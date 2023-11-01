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미국 프록시

빠르고 안정적인 데이터 센터 프록시를 통해 미국 기반 웹사이트와 앱에 액세스하세요. SEO 도구, 스크래핑, 스트리밍 및 테스트에 적합합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 미국 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 미국 프록시 트래픽의 성공률을 표시하십시오
  • 이번 주 만료 예정이고 $200 이하인 모든 서비스를 갱신하십시오
  • 다음 갱신이 무료일 때 IP를 로테이션하십시오
  • 최신 프록시 목록을 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

몇 달째 FineProxy를 사용하고 있으며 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 프록시 속도가 일관되고 다양한 프록시 위치를 이용할 수 있어 지역 제한 콘텐츠에 원활하게 접근할 수 있습니다. 프록시 설정도 간단했고, 도움이 필요했을 때 고객 지원팀이 신속하고 친절하게 대응해 주었습니다.

AmirSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

좋습니다. 이 서비스는 훌륭합니다. 지금은 북미 및 남미 패키지를 이용하고 있으며 전에는 USA 패키지를 썼지만 이 플랜으로 바꾸니 속도가 엄청나게 빠릅니다 😉

CrackerzFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.

7heGoatCR7Dieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

모든 사용자에게 무제한 대역폭, 저렴한 가격, 사용자 친화적인 경험과 함께 빠르고 안전한 프록시를 제공합니다. 정말 좋은 서비스이며 fineproxy.org를 100% 추천합니다.

DJFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Amazon.com에서 수백 개 상품만 조회하면 차단됩니다. 2026년 현재 실제로 효과 있는 방법은 무엇입니까?Amazon의 안티봇 시스템(PerimeterX)이

Amazon의 안티봇 시스템(PerimeterX)이 변화했습니다. 이제 단순히 IP 평판만 확인하는 것이 아니라, TLS 핸드셰이크와 TCP 시그니처까지 핑거프린팅합니다. 이전에는 주거용 프록시가 효과적이었지만, 이제는 200~300개 ASIN 조회 후 플래그 처리됩니다. 기본 연결이 실제 ISP 상의 실제 브라우저와 일치하지 않기 때문입니다. 데이터센터 IP의 경우 성공률은 약 15%입니다. 현재 효과적인 방법: 스티키 세션이 적용된 ISP 프록시 — 요청마다 로테이션하는 대신 동일 IP를 수 시간 유지하는 것입니다. IP가 실제 소비자용 통신사에 등록되어 있고, 적절한 헤드리스 브라우저와 함께 사용하면 TLS 핑거프린트가 일치합니다. Amazon 수준의 탐지 체계가 없는 대상 사이트에는 미국 로테이션 프록시 풀도 여전히 유효합니다.

결제 시 판매세가 접속 위치에 따라 달라지는데, IP와 관련이 있습니까?그렇습니다

그렇습니다. 미국에는 단일 국가 세금이 없으며, 판매세는 주, 카운티, 시에 따라 다릅니다. 과세 관할 구역만 12,000개 이상입니다. Oregon주는 세금이 없고, California주는 7.25%부터 시작하며, New York City는 지역 세금이 추가로 부과됩니다. 전자상거래 사이트는 배송 주소를 기준으로 세금을 계산하지만, 많은 사이트가 IP 지오로케이션을 사용하여 주(州)를 자동 입력하거나 예상 합계를 표시합니다. 미국 외부에서 Walmart, Best Buy, Target의 가격을 모니터링하고 계십니까? 결제 금액이 Texas나 Florida에 있는 실제 미국 소비자가 보는 것과 일치하지 않을 것입니다.

Netflix, Hulu, HBO Max — 데이터센터 프록시인가요, ISP 프록시인가요?ISP

ISP 프록시입니다. 미국의 모든 주요 스트리밍 플랫폼은 데이터센터 IP 대역을 적극적으로 탐지하고 차단합니다. 특히 Netflix는 대부분의 데이터센터 및 VPN 연결을 포착하는 차단 목록을 유지하고 있습니다. ISP 프록시 — Comcast, AT&T, Spectrum 같은 소비자용 브로드밴드 사업자에 등록된 IP — 는 일반 가정 연결처럼 보이기 때문에 통과합니다. 데이터센터 IP는 카탈로그 스크래핑이나 이용 가능 여부 메타데이터 확인에는 여전히 유효하지만, 실제 영상 재생에는 ISP 프록시가 정답입니다. FineProxy의 미국 데이터센터 및 ISP(주거용 고정) 프록시 옵션으로 두 가지 활용 사례를 모두 커버할 수 있습니다.

Craigslist에는 해당 도시의 로컬 IP가 필요합니다. FineProxy로 해결할 수 있습니까?게시 목적이라면 —

게시 목적이라면 — 사실상 불가능합니다. Craigslist는 지역 필터링이 매우 강력합니다. 대부분의 데이터센터 IP 대역을 즉시 차단하며, 게시 권한을 IP와 일치하는 도시로 제한합니다. FineProxy의 미국 프록시 풀은 국가 단위이며, 도시나 주 타겟팅은 지원하지 않습니다. 여러 마켓의 Craigslist 목록을 스크래핑하는 용도 — 게시가 아닌 공개 데이터 수집 — 라면 국가 단위 미국 IP로도 충분합니다. 읽기 작업은 동일한 수준의 지역 검증을 유발하지 않기 때문입니다.

