所有主流 AI 平台都会限制您可以发送的请求数量。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek——它们都按账户、按分钟、按天设有用量上限。当您构建产品、运行自动化任务或批量处理数据时，一个账户加一个 IP 很快就会触及上限。您会收到 429 错误，排队的请求不断堆积，整个流水线陷入停滞。
AI 代理服务器位于您的应用程序与 AI 服务商之间。您将请求发送到代理，代理将其分发到多个 API 密钥，每个密钥通过各自独立的 IP 地址发出。服务商看到的是多个独立用户，而非一个负载过重的账户。您的总容量成倍增长，同时每个密钥都安全地保持在限额之内。实际使用中，配置良好的代理每个请求仅增加 15–30ms 的延迟——对于批量处理来说完全可以忽略，即使在实时聊天应用中也几乎察觉不到，因为模型本身的生成时间通常在 500–3000ms。
这之所以有效，是因为 AI 平台将速率限制绑定到账户而非 IP——但它们确实会监控 IP 模式。如果一个地址在短时间内轮转 10 个不同的 API 密钥，就会被标记为异常。为每个密钥分配独立的独享代理，确保一切看起来自然。您还需要一套故障转移策略：监控每个密钥的错误率，一旦某个 IP 开始持续返回 429 或 403 错误，就自动将其从池中移除，并将该密钥的流量路由到备用 IP。每 60 秒对每个密钥-IP 组合进行一次健康检查，可以在问题扩散之前及时发现。
实际配置效果
无论使用哪个服务商，大多数 AI API 代理的搭建模式都是相同的。您运行一个轻量级代理服务器（FastAPI、Node、Go——取决于您的技术栈），其中维护一个 API 密钥池。当请求到达时，代理选择下一个可用的密钥，通过该密钥对应的 IP 路由请求，然后返回响应。如果某个密钥收到 429（速率限制错误），代理自动切换到下一个。以下是一个使用 FastAPI 和 httpx:
import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])
@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)
注意：此最小示例使用 itertools.cycle 以简化演示，但不会自动处理 429 错误重试。在生产环境中，请添加重试逻辑——跳过被限流的密钥，尝试下一个可用的密钥-IP 对，然后再向调用方返回错误。由于几乎所有 AI 供应商现在都支持 OpenAI API 格式，一个代理即可处理各 AI 供应商所需的格式转换——路由到正确的供应商，您的应用程序无需感知差异。只需按供应商切换 base URL 和密钥池，同一个 20 行代码的服务器即可覆盖 OpenAI、Anthropic、Google 和 DeepSeek。
您到底需要多少个 IP
这不是需要数千个地址的网络抓取场景。对于 AI API 使用，3–15 个独享代理即可覆盖大多数配置需求。每个 API 密钥或每个服务商账户分配一个 IP。您付费买的是稳定性和 IP 纯净度，而非数量。预留 1–2 个备用 IP 用于故障转移——如果某个密钥被限速或某个 IP 被标记，您的代理可以自动将流量切换到备用 IP，不会丢失任何请求。
各平台专项指南
每个 AI 服务商都有各自的速率限制、特殊机制和最佳实践。我们已为每个服务商单独整理了详细说明：
DeepSeek——没有公布固定限制，根据服务器负载进行动态限流。高峰时段您的请求可能会无预警地超时。多个密钥分配到不同 IP 可以有效缓解此问题。→ DeepSeek 代理 Google Gemini——2025 年底免费套餐额度削减了 50-80%。根据模型不同，现在每分钟仅允许 5-10 个请求。通过多个 Google Cloud 项目轮换密钥是标准的应对方案。→ Gemini 代理 Anthropic Claude——分层速率限制（RPM、每分钟输入/输出 token），随着消费增加而提升。即使您的平均值在限额之内，突发流量也会被拒绝。→ Claude 代理 OpenAI ChatGPT——按组织限制 RPM 和 token 数量。最广泛使用的 AI 聊天代理目标，可用工具最多。→ ChatGPT 代理 Janitor AI——这里的
每个平台都有不同的限制、不同的检测逻辑以及不同的代理配置最佳实践。请先参考您主要供应商的指南，为每个密钥-IP 对设置健康监控，并保留备用容量以实现故障转移。