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Proksi untuk Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan sokongan UDP untuk suara Discord, bot, dan pengurusan pelbagai akaun — IPv4 statik atau berputar, trafik tanpa had, penghantaran API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi Discord.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus dengan sokongan UDP untuk satu Discord account
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk Discord perkhidmatan proksi
  • Eksport saya Discord senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan Discord perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk Discord perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy.Org merupakan kerja yang menakjubkan yang mempunyai proxy yang cepat dan dapat dipercayai, harga yang diperlukan, dan sokongan peculi yang terbaik. Semua orang sangat menggalakkan mereka!

Konkea208SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Jika anda mencari penyebaran proxy yang berkumpul dengan cepat, keyakinan, dan kebolehan, Fineproxy merupakan pilihan yang teguh. Kemudian, kesatuan, dan kesaksian yang dipercayai akan menyebabkan semuanya menyenangkan hati sehingga kegiatan yang berbesar. Sememangnya, dia sangat menggalakkan!

sala121maliNorton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.

DJPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Harganya berpatutan dan proksi berfungsi dengan baik. Bahagian API juga mudah disediakan. Untuk harga ini, memang mudah untuk disyorkan!

Felix KernerTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya berubah ke Fineproxy ialah salah satu keputusan yang terbaik. Proses penyebaran itu sangat lemah dan proxy mereka bergabung dengan alat saya yang ada. Sebenarnya, mereka berpisah dengan ketenangan minda mereka. Semua orang yang mencari laku proxy yang tidak berguna!

PATHANDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa menggunakan proksi?Untuk privasi, memisahkan

Untuk privasi, memisahkan profil kerja/peribadi, dan memintas sekatan rangkaian di tempat kerja, hotel, atau kampus. Mengakses Discord melalui pelayan proksi untuk Discord tanpa sekatan dengan pengesahan atau pengikatan IP sangat sesuai untuk situasi ini.

Cara menyahsekat sembang suara Discord?Sembang suara dan

Sembang suara dan perkongsian skrin menggunakan WebRTC, yang memerlukan UDP. Proksi HTTP tidak dapat mengendalikan ini — anda memerlukan SOCKS5 dengan sokongan UDP. Proksi SOCKS5 FineProxy menyokong UDP, jadi panggilan suara bersambung tanpa ralat “RTC Connecting” atau “No Route”. Konfigurasikan proksi pada peringkat sistem atau gunakan klien proksi seperti Proxifier untuk menghalakan Discord.exe melalui SOCKS5.

Protokol manakah yang digunakan oleh Discord, dan apakah maksudnya untuk proksi?Sembang, API dan

Sembang, API dan sambungan klien menggunakan trafik HTTPS (TCP). Suara dan perkongsian skrin menggunakan WebRTC dan memerlukan UDP. Proksi HTTP(S) mengendalikan trafik TCP, manakala UDP memerlukan SOCKS5 dengan sokongan UDP.

Adakah sembang suara berfungsi melalui proksi anda?Ya — dengan

Ya — dengan UDP diaktifkan, sembang suara dan perkongsian skrin berfungsi melalui proksi SOCKS5 kami. Tanpa UDP, suara mungkin gagal disambungkan atau terputus semasa perundingan ICE/STUN. Pilih proksi SOCKS5 yang lebih baik untuk Discord yang secara eksplisit menyokong UDP.

Apakah yang perlu saya pilih — HTTP atau SOCKS5?Jika anda tidak

Jika anda tidak memerlukan suara, gunakan HTTP: lebih mudah ditetapkan dan serasi dengan klien pelayar/desktop. Untuk versi web, proksi untuk Discord web melalui tetapan pelayar sudah memadai. Jika suara atau perkongsian skrin diperlukan, pilih SOCKS5 dengan sokongan UDP.

Bagaimana untuk mengkonfigurasi proksi pada PC dan mudah alih?Klien desktop Discord

Klien desktop Discord mewarisi tetapan proksi sistem (Windows/macOS). Versi web laman menggunakan tetapan proksi pelayar atau OS. iOS/Android: tetapkan proksi dalam tetapan Wi-Fi. Bot dan skrip (discord.py, discord.js, httpx): nyatakan proksi dalam konfigurasi klien. Anda juga boleh menjalankan Discord melalui proksi socks inkognito menggunakan klien proksi yang menghalakan hanya trafik Discord.

Adakah proksi menjejaskan ping dan kualiti?Ya

Ya — ia menambah hop tambahan dan RTT. Pilih lokasi berdekatan, kekalkan sambungan berterusan (keep-alive/pooling), dan pastikan DNS stabil. Proksi tidak mempercepatkan sambungan anda; kelajuan maksimum ditentukan oleh ISP dan penghalaan anda.

Bolehkah saya menggunakan satu proksi untuk banyak akaun?Secara teknikal

Secara teknikal ya, tetapi kami amat mengesyorkan satu IP statik bagi setiap akaun untuk aliran kerja bersesi seperti Discord. Mengasingkan akaun mengikut IP mengurangkan risiko isyarat bersilang (cap jari dikongsi, kuki bercampur) dan memastikan log masuk, suntingan profil serta tindakan kekal konsisten.

Adakah proksi ini berfungsi dengan bot Discord?Proksi

Proksi gred pelayan kami berintegrasi dengan kebanyakan alat automasi dan skrip tersuai. Anda boleh memuat naik senarai proksi secara terus, menariknya melalui URL, atau menggunakan REST API kami.

Adakah ini proksi dikongsi atau berdedikasi?Kedua-dua

Kedua-dua pilihan tersedia. IP berdedikasi ditetapkan kepada anda sahaja. Pelan kumpulan besar pula dikongsi dan boleh digunakan oleh sehingga 3 pelanggan bagi setiap IP pada masa yang sama. Pilih IP berdedikasi untuk akaun sensitif atau jangka panjang; gunakan kumpulan dikongsi untuk tugasan ringan pada skala besar.