NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

UK proxy

Betrouwbare statische United Kingdom IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Verenigd Koninkrijk en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn British proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

FineProxy is, zonder twijfel, een van de beste proxy providers die ik ooit heb gebruikt! De verbindingssnelheid is bliksemsnel, de service is betrouwbaar, en de klantenservice is zeer behulpzaam. Of u nu proxies nodig hebt voor het bladeren, schrapen of ontgrendelen van geo-beperkte inhoud, ze bieden een naadloze ervaring. Ik heb veel andere diensten eerder gebruikt, maar geen vergelijking met de consistentie en prestaties van FineProxy. Als u op zoek bent naar een hoge kwaliteit, stress-vrije proxy service, Ik beveel hen een poging.

omkarDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Het personeel was zeer vriendelijk en behulpzaam. De locatie was uitstekend. Ik beveel!

Asmaul HoqueIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Proxy werkt zeer goed, hebben het gebruikt voor een maand en hebben geen checkpoints of onderbrekingen ondervonden. Zeer betrouwbaar!

lananhsoi17Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik was tevreden met de dienst, de proxies werken goed, de snelheid soms vertraagt, hoewel misschien was het gewoon mijn verbeelding. Maar over het algemeen is alles goed.

InnaProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
BBC iPlayer blijft me blokkeren. Datacenter of ISP?iPlayer voert een

iPlayer voert een van de strengste geodetecties in streaming uit. Ze gebruiken machine learning om verbindingen te fingerprinting — zelfs de beste VPN's halen slechts 72-87% succespercentages, en blokkades pieken tijdens de avonduren (19:00-22:00 Britse tijd). Datacenter-IP's worden snel onderschept omdat iPlayer blokkeerlijsten van bekende bereiken bijhoudt. Wat beter werkt: een statische residentiële UK-proxy (ISP) — een IP geregistreerd bij een echte Britse breedbandprovider zoals BT of Sky. Voor iPlayer ziet dat eruit als een gewone thuisverbinding. De ISP-proxy's van FineProxy zijn precies dat. Datacenter-IP's werken prima voor het scrapen van de iPlayer-catalogus of het controleren wat er beschikbaar is, maar voor daadwerkelijke weergave — ISP.

Waarom toont Amazon.co.uk andere prijzen wanneer u buiten het VK bent?UK-prijzen bevatten wettelijk

UK-prijzen bevatten wettelijk 20% btw. Bezoek Amazon.co.uk vanaf een niet-UK IP en u ziet mogelijk prijzen zonder btw, verliest u Prime-bezorgopties of wordt u doorgestuurd naar een andere regionale versie. Argos, ASOS en John Lewis doen hetzelfde — ze passen allemaal de etalage aan op basis van uw IP. Als u prijsgegevens verzamelt over de Britse markt, betekent een niet-UK IP dat de cijfers niet overeenkomen met wat kopers daadwerkelijk betalen.

Rightmove en Zoopla blokkeren mijn scraper na een paar verzoeken. IP-probleem?Gedeeltelijk

Gedeeltelijk. Beide sites hebben zware anti-botmaatregelen — Cloudflare op Rightmove, DataDome op Zoopla. Ze controleren meer dan alleen het IP-adres: headers, TLS-fingerprint, hoe snel u verzoeken verstuurt. Gratis of gedeelde proxy's zijn binnen enkele uren verbrand op deze sites. Voor de beste Engelse proxydienst voor vastgoeddata heeft u schone UK-datacenter-IP's nodig met realistische browserheaders en goed gedoseerde verzoeken. Dit zijn ook geen eenvoudige HTML-pagina's — ze vereisen JavaScript-rendering, dus headless-browsersetups werken beter dan onbewerkte HTTP-verzoeken.

Levering naar de Scottish Highlands kost meer in mijn checkout-tests. Bug?Nee

Nee, zo werkt UK-e-commerce. Veel retailers rekenen extra kosten voor leveringen naar de Highlands, de eilanden, Noord-Ierland en de Kanaaleilanden. Royal Mail hanteert standaardtarieven, maar koeriers zoals DPD, Hermes en DHL bepalen hun eigen toeslagen — en die lopen enorm uiteen. Wanneer u checkoutstromen test of bezorgprijzen over het Verenigd Koninkrijk vergelijkt, gebruik dan de juiste postcodes voor elke regio. Met een Londens postcode ziet u de Highland-toeslag niet.

Britse dropsites plaatsen me steeds in een wachtkamer. Helpen proxy's?Sites zoals End

Sites zoals End Clothing, Size?, Footpatrol — plus ticketingplatforms — gebruiken Queue-it of vergelijkbare systemen om verkeer te beheren en bots te filteren. Ze controleren het IP-adres, de browserfingerprint en sessieconsistentie. Meerdere verbindingen vanaf hetzelfde IP worden gedeprioriteerd of direct geblokkeerd. Een pool van schone UK-IP's helpt, maar eerlijk gezegd telt browsergedrag zwaarder dan het aantal IP's. Realistische headers, stabiele sessies en de wachtrij niet bestoken — dát is wat u er daadwerkelijk doorheen krijgt.

Post-Brexit — dekt de EU-geoblockingverordening nog steeds het VK?Nee

Nee. Sinds het vertrek uit de EU is die regelgeving niet meer van toepassing op Britse consumenten. Britse sites kunnen content, prijzen en toegang vrij beperken op basis van locatie — en dat doen ze ook. In de praktijk zijn UK-versies van webshops steeds meer gescheiden: GBP-prijzen, uitsluitend Britse betaalmethoden, regiospecifieke voorraad. Als u de Britse en Europese versies van dezelfde retailer vergelijkt, hebt u voor elk aparte IP's nodig.

