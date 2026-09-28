Berlaku per 28 September 2026 Cetak

Selamat datang di FineProxy! Ketentuan Layanan (

Untuk mengakses atau menggunakan Layanan, Anda harus berusia minimal delapan belas (18) tahun dan memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian yang mengikat dengan FineProxy. Dengan mengakses atau menggunakan Layanan, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memenuhi persyaratan kelayakan ini.

2. Aturan Layanan#

Anda setuju untuk tidak terlibat dalam aktivitas terlarang berikut ini:

2.1. menyalin, mendistribusikan, atau mengungkapkan bagian mana pun dari Layanan dalam media apa pun;

2.2. mengirimkan spam, surat berantai, atau email tidak diminta lainnya;

2.3. berupaya mengganggu atau membahayakan integritas atau keamanan Layanan, atau berupaya menguraikan transmisi apa pun ke atau dari server yang menjalankan Layanan;

2.4. melakukan tindakan yang menimbulkan, atau dapat menimbulkan (sebagaimana ditentukan atas kebijakan kami sendiri), beban yang tidak wajar atau tidak proporsional terhadap infrastruktur kami atau infrastruktur situs web target mana pun;

2.5. mengunggah data yang tidak valid, virus, worm, atau agen perangkat lunak berbahaya lainnya melalui Layanan;

2.6. mengumpulkan atau memanen informasi identitas pribadi apa pun, termasuk nama akun, dari Layanan;

2.7. menyamar sebagai orang lain, memberikan pernyataan keliru tentang afiliasi Anda dengan orang atau entitas mana pun, melakukan penipuan, atau menyembunyikan atau berupaya menyembunyikan identitas Anda;

2.8. mengganggu pengoperasian Layanan yang semestinya;

2.9. mengakses konten apa pun pada Layanan melalui teknologi atau cara selain yang disediakan atau diizinkan oleh Layanan;

2.10. melewati langkah-langkah apa pun yang kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada fitur yang mencegah atau membatasi penggunaan atau penyalinan konten apa pun atau memberlakukan batasan penggunaan Layanan atau konten di dalamnya;

2.11. menjual kembali atau mendistribusikan ulang Layanan (kecuali secara tegas disepakati lain dengan FineProxy);

2.12. menggunakan Layanan untuk berupaya mendapatkan akses tanpa izin (misalnya, mengakses server, jaringan, host, atau akun mana pun yang tidak Anda miliki otorisasinya);

2.13. menggunakan Layanan untuk mengganggu atau berupaya mengganggu komunikasi internet (misalnya, serangan denial-of-service (DoS));

2.14. menggunakan Layanan untuk bot pembelian tiket, penipuan iklan, atau untuk mengumpulkan data yang tidak tersedia secara publik atau yang dilindungi karena sifatnya yang sensitif; atau

2.15. menggunakan Layanan dengan melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, ketentuan layanan atau ketentuan penggunaan apa pun, atau hak pihak ketiga mana pun.

Anda setuju untuk menyelesaikan verifikasi identitas apabila FineProxy memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa salah satu aktivitas terlarang di atas dilakukan melalui akun Anda. Kegagalan dalam menyelesaikan verifikasi identitas dapat mengakibatkan penangguhan akun.

3. Biaya Pemrosesan Keluhan#

Ringkasan.

Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan hukum yang berlaku dan Ketentuan Layanan kami. Segala bentuk penyalahgunaan Layanan atau pelanggaran terhadap aturan kami ditanggapi dengan serius.

Biaya Pemrosesan Keluhan.

Sehubungan dengan meningkatnya upaya administratif dan investigasi terkait penanganan keluhan, berlaku efektif sejak 22 Januari 2024, biaya sebesar $50 akan dikenakan untuk pemrosesan setiap keluhan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan kami. Biaya ini bukan pengganti kepatuhan terhadap Ketentuan kami dan tidak membebaskan pengguna dari tanggung jawab. Biaya ini dikenakan semata-mata untuk menutup biaya peninjauan dan investigasi keluhan.

