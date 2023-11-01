Aggiornato al 28 settembre 2026 Stampa

Benvenuto su FineProxy! I presenti Termini di Servizio (eTerminie) disciplinano leaccesso e leutilizzo di FineProxy, nonché di qualsiasi software, servizio e documentazione da noi forniti (collettivamente, i eServizie). Accedendo o utilizzando i Servizi, leutente riconosce di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato dai presenti Termini. Qualora non si concordi con una qualsiasi parte dei presenti Termini, è necessario astenersi dalleaccedere o utilizzare i Servizi.

1. Requisiti di idoneità#

Per accedere o utilizzare i Servizi, è necessario avere almeno diciotto (18) anni ed essere in possesso della capacità giuridica per stipulare un accordo vincolante con FineProxy. Accedendo o utilizzando i Servizi, leutente dichiara e garantisce di soddisfare tali requisiti di idoneità.

2. Regole del servizio#

L’utente si impegna a non svolgere alcuna delle seguenti attività vietate:

2.1. copiare, distribuire o divulgare qualsiasi parte del Servizio su qualsiasi supporto;

2.2. inviare spam, catene di Sant’Antonio o altre e-mail non richieste;

2.3. tentare di interferire con l’integrità o la sicurezza del Servizio, comprometterle, o tentare di decifrare qualsiasi trasmissione diretta ai o proveniente dai server che erogano il Servizio;

2.4. intraprendere qualsiasi azione che imponga, o possa imporre (a nostra esclusiva discrezione), un carico irragionevole o sproporzionatamente elevato sulla nostra infrastruttura o su quella di qualsiasi sito web di destinazione;

2.5. caricare dati non validi, virus, worm o altri agenti software dannosi attraverso il Servizio;

2.6. raccogliere o estrarre informazioni di identificazione personale, inclusi nomi di account, dal Servizio;

2.7. impersonare qualsiasi soggetto, dichiarare falsamente la propria affiliazione con qualsiasi persona o entità, commettere frodi, oppure nascondere o tentare di nascondere la propria identità;

2.8. interferire con il corretto funzionamento del Servizio;

2.9. accedere a qualsiasi contenuto del Servizio tramite tecnologie o mezzi diversi da quelli forniti o autorizzati dal Servizio;

2.10. aggirare qualsiasi misura da noi adottata per impedire o limitare l’accesso al Servizio, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzionalità che impediscono o limitano l’uso o la copia di qualsiasi contenuto, o che impongono restrizioni sull’utilizzo del Servizio o dei contenuti ivi presenti;

2.11. rivendere o ridistribuire il Servizio (salvo diverso accordo espresso con FineProxy);

2.12. utilizzare il Servizio per tentare di ottenere un accesso non autorizzato (ad es., accedere a qualsiasi server, rete, host o account per cui non si dispone dell’autorizzazione);

2.13. utilizzare il Servizio per interrompere o tentare di interrompere le comunicazioni internet (ad es., un attacco denial-of-service (DoS));

2.14. utilizzare il Servizio per bot di acquisto biglietti, frodi pubblicitarie o per raccogliere dati non disponibili pubblicamente o comunque protetti in ragione della loro sensibilità; oppure

2.15. utilizzare il Servizio in violazione di qualsiasi legge o normativa applicabile, di qualsiasi termine di servizio o condizione d’uso, o di qualsiasi diritto di terzi.

L’utente accetta di completare la verifica dell’identità qualora FineProxy sospetti ragionevolmente che una qualsiasi delle attività vietate sopra elencate venga condotta tramite il proprio account. Il mancato completamento della verifica dell’identità può comportare la sospensione dell’account.

3. Tariffa per la gestione dei reclami#

Panoramica.

Ci impegniamo a fornire servizi di alta qualità nel rispetto delle leggi applicabili e dei nostri Termini di Servizio. Qualsiasi uso improprio del Servizio o violazione delle nostre regole viene trattato con la massima serietà.

Tariffa per la gestione dei reclami.

A causa del maggiore impegno amministrativo e investigativo connesso alla gestione dei reclami, a partire dal 22 gennaio 2024 verrà applicata una tariffa di $50 per la gestione di ciascun reclamo relativo a una violazione delle nostre regole. Tale tariffa non sostituisce l’obbligo di rispettare i nostri Termini e non esonera gli utenti dalle proprie responsabilità. Viene addebitata esclusivamente per coprire i costi di esame e indagine del reclamo.

Procedura di esame dei reclami.

Quando riceviamo un reclamo, esaminiamo l’attività segnalata, apriamo un ticket di assistenza per il cliente ed emettiamo una fattura relativa alla tariffa per la gestione del reclamo. Il ticket descrive la violazione segnalata e può richiedere spiegazioni o informazioni aggiuntive. Il cliente deve interrompere immediatamente l’attività indicata nel ticket e rispettare le regole del Servizio ivi richiamate. Il pagamento della tariffa non autorizza il cliente a proseguire la violazione.

Termini di pagamento.

La tariffa per la gestione del reclamo deve essere pagata entro due (2) giorni di calendario dalla data della fattura. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine previsto, il Servizio associato al reclamo potrà essere sospeso. Un Servizio sospeso potrà essere ripristinato solo dopo il pagamento della fattura, la cessazione dell’attività vietata e a condizione che il ripristino sia conforme alle nostre regole, all’esito del nostro esame e alla normativa applicabile.

Violazioni gravi o reiterate.

