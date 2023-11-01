필요에 맞는 UDP 지원 프록시 플랜.
프록시 유형, 위치, 수량 및 결제 기간을 선택하십시오. UDP 지원은 여기에서 선택할 수 있으며 기본 플랜 가격에 50%가 추가됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
UDP는 선택 사항입니다.
기본 프록시 유형을 선택하십시오.
UDP 지원은 호환되는 고정 프록시 플랜의 추가 기능으로 활성화됩니다. 구성하기 전에 기본 제품을 비교하십시오.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- UDP 지원 프록시 플랜을 구성해 줘
- 미국에서 UDP 지원 프록시를 구매해 줘
- 내 프록시 목록을 JSON으로 내보내 줘
- 내 프록시 서비스의 IP Allowlist를 업데이트해 줘
- 내 서비스의 상태와 다음 결제일을 보여 줘
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
무료 프록시를 사용해야 했던 시절은 악몽으로 기억합니다. 하지만 이제는 아닙니다. Fineproxy를 사용하기 전에는 약간의 두려움이 있었지만 이 서비스를 써 보기로 한 뒤 모두 사라졌습니다. 좋은 속도와 편리한 지원, 제가 필요한 것은 그것뿐입니다. 물론 좋은 가격과 완벽한 익명성도 잊지 마세요)
데이터 스크래핑 프로젝트에 이 프록시들을 사용하는데, 제가 필요로 하던 바로 그 서비스입니다.. 로테이팅 방식과 빠른 IP가 아주 잘 작동합니다.
지원
전반적으로 제가 이용해 본 업체 중 최고 수준입니다. 작동이 중단되는 프록시가 거의 없고 24/7 지원을 제공합니다. 계속 잘해 주세요!!
FineProxy.org는 훌륭한 고객 지원과 탄탄한 보증 정책을 갖춘 믿을 수 있는 고품질 프록시 업체입니다. 안전하고 빠른 서비스를 제공하여 사용자가 매끄럽게 이용할 수 있도록 합니다.
무제한 트래픽
훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.
매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.
UDP 프록시가 음성 채팅에서도 작동합니까?네
네. FineProxy의 UDP 프록시는 실시간 데이터 전송을 완벽하게 지원하여, 음성 채팅, VoIP 앱 및 스트리밍 프로토콜에 적합합니다. UDP 채널은 지속적인 TCP 세션을 수립하지 않고 패킷을 직접 처리하므로, 실시간 통신에서 지연이 줄어들고 안정성이 향상됩니다.
UDP 프로토콜은 정확히 어떻게 작동합니까?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
저희 UDP 지원은 표준 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 메커니즘을 기반으로 합니다.
실제로 UDP 트래픽은 TCP 제어 연결을 통해 프록시로 전달됩니다. TCP 연결이 세션을 수립하고 유지하며, 실제 UDP 패킷(게임, VoIP, DNS, 스트리밍)은 TCP 내부로 터널링되지 않고 릴레이 엔드포인트를 통해 별도로 전송됩니다.
작동 방식:
1. 애플리케이션이 TCP를 통해 SOCKS5로 프록시에 연결됩니다.
2. 애플리케이션이 UDP ASSOCIATE 요청을 전송합니다.
3. 프록시 서버가 UDP 릴레이 주소(BND.ADDR 및 BND.PORT)로 응답합니다.
4. 애플리케이션이 해당 주소로 UDP 패킷을 전송합니다. 각 패킷은 캡슐화되며 목적지 IP와 포트 정보를 포함합니다.
5. 프록시가 UDP 트래픽을 전달하고, 응답을 다시 애플리케이션으로 릴레이합니다.
6. UDP 세션을 유지하려면 TCP 연결이 열린 상태여야 합니다. TCP 연결을 종료하면 UDP 포워딩도 즉시 중단됩니다.
이 동작은 SOCKS5 사양에 의해 정의됩니다. 대부분의 최신 게임 클라이언트, VoIP 소프트웨어, 네트워킹 도구에서 이를 자동으로 지원합니다.
주요 참고 사항:
- UDP는 SOCKS5 UDP ASSOCIATE를 지원하는 애플리케이션에서만 작동합니다.
- 원시 UDP 포워딩은 사용되지 않으며, UDP는 SOCKS5를 통해 프록시됩니다.
- 호환 여부는 애플리케이션에 따라 다르며, 고객님 측에서 직접 테스트하셔야 합니다.
- 이 방식은 게임, 음성 통신, DNS 쿼리 등 저지연 트래픽에 일반적으로 사용됩니다.
UDP 사용 시 DNS 쿼리가 프록시 외부로 유출될 수 있습니까?설정
설정 환경에 따라 다릅니다. 기본적으로 대부분의 애플리케이션은 UDP를 통해 DNS 쿼리를 전송합니다. 시스템의 DNS 리졸버가 SOCKS5 프록시를 통해 라우팅되도록 설정되어 있지 않으면, DNS 요청이 프록시를 완전히 우회하여 ISP로 직접 전송될 수 있으며, 이로 인해 방문하는 도메인이 노출됩니다. DNS 유출을 방지하려면 애플리케이션 또는 OS에서 프록시를 통해 DNS를 해석하도록 설정하거나, 프록시의 IP를 통해서만 접근 가능한 DNS 서버를 사용하거나, 모든 트래픽(DNS 포함)을 SOCKS5를 통해 기본적으로 라우팅하는 앱을 이용하십시오. FineProxy는 DNS 쿼리를 가로채거나 기록하지 않으므로, 유출 방지는 클라이언트 측에서 관리하셔야 합니다.