해외에서 미국 은행 사이트가 차단됩니다. 프록시로 해결할 수 있습니까?안정적인 미국 IP가

안정적인 미국 IP가 도움이 됩니다. Chase, Bank of America, Wells Fargo 모두 해외 IP 로그인을 감지하여 추가 인증을 요구하거나 접근을 차단합니다. 프라이빗(엘리트) 미국 프록시 — 세션 동안 동일하게 유지되는 고정 IP — 를 사용하면 뱅킹 접근을 일관되게 유지할 수 있습니다. 은행은 IP 유형을 확인하기 때문에 ISP 프록시가 가장 효과적이며, 데이터센터 IP 대역은 자체적으로 사기 경고를 유발하는 경우가 있습니다.

미국에는 GDPR이 없는데, 스크래핑이 더 수월합니까?어느 정도는 그렇습니다

어느 정도는 그렇습니다. GDPR에 해당하는 연방법이 없기 때문에 매 첫 방문마다 콘텐츠를 가리는 동의 팝업이 없습니다. California주에는 CCPA(및 CPRA)가 있지만, 이는 데이터 수집 권리에 관한 것이지 쿠키 배너와는 무관합니다. 실무적으로는 처리해야 할 JavaScript 팝업이 적고, 관리할 TCF 쿠키도 없습니다. 안티봇은 별개의 문제입니다 — .com 사이트의 Akamai, Cloudflare, PerimeterX는 유럽 사이트만큼 공격적입니다. 동의 절차는 더 간편하지만, 탐지 수준은 동일합니다.

Ticketmaster와 스니커 드롭은 어떻습니까?미국 BOTS Act는

미국 BOTS Act는 자동화 도구를 사용하여 구매 수량 제한을 우회하는 행위를 불법으로 규정하고 있으며, FTC는 이를 집행하여 2021년에만 합의금 370만 달러를 부과하였습니다. 법적 리스크 외에도 Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker는 모두 고급 대기열 시스템과 디바이스 핑거프린팅을 운영합니다. IP는 여러 신호 중 하나에 불과합니다. 브라우저 핑거프린트, 마우스 움직임, 세션 행동 패턴까지 확인합니다. 미국 IP 풀은 주소 공유를 방지하는 데 도움이 되지만, 프록시 수량보다 현실적인 브라우저 자동화가 훨씬 더 중요합니다.

FineProxy에서 판매하는 미국 프록시 종류는 무엇입니까?세 가지

세 가지 유형이 있습니다. 데이터센터 IPv4 — 가장 빠르고 경제적이며, 미국에 40,000개의 IP를 보유하고 있어 모니터링, API, IP 유형으로 필터링하지 않는 대상 사이트에 적합합니다. ISP IPv4 — 미국 소비자용 ISP에 등록된 IP로, 가정용 브로드밴드처럼 보이므로 스트리밍 및 데이터센터 IP 대역을 차단하는 사이트에 적합합니다. 로테이션 프록시(미국 풀 포함) — 요청마다 새로운 IP가 할당되어 대량 데이터 수집에 적합합니다. 국가 단위(미국) 타겟팅만 지원되며, 도시·주·ASN 선택은 불가합니다. 고정 프록시는 IP 단위로 과금되며 트래픽은 무제한, 로테이션 프록시는 API 크레딧 기반으로 과금됩니다.

테스트, 결제, 환불48시간 프록시

48시간 프록시. 작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

실시간 미국 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 미국 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
1306 온라인·더 필요하십니까? →
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IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
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구매
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Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Ashburn
6.92 Mbps
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Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Phoenix
2.98 Mbps
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1 시간 전
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Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.69 Mbps
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엘리트Roanoke
2.85 Mbps
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엘리트
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엘리트San Diego
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Cox Communications Inc.· 670 ms		57
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엘리트
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엘리트Roanoke
2.77 Mbps
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Cox Communications Inc.· 634 ms		56
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엘리트
2.84 Mbps
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Cox Communications Inc.· 639 ms		56
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엘리트
2.82 Mbps
98.3%
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엘리트San Diego
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98.5%
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Cox Communications Inc.· 650 ms		56
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엘리트Roanoke
2.77 Mbps
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2.25 Mbps
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100.0%
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Cox Communications Inc.· 797 ms		54
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엘리트Roanoke
2.26 Mbps
97.8%
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Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
3.30 Mbps
90.3%
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Cox Communications Inc.· 978 ms		54
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엘리트
1.84 Mbps
100.0%
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Cox Communications Inc.· 978 ms		54
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엘리트
1.84 Mbps
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Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
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엘리트Cincinnati
2.66 Mbps
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Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
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엘리트Cincinnati
2.67 Mbps
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208.102.51.6:58208
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1 시간 전
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Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
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투명
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
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가이드

40,000개 미국 IP로 실제 할 수 있는 것 — 그리고 한계점

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

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미국 전자상거래에서는 표시 가격에 세금이 포함되지 않습니다. 판매세는 결제 시 추가되며, 세율은 구매자의 주(州)에 따라 달라집니다. Oregon주는 0%, California주는 7.25% 이상이며, 미국 전역에 12,000개 이상의 과세 관할 구역이 존재합니다. Walmart, Best Buy, Target 등은 배송지 주소와 감지된 IP 위치를 기반으로 세금을 계산합니다. 미국 외부에서 미국 소매 가격을 모니터링하는 경우, 결제 총액이 실제 미국 소비자가 보는 금액과 일치하지 않습니다.

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