Prosedur Peninjauan Keluhan.

Ketika menerima keluhan, kami akan meninjau aktivitas yang dilaporkan, membuat tiket dukungan untuk klien, dan menerbitkan tagihan biaya pemrosesan keluhan. Tiket tersebut menjelaskan pelanggaran yang dilaporkan dan dapat meminta penjelasan atau informasi tambahan. Klien harus segera menghentikan aktivitas yang disebutkan dalam tiket dan mematuhi aturan Layanan yang dirujuk di dalamnya. Pembayaran biaya tidak memberikan izin kepada klien untuk melanjutkan pelanggaran tersebut.

Ketentuan Pembayaran.

Biaya pemrosesan keluhan harus dibayarkan dalam waktu dua (2) hari kalender sejak tanggal tagihan. Jika pembayaran tidak diterima sebelum tenggat, Layanan yang terkait dengan keluhan dapat ditangguhkan. Layanan yang ditangguhkan hanya dapat dipulihkan setelah tagihan dibayar, aktivitas terlarang dihentikan, dan pemulihan tersebut sesuai dengan aturan kami, hasil peninjauan kami, serta hukum yang berlaku.

Pelanggaran Serius atau Berulang.

Jika pelanggaran yang dilaporkan bersifat serius, jelas, atau terjadi setelah keluhan sebelumnya, kami dapat segera menangguhkan Layanan pada saat tiket dukungan dibuat, tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu pembayaran dua hari. Pada umumnya, kami akan menangguhkan Layanan tertentu yang disebutkan dalam keluhan. Apabila dugaan pelanggaran sangat serius atau mungkin melibatkan Layanan lain, kami dapat menangguhkan seluruh Layanan aktif milik klien selama kami menyelidiki keadaan tersebut. Tidak ada pengembalian dana untuk Layanan yang telah disediakan maupun biaya pemrosesan keluhan yang telah timbul.

Pembebasan Biaya.

Dalam kasus luar biasa, dan atas kebijakan kami sendiri, kami dapat membebaskan biaya pemrosesan keluhan, terutama apabila klien menunjukkan itikad baik dalam bekerja sama dan mengambil langkah-langkah wajar untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

4. Langganan & Pemrosesan Pembayaran#

Setiap akun memiliki satu dompet internal di dasbor; saldo terpisah tidak disediakan untuk masing-masing faktur atau Layanan. Dompet dapat diisi ulang secara manual atau melalui isi ulang otomatis opsional, dan Layanan serta fitur tambahan dibeli menggunakan dana dompet.

Setoran dompet dapat diproses oleh penyedia atau pemroses pembayaran pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, termasuk PCI-DSS jika berlaku. FineProxy tidak menyimpan atau memproses detail kartu pembayaran secara langsung.

Pemegang akun mengendalikan pengaturan pembayaran, termasuk isi ulang otomatis, melalui dasbor. Pengembalian dana dan pembatalan diatur oleh dan tunduk pada Kebijakan Pengembalian Dana dalam Pasal 5.

5. Kebijakan Pengembalian Dana#

Dengan tunduk pada Kebijakan Pengembalian Dana ini, FineProxy menyediakan periode 24 jam sejak waktu pembelian, di mana klien dapat mengajukan pengembalian dana ke metode pembayaran awal. Biaya penyedia pembayaran dan biaya lain yang berlaku tetap tunduk pada Pasal 5.2. Pengembalian dana 24 jam tidak berlaku untuk Layanan yang dipesan dengan masa berbayar 48 jam.

Untuk membatalkan Layanan aktif, termasuk sebelum mengajukan pengembalian dana, klien harus menggunakan dasbor dengan memilih Layanan aktif, membuka Manajemen, dan memilih “Batalkan layanan ini.” Pembatalan mengembalikan nilai Layanan yang belum terpakai ke dompet internal akun. Dalam 24 jam pertama setelah pembelian, klien kemudian dapat mengajukan pengembalian dana ke metode pembayaran awal secara eksklusif melalui layanan dukungan sistem tiket yang tersedia di akun klien. Permintaan pengembalian dana yang diajukan melalui saluran komunikasi lain tidak akan dipertimbangkan.

