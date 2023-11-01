BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proxy mengikut negara

Pilih negara anda — setiap lokasi beroperasi menggunakan ASN milik FineProxy dengan harga kadar tetap dan trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Pilih
lokasi proksi anda.

Semak imbas kumpulan proksi mengikut negara. Setiap destinasi menggunakan pelan tanpa meter, alat yang sama dan penghantaran segera ke papan pemuka.

AustraliaPelayan proksi AUKanadaPelayan proksi CAChinaPelayan proksi CNPerancisPelayan proksi FRJermanPelayan proksi DEIndiaPelayan proksi INIsraelPelayan proksi ILBelandaPelayan proksi NLPakistanPelayan proksi PKPolandPelayan proksi PLRusiaPelayan proksi RUSeychellesPelayan proksi SCSepanyolPelayan proksi ESTurkiyePelayan proksi TRUkrainePelayan proksi UAUnited KingdomPelayan proksi GBAmerika SyarikatPelayan proksi US

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di negara yang dipilih dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan hari ini kadar kejayaan merentasi saya lokasi proksi
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan proxy FineProxy selama beberapa bulan dan saya sangat puas dengannya. Kecepatan pergaulan yang tinggi, perlindungan data dan pelbagai tempat membawa perjalanan yang baik untuk bekerja di Internet. Saya menyuruhnya!

RobertSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy untuk masa yang lama, dan saya sudah lebih besar! Kerja penyebaran ini cepat, dipercayai, dan memiliki banyak pilihan daripada IPs. Tidak kira untuk memiliki bahan bacaan yang berdasarkan kawasan yang luar biasa, FineProxy selalu membawanya.

BrilliantcompanyPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Inilah salah satu proxy yang terbaik yang saya gunakan. Supoport pelanggan itu stabil dan merupakan harga yang pasti diperlukan. Sudah tentu, mereka akan terus menggunakannya!

yntoygwrldNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan proxy untuk menginjil sejak permulaan tahun ini. Saya suka ketenteraman khidmat saya. Semasa digunakan, ada masalah yang berbeza atau teknik. Satu lagi manfaat adalah kerana terdapat peluang untuk membayar bayar dengan kriptocurties.

ChrisDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Sejauh mana luasnya rangkaian proksi anda?Rangkaian proksi kami

Rangkaian proksi kami adalah antara yang terbesar dan paling boleh dipercayai di seluruh dunia. Semua infrastruktur dan julat IP dimiliki serta dikendalikan sepenuhnya oleh FineProxy — kami tidak menjual semula peralatan pihak ketiga. Kami menawarkan proksi khusus di pelbagai negara dengan penyasaran peringkat negara sahaja (tiada penyasaran bandar atau ASN pada barisan ini).

Negara manakah yang tersedia, dan bagaimana penyasaran geo dikendalikan?Halaman ini menyenaraikan

Halaman ini menyenaraikan semua negara yang disokong. Kami menawarkan proksi pusat data di setiap negara yang disenaraikan. Penyasaran untuk barisan produk ini adalah peringkat negara; penyasaran bandar dan ASN tidak tersedia di sini.

Bagaimana saya boleh mula menggunakan perkhidmatan anda?Anda mempunyai dua

Anda mempunyai dua pilihan pantas: cuba percuma tanpa menunggu, atau beli pelan dengan pengaktifan serta-merta — proksi anda sedia digunakan sejurus selepas pembayaran. Anda akan mendapat papan pemuka yang kemas, persediaan pantas dan sokongan responsif dalam kedua-dua cara.

Apa yang menjadikan FineProxy unik?Infrastruktur milik sendiri

Infrastruktur milik sendiri sepenuhnya: Kami mengendalikan perkakasan dan julat IP sendiri — tiada penjualan semula pihak ketiga. Pengkomputeran berprestasi tinggi: Pelayan khusus menggunakan pemproses AMD moden untuk throughput berkependaman rendah yang konsisten. Kumpulan IP statik yang besar: Penyasaran peringkat negara merentasi julat IPv4 pihak pertama yang luas. Trafik benar-benar tanpa had: Tiada caj per-GB atau had tersembunyi. Binaan tersuai atas permintaan: Kami boleh menyediakan subnet khusus, perkakasan terpencil dan penghalaan tersuai untuk setiap pelanggan.

