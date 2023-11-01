Proxy mengikut negara

Kami bermula dengan menentukan gabungan terbaik antara proksi statik pusat data/ISP atau kumpulan proksi berputar mengikut keperluan anda, kemudian mengaktifkannya serta-merta pada perkakasan milik kami sendiri dan julat IP pihak pertama. Anda mendapat lebar jalur tanpa had, penyasaran peringkat negara, pengesahan fleksibel (senarai kebenaran IP atau nama pengguna/kata laluan), papan pemuka yang kemas serta REST API, dan masa operasi 99.9%+. Jurutera kami membantu dengan butiran yang memastikan saluran data kekal stabil — kawalan kadar permintaan, pengendalian persetujuan/kuki dan strategi sesi — supaya pengumpulan data berjalan lancar. Jika anda memerlukan lebih, kami boleh menyediakan subnet khusus atau perkakasan terpencil, memantau dan menala penghalaan, serta melakukan pertukaran IP yang layak, semuanya disokong oleh sokongan pantas berasaskan tiket.