Pembatalan layanan secara mandiri di dasbor hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali setiap tiga (3) hari. Jika klien memiliki alasan yang kuat untuk membatalkan layanan sebelum jangka waktu tersebut berakhir, klien dapat menghubungi kami melalui sistem tiket dan menjelaskan alasan layanan perlu dibatalkan. Permintaan tersebut akan ditinjau secara individual.

FineProxy memantau aktivitas pengembalian dana. Dalam kasus permintaan pengembalian dana yang berlebihan — khususnya, lebih dari tiga (3) permintaan pengembalian dana dalam satu bulan kalender — kami berhak, atas kebijakan kami sendiri, untuk menolak permintaan pengembalian dana selanjutnya.

Setelah periode pengembalian dana 24 jam berakhir, hasil pembatalan yang tersedia adalah pengkreditan nilai Layanan yang belum terpakai ke dompet internal. Kredit dompet dapat digunakan untuk pembelian di masa mendatang.

Jika klien mengalami masalah teknis dengan proxy yang telah dibeli, kami sangat menyarankan untuk menghubungi tim dukungan teknis kami melalui sistem tiket untuk meninjau masalah tersebut sebelum mengajukan permintaan pengembalian dana.

Dengan membeli produk atau layanan apa pun dari FineProxy, Anda mengakui dan menyetujui untuk terikat oleh Kebijakan Pengembalian Dana ini.

Ketentuan Tambahan tentang Pelanggaran.

Pengembalian dana tidak tersedia dalam kasus yang melibatkan keluhan atau pelanggaran Ketentuan Layanan kami. Jika suatu akun terbukti melanggar aturan kami, baik karena pelanggaran serius maupun berulang, tidak akan diberikan pengembalian dana untuk layanan yang telah disediakan atau untuk biaya pemrosesan keluhan yang telah timbul.

5.1 Jangka Waktu Pemrosesan Pengembalian Dana#

Setelah kami menerima melalui sistem tiket permintaan Anda untuk pengembalian dana ke metode pembayaran awal, beserta detail pembayaran yang diperlukan, kami akan mengajukan permintaan pengembalian dana ke penyedia pembayaran dalam waktu 24 jam.

Penting: jangka waktu pengembalian dana tidak dihitung sejak Anda mengirimkan pesan kepada kami. Perhitungan dimulai sejak kami mengirimkan informasi yang diperlukan ke penyedia pembayaran. Anda akan menerima notifikasi email terpisah setelah informasi tersebut dikirimkan.

Waktu maksimum pengiriman informasi dari pihak kami adalah hingga 24 jam (biasanya 2–6 jam). Setelah pengiriman, jangka waktu pengembalian dana sepenuhnya bergantung pada penyedia pembayaran dan/atau bank Anda. Perkiraan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Kartu bank: 1–5 hari kerja. Dalam sebagian besar kasus, pengembalian dana diproses pada hari yang sama. Dalam beberapa kasus, kami mungkin meminta nomor kartu Anda untuk menyelesaikan transfer manual (jika didukung oleh penyedia).

1–5 hari kerja. Dalam sebagian besar kasus, pengembalian dana diproses pada hari yang sama. Dalam beberapa kasus, kami mungkin meminta nomor kartu Anda untuk menyelesaikan transfer manual (jika didukung oleh penyedia). Cryptocurrency: dalam 48 jam setelah kami menerima alamat pengembalian dana yang valid. Anda harus memberikan alamat wallet yang digunakan untuk pembayaran beserta jaringan/protokolnya. Pengembalian dana hanya dapat dikirim ke wallet yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk blockchain non-standar, jangka waktu dapat mencapai 96 jam.

