NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

AI 代理

AI API 密钥轮换专用 IPv4 代理：每个密钥对应一个 IP，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，绕过 OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek 的 429 限制。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

使用以下配置 用于 AI API 访问的代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 独享 IP 用于 一个 AI 代理工作负载
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 更换an unhealthy IP ， an 可用 backup
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

这是为关心自己在线安全的人提供的宝贵服务。我已经用了 10 天，对它的速度非常满意。最令人愉快的是，价格如此低却没有交通限制。

Alex D.FineProxy 内部平台译自英语来源

无论我使用笔记本电脑、智能手机还是平板，这个代理服务都能提供稳定的性能。跨平台兼容性确保无论我用什么设备，都能无缝维护我的在线活动。

userproxyDieg, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

API 和智能代理访问

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

我们公司在SEO研究、社交媒体管理、竞争对手分析和自动化任务方面高度依赖代理。FineProxy是我们团队的救星，它提供种类丰富、快速、安全且高度匿名的代理，帮助我们高效完成任务。控制面板简单易用，可以毫不费力地管理多个代理。与我们过去试过的其他代理服务商不同，FineProxy始终保持稳定的速度和在线率，这对我们的运营至关重要。如果你需要企业级代理解决方案，我强烈建议试试他们的服务！

omkaarSaasHub, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
AI 服务商会封禁数据中心 IP 吗？不会

不会。AI API 专为服务器间通信而设计——它们预期请求来自数据中心、云服务器和基础设施。速率限制绑定的是您的 API 密钥和账户，而非 IP 类型。数据中心代理完全能够胜任。

一个代理能处理多个 AI 服务商吗？可以

可以。大多数服务商现在都支持 OpenAI API 格式，因此一个代理就能通过同一接口将请求路由到 OpenAI、Anthropic、Google 和 DeepSeek。您只需为每个服务商配置不同的 API 密钥和 Base URL 即可。

这和 VPN 有什么区别？精细控制

VPN 会改变您所有流量的 IP。而代理可以让您为不同的 API 密钥或任务分配不同的 IP。AI API 使用场景需要精细控制——密钥 A 走 IP 1，密钥 B 走 IP 2。VPN 做不到这一点。

这是否违反 AI 服务商的服务条款？合规使用

运营多个账户来规避封禁——是的，这违反了大多数服务条款。但使用代理将合法的 API 流量分配到您付费的多个账户——这是标准的基础设施实践。企业每天都在大规模地这样做。

FineProxy 会记录我的 API 请求吗？不会

不会。FineProxy 仅提供 IP 连接服务——您的流量经由我们的代理传输，但我们不会检查、存储或记录您的请求或响应内容。您的提示词、API 密钥和模型输出仅限于您与 AI 服务商之间，我们不做任何干预。

这适用于 LangChain、LlamaIndex 或其他 AI 框架吗？可以

可以。LangChain、LlamaIndex、AutoGen、CrewAI 以及大多数其他 AI 框架都允许您覆盖 API 调用的 base URL。将 base URL 指向您的代理服务器而非直接指向服务商端点，所有请求就会自动通过您分配的 IP 路由，无需更改任何应用逻辑。

代理会为 AI API 请求增加多少延迟？15–30 毫秒

专用数据中心代理通常为每次请求增加 15–30ms 的延迟。由于 AI 模型生成本身需要 500–3000ms（取决于输出长度），代理带来的额外延迟不到总响应时间的 5%——对于批量处理来说可以忽略不计，在实时对话中也几乎感觉不到。

如果代理 IP 被封禁或密钥达到速率限制怎么办？使用故障转移

您的代理服务器应实现自动故障转移。每 60 秒对每个密钥-IP 对进行健康检查。如果某个密钥持续返回 429 或 403 错误，则将其从活跃池中移除，并将流量路由到备用 IP。建议预留 1–2 个备用 IP 专门用于此目的。

AI API 调用应该使用 HTTP/HTTPS 还是 SOCKS5？通常使用 HTTPS

HTTPS 足以满足绝大多数 AI API 配置需求——所有主流服务商都使用 HTTPS 端点，任何支持 HTTP 的代理客户端（httpx、requests、curl）都能原生处理。仅在您的客户端或框架不支持 HTTP CONNECT，或者需要在 API 调用之外同时代理非 HTTP 流量时，才需使用 SOCKS5。两种方式的性能完全一致，区别仅在于客户端兼容性。

