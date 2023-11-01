BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi India

Proksi statik India IPv4 yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 500 IP pusat data di India dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi India
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Sekarang, tiada seorang pun yang mengejutkan dengan menggunakan proxy. Soalan ini adalah di mana anda dapat mendapat lebih banyak manfaat dan paket proxy yang lebih dipercayai. Jawapannya boleh ditemukan di sini. Terdapat paket proxy untuk setiap syarat dan harga. Sifat tinggi, proxy dari pelbagai negara. Kecepatan, harga yang positif, sokongan teknik, dan mereka memberikan jaminan jika masalah.

Alisa SattelmaierPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Jika anda mencari latihan proxy yang tinggi dan dipercayai, saya sangat menggalakkan Fineproxy — salah satu pemberi pemberian yang terbaik yang pernah saya bekerja bersama. Proxy mereka menawarkan kecepatan pergi kerana tidak akan berlaku. Saya menggunakannya untuk melanggar halangan, dan kerja penyebaran selalu berbuat baik. Laman web mudah dan mudah dibuat. Fineproxy menawarkan rancangan harta, maka mudah untuk mencari peluang yang sesuai untuk membawa keperluan atau wang. Setiap kali saya mencari bantuan pelanggan mereka bersabar dan berpeluang. Saya sangat menghargai kecanduan kerja ini: semua maklumat tentang tempat dan jenis proxy (anonymo, elit, dan.) dibuat dengan jelas dan terang. Saya boleh menggalakkan Fineproxy untuk sesiapa pun yang memerlukan proksi yang cepat, stabil, dan aman. Rasa harga-nyak kualitas adalah sangat istimewa, dan memilih kerja ini di pasar.

ZeennsDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy merupakan pemberi proxy yang berkualiti tinggi yang menyokong pelanggan dan politik jaminan yang teguh. Mereka menawarkan kerja yang aman dan cepat dan memastikan pengalaman yang tidak berguna bagi pengguna.

Nguyen TuyenSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah Flipkart menyekat IP pusat data?PerimeterX Flipkart menilai

PerimeterX Flipkart menilai reputasi IP dalam masa nyata. IP yang dihoskan di awan (AWS, DigitalOcean) serta-merta mendapat kepercayaan rendah. Pusat data FineProxy pada ASN sendiri berprestasi lebih baik — tidak ditanda sebagai awan. Namun untuk pengikisan berterusan semasa Big Billion Days, proksi ISP ialah pilihan yang lebih selamat. Padankan zon masa pelayar ke Asia/Kolkata dan User-Agent ke binaan Chrome terkini — PerimeterX menyemak kedua-duanya.

Bolehkah saya menonton IPL di JioHotstar dari luar negara?Dengan

Dengan proksi ISP India dan nombor telefon India — ya. JioHotstar menyemak geo IP, zon waktu, dan bahasa. Ralat NM 4031 bermaksud VPN atau proksi dikesan. IP ISP pada Jio atau Airtel melepasi semakan geo. Pelan bermula pada ₹149 untuk 3 bulan. Kandungan sukan premium seperti IPL mungkin memerlukan peringkat berbayar — model percuma mempunyai had penggunaan.

Apakah maksud Akta DPDP India terhadap pengikisan?Terdapat percanggahan: Seksyen

Terdapat percanggahan: Seksyen 3(c)(ii) Akta Perlindungan Data Peribadi Digital 2023 mengecualikan data yang tersedia secara umum, tetapi Kementerian Elektronik mengesahkan pada Ogos 2024 bahawa pengikisan data awam masih memerlukan pematuhan DPDPA. Harga produk, metadata penyenaraian, tajuk jawatan — risiko rendah. Nama, nombor telefon, e-mel — kawasan kelabu undang-undang. Mahkamah Agung mengeluarkan notis pada Februari 2026 mengenai cabaran perlembagaan terhadap akta tersebut.

