NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy Inggris

Proxy statis IPv4 United Kingdom yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Britania Raya dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Britania Raya lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy adalah, tanpa diragukan lagi, salah satu penyedia proxy terbaik yang pernah saya gunakan! Kecepatan koneksi adalah kilat, layanan dapat diandalkan, dan tim dukungan pelanggan sangat membantu. Apakah Anda membutuhkan proxy untuk menelusuri, mengikis, atau membuka konten yang dibatasi geo, mereka memberikan pengalaman yang mulus. Saya telah menggunakan banyak layanan lain sebelumnya, tetapi tidak ada yang dibandingkan dengan konsistensi dan kinerja FineProxy. Jika Anda mencari layanan proxy berkualitas tinggi, bebas stres, saya sangat merekomendasikan untuk mencobanya.

omkarDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Staf sangat ramah dan membantu. Lokasi sangat baik. Saya merekomendasikan!

Asmaul HoquePlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Proxy bekerja sangat baik, telah menggunakannya selama satu bulan dan tidak pernah mengalami titik pemeriksaan atau gangguan.

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Aku puas dengan layanan, proxy bekerja dengan baik, kecepatan kadang-kadang melambat, meskipun mungkin itu hanya imajinasi saya.

InnaProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
BBC iPlayer terus memblokir saya. Datacenter atau ISP?iPlayer menjalankan salah

iPlayer menjalankan salah satu geo-detection paling ketat di dunia streaming. Mereka menggunakan machine learning untuk melakukan fingerprint koneksi — bahkan VPN terbaik hanya berhasil 72-87%, dan pemblokiran memuncak pada jam malam (19.00-22.00 waktu UK). IP datacenter cepat tertangkap karena iPlayer memelihara blocklist range yang dikenal. Yang lebih efektif: proxy residential statis (ISP) UK — IP yang terdaftar pada provider broadband Inggris asli seperti BT atau Sky. Bagi iPlayer, itu terlihat seperti koneksi rumah biasa. Proxy ISP FineProxy persis seperti itu. IP datacenter tetap berfungsi baik untuk scraping katalog iPlayer atau memeriksa ketersediaan konten, tapi untuk pemutaran sebenarnya — ISP.

Mengapa Amazon.co.uk menampilkan harga berbeda jika diakses dari luar UK?Harga di UK

Harga di UK sudah termasuk 20% VAT sesuai hukum. Akses Amazon.co.uk dari IP non-UK dan Anda mungkin melihat harga sebelum VAT, kehilangan opsi pengiriman Prime, atau diarahkan ke versi regional yang berbeda. Argos, ASOS, John Lewis melakukan hal yang sama — mereka semua menyesuaikan tampilan toko berdasarkan IP Anda. Jika Anda mengumpulkan data harga pasar Inggris, IP non-UK berarti angka yang Anda dapat tidak sesuai dengan yang benar-benar dibayar pembeli.

Rightmove dan Zoopla memblokir scraper saya setelah beberapa request. Masalah IP?Sebagian

Sebagian. Kedua situs menjalankan anti-bot yang ketat — Cloudflare di Rightmove, DataDome di Zoopla. Mereka memeriksa lebih dari sekadar IP: header, TLS fingerprint, seberapa cepat Anda melakukan request. Proxy gratis atau shared habis dalam hitungan jam di situs-situs ini. Untuk layanan proxy England terbaik pada data properti, Anda membutuhkan IP datacenter UK yang bersih dengan browser header realistis dan pacing yang tepat. Halaman-halaman ini juga bukan HTML sederhana — mereka memerlukan JavaScript rendering, sehingga setup headless browser bekerja lebih baik daripada raw HTTP request.

Pengiriman ke Scottish Highlands lebih mahal di tes checkout saya. Bug?Tidak

Tidak, begitulah cara kerja e-commerce UK. Banyak retailer mengenakan biaya tambahan untuk pengiriman ke Highlands, Islands, Northern Ireland, dan Channel Islands. Royal Mail punya tarif standar, tapi kurir seperti DPD, Hermes, dan DHL menetapkan surcharge sendiri — dan sangat bervariasi. Saat menguji alur checkout atau membandingkan harga pengiriman di seluruh UK, gunakan kode pos yang tepat untuk setiap wilayah. Kode pos London tidak akan menampilkan surcharge Highland.

Situs drop UK terus memasukkan saya ke waiting room. Proxy bisa membantu?Situs seperti End

Situs seperti End Clothing, Size?, Footpatrol — serta platform tiket — menggunakan Queue-it atau sistem serupa untuk mengelola traffic dan menyaring bot. Mereka memeriksa IP, browser fingerprint, dan konsistensi session. Beberapa koneksi dari IP yang sama akan diprioritaskan lebih rendah atau langsung diblokir. Pool IP UK yang bersih membantu, tapi sejujurnya, perilaku browser lebih penting daripada jumlah IP. Header yang realistis, session yang stabil, dan tidak membombardir queue — itulah yang benar-benar membuat Anda lolos.

Pasca-Brexit — apakah regulasi geo-blocking EU masih berlaku untuk UK?Tidak

Tidak. Sejak keluar dari EU, regulasi tersebut tidak lagi berlaku untuk konsumen UK. Situs Inggris bebas membatasi konten, harga, dan akses berdasarkan lokasi — dan memang mereka melakukannya. Dalam praktiknya, versi UK dari toko online semakin terpisah: harga dalam GBP, metode pembayaran khusus UK, stok spesifik per wilayah. Jika Anda membandingkan versi Inggris vs. Eropa dari retailer yang sama, Anda membutuhkan IP terpisah untuk masing-masing.