指南

AI 平台代理：为什么仅靠 API 密钥还不够

2 分钟阅读FineProxy 网络团队

所有主流 AI 平台都会限制您可以发送的请求数量。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek——它们都按账户、按分钟、按天设有用量上限。当您构建产品、运行自动化任务或批量处理数据时，一个账户加一个 IP 很快就会触及上限。您会收到 429 错误，排队的请求不断堆积，整个流水线陷入停滞。

AI 代理服务器位于您的应用程序与 AI 服务商之间。您将请求发送到代理，代理将其分发到多个 API 密钥，每个密钥通过各自独立的 IP 地址发出。服务商看到的是多个独立用户，而非一个负载过重的账户。您的总容量成倍增长，同时每个密钥都安全地保持在限额之内。实际使用中，配置良好的代理每个请求仅增加 15–30ms 的延迟——对于批量处理来说完全可以忽略，即使在实时聊天应用中也几乎察觉不到，因为模型本身的生成时间通常在 500–3000ms。

这之所以有效，是因为 AI 平台将速率限制绑定到账户而非 IP——但它们确实会监控 IP 模式。如果一个地址在短时间内轮转 10 个不同的 API 密钥，就会被标记为异常。为每个密钥分配独立的独享代理，确保一切看起来自然。您还需要一套故障转移策略：监控每个密钥的错误率，一旦某个 IP 开始持续返回 429 或 403 错误，就自动将其从池中移除，并将该密钥的流量路由到备用 IP。每 60 秒对每个密钥-IP 组合进行一次健康检查，可以在问题扩散之前及时发现。

实际配置效果

无论使用哪个服务商，大多数 AI API 代理的搭建模式都是相同的。您运行一个轻量级代理服务器（FastAPI、Node、Go——取决于您的技术栈），其中维护一个 API 密钥池。当请求到达时，代理选择下一个可用的密钥，通过该密钥对应的 IP 路由请求，然后返回响应。如果某个密钥收到 429（速率限制错误），代理自动切换到下一个。以下是一个使用 FastAPI 和 httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

注意：此最小示例使用 itertools.cycle 以简化演示，但不会自动处理 429 错误重试。在生产环境中，请添加重试逻辑——跳过被限流的密钥，尝试下一个可用的密钥-IP 对，然后再向调用方返回错误。由于几乎所有 AI 供应商现在都支持 OpenAI API 格式，一个代理即可处理各 AI 供应商所需的格式转换——路由到正确的供应商，您的应用程序无需感知差异。只需按供应商切换 base URL 和密钥池，同一个 20 行代码的服务器即可覆盖 OpenAI、Anthropic、Google 和 DeepSeek。

您到底需要多少个 IP

这不是需要数千个地址的网络抓取场景。对于 AI API 使用，3–15 个独享代理即可覆盖大多数配置需求。每个 API 密钥或每个服务商账户分配一个 IP。您付费买的是稳定性和 IP 纯净度，而非数量。预留 1–2 个备用 IP 用于故障转移——如果某个密钥被限速或某个 IP 被标记，您的代理可以自动将流量切换到备用 IP，不会丢失任何请求。

各平台专项指南

每个 AI 服务商都有各自的速率限制、特殊机制和最佳实践。我们已为每个服务商单独整理了详细说明：

DeepSeek——没有公布固定限制，根据服务器负载进行动态限流。高峰时段您的请求可能会无预警地超时。多个密钥分配到不同 IP 可以有效缓解此问题。→ DeepSeek 代理 Google Gemini——2025 年底免费套餐额度削减了 50-80%。根据模型不同，现在每分钟仅允许 5-10 个请求。通过多个 Google Cloud 项目轮换密钥是标准的应对方案。→ Gemini 代理 Anthropic Claude——分层速率限制（RPM、每分钟输入/输出 token），随着消费增加而提升。即使您的平均值在限额之内，突发流量也会被拒绝。→ Claude 代理 OpenAI ChatGPT——按组织限制 RPM 和 token 数量。最广泛使用的 AI 聊天代理目标，可用工具最多。→ ChatGPT 代理 Janitor AI——这里的

每个平台都有不同的限制、不同的检测逻辑以及不同的代理配置最佳实践。请先参考您主要供应商的指南，为每个密钥-IP 对设置健康监控，并保留备用容量以实现故障转移。