HTTP 프록시와 UDP 프록시의 차이점은 무엇입니까?HTTP 프록시는
HTTP 프록시는 웹 트래픽을 처리합니다. TCP 연결을 통해 요청과 응답을 처리하며, 브라우징, API 호출, 자동화 작업에 적합합니다.
UDP 프록시는 SOCKS5 릴레이를 통해 데이터그램을 전송하며, 실시간 통신, 미디어 스트리밍, 게임용으로 설계되었습니다. 트래픽을 파싱하거나 수정하지 않으며, 모든 패킷의 안정적 전달이 필수적이지 않은 환경에서 더 빠르게 작동합니다.
UDP 프록시 서비스에 대한 환불이 가능합니까?네. 구매 후
네. 구매 후 24시간 이내에 환불이 가능합니다. 서비스가 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 24시간 이내에 고객 지원팀에 문의해 주시면 기본 확인 절차를 거쳐 환불을 처리해 드리겠습니다. 환불 기간 내에 문제를 해결할 수 있도록 성능 및 호환성을 바로 테스트하시는 것을 권장합니다.
UDP 프록시란
무엇입니까?
UDP 프록시는 클라이언트와 대상 서버 사이에서 UDP(User Datagram Protocol) 패킷을 중계하는 네트워크 중간 매개체입니다. TCP 기반으로만 동작하는 HTTP 프록시와 달리, UDP 프록시는 실시간 비연결형 데이터를 처리하므로 음성 채팅, 게임, IPTV, 스트리밍 등의 서비스에 필수적입니다.FineProxy의 UDP 프록시는 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 메커니즘을 사용하여 최소한의 오버헤드로 UDP 트래픽을 라우팅하며, 완전한 IPv4 지원과 고대역폭 네트워크에서의 무제한 트래픽을 제공합니다.
UDP 프록시 작동 원리
애플리케이션이 UDP 데이터를 전송해야 할 때, 먼저 TCP를 통해 SOCKS5로 프록시에 연결하고 UDP ASSOCIATE 요청을 발행합니다. 프록시가 릴레이 주소로 응답하면, 이후 UDP 데이터그램은 TCP 패킷 내부에 터널링되지 않고 릴레이를 통해 전달됩니다. TCP 연결은 세션 유지 역할만 수행합니다. FineProxy의 서버는 10~40 Gbit/s 업링크를 갖춘 Tier-III/IV 데이터센터에서 초당 수천 개의 패킷을 처리하며, 높은 부하 상태에서도 99.9% 업타임과 안정적인 패킷 흐름을 보장합니다.
SOCKS5 UDP ASSOCIATE의 UDP 트래픽 처리 방식
많은 프록시 구성에서는 UDP를 TCP 터널 내부에 완전히 래핑하여 처리하려 하지만, 이 방식은 상당한 오버헤드를 추가하여 애초에 UDP를 사용하는 목적을 무력화합니다. SOCKS5 UDP ASSOCIATE는 이와 다른 접근 방식을 취합니다. TCP 연결은 세션을 수립하고 유지하기 위한 제어 채널로만 사용하며, 실제 UDP 데이터그램은 전용 릴레이 엔드포인트를 통해 별도로 전송됩니다.FineProxy의 구현은 이 모델을 정확히 따릅니다. UDP 패킷은 TCP로 재캡슐화되지 않고 릴레이 주소를 통해 전달되므로, UDP의 저지연 특성이 보존되고 실제 데이터그램 전달에 의존하는 애플리케이션과의 호환성이 향상됩니다.
순수 TCP 기반 프록시와의 차이점
표준 HTTP 및 HTTPS 프록시는 모든 트래픽을 TCP 연결을 통해 라우팅하므로, 모든 패킷이 핸드셰이크, 확인 응답, 재전송 로직을 거칩니다. 실시간 애플리케이션에는 불필요한 지연이 발생합니다. FineProxy의 SOCKS5 프록시는 UDP ASSOCIATE를 통해 제어 플레인(TCP)과 데이터 플레인(UDP)을 분리합니다. 그 결과, 실제 미디어, 음성, 게임 패킷이 TCP로 래핑되지 않고 UDP 데이터그램으로 릴레이를 통해 전송되어, 연속 스트림에 대해 더 낮은 지연 시간과 더 예측 가능한 성능을 제공합니다.
IPTV 서비스 호환성 (TiviMate, OTTPlayer 등)
네, FineProxy의 UDP 프록시는 TiviMate, OTTPlayer, Smart STB 및 기타 실시간 콘텐츠 전송 서비스와 같은 IPTV 및 미디어 스트리밍 플랫폼과 완전히 호환됩니다. 이러한 앱은 UDP 멀티캐스트 또는 직접 데이터그램 스트림에 의존하므로, SOCKS5 UDP ASSOCIATE 지원을 통해 스마트 TV부터 Android 플레이어까지 다양한 기기에서 원활한 재생과 버퍼링 감소를 보장합니다.
이 프로토콜은 안전합니까?
UDP 자체는 암호화나 인증을 포함하지 않는 경량 전송 프로토콜입니다. 그러나 FineProxy는 통제된 서버, 암호화된 관리 인터페이스, 격리된 데이터 경로를 통해 안전한 라우팅을 보장합니다.추가적인 보안을 위해 UDP 프록시를 애플리케이션 수준의 종단 간 암호화(예: 음성용 SRTP 또는 UDP 기반 HTTPS)와 함께 사용하실 수 있습니다. FineProxy는 사용자 활동을 기록하거나 페이로드를 복호화하지 않으며, 패킷 라우팅만 수행하여 개인정보 보호와 세션 무결성을 유지합니다.