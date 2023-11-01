BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk AI

Proksi IPv4 berdedikasi untuk putaran kunci API AI: satu IP bagi setiap kunci, HTTP/HTTPS/SOCKS5, pintas had 429 merentas OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina dengan proksi untuk akses API AI.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu khusus IP untuk satu beban kerja proksi AI
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Gantikan IP yang bermasalah dengan satu sandaran tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Sebagai khidmat yang layak untuk orang yang mengambil berat tentang keamanan mereka. Saya menggunakannya selama 10 dan puas dengan kecepatannya. Hal yang paling menyenangkan adalah kerana tiada batas perjalanan yang terbaik.

Alex D.Platform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Tidak kira saya menggunakan laptop, smartphone, atau tablet, kerja penyebaran ini membawa perkembangan yang secara berterusan. Peralatan secara cross-platform memastikan saya dapat mengekalkan aktiviti internet saya dengan tidak berkesan, tidak kira perangkap saya.

userproxyDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!

omkaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah pembekal AI menyekat IP pusat data?Tidak

Tidak. API AI dibina untuk komunikasi pelayan-ke-pelayan — mereka menjangkakan permintaan daripada pusat data, pelayan awan, dan infrastruktur. Had kadar dikaitkan dengan kunci API dan akaun anda, bukan jenis IP anda. Proksi pusat data berfungsi dengan sempurna untuk tujuan ini.

Bolehkah satu proksi mengendalikan pelbagai pembekal AI?Ya

Ya. Kebanyakan pembekal kini menyokong format OpenAI API, jadi satu proksi boleh menghalakan permintaan ke OpenAI, Anthropic, Google dan DeepSeek melalui antara muka yang sama. Anda hanya perlu mengkonfigurasikan kunci API dan URL asas yang berbeza untuk setiap pembekal.

Apa bezanya dengan VPN?VPN menukar

VPN menukar IP anda untuk semua trafik. Proksi membolehkan anda menetapkan IP berbeza kepada kunci API atau tugasan yang berbeza. Untuk kerja API AI, anda memerlukan kawalan terperinci — kunci A melalui IP 1, kunci B melalui IP 2. VPN tidak mampu melakukan itu.

Adakah ini melanggar terma perkhidmatan pembekal AI?Menjalankan pelbagai

Menjalankan pelbagai akaun untuk mengelak larangan — ya, itu melanggar kebanyakan ToS. Menggunakan proksi untuk mengagihkan trafik API yang sah merentasi akaun yang anda bayar — itu ialah amalan infrastruktur standard. Syarikat melakukan ini pada skala besar setiap hari.

Adakah FineProxy merekodkan permintaan API saya?Tidak

Tidak. FineProxy menyediakan ketersambungan IP — trafik anda melalui proksi kami, tetapi kami tidak memeriksa, menyimpan, atau merekodkan kandungan permintaan atau respons anda. Gesaan, kunci API, dan output model anda kekal antara anda dan penyedia AI.

Adakah ini berfungsi dengan LangChain, LlamaIndex, atau rangka kerja AI yang lain?Ya

Ya. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI, dan kebanyakan rangka kerja AI lain membenarkan anda menukar base URL untuk panggilan API. Halakan base URL ke pelayan proksi anda dan bukannya terus ke endpoint pembekal, dan semua permintaan akan dihalakan melalui IP yang ditetapkan secara automatik. Tiada perubahan pada logik aplikasi anda diperlukan.

Berapa banyak latensi yang ditambah oleh proksi pada permintaan API AI?Proksi

Proksi pusat data berdedikasi biasanya menambah 15–30ms bagi setiap permintaan. Memandangkan penjanaan model AI sendiri mengambil 500–3000ms bergantung pada panjang output, beban tambahan proksi adalah kurang daripada 5% daripada jumlah masa respons — boleh diabaikan untuk pemprosesan kelompok dan hampir tidak ketara dalam sembang masa nyata.

Apa yang berlaku jika IP proksi disekat atau kunci API mencapai had kadarnya?Pelayan proksi

Pelayan proksi anda harus melaksanakan failover automatik. Pantau setiap pasangan kunci-IP dengan pemeriksaan kesihatan setiap 60 saat. Jika sesuatu kunci terus-menerus mengembalikan ralat 429 atau 403, keluarkan ia daripada kumpulan aktif dan halakan trafik melalui IP sandaran. Simpan 1–2 IP ganti dalam rizab khusus untuk tujuan ini.

Patutkah saya menggunakan HTTP/HTTPS atau SOCKS5 untuk panggilan AI API?HTTPS sudah

HTTPS sudah memadai untuk majoriti besar persediaan API AI — semua pembekal utama menggunakan endpoint HTTPS, dan mana-mana klien proksi berkebolehan HTTP (httpx, requests, curl) mengendalikan ini secara natif. Gunakan SOCKS5 hanya jika klien atau rangka kerja anda tidak menyokong HTTP CONNECT, atau jika anda perlu memproksi trafik bukan HTTP bersama panggilan API anda. Prestasi adalah sama dalam kedua-dua kes; perbezaannya semata-mata tentang keserasian klien.

Panduan

Proksi untuk Platform AI: Mengapa Kunci API Anda Sahaja Tidak Mencukupi

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap platform AI utama mengehadkan bilangan permintaan yang boleh anda hantar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — semuanya menetapkan had penggunaan bagi setiap akaun, setiap minit, setiap hari. Apabila anda membina produk, menjalankan automasi, atau memproses data pada skala besar, satu akaun dengan satu IP akan mencecah siling dengan pantas. Anda akan menerima ralat 429, permintaan bertimbun dalam baris gilir, dan saluran kerja anda terhenti.

