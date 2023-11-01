Proksi untuk Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan sokongan UDP untuk suara Discord, bot, dan pengurusan pelbagai akaun — IPv4 statik atau berputar, trafik tanpa had, penghantaran API.
Bina pelan proksi Discord.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu IP khusus dengan sokongan UDP untuk satu Discord account
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk Discord perkhidmatan proksi
- Eksport saya Discord senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan Discord perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk Discord perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
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Mengapa menggunakan proksi?Untuk privasi, memisahkan
Untuk privasi, memisahkan profil kerja/peribadi, dan memintas sekatan rangkaian di tempat kerja, hotel, atau kampus. Mengakses Discord melalui pelayan proksi untuk Discord tanpa sekatan dengan pengesahan atau pengikatan IP sangat sesuai untuk situasi ini.
Cara menyahsekat sembang suara Discord?Sembang suara dan
Sembang suara dan perkongsian skrin menggunakan WebRTC, yang memerlukan UDP. Proksi HTTP tidak dapat mengendalikan ini — anda memerlukan SOCKS5 dengan sokongan UDP. Proksi SOCKS5 FineProxy menyokong UDP, jadi panggilan suara bersambung tanpa ralat “RTC Connecting” atau “No Route”. Konfigurasikan proksi pada peringkat sistem atau gunakan klien proksi seperti Proxifier untuk menghalakan Discord.exe melalui SOCKS5.
Protokol manakah yang digunakan oleh Discord, dan apakah maksudnya untuk proksi?Sembang, API dan
Sembang, API dan sambungan klien menggunakan trafik HTTPS (TCP). Suara dan perkongsian skrin menggunakan WebRTC dan memerlukan UDP. Proksi HTTP(S) mengendalikan trafik TCP, manakala UDP memerlukan SOCKS5 dengan sokongan UDP.
Adakah sembang suara berfungsi melalui proksi anda?Ya — dengan
Ya — dengan UDP diaktifkan, sembang suara dan perkongsian skrin berfungsi melalui proksi SOCKS5 kami. Tanpa UDP, suara mungkin gagal disambungkan atau terputus semasa perundingan ICE/STUN. Pilih proksi SOCKS5 yang lebih baik untuk Discord yang secara eksplisit menyokong UDP.
Apakah yang perlu saya pilih — HTTP atau SOCKS5?Jika anda tidak
Jika anda tidak memerlukan suara, gunakan HTTP: lebih mudah ditetapkan dan serasi dengan klien pelayar/desktop. Untuk versi web, proksi untuk Discord web melalui tetapan pelayar sudah memadai. Jika suara atau perkongsian skrin diperlukan, pilih SOCKS5 dengan sokongan UDP.
Bagaimana untuk mengkonfigurasi proksi pada PC dan mudah alih?Klien desktop Discord
Klien desktop Discord mewarisi tetapan proksi sistem (Windows/macOS). Versi web laman menggunakan tetapan proksi pelayar atau OS. iOS/Android: tetapkan proksi dalam tetapan Wi-Fi. Bot dan skrip (discord.py, discord.js, httpx): nyatakan proksi dalam konfigurasi klien. Anda juga boleh menjalankan Discord melalui proksi socks inkognito menggunakan klien proksi yang menghalakan hanya trafik Discord.
Adakah proksi menjejaskan ping dan kualiti?Ya
Ya — ia menambah hop tambahan dan RTT. Pilih lokasi berdekatan, kekalkan sambungan berterusan (keep-alive/pooling), dan pastikan DNS stabil. Proksi tidak mempercepatkan sambungan anda; kelajuan maksimum ditentukan oleh ISP dan penghalaan anda.
Bolehkah saya menggunakan satu proksi untuk banyak akaun?Secara teknikal
Secara teknikal ya, tetapi kami amat mengesyorkan satu IP statik bagi setiap akaun untuk aliran kerja bersesi seperti Discord. Mengasingkan akaun mengikut IP mengurangkan risiko isyarat bersilang (cap jari dikongsi, kuki bercampur) dan memastikan log masuk, suntingan profil serta tindakan kekal konsisten.
Adakah proksi ini berfungsi dengan bot Discord?Proksi
Proksi gred pelayan kami berintegrasi dengan kebanyakan alat automasi dan skrip tersuai. Anda boleh memuat naik senarai proksi secara terus, menariknya melalui URL, atau menggunakan REST API kami.
Adakah ini proksi dikongsi atau berdedikasi?Kedua-dua
Kedua-dua pilihan tersedia. IP berdedikasi ditetapkan kepada anda sahaja. Pelan kumpulan besar pula dikongsi dan boleh digunakan oleh sehingga 3 pelanggan bagi setiap IP pada masa yang sama. Pilih IP berdedikasi untuk akaun sensitif atau jangka panjang; gunakan kumpulan dikongsi untuk tugasan ringan pada skala besar.