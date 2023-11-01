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Nyahsekat LinkedIn

Proksi IPv4 berdedikasi untuk LinkedIn: satu IP bagi setiap akaun, 100,000 IP pusat data untuk pengikisan, HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran segera.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP untuk LinkedIn pengurusan akaun
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya bekerja bersama kerja ini selama lebih daripada setahun dan selalu baik, tidak ada larangan atau perselisihan! Semua perkara yang tidak perlu digunakan mudah dan tidak perlu. Saya melakukannya di bandar! Saya tidak pernah mendapat kelemahan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Fineproxy ialah pemberi proxy yang teguh yang memilih server yang baik di seluruh dunia. Saya telah menggunakan kerja mereka selama beberapa bulan, terutamanya untuk alat SEO dan penyelidikan pasar, dan perkembangan itu selalu dipercayai. Kecepatan sambutannya cepat, dan IPs jarang terjatuh atau terhitung. Kemudian, mereka mudah berjalan, dan mencari proxy yang tepat. Sokongan pelanggan adalah profesional dan menjawab dengan cepat kepada soalan. Penatua yang berharga merupakan pertengkaran, terutamanya untuk paket yang besar. Secara keseluruhan, Fineproxy.org memberi nilai dan khidmat yang dipercayai untuk menggunakan perniagaan.

KavieDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sangat puas dengan khidmat Fineproxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat. Laman mereka mudah dilalui, dan sokongan teknik memang bersabar dan membantu. Hal ini adalah pilihan yang teguh bagi orang yang ingin melindungi pelayaran atau memasukkan kegeoran.

amarghezaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang terbaik pernah digunakan. Nasihatnya. Melalui lebih daripada bulan 8 tanpa masalah.

matTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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Adakah LinkedIn menyekat proksi pusat data?Bukan

Bukan semua, tetapi platform ini memang menanda julat IP yang dimiliki penyedia pengehosan yang dikenali. IP pusat data dikongsi yang digunakan ramai orang serentak akan disekat dengan cepat. IP pusat data berdedikasi — seperti yang disediakan FineProxy — jauh lebih tahan lama kerana anda satu-satunya pengguna pada alamat tersebut. Untuk apa-apa yang melibatkan log masuk akaun, proksi kediaman atau ISP masih merupakan pilihan yang lebih selamat.

Saya mendapat ralat "403 Forbidden". Apa yang perlu saya lakukan?Ini biasanya bermaksud

Ini biasanya bermaksud LinkedIn telah menyekat IP anda. Tukar kepada proksi lain, kosongkan kuki anda, dan tunggu sekurang-kurangnya beberapa jam sebelum mencuba semula. Jika ini terus berlaku, IP penyedia proksi anda berkemungkinan sudah hangus di LinkedIn — pertimbangkan untuk beralih kepada penyedia dengan proksi terbaik untuk akses LinkedIn, seperti FineProxy, yang IP-nya lebih bersih dan tidak dijual berlebihan.

Bolehkah saya gunakan satu proksi untuk beberapa akaun LinkedIn?Tidak

Tidak. LinkedIn menjejaki IP mana yang mengakses akaun mana. Dua akaun pada IP yang sama kelihatan seperti orang yang sama cuba memanipulasi sistem. Sentiasa gunakan satu proksi berdedikasi bagi setiap akaun.

Apa yang berlaku jika akaun saya disekat?Hentikan semua

Hentikan semua automasi dengan serta-merta. Log keluar daripada setiap alat. Kosongkan pelayar anda. Tunggu 48-72 jam — jangan cuba log masuk dalam tempoh ini. Selepas tempoh menunggu, log masuk secara manual daripada IP bersih (kediaman atau ISP). Jika sekatan tidak ditarik balik, hubungi sokongan LinkedIn dengan ID anda sedia di tangan.

Jenis proksi manakah yang terbaik untuk pengikisan LinkedIn?Untuk mengikis halaman

Untuk mengikis halaman awam tanpa log masuk, proksi pusat data dengan putaran berfungsi dengan baik. Untuk mengikis semasa log masuk ke akaun, gunakan proksi kediaman — satu bagi setiap akaun. Kumpulan pusat data FineProxy (100,000 IP) ialah pilihan kukuh untuk pengumpulan data awam berskala besar yang memerlukan jumlah dan kelajuan tinggi.

Panduan

Cara LinkedIn Mengesan Anda — dan Apa yang Perlu Dilakukan

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

LinkedIn tidak mesra dengan automasi. Sama ada anda menjalankan kempen jangkauan, menarik data prospek, atau sekadar cuba mengakses akaun anda dari kawasan yang platform ini tidak tersedia — pada satu ketika anda akan menghadapi sekatan. Inilah apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana proksi membantu.

Masalah corak penggunaan

LinkedIn bukan sekadar mengira tindakan anda. Ia menjejaki cara anda berkelakuan. Kelajuan klik, masa antara permintaan sambungan, cara anda menavigasi halaman, sama ada anda tatal atau terus melompat ke butang «Connect». Jika tingkah laku anda kelihatan mekanikal, walaupun 20 sambungan sehari boleh mencetuskan amaran.Tanda awal anda dalam masalah: log keluar paksa, gesaan «sahkan identiti anda», sesi tamat tanpa sebab. Ini bukan pepijat — ini ialah LinkedIn memberitahu anda supaya perlahan.

Mengapa IP anda penting

LinkedIn mengekalkan senarai julat IP yang dikaitkan dengan pusat data. Jika IP anda milik penyedia pengehosan yang dikenali, platform ini memperlakukan setiap tindakan daripada alamat tersebut dengan lebih curiga. Gabungkan IP pusat data dengan sebarang jenis automasi, dan anda sedang mengundang ralat 403 atau sekatan akaun sepenuhnya.Inilah sebabnya proksi kediaman menjadi pilihan lalai untuk apa sahaja yang melibatkan aktiviti akaun. Ia kelihatan seperti sambungan rumah biasa, jadi LinkedIn tiada alasan untuk menandanya.Walau bagaimanapun, proksi pusat data bukan tidak berguna. Untuk mengikis senarai pekerjaan awam atau halaman syarikat — tugasan yang tidak memerlukan log masuk ke akaun — IP pusat data berfungsi dengan baik selagi anda memutarkannya. FineProxy menawarkan IP pusat data berdedikasi yang tidak dikongsi merentasi ratusan pengguna, dan ini memberi perbezaan yang ketara.

Memilih proksi yang sesuai untuk tugasan anda

Untuk penjanaan prospek dan jangkauan — satu IP kediaman statik bagi setiap akaun. Tiada perkongsian, tiada pertukaran. LinkedIn mengaitkan akaun anda dengan lokasi, dan lompatan mendadak dari New York ke Singapura akan menyebabkan anda ditanda serta-merta.Untuk pengikisan berskala besar — proksi berputar, menukar IP selepas setiap 200-300 permintaan. Proksi pusat data pantas dan murah untuk tujuan ini. Kumpulan 100,000 IP pusat data FineProxy memberikan anda ruang yang lebih mencukupi.Untuk mengakses LinkedIn dari kawasan terhad — proksi untuk membuka LinkedIn dari mana-mana lokasi sudah memadai. Pilih pelayan di negara yang platformnya tersedia. Proksi ISP daripada FineProxy ialah pilihan yang sangat baik kerana ia menggabungkan kestabilan kelajuan pusat data dengan alamat IP yang dimiliki oleh penyedia internet sebenar.

Jangan lupa cap jari pelayar

IP bersih sahaja tidak mencukupi. LinkedIn turut memeriksa cap jari pelayar anda — rentetan User-Agent, pengepala HTTP, resolusi skrin, zon masa dan tetapan bahasa. Jika cap jari anda tidak sepadan dengan geo proksi anda atau kelihatan seperti tandatangan pelayar headless lalai, anda akan ditanda walaupun menggunakan IP kediaman. Gunakan pelayar antidetect atau pastikan alat automasi anda (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, dll.) menghantar pengepala realistik yang sejajar dengan lokasi proksi anda. Proksi FineProxy berfungsi dengan lancar bersama semua platform automasi LinkedIn utama, jadi bahagian IP sudah ditangani — pastikan sahaja tetapan anda yang lain turut sepadan.

Peraturan pemanasan akaun

Akaun baharu atau tidak aktif memerlukan tempoh pemanasan. Jangan sambungkan akaun baharu kepada alat automasi dan hantar 100 permintaan pada hari pertama. Mulakan secara manual — layari, suka beberapa hantaran, hantar 5-10 permintaan sambungan secara manual. Dalam tempoh 2-3 minggu, tingkatkan secara beransur-ansur. LinkedIn membandingkan aktiviti semasa anda dengan sejarah anda, jadi lonjakan mendadak daripada sifar kepada automasi agresif ialah cara terpantas untuk dikenakan sekatan.

Satu proksi, satu akaun

Ini ialah peraturan paling penting untuk kerja berbilang akaun. Setiap akaun LinkedIn memerlukan IP berdedikasi tersendiri. Jika dua akaun berkongsi satu IP, LinkedIn akan mengaitkan kedua-duanya — dan jika satu diharamkan, yang satu lagi turut terkena.