Proxy Rotasi
Rotasi proxy canggih yang memberikan IP baru pada setiap request tanpa IP whitelisting, tanpa batas bandwidth, dan concurrency yang benar-benar tanpa batas.
Susun paket proxy berputar.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Berputar.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|Direkomendasikan di siniBerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli paket proxy berputar
- Tampilkan sisa kredit proxy berputar saya
- Ekspor kredensial proxy berputar saya
- Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
- Tampilkan detail faktur paket proxy berputar saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Ikhtisar produk
Proxy berputar dari FineProxy
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Akses API dan agen
Layanan yang sangat nyaman bagi mereka yang membutuhkan proxy tanpa pengaturan yang rumit. Semuanya dimulai dengan cepat, ada berbagai negara yang tersedia, dan pilihan rencana yang layak. Saya menggunakan proxy untuk analisis dan pekerjaan otomatisasi dan benar-benar puas dengan hasil
Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!
Lokasi dan ketersediaan
Saya telah menggunakan FineProxy untuk jangka panjang, dan itu super! Layanan ini cepat, dapat diandalkan, dan memiliki banyak IP untuk dipilih. Apakah untuk privasi atau memiliki akses ke konten dari daerah yang berbeda, FineProxy selalu membawa.
Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.
Kecepatan saat dibebani
Layanan proxy terbaik yang pernah digunakan sangat direkomendasikan, menggunakan selama 8 bulan tanpa masalah.
Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ini dengan mudah salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya temui! Koneksi ini stabil, cepat, dan aman, yang membuat browsing dan mengakses konten yang dibatasi geo lancar. FineProxy menawarkan berbagai macam IP, dan beralih antara mereka cepat dan bebas kerumitan. Dukungan pelanggan mereka responsif dan membantu, selalu siap membantu setiap kali saya memiliki pertanyaan. Plus, harga sangat kompetitif untuk tingkat layanan yang diberikan. Sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang dapat diandalkan dan efisien!
Apa itu kredit API dan bagaimana cara memperkirakan penggunaan saya?Per permintaan
Kredit API adalah unit penagihan internal yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban yang dihasilkan oleh permintaan Anda. Setiap paket dilengkapi dengan jumlah kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan mengurangi sejumlah kredit tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas halaman web target.
Permintaan sederhana yang hanya memuat HTML atau JSON biasanya menghabiskan 1 kredit. Permintaan yang memicu banyak aset paralel — seperti script, gambar, file CSS, font, API, dan tracking request — mengonsumsi lebih banyak kredit. Setiap aset dihitung sebagai downstream request terpisah.
Angka-angka berikut bersifat perkiraan dan bervariasi tergantung situs web:
- 1 kredit — request sederhana gaya API, tanpa browser, tanpa JS
- 2–3 kredit — permintaan browser tanpa JS (DOM dasar, tanpa rendering)
- ≈10 kredit — headless browser penuh dengan rendering JS, beban proxy DC tipikal
- 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, tracker, iklan, analitik, atau bundel aset berukuran besar
Setiap situs web memiliki struktur DOM, bundel JS, dan rantai aset yang berbeda. Satu situs mungkin hanya memuat beberapa file; situs lain bisa memicu 30+ permintaan downstream per halaman.
Bagaimana cara menghitung konsumsi Anda yang sebenarnya?
Anda dapat dengan mudah memperkirakan penggunaan kredit sebelum memilih paket:
- Buka halaman yang ingin Anda scrape.
- Periksa berapa banyak permintaan paralel yang dibuat menggunakan tool seperti RequestMap
- Jumlah aset yang dimuat ≈ jumlah kredit per pemuatan halaman.
Ini memberi Anda prediksi akurat tentang berapa banyak kredit API yang akan dikonsumsi workflow Anda. Setiap request yang mencapai infrastruktur kami mengonsumsi kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503, atau timeout. Meskipun situs target mengembalikan error, kami tetap memproses dan merutekan request tersebut.
Proksi berotasiKonfigurasikan proksi berotasi
Opsi berbayar 48 jam hanya tersedia untuk produk proksi nonrotasi. Pilih jangka waktu standar untuk proksi berotasi.
Mengapa rotating proxy ideal untuk web scraping?Proxy rotasi
Proxy rotasi memberikan IP baru pada setiap request, sehingga jauh lebih sulit bagi website untuk memblokir atau membatasi akses Anda. Dikombinasikan dengan header dan user-agent yang realistis, fitur ini membantu melewati WAF dan tantangan CAPTCHA sambil menjaga sesi scraping Anda tetap stabil. Tambahkan bandwidth tanpa batas, concurrency tanpa batas, dan kumpulan IP dari seluruh dunia — dan Anda mendapatkan scraping API kelas enterprise dengan harga jauh lebih terjangkau dari pasar.
