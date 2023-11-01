所有主流 AI 平台都会限制您可以发送的请求数量。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek——它们都按账户、按分钟、按天设有用量上限。当您构建产品、运行自动化任务或批量处理数据时，一个账户加一个 IP 很快就会触及上限。您会收到 429 错误，排队的请求不断堆积，整个流水线陷入停滞。

AI 代理服务器位于您的应用程序与 AI 服务商之间。您将请求发送到代理，代理将其分发到多个 API 密钥，每个密钥通过各自独立的 IP 地址发出。服务商看到的是多个独立用户，而非一个负载过重的账户。您的总容量成倍增长，同时每个密钥都安全地保持在限额之内。实际使用中，配置良好的代理每个请求仅增加 15–30ms 的延迟——对于批量处理来说完全可以忽略，即使在实时聊天应用中也几乎察觉不到，因为模型本身的生成时间通常在 500–3000ms。

这之所以有效，是因为 AI 平台将速率限制绑定到账户而非 IP——但它们确实会监控 IP 模式。如果一个地址在短时间内轮转 10 个不同的 API 密钥，就会被标记为异常。为每个密钥分配独立的独享代理，确保一切看起来自然。您还需要一套故障转移策略：监控每个密钥的错误率，一旦某个 IP 开始持续返回 429 或 403 错误，就自动将其从池中移除，并将该密钥的流量路由到备用 IP。每 60 秒对每个密钥-IP 组合进行一次健康检查，可以在问题扩散之前及时发现。