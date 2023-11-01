LIR (Local Internet Registry) adalah organisasi yang berwenang mengalokasikan dan mengelola ruang alamat IP serta Autonomous System Numbers (ASN) di wilayah tertentu.

FineProxy beroperasi sebagai LIR resmi, yang berarti kami menerima blok IP langsung dari RIR (Regional Internet Registries) yang pada gilirannya memperolehnya dari IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Dengan menjadi LIR, kami dapat memiliki dan mengelola rentang IP sendiri, menjaga akurasi registri, serta memastikan operasi yang legal dan transparan sesuai aturan tata kelola internet regional — tanpa menjual kembali IP pihak ketiga.