Pelayan proksi AI berada di antara aplikasi anda dan pembekal AI. Anda menghantar permintaan ke proksi, dan ia mengagihkan permintaan tersebut merentasi pelbagai kunci API, setiap satu melalui alamat IP tersendiri. Pembekal hanya nampak pengguna berasingan, bukan satu akaun yang terlebih beban. Kapasiti keseluruhan anda berganda manakala setiap kunci individu kekal selamat dalam had yang ditetapkan. Dalam amalan, proksi yang dikonfigurasi dengan baik hanya menambah 15–30ms latensi bagi setiap permintaan — boleh diabaikan untuk pemprosesan kelompok dan hampir tidak ketara walaupun dalam aplikasi sembang masa nyata, di mana masa penjanaan model itu sendiri mendominasi pada 500–3000ms.

Ini berkesan kerana platform AI mengikat had kadar kepada akaun, bukan IP — tetapi mereka memantau corak IP. Jika satu alamat bertukar melalui 10 kunci API berbeza secara berturut-turut dengan pantas, itu ialah tanda amaran. Proksi berdedikasi berasingan bagi setiap kunci memastikan semuanya kelihatan semula jadi. Anda juga memerlukan strategi failover: pantau kadar ralat setiap kunci, dan jika IP tertentu mula mengembalikan ralat 429 atau 403 secara konsisten, putarkannya keluar daripada kumpulan secara automatik dan halakan trafik kunci tersebut melalui IP sandaran. Semakan kesihatan setiap 60 saat bagi setiap pasangan kunci-IP mengesan masalah sebelum ia merebak.

Rupa bentuk tetapan ini dalam amalan

Kebanyakan persediaan proksi API AI mengikuti corak yang sama tanpa mengira pembekal. Anda menjalankan pelayan proksi ringan (FastAPI, Node, Go — apa sahaja stack anda) yang memegang kumpulan kunci API. Apabila permintaan masuk, proksi memilih kunci seterusnya yang tersedia, menghalakan permintaan melalui IP yang ditugaskan kepada kunci tersebut, dan mengembalikan respons. Jika satu kunci mendapat 429 (ralat had kadar), proksi beralih kepada kunci seterusnya. Berikut ialah contoh Python minimal menggunakan FastAPI dan httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Nota: contoh minimal ini menggunakan itertools.cycle demi kemudahan, tetapi ia tidak secara automatik mencuba semula apabila berlaku ralat 429. Dalam persekitaran pengeluaran, tambahkan logik cuba semula yang melangkau kunci yang dinyahkelajuan dan mencuba pasangan kunci-IP seterusnya yang tersedia sebelum mengembalikan ralat kepada pemanggil. Memandangkan hampir setiap pembekal AI kini menyokong format API OpenAI, satu proksi boleh mengendalikan terjemahan format yang diperlukan oleh setiap pembekal AI — halakan ke pembekal yang betul, dan aplikasi anda tidak perlu mengetahui perbezaannya. Tukar base URL dan kumpulan kunci mengikut pembekal, dan pelayan 20 baris yang sama boleh mengendalikan OpenAI, Anthropic, Google, dan DeepSeek.

Berapa banyak IP yang anda benar-benar perlukan

Ini bukan pengikisan web yang memerlukan beribu-ribu alamat. Untuk kerja API AI, 3–15 proksi berdedikasi sudah mencukupi bagi kebanyakan tetapan. Satu IP bagi setiap kunci API atau akaun penyedia. Anda membayar untuk kestabilan dan kebersihan, bukan volum. Simpan 1–2 IP ganti sebagai sandaran failover — jika sesuatu kunci terkena throttling atau IP ditanda, proksi anda secara automatik mengalihkan trafik ke sandaran tanpa menggugurkan permintaan.

Panduan khusus mengikut platform

Setiap pembekal AI mempunyai had kadar, keunikan, dan amalan terbaik tersendiri. Kami telah merangkumi butiran bagi setiap satu secara berasingan:

DeepSeek — tiada had yang diterbitkan, throttling dinamik berdasarkan beban pelayan. Permintaan anda boleh tamat masa tanpa amaran semasa waktu puncak. Berbilang kunci merentasi IP boleh melancarkan keadaan ini. → Proksi untuk DeepSeek Google Gemini — pelan percuma dikurangkan 50-80% pada akhir 2025. Kini hanya 5-10 permintaan seminit bergantung pada model. Putaran kunci melalui berbilang projek Google Cloud ialah penyelesaian standard. → Proksi untuk Gemini Anthropic Claude — had kadar bertingkat (RPM, token input/output seminit) yang meningkat seiring perbelanjaan anda. Trafik lonjakan ditolak walaupun purata anda masih dalam had. → Proksi untuk Claude OpenAI ChatGPT — had per organisasi pada RPM dan token. Sasaran proksi AI chat paling banyak digunakan, dengan paling banyak alatan tersedia. → Proksi untuk ChatGPT Janitor AI — "proksi" di sini bermaksud API gateway kepada model yang lebih baik, bukan proksi IP. Tetapi jika anda menghos pelayan geganti sendiri, IP keluar yang bersih menghalangnya daripada disekat. → Proksi untuk Janitor AI

Setiap platform mempunyai had yang berbeza, logik pengesanan yang berbeza, dan konfigurasi proksi optimum yang berbeza. Mulakan dengan panduan untuk pembekal utama anda, sediakan pemantauan kesihatan pada setiap pasangan kunci-IP, dan pastikan kapasiti ganti untuk failover.