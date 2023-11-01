Proxy mengikut negara
Pilih negara anda — setiap lokasi beroperasi menggunakan ASN milik FineProxy dengan harga kadar tetap dan trafik tanpa had.
Pilih
lokasi proksi anda.
Semak imbas kumpulan proksi mengikut negara. Setiap destinasi menggunakan pelan tanpa meter, alat yang sama dan penghantaran segera ke papan pemuka.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 100 IP pusat data di negara yang dipilih dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
- Tunjukkan hari ini kadar kejayaan merentasi saya lokasi proksi
- Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
- Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
- Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Lokasi dan ketersediaan
Saya telah menggunakan proxy FineProxy selama beberapa bulan dan saya sangat puas dengannya. Kecepatan pergaulan yang tinggi, perlindungan data dan pelbagai tempat membawa perjalanan yang baik untuk bekerja di Internet. Saya menyuruhnya!
Saya telah menggunakan FineProxy untuk masa yang lama, dan saya sudah lebih besar! Kerja penyebaran ini cepat, dipercayai, dan memiliki banyak pilihan daripada IPs. Tidak kira untuk memiliki bahan bacaan yang berdasarkan kawasan yang luar biasa, FineProxy selalu membawanya.
Kelajuan semasa beban tinggi
Inilah salah satu proxy yang terbaik yang saya gunakan. Supoport pelanggan itu stabil dan merupakan harga yang pasti diperlukan. Sudah tentu, mereka akan terus menggunakannya!
Saya menggunakan proxy untuk menginjil sejak permulaan tahun ini. Saya suka ketenteraman khidmat saya. Semasa digunakan, ada masalah yang berbeza atau teknik. Satu lagi manfaat adalah kerana terdapat peluang untuk membayar bayar dengan kriptocurties.
Trafik tanpa had
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.
Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.
Sejauh mana luasnya rangkaian proksi anda?Rangkaian proksi kami
Rangkaian proksi kami adalah antara yang terbesar dan paling boleh dipercayai di seluruh dunia. Semua infrastruktur dan julat IP dimiliki serta dikendalikan sepenuhnya oleh FineProxy — kami tidak menjual semula peralatan pihak ketiga. Kami menawarkan proksi khusus di pelbagai negara dengan penyasaran peringkat negara sahaja (tiada penyasaran bandar atau ASN pada barisan ini).
Negara manakah yang tersedia, dan bagaimana penyasaran geo dikendalikan?Halaman ini menyenaraikan
Halaman ini menyenaraikan semua negara yang disokong. Kami menawarkan proksi pusat data di setiap negara yang disenaraikan. Penyasaran untuk barisan produk ini adalah peringkat negara; penyasaran bandar dan ASN tidak tersedia di sini.
Bagaimana saya boleh mula menggunakan perkhidmatan anda?Anda mempunyai dua
Anda mempunyai dua pilihan pantas: cuba percuma tanpa menunggu, atau beli pelan dengan pengaktifan serta-merta — proksi anda sedia digunakan sejurus selepas pembayaran. Anda akan mendapat papan pemuka yang kemas, persediaan pantas dan sokongan responsif dalam kedua-dua cara.
Apa yang menjadikan FineProxy unik?Infrastruktur milik sendiri
Infrastruktur milik sendiri sepenuhnya: Kami mengendalikan perkakasan dan julat IP sendiri — tiada penjualan semula pihak ketiga. Pengkomputeran berprestasi tinggi: Pelayan khusus menggunakan pemproses AMD moden untuk throughput berkependaman rendah yang konsisten. Kumpulan IP statik yang besar: Penyasaran peringkat negara merentasi julat IPv4 pihak pertama yang luas. Trafik benar-benar tanpa had: Tiada caj per-GB atau had tersembunyi. Binaan tersuai atas permintaan: Kami boleh menyediakan subnet khusus, perkakasan terpencil dan penghalaan tersuai untuk setiap pelanggan.
Bagaimana anda memastikan kejayaan untuk pelanggan anda?Kami bermula dengan
Kami bermula dengan menentukan gabungan terbaik antara proksi statik pusat data/ISP atau kumpulan proksi berputar mengikut keperluan anda, kemudian mengaktifkannya serta-merta pada perkakasan milik kami sendiri dan julat IP pihak pertama. Anda mendapat lebar jalur tanpa had, penyasaran peringkat negara, pengesahan fleksibel (senarai kebenaran IP atau nama pengguna/kata laluan), papan pemuka yang kemas serta REST API, dan masa operasi 99.9%+. Jurutera kami membantu dengan butiran yang memastikan saluran data kekal stabil — kawalan kadar permintaan, pengendalian persetujuan/kuki dan strategi sesi — supaya pengumpulan data berjalan lancar. Jika anda memerlukan lebih, kami boleh menyediakan subnet khusus atau perkakasan terpencil, memantau dan menala penghalaan, serta melakukan pertukaran IP yang layak, semuanya disokong oleh sokongan pantas berasaskan tiket.
Apakah barisan proksi yang boleh saya beli untuk setiap negara?Dua pilihan statik
Dua pilihan statik: IPv4 Pusat Data dan — jika tersedia — IPv4 ISP Statik (kediaman statik). Kedua-duanya bersifat statik dan dibilkan per IP. Proksi berputar adalah produk berasingan dan tidak dijual di halaman ini.
Apakah sekatan yang anda kenakan terhadap penggunaan proxy?Trafik adalah tanpa
Trafik adalah tanpa had, tetapi setiap pelan mempunyai had keselarasan dan kadar sambungan bagi melindungi kestabilan rangkaian untuk anda dan pelanggan lain. Kami adalah perkhidmatan yang patuh dan sah: port e-mel disekat (cth., 25/465/587/110/143/993/995), dan laman web kerajaan tidak boleh diakses melalui proksi kami. Penggunaan mestilah mematuhi undang-undang yang terpakai serta syarat setiap laman; aktiviti seperti spam, credential stuffing, pengimbasan port, pengedaran perisian hasad atau penyalahgunaan lain adalah dilarang. Jika had pelan dilampaui atau corak penyalahgunaan dikesan, kami mungkin mendikit atau menggantung endpoint yang terlibat bagi mengekalkan kestabilan platform.
Protokol dan kaedah pengesahan apa yang disokong?HTTP/HTTPS dan SOCKS5
HTTP/HTTPS dan SOCKS5 (dengan UDP pilihan). SOCKS4 disokong (tanpa pengesahan). Pelbagai port standard tersedia secara selari. Senarai kebenaran IP diperlukan; anda juga boleh mengaktifkan pengesahan nama pengguna/kata laluan. Anda boleh memasukkan sehingga 5 IP sumber ke dalam senarai kebenaran.
Bagaimana anda memastikan kebolehpercayaan gred pembawa?Keseluruhan infrastruktur kami
Keseluruhan infrastruktur kami dibina dan dimiliki oleh syarikat kami — kami tidak menyewa pelayan atau IP pihak ketiga. Setiap proksi beroperasi pada perkakasan AMD gred perusahaan dengan ketersambungan redundan, pengimbangan beban pintar dan failover automatik bagi menghapuskan masa henti. Pemantauan berterusan 24/7 memastikan prestasi stabil dan pemulihan pantas walaupun di bawah beban tinggi.
Bagaimana struktur pelan? Adakah trafik tanpa had?Harga dikira per
Harga dikira per IP dengan trafik tanpa had (tiada caj per-GB). Tempoh lalai adalah bulanan, dengan pilihan prabayar sehingga satu tahun; pembaharuan mendapat diskaun 20%. Mata wang bil: USD.