Bagaimana cara kerja teknis rotasi IP permintaan?Anda terhubung ke
Anda terhubung ke satu gateway FineProxy — satu domain dan satu port. Ketika aplikasi Anda mengirim request, gateway memilih IP dari pool ~100.000 alamat dan meneruskan request melalui IP tersebut. Request berikutnya otomatis mendapatkan IP yang berbeda. Anda tidak perlu mengelola daftar proxy atau logika rotasi — gateway menangani semuanya.
Request mana saja yang menggunakan kredit API?Setiap HTTP
Setiap HTTP request yang mencapai infrastruktur kami akan mengonsumsi kredit — termasuk request yang mengembalikan error seperti 404 atau 503. Satu kali pemuatan halaman dapat menghasilkan beberapa request turunan (skrip, gambar, font), dan masing-masing dihitung secara individual.
Berapa lama masa berlaku paket saya?30 hari
Paket Anda berlaku selama 30 hari atau hingga semua kredit API habis terpakai — mana yang lebih dulu tercapai. Kredit yang tidak terpakai tidak dapat dialihkan ke siklus penagihan berikutnya.
Bisakah saya melihat statistik penggunaan secara detail?Ya
Ya. Di dashboard Anda, setiap paket aktif memiliki halaman khusus yang menampilkan penggunaan kredit API, riwayat request, dan pola konsumsi.
Bagaimana cara mengurangi konsumsi kredit API?Anda dapat mengurangi
Anda dapat mengurangi penggunaan dengan meminimalkan jumlah aset yang dimuat pada setiap request. Teknik yang bisa digunakan meliputi:
- menggunakan accept-encoding: gzip, deflate, br untuk memperkecil ukuran payload
- menghindari rendering headless browser kecuali memang diperlukan
- menonaktifkan gambar, font, dan JS berat jika memungkinkan
- menggunakan mode request yang lebih sederhana untuk API endpoint
Secara umum, semakin sedikit aset paralel = semakin sedikit kredit yang dikonsumsi.
Apakah Anda memiliki sticky session?Saat
Saat ini, rotating proxy kami menetapkan IP baru pada setiap request. Tidak ada opsi sticky session — setiap request melewati alamat yang berbeda. Ini bekerja sempurna untuk tugas scraping di mana setiap page load bersifat independen. Untuk workflow yang membutuhkan IP yang sama di beberapa langkah — login ke situs, menyelesaikan checkout — kami merekomendasikan private proxy atau proxy ISP kami.
100.000 IP — bukankah itu kecil dibandingkan provider yang mengiklankan jutaan?Ketika provider mengklaim
Ketika provider mengklaim «10 juta IP», itu biasanya menghitung setiap IP yang pernah melewati jaringan mereka — bukan yang aktif saat ini. 100K alamat kami semuanya adalah datacenter IPv4, semuanya aktif, semuanya di bawah kendali langsung kami. Lebih penting lagi, semuanya eksklusif untuk layanan kami. Tidak ada orang lain yang menggunakannya, sehingga tetap bersih. Pool terfokus berisi IP segar dan tidak dibagikan selalu mengungguli pool besar berisi alamat daur ulang yang sudah di-flag.
Berapa batas bandwidth-nya?Tidak ada batas
Tidak ada batas. Rotating proxy FineProxy’s dilengkapi traffic unlimited. Anda tidak dikenakan biaya per gigabyte dan tidak ada throttling pada volume tinggi. Untuk operasi yang menghasilkan terabyte traffic setiap bulan, ini adalah struktur biaya yang secara fundamental berbeda dibandingkan proxy residential yang mengenakan biaya per GB.
Bisakah ini digunakan untuk Google, Amazon, atau situs lain yang sangat terproteksi?IP
IP datacenter menghadapi pemeriksaan lebih ketat pada situs yang dilindungi solusi anti-bot enterprise. Untuk kasus tersebut, proxy residential atau ISP umumnya berkinerja lebih baik. Pool rotating datacenter kami bekerja optimal untuk sebagian besar web — mayoritas situs yang tidak berinvestasi pada deteksi bot tingkat tinggi. Untuk target yang paling sulit, kombinasikan pool rotating kami dengan rate limiting yang cerdas dan header yang tepat, atau beralih ke proxy ISP untuk halaman-halaman kritis.
Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan scraper saya?Arahkan HTTP client
Arahkan HTTP client Anda ke gateway endpoint FineProxy (domain:port). Di Python Requests — satu parameter proxies. Di Scrapy — satu pengaturan middleware. Bahasa pemrograman atau tool apa pun yang mendukung HTTP proxy bekerja dengan cara yang sama. Tidak perlu SDK, tidak perlu file daftar proxy, tidak perlu kode rotasi di sisi Anda.
Apakah scraping dengan rotating proxy itu legal?Mengumpulkan data yang
Mengumpulkan data yang tersedia secara publik adalah legal di sebagian besar yurisdiksi. Putusan pengadilan banding AS tahun 2022 dalam kasus hiQ Labs v. LinkedIn menegaskan bahwa scraping data publik tidak melanggar Computer Fraud and Abuse Act. Meski demikian, menghormati robots.txt dan rate limit adalah praktik yang baik — dan juga mengurangi pemblokiran, yang jelas demi kepentingan Anda sendiri. Proxy itu sendiri adalah tool jaringan standar; legalitasnya bergantung pada apa yang Anda lakukan dengannya.
Proxy berputar:
Cara kerja rotasi IP dan mengapa kualitas kumpulan lebih penting daripada ukuran
Pada 2024, traffic otomatis secara resmi melampaui aktivitas manusia di internet — 51% dari seluruh permintaan web kini berasal dari bot (Imperva Bad Bot Report 2025). Perlombaan antara scraper dan sistem anti-bot belum pernah seintens ini: 65,8% profesional scraping melaporkan peningkatan pengeluaran proxy dari tahun ke tahun hanya untuk mengimbangi pertahanan yang semakin ketat. Inti dari semua ini adalah rotasi IP. Satu IP mengirim ribuan request pasti diblokir. Ratusan IP, masing-masing mengirim beberapa request saja — itu terlihat seperti traffic normal.
Cara kerja rotating proxy sebenarnya
Backconnect rotating proxy memberi Anda satu titik koneksi — satu domain dan port. Anda mengirim permintaan ke entry point tersebut, lalu gateway proxy memilih IP dari pool-nya dan meneruskan permintaan Anda melalui IP itu. Permintaan berikutnya melewati IP yang berbeda. Situs target melihat ribuan pengunjung unik, bukan satu scraper.
Rotating proxy server FineProxy’s dengan rotasi IP di setiap request bekerja persis seperti ini. Anda mendapatkan entry point (domain + port), dan pada setiap request, sistem menetapkan alamat IPv4 baru dari pool kami. Tanpa sticky session — setiap request mendapat IP baru. Jika Anda perlu mengakses situs yang sama ribuan kali tanpa terlihat seperti satu pengguna, inilah konfigurasi yang membuatnya berhasil.
Mengapa 100.000 IP eksklusif mengubah perhitungan
Penyedia proxy gemar mengiklankan ukuran pool — “10 juta IP,” “72 juta IP.” Namun riset The Web Scraping Club’s menegaskan poin penting: pool IP berkualitas yang terawat dengan baik secara konsisten mengungguli ribuan alamat yang sudah terbakar. Bukan soal berapa banyak IP yang Anda miliki — melainkan seberapa bersih IP tersebut dan apakah orang lain menggunakannya pada target yang sama.
Inilah pendekatan FineProxy: pool scraping proxy kami berisi sekitar 100.000 alamat IPv4 unik. Semuanya datacenter, semuanya di bawah manajemen langsung kami — kami adalah provider-nya, bukan reseller. IP ini hanya ada di jaringan kami. Anda tidak akan menemukannya di layanan proxy mana pun yang lain.
Saat Anda membeli layanan rotating proxy dari FineProxy, alamat dalam pool tersebut tidak dibagikan kepada pelanggan platform lain. Tidak ada orang lain yang membakar IP tersebut pada target yang sama dengan Anda. Itulah perbedaan antara 100K IP bersih dan eksklusif dengan 10 juta IP daur ulang yang diperebutkan oleh setiap layanan scraping di pasaran.
Ekonomi rotating proxy datacenter
Proxy residential rotating dikenakan biaya $1–15 per GB. Angka ini membengkak drastis dalam skala besar — operasi scraping serius bisa menghabiskan terabyte setiap bulan. Dengan tarif $3/GB, satu terabyte menghabiskan biaya $3.000.
