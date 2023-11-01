NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

英国代理

可靠的英国静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 英国，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的英国代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

毫无疑问，FineProxy是我用过的最棒的代理服务提供商之一！连接速度极快，服务可靠，客服团队也非常乐于助人。无论你需要浏览、抓取还是解锁地理限制内容的代理，它们都能提供无缝的体验。我以前用过很多其他服务，但没有哪个能比得上FineProxy的稳定性和性能。如果你正在寻找高质量、无压力的代理服务，我强烈推荐你试试。

omkarDieg, 去年译自英语来源

工作人员非常友好且乐于助人。地点非常好。我推荐！

Asmaul HoqueFineProxy 内部平台译自英语来源

负载下速度

代理运行得非常好，我用了一个月，没有遇到检查点或中断。非常可靠！

lananhsoi17Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

我对服务很满意，代理正常工作，速度有时会变慢，虽然可能只是我多心了。但总体来说一切都很好。

InnaProxyRate, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
BBC iPlayer 总是封锁我，该选数据中心代理还是 ISP 代理？iPlayer防护严格

iPlayer 拥有流媒体领域最严格的地理检测之一。它使用机器学习对连接进行指纹识别——即便是顶级 VPN 的成功率也仅在 72%-87% 之间，且在晚间高峰时段（英国时间 19:00-22:00）封锁最为严格。数据中心 IP 很快就会被识别，因为 iPlayer 维护着已知 IP 段的黑名单。更有效的方案是：英国静态住宅（ISP）代理——注册在 BT 或 Sky 等真实英国宽带运营商名下的 IP。对 iPlayer 而言，这就像普通的家庭宽带连接。FineProxy 的 ISP 代理正是如此。数据中心 IP 仍然适合抓取 iPlayer 目录或查看可用内容，但要实现实际播放——请选择 ISP 代理。

为什么从英国境外访问 Amazon.co.uk 会显示不同的价格？英国价格包含增值税

英国价格依法包含 20% 的 VAT 增值税。如果从非英国 IP 访问 Amazon.co.uk，您可能会看到不含 VAT 的价格、失去 Prime 配送选项，或被重定向到不同的区域版本。Argos、ASOS、John Lewis 也是同样——它们都会根据您的 IP 调整店面内容。如果您要采集英国市场的价格数据，使用非英国 IP 意味着获取到的数据与买家实际支付的价格不一致。

Rightmove 和 Zoopla 在几个请求后就封了我的爬虫，是 IP 的问题吗？部分原因是

部分原因是 IP。两个网站都部署了强力反爬虫措施——Rightmove 使用 Cloudflare，Zoopla 使用 DataDome。它们的检测不仅限于 IP：还会检查请求头、TLS 指纹和请求频率。免费或共享代理在这些网站上几小时内就会被封禁。要获得最佳的英国房产数据代理服务，您需要干净的英国数据中心 IP，搭配真实的浏览器请求头和合理的请求间隔。这些也不是简单的 HTML 页面——它们需要 JavaScript 渲染，因此无头浏览器方案比原始 HTTP 请求效果更好。

在我的结账测试中，配送到苏格兰高地的运费更高。这是 Bug 吗？不是

不，这就是英国电商的运作方式。许多零售商对苏格兰高地、离岛、北爱尔兰和海峡群岛的配送会收取额外费用。Royal Mail 有统一费率，但 DPD、Hermes、DHL 等快递公司各自设定附加费——而且差异很大。在测试结账流程或比较英国不同地区配送价格时，务必使用对应区域的正确邮编。伦敦邮编不会显示高地附加费。

英国限量发售网站总是把我放进等候室，代理有用吗？End等网站

End Clothing、Size?、Footpatrol 等网站以及票务平台会使用 Queue-it 或类似系统来管理流量并过滤机器人。它们会检查 IP、浏览器指纹和会话一致性。来自同一 IP 的多个连接会被降低优先级或直接封禁。一组干净的英国 IP 会有帮助，但说实话，浏览器行为比 IP 数量更重要。真实的请求头、稳定的会话、以及不要频繁冲击队列——这些才是真正能让您通过的关键。

脱欧后，欧盟地理封锁法规还适用于英国吗？不适用

不适用。自英国脱欧以来，该法规已不再约束英国消费者。英国网站可以自由地按地理位置限制内容、定价和访问权限——而且它们确实在这样做。实际上，英国版本的商店日益独立运营：英镑定价、英国专属支付方式、区域特供库存。如果您需要对比同一零售商的英国版与欧洲版，就需要为每个地区使用不同的 IP。