Open Banking dan "Pay by Bank" di checkout UK — apakah itu terkait IP?Ya

Ya. Opsi Open Banking muncul untuk pengunjung UK karena terhubung dengan infrastruktur perbankan Inggris, diregulasi oleh FCA. Dari IP non-UK, checkout biasanya hanya menampilkan opsi kartu saja. Perlu diketahui: pembayaran Open Banking tidak memiliki perlindungan Section 75 — hukum UK yang membuat penerbit kartu kredit Anda bertanggung jawab atas pembelian di atas £100. Jika Anda menguji alur pembayaran atau menganalisis cara e-commerce Inggris menangani checkout, IP UK yang stabil adalah satu-satunya cara untuk melihat versi lengkapnya.

Proxy UK apa saja yang dimiliki FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — private proxy UK berkecepatan tinggi hingga 500 Mbps, untuk monitoring, API, dan target scraping yang tidak memfilter berdasarkan tipe IP. ISP IPv4 — terdaftar di provider broadband UK, terlihat seperti koneksi rumah, untuk streaming dan situs yang memblokir range datacenter. Rotating dengan UK di dalam pool — IP baru setiap request, untuk pengumpulan data massal. Targeting level negara (GB), tanpa pilihan kota. Statis ditagih per IP dengan traffic tanpa batas, rotating per kredit API. Setiap proxy adalah elite anonymous proxy server — tanpa forwarding header, sertifikat SSL individual.

Proxy Inggris Raya aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Inggris Raya gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
418 online·Butuh lebih banyak? →
185.238.228.71:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
4.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.66 Mbps
99.8%
1 jam lalu
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.70 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 jam lalu
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
99.8%
1 jam lalu
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
99.9%
1 jam lalu
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
99.8%
1 jam lalu
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 jam lalu
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
99.9%
1 jam lalu
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
98.3%
1 jam lalu
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
981 Kbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 jam lalu
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
993 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
953 Kbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
936 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
988 Kbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.05 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
904 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
954 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
919 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
997 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
905 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
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Panduan

Mengapa IP UK Menampilkan Data Berbeda — dan Apa yang FineProxy Berikan untuk Anda

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Pasca-Brexit, UK menjalankan aturan perlindungan data sendiri — UK GDPR yang ditegakkan oleh ICO, bukan versi Uni Eropa. E-commerce Inggris menampilkan harga GBP dengan 20% VAT sudah termasuk, tetapi hanya untuk pengunjung dari UK. Kunjungi Amazon.co.uk dari luar dan Anda mungkin mendapatkan harga USD, kehilangan opsi pengiriman Prime, atau masuk ke storefront yang sama sekali berbeda. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — perilaku yang sama. Jika Anda melacak ritel UK tanpa IP lokal, data yang Anda kumpulkan tidak sesuai dengan apa yang dilihat pembeli sesungguhnya.

FineProxy memiliki 15.000 IPv4 di UK — datacenter dan ISP. Saat Anda membeli akses server proxy UK, Anda mendapatkan IP statis (milik Anda selama masa sewa) atau IP rotating yang berganti setiap request. HTTP/HTTPS dan SOCKS5 termasuk, traffic tanpa batas, tarif tetap per IP. Tanpa X-Forwarded-For, tanpa header Via, sertifikat SSL individual per alamat.

IP UK beroperasi dari data center di London — latensi rendah ke target di Inggris. Server AMD Threadripper, koneksi hingga 500 Mbps. Untuk streaming, scraping, atau monitoring, kedekatan fisik ke server target benar-benar membuat perbedaan saat Anda membutuhkan alamat IP Great Britain yang cepat.

BBC iPlayer adalah salah satu geo-check paling ketat di dunia streaming. Mereka menjalankan deteksi berbasis ML yang menangkap sebagian besar IP datacenter dan VPN — bahkan VPN terbaik melaporkan tingkat keberhasilan sekitar 72-87%. IP datacenter cepat terdeteksi. Proxy ISP — IP yang terdaftar pada provider broadband asli — lolos karena terlihat seperti koneksi rumah biasa. Itulah alasan utama orang memilih ISP daripada datacenter untuk streaming UK.

Platform properti UK adalah target scraping yang umum. Rightmove, Zoopla, AutoTrader semuanya menjalankan anti-bot serius — Cloudflare, DataDome. Proxy murah akan terbakar dalam hitungan jam di situs-situs ini. IP bersih, header realistis, dan jeda yang tepat antar request menjadi penentu. Situs-situs ini juga mengandalkan JavaScript rendering, jadi HTTP request sederhana tidak akan membawa Anda jauh.

Sejak Brexit, regulasi Inggris terus berbeda dari EU. Regulasi geo-blocking tidak lagi berlaku — situs Inggris bebas membatasi konten berdasarkan lokasi. Pembayaran punya keunikan tersendiri: Open Banking hanya muncul untuk pengunjung dari Inggris, perlindungan konsumen Section 75 hanya berlaku untuk pembayaran kartu, dan platform taruhan di bawah UKGC menjalankan geo-check agresif yang jauh melampaui sekadar IP.

Paket proxy United Kingdom murah di FineProxy mulai dari $12/bulan untuk 100 IP — tanpa biaya per-GB. Scale up hingga 3.000 IP atau gunakan rotating proxy untuk pengumpulan data volume tinggi.