Bagaimana anda memastikan kejayaan untuk pelanggan anda?Kami bermula dengan

Kami bermula dengan menentukan gabungan terbaik antara proksi statik pusat data/ISP atau kumpulan proksi berputar mengikut keperluan anda, kemudian mengaktifkannya serta-merta pada perkakasan milik kami sendiri dan julat IP pihak pertama. Anda mendapat lebar jalur tanpa had, penyasaran peringkat negara, pengesahan fleksibel (senarai kebenaran IP atau nama pengguna/kata laluan), papan pemuka yang kemas serta REST API, dan masa operasi 99.9%+. Jurutera kami membantu dengan butiran yang memastikan saluran data kekal stabil — kawalan kadar permintaan, pengendalian persetujuan/kuki dan strategi sesi — supaya pengumpulan data berjalan lancar. Jika anda memerlukan lebih, kami boleh menyediakan subnet khusus atau perkakasan terpencil, memantau dan menala penghalaan, serta melakukan pertukaran IP yang layak, semuanya disokong oleh sokongan pantas berasaskan tiket.

Apakah barisan proksi yang boleh saya beli untuk setiap negara?Dua pilihan statik

Dua pilihan statik: IPv4 Pusat Data dan — jika tersedia — IPv4 ISP Statik (kediaman statik). Kedua-duanya bersifat statik dan dibilkan per IP. Proksi berputar adalah produk berasingan dan tidak dijual di halaman ini.

Apakah sekatan yang anda kenakan terhadap penggunaan proxy?Trafik adalah tanpa

Trafik adalah tanpa had, tetapi setiap pelan mempunyai had keselarasan dan kadar sambungan bagi melindungi kestabilan rangkaian untuk anda dan pelanggan lain. Kami adalah perkhidmatan yang patuh dan sah: port e-mel disekat (cth., 25/465/587/110/143/993/995), dan laman web kerajaan tidak boleh diakses melalui proksi kami. Penggunaan mestilah mematuhi undang-undang yang terpakai serta syarat setiap laman; aktiviti seperti spam, credential stuffing, pengimbasan port, pengedaran perisian hasad atau penyalahgunaan lain adalah dilarang. Jika had pelan dilampaui atau corak penyalahgunaan dikesan, kami mungkin mendikit atau menggantung endpoint yang terlibat bagi mengekalkan kestabilan platform.

Protokol dan kaedah pengesahan apa yang disokong?HTTP/HTTPS dan SOCKS5

HTTP/HTTPS dan SOCKS5 (dengan UDP pilihan). SOCKS4 disokong (tanpa pengesahan). Pelbagai port standard tersedia secara selari. Senarai kebenaran IP diperlukan; anda juga boleh mengaktifkan pengesahan nama pengguna/kata laluan. Anda boleh memasukkan sehingga 5 IP sumber ke dalam senarai kebenaran.

Bagaimana anda memastikan kebolehpercayaan gred pembawa?Keseluruhan infrastruktur kami

Keseluruhan infrastruktur kami dibina dan dimiliki oleh syarikat kami — kami tidak menyewa pelayan atau IP pihak ketiga. Setiap proksi beroperasi pada perkakasan AMD gred perusahaan dengan ketersambungan redundan, pengimbangan beban pintar dan failover automatik bagi menghapuskan masa henti. Pemantauan berterusan 24/7 memastikan prestasi stabil dan pemulihan pantas walaupun di bawah beban tinggi.

Bagaimana struktur pelan? Adakah trafik tanpa had?Harga dikira per

Harga dikira per IP dengan trafik tanpa had (tiada caj per-GB). Tempoh lalai adalah bulanan, dengan pilihan prabayar sehingga satu tahun; pembaharuan mendapat diskaun 20%. Mata wang bil: USD.