Amazon.in dan Amazon.com — tetapan proksi yang sama?Tidak

Tidak. Amazon.in ialah katalog yang berasingan sepenuhnya — harga, inventori, penjual dan pilihan penghantaran yang berbeza. Untuk perbandingan harga merentas wilayah, anda memerlukan proksi premium (berdedikasi) lokasi India untuk bahagian India dan proksi US/EU untuk yang lain. Amazon.in menjalankan anti-bot yang sama (Imperva) seperti Amazon global tetapi dengan had kadar khusus India.

Naukri, Zomato, Swiggy — adakah mereka memerlukan IP India?Naukri.com menapis senarai

Naukri.com menapis senarai pekerjaan mengikut IP — IP US memaparkan jawatan antarabangsa, manakala IP India memaparkan kekosongan domestik termasuk jawatan kerajaan dan posisi di bandar peringkat kedua. Zomato dan Swiggy menyajikan data restoran mengikut bandar: menu, harga, radius penghantaran, penilaian. IP bukan India sama ada tidak mendapat keputusan atau dialihkan ke portal antarabangsa Zomato dengan data terhad. Untuk menyambung ke pelayan proksi India bagi data tempatan, padankan zon masa ke Asia/Kolkata dan accept-language ke en-IN.

Proksi India Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam India percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
16 dalam talian·Perlukan lagi? →
219.65.73.80:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
1.85 Mbps
100.0%
1 h ago
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h ago
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h ago
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
99.6%
2 hari lalu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.26 Mbps
53.0%
2 h ago
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.06 Mbps
63.2%
15 h ago
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h ago
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h ago
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h ago
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusChennai
569 Kbps
30.9%
4 h ago
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
448 Kbps
24.6%
5 h ago
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h ago
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h ago
Menunjukkan 15 of 16

Panduan

Senarai Proksi India Percuma

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Flipkart, Amazon India, dan mengapa pengikisan memerlukan IP tempatan

Flipkart menjalankan PerimeterX (HUMAN Security) untuk pengesanan bot. Ia menyemak reputasi IP, cap jari TLS melalui hash JA3/JA4, dan konsistensi geografi — jika IP anda menunjukkan India tetapi zon masa pelayar anda membaca America/New_York, skor kepercayaan menurun. PerimeterX menyajikan cabaran “Press & Hold” pada automasi yang disyaki, menjejaki halaju tetikus dan pemasaan papan kekunci sepanjang sesi. IP pusat data ditanda lebih pantas berbanding ISP. Jualan Big Billion Days Flipkart’s (Oktober) dan jualan Hari Republik mendorong permintaan pengikisan yang besar — harga berubah beberapa kali sehari, stok habis dalam beberapa minit.

Amazon India (amazon.in) ialah katalog berasingan daripada amazon.com — harga berbeza, inventori berbeza, penjual berbeza. Proksi dengan IP India menunjukkan apa yang pelanggan tempatan benar-benar nampak. Meesho (perdagangan sosial), Naukri.com (pekerjaan), Zomato dan Swiggy (penghantaran makanan), 99acres (hartanah), MakeMyTrip (perjalanan) — semuanya menyajikan data yang terikat kepada IP India. Sebahagiannya mengehadkan hingga peringkat bandar.

Jika anda memerlukan pelayan proksi untuk mengakses laman web India (IN) bagi pemantauan harga, penjejakan inventori, atau penyelidikan pasaran — IP India bukan pilihan, ia satu keperluan.

JioHotstar, IPL, dan tembok streaming

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Dari luar India, JioHotstar disekat geo. Platform ini mengesan trafik VPN dan proksi — ralat NM 4031. Ia menyemak silang lokasi IP dengan zon waktu dan bahasa pelayar. Jika anda membeli akses proksi India untuk streaming, IP ISP yang berdaftar dengan Jio, Airtel, atau Vi melepasi pengesanan dengan lebih dipercayai. Langganan memerlukan nombor telefon India untuk pendaftaran.