Rotating datacenter proxy dengan bandwidth rotating proxy unlimited mengubah kalkulasi biaya secara total. Rotating proxy FineProxy’s tidak mengenakan biaya per gigabyte. Anda membayar untuk akses ke pool, dan traffic-nya unlimited. Bagi tim yang menjalankan jutaan request setiap hari, ini adalah perbedaan antara operasi yang layak dan yang bangkrut.
Konsekuensinya: IP datacenter lebih mudah diidentifikasi oleh sistem anti-bot dibandingkan IP residential. Namun di sinilah eksklusivitas pool berperan. Alamat datacenter yang bersih dan segar yang belum disirkulasikan melalui layanan lain menghadapi resistansi jauh lebih kecil dibandingkan yang sudah didaur ulang. Dan untuk sebagian besar web — apa pun yang tidak dilindungi anti-bot enterprise-grade seperti Cloudflare Enterprise atau Akamai Bot Manager — proxy datacenter bekerja sempurna dengan biaya yang jauh lebih rendah.
Di mana rotating proxy cocok — dan di mana tidak
Berfungsi baik:
Web scraping dalam volume besar adalah use case utama. Setiap permintaan berasal dari IP berbeda, tanpa pola yang bisa dideteksi target. Rotating proxy untuk web scraping mengubah satu scraper Anda menjadi sesuatu yang terlihat seperti sekumpulan pengunjung independen. Sebagian besar platform e-commerce mulai curiga setelah sekitar 100–300 permintaan per jam dari satu alamat, jadi menyebar beban ke pool rotasi yang besar menjaga Anda tetap jauh di bawah ambang batas masing-masing IP.
Price monitoring bekerja dengan prinsip yang sama — pengecekan Anda didistribusikan sehingga tidak ada satu alamat pun yang terus kembali ke toko yang sama. SEO rank tracking juga diuntungkan, karena mesin pencari menerapkan rate-limiting pada kueri berulang dari satu IP. Tim traffic arbitrage menggunakan konfigurasi HTTP rotating proxy untuk memverifikasi penawaran dan memeriksa performa campaign melalui pool IP yang luas tanpa platform menghubungkan aktivitas satu sama lain.
Kurang cocok untuk:
Manajemen akun di media sosial membutuhkan IP yang konsisten. Rotating proxy mengubah alamat Anda di setiap request, yang terlihat mencurigakan saat login dan posting. Untuk keperluan akun, gunakan proxy ISP statis atau proxy dedicated sebagai gantinya.
Workflow multi-langkah yang bergantung pada persistensi session — alur checkout, paginasi yang melacak identitas Anda, urutan login — juga akan gagal dengan rotasi permintaan. Situs melihat setiap langkah datang dari pengguna berbeda dan membatalkan prosesnya.
Integrasi: satu endpoint, tanpa kerumitan
Rotating proxy FineProxy bekerja melalui satu gateway — satu domain, satu port. Arahkan scraper atau monitoring tool Anda ke endpoint tersebut. Setiap request secara otomatis mendapatkan IP baru dari pool 100K.
Untuk Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer, atau tool apa pun yang mendukung HTTP proxy — konfigurasinya cukup satu baris. Tidak perlu logika rotasi di kode Anda, tidak perlu manajemen daftar proxy, tidak perlu health check. Gateway yang menangani semuanya.
Jika setup Anda memerlukan kontrol secara programatik, pendekatan rotating proxy dengan API memungkinkan Anda mengintegrasikan manajemen proxy langsung ke dalam pipeline Anda.
Masalah 25-40%
Riset Zyte terhadap ratusan tim engineering menemukan bahwa 25-40% waktu developer dalam proyek scraping dihabiskan untuk melawan ban dan sistem anti-bot. Itu bukan coding, bukan pemrosesan data, bukan analisis — itu hanya sekadar menjaga scraper tetap hidup.
Setup rotating proxy yang tepat mampu memangkas sebagian besar waktu tersebut. Ketika setiap request berasal dari IP bersih dan unik, serta pool cukup besar sehingga tidak ada alamat yang digunakan ulang terlalu sering, scraper Anda menghabiskan waktunya untuk scraping — bukan menunggu ban berakhir.
Dengan rotating anonymous proxy server dari FineProxy, pool yang bekerja untuk Anda. 100.000 alamat, eksklusif untuk jaringan kami, berotasi pada setiap request. Waktu engineering Anda kembali untuk membangun produk, bukan mengurus infrastruktur.