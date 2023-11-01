Kredit API adalah unit penagihan internal yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban yang dihasilkan oleh permintaan Anda. Setiap paket dilengkapi dengan jumlah kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan mengurangi sejumlah kredit tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas halaman web target.

Permintaan sederhana yang hanya memuat HTML atau JSON biasanya menghabiskan 1 kredit. Permintaan yang memicu banyak aset paralel — seperti script, gambar, file CSS, font, API, dan tracking request — mengonsumsi lebih banyak kredit. Setiap aset dihitung sebagai downstream request terpisah.

Angka-angka berikut bersifat perkiraan dan bervariasi tergantung situs web:

1 kredit — request sederhana gaya API, tanpa browser, tanpa JS

— request sederhana gaya API, tanpa browser, tanpa JS 2–3 kredit — permintaan browser tanpa JS (DOM dasar, tanpa rendering)

— permintaan browser tanpa JS (DOM dasar, tanpa rendering) ≈10 kredit — headless browser penuh dengan rendering JS, beban proxy DC tipikal

— headless browser penuh dengan rendering JS, beban proxy DC tipikal 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, tracker, iklan, analitik, atau bundel aset berukuran besar

Setiap situs web memiliki struktur DOM, bundel JS, dan rantai aset yang berbeda. Satu situs mungkin hanya memuat beberapa file; situs lain bisa memicu 30+ permintaan downstream per halaman.

Bagaimana cara menghitung konsumsi Anda yang sebenarnya?

Anda dapat dengan mudah memperkirakan penggunaan kredit sebelum memilih paket:

Buka halaman yang ingin Anda scrape.

Periksa berapa banyak permintaan paralel yang dibuat menggunakan tool seperti RequestMap

Jumlah aset yang dimuat ≈ jumlah kredit per pemuatan halaman.

Ini memberi Anda prediksi akurat tentang berapa banyak kredit API yang akan dikonsumsi workflow Anda. Setiap request yang mencapai infrastruktur kami mengonsumsi kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503, atau timeout. Meskipun situs target mengembalikan error, kami tetap memproses dan merutekan request tersebut.