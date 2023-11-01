Harga Proxy — FineProxy
Selamat datang di halaman harga proxy kami. Di sini Anda akan menemukan daftar lengkap paket proxy yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, dengan harga berdasarkan jumlah alamat IP dan negara pilihan Anda.
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Setiap pilihan langsung memperbarui harga. Mulailah dengan jenis proxy, lalu tentukan lokasi, volume, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional.
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Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Disebutkan bahwa FineProxy juga merupakan LIR. Apa artinya?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) adalah organisasi yang berwenang mengalokasikan dan mengelola ruang alamat IP serta Autonomous System Numbers (ASN) di wilayah tertentu.
FineProxy beroperasi sebagai LIR resmi, yang berarti kami menerima blok IP langsung dari RIR (Regional Internet Registries) yang pada gilirannya memperolehnya dari IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Dengan menjadi LIR, kami dapat memiliki dan mengelola rentang IP sendiri, menjaga akurasi registri, serta memastikan operasi yang legal dan transparan sesuai aturan tata kelola internet regional — tanpa menjual kembali IP pihak ketiga.
Apakah benar semakin banyak alamat IP yang dimiliki, semakin rendah risiko terkena blokir?Dalam banyak kasus
Dalam banyak kasus, ya — pool proxy yang lebih besar membantu mendistribusikan lalu lintas dan mengurangi kemungkinan terdeteksi atau diblokir. Ketika permintaan berasal dari banyak alamat IP bersih, layanan target akan lebih sulit mengaitkannya ke satu sumber.
Namun, ini bukan jaminan mutlak. Banyak platform menggunakan analitik perilaku, fingerprinting, dan sistem CAPTCHA untuk mendeteksi otomatisasi.
Pendekatan terbaik adalah konfigurasi yang seimbang — IP stabil, konkurensi yang wajar, dan pola aktivitas yang alami. FineProxy menyediakan pool IP besar dan bersih yang dirancang khusus untuk meminimalkan risiko deteksi sekaligus mempertahankan performa tinggi.
Mengapa proxy datacenter begitu terjangkau?Proxy datacenter
Proxy datacenter di-hosting pada server berkapasitas tinggi di dalam data center profesional, bukan disediakan oleh ISP konsumen. Skema ini secara signifikan menekan biaya operasional sambil tetap menjaga kecepatan dan keandalan.
Karena FineProxy memiliki infrastruktur sendiri dan mengelola seluruh stack jaringan — mulai dari server AMD Threadripper hingga uplink 10–40 Gbit/s — kami mampu menyediakan performa kelas enterprise dengan harga yang sangat kompetitif.
Jenis proxy apa saja yang Anda jual?FineProxy menawarkan
FineProxy menawarkan dua kategori utama proxy:
- Proxy datacenter — pilihan terbaik untuk automasi berskala, analitik, dan pekerjaan online secara umum.
- Proxy ISP — proxy statis premium yang dirutekan melalui subnet ISP asli, ideal untuk sesi berdurasi panjang dan penargetan regional.
Kedua kategori tersedia dalam konfigurasi statis maupun rotating, tergantung kebutuhan alur kerja Anda.
Mengapa harga FineProxy termasuk yang terendah di pasaran?Efisiensi harga kami
Efisiensi harga kami berasal dari optimalisasi jaringan cerdas dan kendali penuh atas infrastruktur. FineProxy menggunakan pemantauan trafik berbasis AI untuk mendeteksi rute yang kurang terbebani dan secara otomatis mengarahkan IP tercepat yang tersedia kepada pengguna.
Kepemilikan langsung atas perangkat keras dan rentang IP kami menghilangkan markup dari reseller, sementara data center Tier-III/IV memastikan uptime konsisten tanpa biaya hosting yang membengkak.
Kombinasi antara automasi dan kepemilikan langsung ini memungkinkan kami mempertahankan kualitas premium dengan harga di bawah rata-rata pasar.
Apakah Anda menggunakan daftar proxy publik yang di-scrape atau alamat IP milik sendiri?FineProxy beroperasi secara
FineProxy beroperasi secara eksklusif menggunakan rentang IP alokasi milik kami sendiri yang diperoleh langsung melalui status LIR.
Kami tidak pernah melakukan scraping, menjual kembali, atau menyewakan daftar proxy publik — setiap IP berasal dari subnet yang terverifikasi dan ditetapkan secara legal.
Hal ini menjamin bahwa semua layanan FineProxy bersih, stabil, dan sepenuhnya patuh, tanpa risiko alamat yang masuk blacklist atau digunakan bersama.
Cara kerja harga FineProxy
penetapan harga
Harga FineProxy ditentukan berdasarkan konfigurasi. Anda tidak perlu lagi menelusuri katalog paket tetap dan memilih opsi yang paling mendekati kebutuhan. Kalkulator menyusun paket berdasarkan jenis proxy, lokasi geografis, jumlah IP, periode penagihan, dan opsi tersedia yang benar-benar dibutuhkan alur kerja Anda.
Pilih model proxy terlebih dahulu
Proxy datacenter paket menawarkan biaya per alamat terendah untuk otomatisasi bervolume tinggi. Proxy dedicated tersedia mulai dari satu IP privat. Proxy ISP statis menambahkan registrasi jaringan konsumen untuk alur kerja yang membutuhkan tingkat kepercayaan platform lebih tinggi. Proxy rotating dikonfigurasi berdasarkan kredit permintaan, bukan jumlah IP tetap.
Konfigurasikan hanya yang Anda butuhkan
Setelah memilih jenis proxy, pilih satu atau beberapa lokasi yang tersedia lalu tentukan jumlah yang dibutuhkan. Produk yang kompatibel juga memungkinkan Anda mengaktifkan dukungan UDP. Kalkulator menerapkan tarif saat ini dan langsung menampilkan harga terbaru, sehingga Anda tidak perlu membandingkan puluhan kartu paket yang nyaris identik.
Periode penagihan tetap fleksibel
Harga standar mencakup 30 hari. Periode penagihan yang lebih panjang otomatis menerapkan diskon yang tersedia, sementara kalkulator tetap menampilkan biaya bulanan dan biaya total. Anda dapat mengubah parameter apa pun sebelum melanjutkan ke checkout.
Yang disertakan dalam setiap paket
Paket FineProxy mencakup aktivasi instan, metode autentikasi yang didukung, ekspor daftar proxy, pengelolaan melalui API dan MCP, serta periode pengembalian dana 24 jam. Paket datacenter statis, dedicated, dan ISP menggunakan bandwidth tanpa batas, bukan penagihan per GB.