Open Banking en "Pay by Bank" bij een UK-checkout — is dat IP-gerelateerd?Ja

Ja. Open Banking-opties verschijnen voor UK-bezoekers omdat ze gekoppeld zijn aan de Britse bankinfrastructuur, gereguleerd door de FCA. Vanaf een niet-UK IP valt de checkout doorgaans terug op alleen kaartbetalingen. Goed om te weten: Open Banking-betalingen vallen niet onder de Section 75-bescherming — de Britse wet die uw creditcarduitgever aansprakelijk maakt voor aankopen boven £100. Als u betaalstromen test of analyseert hoe Britse e-commerce de checkout afhandelt, is een stabiel UK-IP de enige manier om de volledige versie te zien.

Welke UK-proxy's heeft FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — snelle private UK-proxy met tot 500 Mbps, voor monitoring, API's en scrapingdoelen die niet filteren op IP-type. ISP IPv4 — geregistreerd bij UK-breedbandproviders, ziet eruit als een thuisverbinding, voor streaming en sites die datacenterbereiken blokkeren. Roterend met UK in de pool — vers IP per verzoek, voor bulkverzameling. Targeting op landniveau (GB), geen stadsselectie. Statisch gefactureerd per IP met onbeperkt verkeer, roterend per API-credits. Elke proxy is een elite anonieme proxyserver — geen doorstuurheaders, individueel SSL-certificaat.

Actieve proxy’s uit Verenigd Koninkrijk
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Verenigd Koninkrijk, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
418 online·Meer nodig? →
185.238.228.71:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
4.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.66 Mbps
99.8%
1 u geleden
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.70 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.77 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 u geleden
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 u geleden
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
99.9%
1 u geleden
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
98.3%
1 u geleden
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
981 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 u geleden
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
993 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
953 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
936 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
988 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
904 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
954 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
919 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
997 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
905 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
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Handleiding

Waarom UK-IP's u andere data tonen — en wat FineProxy u biedt

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Na Brexit hanteert het VK zijn eigen gegevensbeschermingsregels — UK GDPR, gehandhaafd door de ICO, niet de EU-versie. Britse e-commerce toont GBP-prijzen met 20% btw inbegrepen, maar alleen aan bezoekers uit het VK. Bezoek Amazon.co.uk vanuit het buitenland en u krijgt mogelijk USD-prijzen, verliest Prime-bezorgopties of belandt op een compleet andere storefront. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — hetzelfde gedrag. Als u Britse retail monitort zonder een lokaal IP-adres, komt de data die u verzamelt niet overeen met wat daadwerkelijke shoppers zien.

FineProxy beschikt over 15.000 IPv4-adressen in het VK — datacenter en ISP. Wanneer u UK-proxyservertoegang koopt, krijgt u statische IP's (van u gedurende de huurtermijn) of roterende IP's die bij elk verzoek wisselen. HTTP/HTTPS en SOCKS5 inbegrepen, onbeperkt verkeer, vast tarief per IP. Geen X-Forwarded-For, geen Via-headers, individueel SSL-certificaat per adres.

UK-IP's draaien vanuit datacenters in Londen — lage latentie naar Britse doelservers. AMD Threadripper-servers, verbindingen tot 500 Mbps. Voor streaming, scraping of monitoring maakt de fysieke nabijheid tot doelservers een wezenlijk verschil wanneer u een snel Great Britain IP-adres nodig heeft.

BBC iPlayer heeft een van de strengste geocontroles in streaming. Het draait op ML-gebaseerde detectie die de meeste datacenter- en VPN-IP's onderschept — zelfs top-VPN's melden succespercentages rond de 72-87%. Datacenter-IP's worden snel gemarkeerd. ISP-proxy's — IP's geregistreerd bij echte breedbandproviders — slagen erin omdat ze eruitzien als normale thuisverbindingen. Dat is de belangrijkste reden waarom mensen ISP verkiezen boven datacenter voor UK-streaming.

UK-vastgoedplatforms zijn een veelvoorkomend scrapingdoel. Rightmove, Zoopla en AutoTrader gebruiken allemaal serieuze anti-botbescherming — Cloudflare, DataDome. Goedkope proxy's branden binnen enkele uren op bij deze sites. Schone IP's, realistische headers en een juiste timing tussen verzoeken maken het verschil. Deze sites vertrouwen ook op JavaScript-rendering, dus eenvoudige HTTP-verzoeken brengen u niet ver.

Sinds Brexit wijken de Britse regels steeds verder af van de EU. De geoblocking-verordening is niet meer van toepassing — Britse sites mogen content vrijelijk beperken op basis van locatie. Betalingen hebben hun eigenaardigheden: Open Banking wordt alleen getoond aan bezoekers uit het VK, de Section 75-consumentenbescherming geldt alleen voor kaartbetalingen, en gokplatforms onder de UKGC voeren agressieve geochecks uit die veel verder gaan dan alleen het IP-adres.

Goedkope United Kingdom-proxyplannen bij FineProxy beginnen vanaf $12/maand voor 100 IP's — geen kosten per GB. Schaal op tot 3.000 IP's of gebruik roterende proxy's voor grootschalige dataverzameling.