英国结账页面上的 Open Banking 和「Pay by Bank」选项，跟 IP 有关吗？是的

是的。Open Banking 选项仅对英国访客显示，因为它依托英国银行基础设施，受 FCA 监管。从非英国 IP 访问时，结账页面通常只显示银行卡支付方式。值得注意的是：Open Banking 支付不享有 Section 75 保护——这是英国法律规定的，要求信用卡发卡机构对超过 £100 的购买承担连带责任。如果您正在测试支付流程或分析英国电商的结账方式，稳定的英国 IP 是查看完整版本的唯一途径。

FineProxy 有哪些英国代理？数据中心IPv4

数据中心 IPv4——高速英国私人代理，带宽高达 500 Mbps，适用于监控、API 调用以及不按 IP 类型过滤的抓取目标。ISP IPv4——注册在英国宽带运营商名下，看起来就像家庭宽带连接，适用于流媒体访问和封锁数据中心 IP 段的网站。动态代理（含英国 IP 池）——每次请求分配全新 IP，适用于大规模数据采集。支持国家级定位（GB），暂不支持城市选择。静态代理按 IP 计费且无限流量，动态代理按 API 额度计费。每个代理均为高匿代理服务器——无转发头，每个地址配备独立 SSL 证书。

实时英国代理
每 15 分钟更新

免费的英国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
418 在线·需要更多？ →
185.238.228.71:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.33 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
7.89 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
7.53 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
4.09 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
4.17 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
2.87 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.17 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
3.19 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
2.88 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
2.91 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.16 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.66 Mbps
99.8%
1 小时前
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.70 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
2.61 Mbps
100.0%
1 小时前
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Slough
9.00 Mbps
28.4%
4 小时前
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
99.8%
1 小时前
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.57 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.27 Mbps
99.9%
1 小时前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.61 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.67 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
99.8%
1 小时前
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.53 Mbps
98.8%
1 小时前
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.36 Mbps
99.9%
1 小时前
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.59 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
98.3%
1 小时前
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
981 Kbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.08 Mbps
98.6%
1 小时前
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
993 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
953 Kbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
936 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
988 Kbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.05 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.01 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.03 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
904 Kbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
954 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
919 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
997 Kbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
905 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明London
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
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指南

为什么英国 IP 会让您看到不同的数据——FineProxy 能为您提供什么

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

脱欧后，英国实施自己的数据保护法规——由 ICO 执行的英国版 GDPR，而非欧盟版本。英国电商向英国访客显示含 20% VAT 的英镑价格。从英国以外访问 Amazon.co.uk，您可能会看到美元定价、失去 Prime 配送选项，甚至跳转到完全不同的店面。Argos、ASOS、John Lewis、Tesco——都是同样的行为。如果您在没有本地 IP 的情况下追踪英国零售数据，采集到的信息将与真实消费者看到的内容不一致。

FineProxy 在英国拥有 15,000 个 IPv4 地址——涵盖数据中心和 ISP 代理。购买英国代理服务器后，您可以选择静态 IP（在租赁期内专属使用）或每次请求自动轮换的动态 IP。支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5 协议，无限流量，按 IP 固定费率计费。无 X-Forwarded-For 头，无 Via 头，每个地址配备独立 SSL 证书。

英国 IP 托管于伦敦数据中心——连接英国目标延迟极低。搭载 AMD Threadripper 服务器，带宽高达 500 Mbps。无论是流媒体访问、数据抓取还是监控任务，与目标服务器的物理距离优势在您需要高速英国 IP 地址时会产生显著差异。

BBC iPlayer 是流媒体领域最严格的地理检测之一。它采用基于机器学习的检测技术，能识别大多数数据中心和 VPN IP——即便是顶级 VPN 的成功率也仅约 72%-87%。数据中心 IP 很快就会被标记。ISP 代理——注册在真实宽带运营商名下的 IP——之所以能通过检测，是因为它们看起来就像普通家庭宽带连接。这也是人们在英国流媒体场景中选择 ISP 代理而非数据中心代理的主要原因。

英国房产平台是常见的数据抓取目标。Rightmove、Zoopla、AutoTrader 都部署了强力反爬虫措施——Cloudflare、DataDome。低价代理在这些网站上往往几小时就会被封禁。干净的 IP、真实的请求头以及合理的请求间隔才是关键。这些网站还依赖 JavaScript 渲染，因此简单的 HTTP 请求很难获取到完整数据。

自脱欧以来，英国的法规与欧盟持续分化。欧盟的地理封锁法规已不再适用——英国网站可以自由地按地理位置限制内容。支付方面也有其独特之处：Open Banking 仅对英国访客显示，Section 75 消费者保护仅适用于信用卡支付，而受 UKGC 监管的博彩平台会进行远超 IP 层面的激进地理检测。

FineProxy 的英国代理低价套餐最低仅需 $12/月，即可获得 100 个 IP——无按 GB 计费。可扩展至 3,000 IP，也可使用动态代理进行大规模数据采集。