dalam 48 jam setelah kami menerima alamat pengembalian dana yang valid. Anda harus memberikan alamat wallet yang digunakan untuk pembayaran beserta jaringan/protokolnya. Pengembalian dana hanya dapat dikirim ke wallet yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk blockchain non-standar, jangka waktu dapat mencapai 96 jam. WebMoney: hingga 10 hari kerja. Harap diperhatikan bahwa biaya pengembalian dana mungkin cukup tinggi. Untuk metode ini, pemrosesan terkadang memerlukan waktu lebih lama dan pengembalian dana mungkin diselesaikan mendekati batas waktu.

hingga 10 hari kerja. Harap diperhatikan bahwa biaya pengembalian dana mungkin cukup tinggi. Untuk metode ini, pemrosesan terkadang memerlukan waktu lebih lama dan pengembalian dana mungkin diselesaikan mendekati batas waktu. Perfect Money dan Alipay: hingga 10 hari kerja.

5.2 Biaya Penyedia Pembayaran dan Blockchain#

Harga yang ditampilkan di situs web belum termasuk biaya penyedia pembayaran dan/atau biaya jaringan blockchain yang dikenakan untuk memproses transaksi. Biaya tersebut ditanggung oleh klien pada saat pembayaran.

Setiap biaya penyedia pembayaran yang dikenakan untuk pengembalian dana ditanggung oleh klien dan dipotong dari jumlah pengembalian dana. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan biaya ini dan, jika memungkinkan, dapat menyarankan opsi pengembalian dana dengan biaya yang lebih rendah.

Untuk pengembalian dana melalui cryptocurrency, total biaya dapat mencakup biaya penyedia pembayaran dan biaya jaringan blockchain.

Pemberitahuan biaya kripto: penyedia pembayaran dapat mengenakan biaya lebih tinggi untuk pengembalian dana melalui Bitcoin, Ethereum, dan USDT TRC20 (misalnya, USD 3 untuk pengembalian dana via USDT TRC20). Harap pertimbangkan biaya ini sebelum melakukan pembelian jika Anda berencana mengajukan pengembalian dana.

6.1 Batas Kecepatan#

Layanan menyediakan traffic tanpa batas untuk semua paket tarif, kecuali dinyatakan lain secara eksplisit dalam ketentuan yang berlaku. Batas bandwidth berikut berlaku berdasarkan jumlah total alamat IP yang termasuk dalam Layanan aktif tertentu:

Hingga 300 IP: hingga 100 Mbps

301 hingga 3.000 IP: hingga 500 Mbps

3.001 hingga 5.000 IP: hingga 1 Gbps

5.001 hingga 15.000 IP: hingga 1,5 Gbps

15.001 hingga 25.000 IP: hingga 2,5 Gbps

Lebih dari 25.000 IP: hingga 5 Gbps

6.2 Batas Koneksi Simultan#

Selain batas bandwidth, batasan berikut berlaku untuk jumlah koneksi simultan (apa ini) untuk Layanan aktif tertentu, tergantung pada ukuran paket IP:

Hingga 999 IP: hingga 1500 koneksi simultan

1.000 hingga 4.999 IP: hingga 3× jumlah IP yang termasuk dalam Layanan

5.000 hingga 14.999 IP: hingga 2× jumlah IP yang termasuk dalam Layanan

15.000 IP ke atas: hingga 1× jumlah IP yang termasuk dalam Layanan (sama dengan jumlah IP)

Jika batas terlampaui, layanan secara otomatis dialihkan ke Slow Mode.

Dalam Slow Mode, hanya satu koneksi simultan per alamat IP yang diizinkan.

Durasi Slow Mode tergantung pada jumlah pelanggaran batas yang terjadi dalam periode 24 jam:

hingga 2 pelanggaran — 5 menit

3 hingga 6 pelanggaran — 15 menit

7 hingga 10 pelanggaran — 30 menit

lebih dari 10 pelanggaran — 60 menit

Setelah masa pembatasan berakhir, layanan secara otomatis kembali beroperasi normal. Mekanisme ini membantu mencegah beban berlebihan dari pengguna individu dan memastikan kualitas layanan tetap stabil untuk semua pelanggan.

Jika batas koneksi konkuren saat ini tidak mencukupi, koneksi konkuren tambahan dapat dibeli untuk Layanan tertentu saat melakukan pemesanan atau kemudian melalui dasbor. Harganya adalah $30 per 1,000 koneksi konkuren tambahan untuk periode penuh 30 hari. Jika ditambahkan ke Layanan aktif, biaya diprorata untuk sisa hari dalam periode Layanan saat ini. Batas yang ditingkatkan diterapkan secara otomatis tanpa tiket dukungan.

6.3 Ketentuan Umum, Notifikasi, dan Peningkatan Layanan#

Pembatasan ini diberlakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas, keandalan, dan penggunaan wajar Layanan bagi seluruh klien.

Semua batas yang dijelaskan dalam Pasal 6.1 dan 6.2 berlaku untuk Layanan secara keseluruhan (yaitu untuk paket/pesanan aktif tertentu), bukan untuk setiap alamat IP secara individual. Jika klien memiliki beberapa Layanan aktif, batas tersebut berlaku secara terpisah untuk masing-masing Layanan, bukan untuk akun secara keseluruhan.

Jika suatu Layanan memiliki beberapa pengaitan alamat IP sumber yang masuk dalam daftar izin, klien dapat menetapkan kuota koneksi konkuren tertentu untuk setiap pengaitan saat menambahkan atau mengeditnya. Jumlah kuota yang dialokasikan ke seluruh pengaitan tidak boleh melebihi batas koneksi konkuren Layanan tersebut.

Klien dapat memantau penggunaan saat ini dan batas yang berlaku melalui grafik beban pada halaman Layanan aktif di dashboard. FineProxy tidak mengirimkan tiket dukungan semata-mata karena suatu batas telah terlampaui. Jika pelampauan tersebut signifikan dan/atau berulang serta mengancam stabilitas Layanan atau klien lain, Perusahaan berhak untuk segera menangguhkan Layanan yang terdampak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

7. Kebijakan Penggantian Alamat IP#

Harap perhatikan aturan penting berikut mengenai penggantian alamat IP.

Jika suatu alamat IP diblokir akibat tindakan yang dilakukan oleh klien selama penggunaan Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, permintaan berlebihan, pelanggaran kebijakan situs web target, atau perilaku yang menyalahgunakan), FineProxy tidak berkewajiban untuk menyediakan penggantian segera atas alamat IP tersebut.

Klien dapat menggunakan penggantian mandiri terjadwal secara gratis satu kali setiap delapan (8) hari setelah pembelian awal atau pembaruan daftar proxy sebelumnya.

Untuk Layanan tidak berotasi yang memenuhi syarat, penggantian alamat IP secara penuh atau sebagian di luar jadwal tersedia dengan biaya satu kali sebesar $10 per operasi, yang dipotong dari dompet dasbor. Layanan berotasi dikecualikan karena alamat IP-nya berotasi secara otomatis.

Untuk memulai penggantian di dasbor, pilih Layanan aktif, buka Tindakan Lainnya, lalu pilih Perbarui IP. Klien dapat memperbarui seluruh daftar, alamat IP yang dipilih, atau alamat IP berdasarkan negara, dan dapat menambah atau mengurangi porsi suatu negara jika diizinkan oleh paket yang berlaku dan inventaris yang tersedia.

Kami sangat menyarankan untuk meninjau kebijakan dan batasan penggunaan situs web atau layanan tempat proxy akan digunakan terlebih dahulu, karena penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengakibatkan pemblokiran IP secara langsung.

Jika kami mendeteksi pemblokiran alamat IP FineProxy secara berulang pada situs web tertentu yang terkait dengan aktivitas klien, kami dapat memberikan notifikasi kepada klien yang bersangkutan. Jika pemblokiran tersebut terus berlanjut, FineProxy berhak untuk membekukan Layanan yang terpengaruh secara sementara guna memberikan waktu bagi klien untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dan mencegah pemblokiran IP lebih lanjut. Selama pembekuan tersebut, masa berlaku layanan akan ditangguhkan dan tidak akan dikurangi.

8. Akun Pengguna#

Fitur tertentu dari Layanan mungkin mengharuskan Anda untuk mendaftarkan akun. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kredensial akun Anda dan atas semua aktivitas yang dilakukan melalui akun Anda. FineProxy tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul akibat kegagalan Anda dalam melindungi informasi akun Anda.

Kunci API dan rahasia webhook adalah kredensial sensitif. Rahasia hanya ditampilkan satu kali saat dibuat, dan Anda wajib menyalin serta menyimpannya dengan aman, membatasi penggunaannya, serta segera merotasi atau mencabutnya jika rahasia tersebut terungkap atau mungkin terungkap. Gunakan kunci terpisah dengan hak akses minimum untuk integrasi. Anda bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan melalui kredensial akun, kunci API, atau rahasia webhook yang valid.

9. Penggunaan yang Diperbolehkan#

Anda setuju untuk menggunakan Layanan hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan semua hukum, peraturan, serta hak pihak ketiga yang berlaku. Anda tidak diperkenankan menggunakan Layanan untuk tujuan yang melanggar hukum, terlarang, atau tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada penipuan, pelecehan, atau distribusi malware maupun kode berbahaya lainnya.

Kami menghormati privasi Anda. Informasi mengenai cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi dijelaskan dalam Kebijakan Privasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.

11. Hak Kekayaan Intelektual#

Seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Layanan, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait, adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif FineProxy beserta pemberi lisensinya. Tidak ada ketentuan dalam Ketentuan ini yang memberikan Anda hak untuk menggunakan merek dagang, branding, atau kekayaan intelektual FineProxy kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan.

12. Perubahan Ketentuan#

Kami dapat mengubah Ketentuan ini dari waktu ke waktu. Versi terbaru akan dipublikasikan di situs web kami dengan tanggal “Terakhir Diperbarui” yang direvisi. Penggunaan Layanan secara berkelanjutan setelah perubahan tersebut berlaku merupakan bentuk penerimaan Anda terhadap Ketentuan yang telah direvisi.

13. Penghentian Layanan#

Kami berhak, atas kebijakan kami sendiri, untuk menangguhkan atau menghentikan akses Anda ke Layanan, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk memblokir akses di masa mendatang, apabila kami secara wajar meyakini bahwa Anda telah melanggar Ketentuan ini atau hukum yang berlaku. Penghentian dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, sebagaimana diizinkan oleh hukum.

14. Hukum yang Berlaku#

Ketentuan ini beserta segala sengketa atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Estonia, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pertentangan hukum.

15. Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab#

Layanan disediakan atas dasar “apa adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, FineProxy menyanggah semua jaminan dan membatasi tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan dalam bagian Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab yang tersedia di di sini.

16. Pembatasan Akses dan Sumber Daya yang Diblokir#

FineProxy menerapkan serangkaian pembatasan di tingkat infrastruktur. Pembatasan ini berlaku untuk semua pelanggan dan semua paket. Jika suatu situs masuk dalam daftar blokir, situs tersebut tidak dapat diakses melalui proxy kami, dan pembukaan blokir tidak tersedia.

16.1. Pemblokiran penuh layanan email dan protokol email#

Kami memblokir sepenuhnya layanan email dan protokol email (SMTP, IMAP, POP3) — terlepas dari tujuan penggunaannya.

Artinya:

pembatasan ini diterapkan di seluruh infrastruktur kami untuk semua pengguna;

tujuan penggunaan tidak berpengaruh: validasi email, login ke kotak masuk, atau penggunaan API terkait email;

membuka blokir layanan email tidak dimungkinkan — akses dibatasi untuk semua paket.

16.2. Pemblokiran penuh zona domain.gov#

Semua situs web dalam zona domain.gov diblokir di proxy kami. Sumber daya pemerintah sering membatasi akses dari rentang IP anonim, dan hal ini juga sejalan dengan kebijakan internal kami yang bertujuan mencegah penyalahgunaan layanan. Pembatasan ini berlaku untuk semua negara dan semua paket.

16.3. Situs web dan layanan lain yang diblokir#

Sumber daya berikut tidak dapat diakses melalui proxy kami. Jika sebuah situs web ada dalam daftar ini, pembukaan blokir tidak tersedia.

Situs web pemerintah

semua domain.gov

Layanan keuangan

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Sumber daya pemerintah dan korporasi

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Platform teknologi dan gaming

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Mesin pencari

Google Search (hanya halaman hasil pencarian yang diblokir; layanan Google lainnya tetap dapat diakses)

Streaming dan hiburan

filmax-tv.ru, fandango.com

Layanan anti-spam

spamhaus.org

Layanan manajemen jarak jauh dan keamanan

my-android.avast.com

Maskapai penerbangan dan pemesanan online

singaporeair.com, ticketswap

Media dan berita

rappler.com

Situs komersial dan korporat

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Toko dan katalog (potpourrigroup.com dan situs terkait)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Sumber daya lainnya

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Jika suatu situs tercantum dalam daftar ini, situs tersebut tidak akan berfungsi melalui proxy kami.

16.4 Kebijakan akses Twitch#

Secara default, akses ke Twitch diblokir pada semua layanan proxy bersama (paket). Pembatasan ini hanya berlaku untuk Twitch dan tidak memengaruhi akses ke situs web atau platform lain. Semua proxy paket tetap berfungsi penuh untuk penggunaan umum.

Pembatasan ini disebabkan oleh kebijakan moderasi dan kontrol lalu lintas Twitch yang ketat. Ketika beberapa klien menggunakan IP proxy yang sama untuk mengakses Twitch, alamat IP tersebut dengan cepat dibatasi atau diblokir, yang berdampak negatif pada semua pengguna yang berbagi IP tersebut.

Untuk menyediakan akses yang stabil, kami menawarkan paket proxy dedicated dengan akses eksklusif ke Twitch, tersedia di: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Dengan paket ini, alamat IP proxy tetap dapat digunakan untuk semua situs web, sementara akses ke Twitch diaktifkan secara eksklusif untuk satu klien pada IP tersebut. Tidak ada klien lain yang diizinkan menggunakan Twitch pada alamat proxy yang sama. Karena hak akses eksklusif ini, harga paket proxy tersebut 50% lebih tinggi dari proxy paket standar.

Aktivasi akses Twitch dilakukan secara manual. Untuk mengaktifkannya, klien harus mengirimkan permintaan melalui sistem tiket di akun pribadi. Aktivasi otomatis tidak tersedia.

17. Dukungan Protokol UDP#

Dukungan protokol UDP hanya tersedia untuk Layanan tidak berotasi yang memenuhi syarat; Layanan berotasi dikecualikan. Ketika dukungan UDP diaktifkan, biaya Layanan meningkat sebesar 50% dari harga standar Layanan.

Klien dapat menambahkan dukungan UDP saat melakukan pemesanan atau kemudian dari Layanan aktif di dasbor. Jika ditambahkan kemudian, biaya tambahan diprorata untuk sisa hari dalam periode Layanan saat ini. Aktivasi dilakukan secara mandiri dan tidak memerlukan tiket dukungan, aktivasi manual, atau masa tunggu.

Perubahan atau pembaruan alamat IP dalam Layanan tidak menonaktifkan dukungan protokol UDP. Fungsionalitas UDP tetap tersedia setelah pembaruan daftar IP.

Harga layanan yang meningkat sehubungan dengan dukungan protokol UDP berlaku selama seluruh durasi periode layanan aktif, termasuk perpanjangan, selama dukungan UDP tetap diaktifkan.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai Ketentuan ini atau memerlukan bantuan teknis, hubungi Dukungan FineProxy melalui salah satu saluran berikut: