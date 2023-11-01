Nyahsekat LinkedIn

LinkedIn tidak mesra dengan automasi. Sama ada anda menjalankan kempen jangkauan, menarik data prospek, atau sekadar cuba mengakses akaun anda dari kawasan yang platform ini tidak tersedia — pada satu ketika anda akan menghadapi sekatan. Inilah apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana proksi membantu.

Masalah corak penggunaan

LinkedIn bukan sekadar mengira tindakan anda. Ia menjejaki cara anda berkelakuan. Kelajuan klik, masa antara permintaan sambungan, cara anda menavigasi halaman, sama ada anda tatal atau terus melompat ke butang «Connect». Jika tingkah laku anda kelihatan mekanikal, walaupun 20 sambungan sehari boleh mencetuskan amaran.Tanda awal anda dalam masalah: log keluar paksa, gesaan «sahkan identiti anda», sesi tamat tanpa sebab. Ini bukan pepijat — ini ialah LinkedIn memberitahu anda supaya perlahan.

Mengapa IP anda penting

LinkedIn mengekalkan senarai julat IP yang dikaitkan dengan pusat data. Jika IP anda milik penyedia pengehosan yang dikenali, platform ini memperlakukan setiap tindakan daripada alamat tersebut dengan lebih curiga. Gabungkan IP pusat data dengan sebarang jenis automasi, dan anda sedang mengundang ralat 403 atau sekatan akaun sepenuhnya.Inilah sebabnya proksi kediaman menjadi pilihan lalai untuk apa sahaja yang melibatkan aktiviti akaun. Ia kelihatan seperti sambungan rumah biasa, jadi LinkedIn tiada alasan untuk menandanya.Walau bagaimanapun, proksi pusat data bukan tidak berguna. Untuk mengikis senarai pekerjaan awam atau halaman syarikat — tugasan yang tidak memerlukan log masuk ke akaun — IP pusat data berfungsi dengan baik selagi anda memutarkannya. FineProxy menawarkan IP pusat data berdedikasi yang tidak dikongsi merentasi ratusan pengguna, dan ini memberi perbezaan yang ketara.

Memilih proksi yang sesuai untuk tugasan anda

Untuk penjanaan prospek dan jangkauan — satu IP kediaman statik bagi setiap akaun. Tiada perkongsian, tiada pertukaran. LinkedIn mengaitkan akaun anda dengan lokasi, dan lompatan mendadak dari New York ke Singapura akan menyebabkan anda ditanda serta-merta.Untuk pengikisan berskala besar — proksi berputar, menukar IP selepas setiap 200-300 permintaan. Proksi pusat data pantas dan murah untuk tujuan ini. Kumpulan 100,000 IP pusat data FineProxy memberikan anda ruang yang lebih mencukupi.Untuk mengakses LinkedIn dari kawasan terhad — proksi untuk membuka LinkedIn dari mana-mana lokasi sudah memadai. Pilih pelayan di negara yang platformnya tersedia. Proksi ISP daripada FineProxy ialah pilihan yang sangat baik kerana ia menggabungkan kestabilan kelajuan pusat data dengan alamat IP yang dimiliki oleh penyedia internet sebenar.

Jangan lupa cap jari pelayar

IP bersih sahaja tidak mencukupi. LinkedIn turut memeriksa cap jari pelayar anda — rentetan User-Agent, pengepala HTTP, resolusi skrin, zon masa dan tetapan bahasa. Jika cap jari anda tidak sepadan dengan geo proksi anda atau kelihatan seperti tandatangan pelayar headless lalai, anda akan ditanda walaupun menggunakan IP kediaman. Gunakan pelayar antidetect atau pastikan alat automasi anda (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, dll.) menghantar pengepala realistik yang sejajar dengan lokasi proksi anda. Proksi FineProxy berfungsi dengan lancar bersama semua platform automasi LinkedIn utama, jadi bahagian IP sudah ditangani — pastikan sahaja tetapan anda yang lain turut sepadan.

Peraturan pemanasan akaun

Akaun baharu atau tidak aktif memerlukan tempoh pemanasan. Jangan sambungkan akaun baharu kepada alat automasi dan hantar 100 permintaan pada hari pertama. Mulakan secara manual — layari, suka beberapa hantaran, hantar 5-10 permintaan sambungan secara manual. Dalam tempoh 2-3 minggu, tingkatkan secara beransur-ansur. LinkedIn membandingkan aktiviti semasa anda dengan sejarah anda, jadi lonjakan mendadak daripada sifar kepada automasi agresif ialah cara terpantas untuk dikenakan sekatan.

Satu proksi, satu akaun