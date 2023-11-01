저희 UDP 지원은 표준 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 메커니즘을 기반으로 합니다.

실제로 UDP 트래픽은 TCP 제어 연결을 통해 프록시로 전달됩니다. TCP 연결이 세션을 수립하고 유지하며, 실제 UDP 패킷(게임, VoIP, DNS, 스트리밍)은 TCP 내부로 터널링되지 않고 릴레이 엔드포인트를 통해 별도로 전송됩니다.

작동 방식:

1. 애플리케이션이 TCP를 통해 SOCKS5로 프록시에 연결됩니다.

2. 애플리케이션이 UDP ASSOCIATE 요청을 전송합니다.

3. 프록시 서버가 UDP 릴레이 주소(BND.ADDR 및 BND.PORT)로 응답합니다.

4. 애플리케이션이 해당 주소로 UDP 패킷을 전송합니다. 각 패킷은 캡슐화되며 목적지 IP와 포트 정보를 포함합니다.

5. 프록시가 UDP 트래픽을 전달하고, 응답을 다시 애플리케이션으로 릴레이합니다.

6. UDP 세션을 유지하려면 TCP 연결이 열린 상태여야 합니다. TCP 연결을 종료하면 UDP 포워딩도 즉시 중단됩니다.

이 동작은 SOCKS5 사양에 의해 정의됩니다. 대부분의 최신 게임 클라이언트, VoIP 소프트웨어, 네트워킹 도구에서 이를 자동으로 지원합니다.

주요 참고 사항: