BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi AS

Akses tapak web dan apl yang berpangkalan di AS dengan proksi pusat data yang pantas dan boleh dipercayai — sesuai untuk alat SEO, mengikis, penstriman dan ujian.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Amerika Syarikat dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi AS
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ketinggian saya telah berpengalaman. Kecepatan proxy bersetuju dan tempat proxy yang tersedia membantu saya mencari isi geo-diterbit dengan baik. Semasa saya memerlukan bantuan, tim sokongan pelanggan mereka memang bersabar dan membantu.

AmirSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja ini sangat bagus kerana saya mempunyai paket NORTH DAN SELALU AMERICA sebelum dia mempunyai salah seorang usi, tetapi saya berubah untuk menginjil dan tersebut sangat cepat .

CrackerzPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya

7heGoatCR7Dieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.

DJPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Amazon.com menyekat saya selepas beberapa ratus produk. Apa yang benar-benar berkesan pada 2026?Anti-bot Amazon’s (PerimeterX)

Anti-bot Amazon’s (PerimeterX) telah berubah. Ia bukan sekadar menyemak reputasi IP lagi — ia mengecap jari TLS handshake dan tandatangan TCP. Proksi kediaman dahulunya berkesan, tetapi kini ia ditanda selepas 200-300 ASIN kerana sambungan asas tidak sepadan dengan pelayar sebenar pada ISP sebenar. IP pusat data? Kadar kejayaan sekitar 15%. Apa yang berkesan: proksi ISP dengan sticky session — kekalkan IP yang sama selama berjam-jam dan bukannya berputar setiap permintaan. IP tersebut didaftarkan kepada penyedia pengguna sebenar, dan cap jari TLS sepadan apabila digabungkan dengan pelayar headless yang sesuai. Kumpulan proksi berputar US masih berkesan untuk sasaran tanpa pengesanan setaraf Amazon.

Cukai jualan semasa pembayaran berubah bergantung pada lokasi sambungan saya. Isu IP ke?Ya

Ya. US tidak mempunyai cukai kebangsaan tunggal — cukai jualan berbeza mengikut negeri, daerah dan bandar. Lebih 12,000 bidang kuasa. Oregon tidak mengenakan apa-apa, California bermula pada 7.25%, New York City menambah cukai tempatan di atasnya. Laman e-dagang mengira cukai berdasarkan alamat penghantaran, tetapi ramai juga menggunakan geolokasi IP untuk mengisi negeri secara automatik atau menunjukkan anggaran jumlah. Memantau harga di Walmart, Best Buy, atau Target dari luar US? Pengiraan semasa checkout tidak akan sepadan dengan apa yang pembeli Amerika di Texas atau Florida benar-benar nampak.

Netflix, Hulu, HBO Max — pusat data atau ISP?ISP

ISP. Semua platform penstriman utama US secara aktif mengesan dan menyekat julat pusat data. Netflix khususnya menyelenggara senarai sekat yang menangkap kebanyakan sambungan pusat data dan VPN. Proksi ISP — IP yang didaftarkan kepada penyedia jalur lebar pengguna seperti Comcast, AT&T, Spectrum — lulus kerana kelihatan seperti sambungan rumah biasa. IP pusat data masih berfungsi untuk mengikis katalog atau menyemak metadata ketersediaan, tetapi untuk main balik video sebenar, ISP ialah pilihan terbaik. Pilihan proksi pusat data US dan ISP (kediaman statik) FineProxy merangkumi kedua-dua kes penggunaan.

Craigslist memerlukan IP bandar tempatan. Bolehkah FineProxy membantu?Untuk menyiarkan iklan

Untuk menyiarkan iklan — tidak begitu sesuai. Craigslist sangat agresif dalam penapisan geo: menyekat kebanyakan julat pusat data secara langsung dan mengehadkan penyiaran hanya kepada bandar yang sepadan dengan IP anda. Kumpulan US FineProxy ialah peringkat negara sahaja, tiada penyasaran bandar atau negeri. Untuk mengikis senarai Craigslist merentasi pasaran — membaca data awam, bukan menyiarkan — IP US peringkat negara sudah memadai kerana pembacaan tidak mencetuskan semakan geo yang sama.

Perbankan US menyekat saya semasa di luar negara. Boleh selesai dengan proksi?IP US yang

IP US yang stabil sangat membantu. Chase, Bank of America, Wells Fargo semuanya menanda log masuk daripada IP asing dan mencetuskan pengesahan tambahan atau sekatan terus. Proksi Amerika peribadi (elit) — IP statik yang kekal sama sepanjang sesi anda — memastikan akses perbankan konsisten. Proksi ISP paling berkesan kerana bank menyemak jenis IP, dan julat pusat data kadangkala mencetuskan amaran penipuan dengan sendirinya.

Tiada GDPR di US — adakah itu memudahkan pengikisan?Dalam beberapa aspek

Dalam beberapa aspek, ya. Tiada perundangan persekutuan setara GDPR bermakna tiada lapisan persetujuan yang menyekat kandungan pada setiap lawatan pertama. California mempunyai CCPA (dan CPRA), tetapi itu berkaitan hak pengumpulan data, bukan sepanduk kuki. Secara praktikal: lebih sedikit popup JavaScript untuk ditangani, tiada kuki TCF untuk diurus. Anti-bot ialah cerita lain — Akamai, Cloudflare, PerimeterX pada laman .com sama agresifnya seperti pada laman Eropah. Lebih mudah dari segi persetujuan, sama dari segi pengesanan.

Bagaimana pula dengan Ticketmaster dan sneaker drop?Akta BOTS AS

Akta BOTS AS menjadikan penggunaan alat automatik untuk memintas had pembelian sebagai kesalahan — FTC telah menguatkuasakannya, $3.7 juta dalam penyelesaian pada 2021 sahaja. Selain risiko undang-undang: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker semuanya menjalankan sistem giliran lanjutan dan cap jari peranti. IP hanyalah satu isyarat daripada banyak. Mereka menyemak cap jari pelayar, pergerakan tetikus, tingkah laku sesi. Kumpulan IP AS membantu mengelak perkongsian alamat, tetapi automasi pelayar yang realistik jauh lebih penting daripada bilangan proksi.

Apakah proksi US yang FineProxy jual?Tiga jenis

Tiga jenis. IPv4 Pusat Data — paling pantas dan paling murah, 40,000 IP di US, untuk pemantauan, API, dan sasaran yang tidak menapis mengikut jenis IP. IPv4 ISP — didaftarkan kepada penyedia pengguna US, kelihatan seperti jalur lebar rumah, untuk penstriman dan laman yang menyekat julat pusat data. Berputar dengan US dalam kumpulan — IP baharu setiap permintaan, untuk pengumpulan pukal. Penyasaran peringkat negara sahaja (US) — tiada pilihan bandar, negeri atau ASN. Statik dibilkan per IP dengan trafik tanpa had, berputar per kredit API.

Ujian, pembayaran, bayaran balikProksi 48 jam

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi Amerika Syarikat Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Amerika Syarikat percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
1306 dalam talian·Perlukan lagi? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 h ago
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.87 Mbps
99.6%
1 h ago
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.79 Mbps
100.0%
1 h ago
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h ago
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.84 Mbps
98.3%
1 h ago
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
98.3%
1 h ago
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 h ago
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h ago
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 h ago
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.25 Mbps
100.0%
1 h ago
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 h ago
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 h ago
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
3.30 Mbps
90.3%
1 h ago
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 h ago
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 h ago
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 h ago
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h ago
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h ago
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
99.9%
1 h ago
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 h ago
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.96 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 h ago
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.61 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.74 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
8.74 Mbps
100.0%
1 h ago
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
76.8%
1 h ago
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.77 Mbps
76.8%
1 h ago
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.89 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.83 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.63 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.53 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.59 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.63 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.53 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.59 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
7.38 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
6.34 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
6.43 Mbps
100.0%
1 h ago
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 h ago
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
6.19 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
6.19 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.73 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.28 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.73 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.28 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.54 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.01 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
5.01 Mbps
100.0%
1 h ago
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
4.62 Mbps
100.0%
1 h ago
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
99.6%
1 h ago
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 h ago
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.08 Mbps
98.8%
1 h ago
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.79 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.83 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.96 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 h ago
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 h ago
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.64 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.64 Mbps
100.0%
1 h ago
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.27 Mbps
76.8%
1 h ago
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 h ago
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.06 Mbps
49.6%
1 h ago
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 h ago
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.83 Mbps
99.9%
1 h ago
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.10 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.83 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.95 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.02 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.16 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.96 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.97 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.16 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.96 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.97 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.87 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.96 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.22 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.24 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.70 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.58 Mbps
100.0%
1 h ago
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 h ago
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.77 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.62 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.67 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.80 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.65 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.67 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.49 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.40 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.64 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.57 Mbps
100.0%
1 h ago
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.65 Mbps
100.0%
1 h ago
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.64 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.65 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.43 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.93 Mbps
100.0%
1 h ago
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 h ago
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.57 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
99.7%
1 h ago
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
99.8%
1 h ago
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
99.7%
1 h ago
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
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Panduan

Apa yang 40,000 IP US Sebenarnya Berikan Anda — dan Di Mana Ia Kurang Berkesan

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

US ialah geo terbesar FineProxy’s — 40,000 alamat IPv4, pusat data dan ISP. Apabila anda membeli akses pelayan proksi US murah, anda mendapat IP statik untuk tempoh sewaan atau IP berputar yang bertukar pada setiap permintaan. Kadar rata setiap IP, trafik tanpa had, HTTP/HTTPS dan SOCKS5 disertakan. Setiap proksi berfungsi sebagai IP Amerika tanpa nama — tiada X-Forwarded-For, tiada pengepala Via, sijil SSL individu.

E-dagang Amerika tidak memaparkan cukai dalam harga pelekat — cukai jualan ditambah semasa pembayaran, dan kadarnya bergantung pada negeri pembeli. Oregon mengenakan 0%, California 7.25%+, dan terdapat lebih 12,000 bidang kuasa cukai di seluruh negara. Walmart, Best Buy, Target semuanya mengira cukai berdasarkan alamat penghantaran dan lokasi IP yang dikesan. Jika anda memantau harga runcit US dari luar negara, jumlah pembayaran tidak akan sepadan dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh pembeli Amerika.

Mengikis Amazon.com pada 2026 ialah permainan yang berbeza berbanding setahun lalu. PerimeterX kini menanda tetapan proksi kediaman selepas 200-300 carian produk — bukan kerana IP itu buruk, tetapi kerana cap jari TLS tidak sepadan dengan pelayar sebenar pada sambungan sebenar. IP pusat data berjaya kira-kira 15% sahaja. Proksi ISP lebih berkesan kerana ia didaftarkan kepada penyedia pengguna sebenar, dan sticky session — mengekalkan IP yang sama selama berjam-jam berbanding berputar — lebih penting daripada saiz kumpulan.

Untuk alamat IP US yang pantas, pelayan US FineProxy’s beroperasi pada perkakasan AMD Threadripper dengan sehingga 500 Mbps setiap sambungan. Pelayan proksi USA yang pantas dan terletak secara fizikal di US bermakna latensi rendah ke sasaran Amerika — penting untuk apa sahaja yang bersifat masa nyata.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — semuanya dikunci geo kepada penonton US dan semuanya aktif mengesan proksi. IP pusat data cepat dikesan. Proksi ISP lepas kerana kelihatan seperti jalur lebar rumah biasa. Untuk streaming, ISP ialah satu-satunya pilihan yang realistik.

Satu perkara yang FineProxy tidak tawarkan untuk US: penyasaran peringkat bandar atau negeri. Kesemua 40,000 IP adalah peringkat negara. Jika anda memerlukan IP dari bandar tertentu untuk menyiarkan di Craigslist atau ujian cukai peringkat negeri, ia tidak tersedia di sini. Untuk pengikisan, pemantauan, penstriman, pengurusan akaun — peringkat negara sudah mencukupi.