 시점에 지역을 확인합니다. YouTube Premium(월 $2.15), Google One(월 $1 미만), Disney+(연간 약 $20)도 동일한 방식으로 작동합니다. Steam은 예외로 — 2023년 11월에 USD 가격 체계로 전환되었습니다.

터키 프록시 서버 리스트는 어디서 받을 수 있습니까?FineProxy는 구매 시

48시간 프록시. 작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

실시간 튀르키예 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 튀르키예 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
7 온라인·더 필요하십니까? →
107.181.155.86:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Istanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 시간 전
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Maltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 시간 전
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Istanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Istanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 시간 전
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Kilis
277 Kbps
39.8%
2 시간 전
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Kilis
279 Kbps
18.0%
2 시간 전
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
442 Kbps
10.5%
2 시간 전
표시 7 / 7

가이드

무료 튀르키예 프록시 목록

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

터키 IP로 실질적인 비용을 절약하는 방법

터키는 전 세계에서 구독료가 가장 저렴한 국가 중 하나입니다. 리라화는 2017년 이후 달러 대비 90% 이상 가치가 하락했으며, 대부분의 글로벌 서비스는 여전히 지역별 가격을 적용하고 있습니다. 터키 IP를 사용하면 Netflix가 월 $3.75에 불과합니다 — 미국의 $15.49와 비교됩니다. YouTube Premium은 $2.15 대 $13.99입니다. Google One은 터키에서 월 $1 미만으로 전 세계 최저가입니다. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro 등도 모두 동일한 지역별 가격 모델을 따르고 있습니다.

방법: 계정 생성 또는 결제 시 터키 IP를 통해 접속합니다. G2A, Turgame 등에서 터키 App Store 또는 Google Play 기프트 카드를 구매하여 등록한 후 구독하십시오. 대부분의 서비스는 최초 구매 이후 위치를 재확인하지 않습니다. Steam은 2023년 11월에 터키 리라 가격을 폐지하고 USD로 전환하여(게임 가격이 약 $4에서 $28.97로 상승) 해당 우회 방법이 차단되었습니다. 그러나 스트리밍, 클라우드 스토리지 및 대부분의 앱 구독은 여전히 지역별 가격이 적용됩니다.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — 터키 이커머스 스크래핑

Hepsiburada는 "터키의 Amazon"으로 — 1억 6,300만 개 이상의 상품과 월 4,000만 명의 방문자를 보유하고 있습니다. Trendyol은 더 큰 규모로 현재 유럽으로 확장 중입니다. 두 플랫폼 모두 Apify 기반 스크래퍼(월 $5~20 + 사용량)를 지원하며, IP 기반으로 현지화된 데이터를 제공합니다. 터키 외부에서 가격을 모니터링하면 인터내셔널 버전만 표시되어 — 재고가 제한되고 판매자 정보가 노출되지 않습니다.

Sahibinden.com(부동산, 자동차, 구인구직 등 분류 광고 사이트)은 봇 차단 시스템을 운영하고 있습니다. 이 사이트용 오픈소스 스크래퍼는 랜덤 배수 적용 요청 딜레이, User-Agent 로테이션, 터키 로테이션 프록시를 모두 활용합니다. 이 세 가지 중 하나라도 빠지면 몇 분 내에 차단됩니다.

터키 프록시를 구매하려면 FineProxy의 터키 데이터센터 IPv4 프록시를 이용하십시오. 자체 ASN 기반 데이터센터, IP당 정액 요금, 무제한 트래픽. Hepsiburada의 1억 6,300만 개 상품 목록을 수집할 때 빠른 터키 프록시는 필수적입니다 — FineProxy는 IP당 최대 500 Mbps를 제공합니다. 경쟁사의 터키 IP 가격은 GB당 $0.30~8입니다. FineProxy에서는 대량 스크래핑 한 달 비용이 타사의 단 한 번 가격 조회 비용과 동일합니다.