Se la violazione segnalata è grave, manifesta o fa seguito a reclami precedenti, potremo sospendere immediatamente i Servizi al momento dell’apertura del ticket di assistenza, senza attendere la scadenza del termine di pagamento di due giorni. Di norma sospenderemo lo specifico Servizio indicato nel reclamo. Qualora la violazione apparente sia particolarmente grave o possa riguardare altri Servizi, potremo sospendere tutti i Servizi attivi del cliente mentre indaghiamo sulle circostanze. Non verranno effettuati rimborsi per i Servizi già forniti né per le tariffe di gestione dei reclami sostenute.

Esenzione dalla tariffa.

In casi eccezionali e a nostra esclusiva discrezione, possiamo rinunciare alla tariffa di gestione del reclamo, in particolare qualora il cliente dimostri una collaborazione in buona fede e adotti misure ragionevoli per prevenire future violazioni.

4. Abbonamenti & Elaborazione dei pagamenti#

Ogni account dispone di un unico portafoglio interno nella dashboard; non vengono mantenuti saldi separati per singole fatture o singoli Servizi. Il portafoglio può essere ricaricato manualmente o tramite la ricarica automatica facoltativa, e i Servizi e i componenti aggiuntivi vengono acquistati con i fondi del portafoglio.

I depositi nel portafoglio possono essere elaborati da fornitori o gestori di pagamento terzi nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili, incluso lo standard PCI-DSS ove applicabile. FineProxy non conserva né elabora direttamente i dati delle carte di pagamento.

Il titolare dell’account gestisce le impostazioni di pagamento, inclusa la ricarica automatica, tramite la dashboard. Rimborsi e annullamenti sono disciplinati e soggetti alla Politica di rimborso di cui alla sezione 5.

5. Politica di rimborso#

Fatto salvo quanto previsto dalla presente Politica di rimborso, FineProxy concede un periodo di 24 ore dal momento dell’acquisto durante il quale il cliente può richiedere il rimborso sul metodo di pagamento originale. Le commissioni del fornitore di pagamento e le altre commissioni applicabili restano soggette alla sezione 5.2. Il rimborso entro 24 ore non si applica ai Servizi ordinati con la durata a pagamento di 48 ore.

Per annullare un Servizio attivo, anche prima di richiedere un rimborso, il cliente deve utilizzare la dashboard selezionando il Servizio attivo, aprendo Gestione e scegliendo «Annulla questo servizio». L’annullamento riaccredita il valore non utilizzato del Servizio sul portafoglio interno dell’account. Entro le prime 24 ore dall’acquisto, il cliente può quindi richiedere il rimborso sul metodo di pagamento originale esclusivamente tramite il sistema di ticket di supporto disponibile nell’account del cliente. Le richieste di rimborso inviate tramite qualsiasi altro canale di comunicazione non saranno prese in considerazione.

L’annullamento autonomo dei Servizi dalla dashboard è possibile al massimo una volta ogni tre (3) giorni. Se il cliente ha un motivo valido per annullare un Servizio prima che sia trascorso tale periodo, può contattarci tramite il sistema di ticket e spiegare perché il Servizio deve essere annullato. Tali richieste vengono valutate caso per caso.

FineProxy monitora l’attività relativa ai rimborsi. In caso di richieste di rimborso eccessive — nello specifico, più di tre (3) richieste di rimborso nell’arco di un singolo mese solare — ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di negare ulteriori richieste di rimborso.

Trascorso il periodo di rimborso di 24 ore, l’esito disponibile dell’annullamento è l’accredito del valore non utilizzato del Servizio sul portafoglio interno. Il credito nel portafoglio può essere utilizzato per acquisti futuri.

In caso di problemi tecnici con i proxy acquistati, consigliamo vivamente di contattare il nostro team di supporto tecnico tramite il sistema di ticket per analizzare il problema prima di inoltrare una richiesta di rimborso.

Acquistando qualsiasi prodotto o servizio da FineProxy, l’utente riconosce e accetta di essere vincolato dalla presente Politica di Rimborso.

Clausola aggiuntiva sulle violazioni.

Non sono previsti rimborsi nei casi che comportano reclami o violazioni dei nostri Termini di Servizio. Qualora un account risulti in violazione delle nostre regole, a causa di infrazioni gravi o reiterate, non verrà emesso alcun rimborso per i servizi già erogati né per eventuali costi sostenuti per la gestione dei reclami.

5.1 Tempistiche di elaborazione dei rimborsi#

Dopo aver ricevuto tramite il sistema di ticket la richiesta di rimborso sul metodo di pagamento originale, unitamente agli eventuali dati necessari per il pagamento, invieremo la richiesta di rimborso al fornitore di pagamento entro 24 ore.

Importante: le tempistiche di rimborso non decorrono dal momento in cui ci inviate un messaggio, bensì dal momento in cui inoltriamo le informazioni necessarie al fornitore di pagamento. Riceverete una notifica email separata una volta che le informazioni saranno state inviate.

Il tempo massimo per l’invio delle informazioni da parte nostra è di 24 ore (in genere 2–6 ore). Dopo l’invio, le tempistiche di rimborso dipendono esclusivamente dal fornitore di pagamento e/o dalla vostra banca. Le tempistiche indicative sono le seguenti:

Carte bancarie: 1–5 giorni lavorativi. Nella maggior parte dei casi, i rimborsi vengono elaborati in giornata. In alcuni casi, potremmo richiedere il numero della vostra carta per completare un trasferimento manuale (se supportato dal fornitore).

1–5 giorni lavorativi. Nella maggior parte dei casi, i rimborsi vengono elaborati in giornata. In alcuni casi, potremmo richiedere il numero della vostra carta per completare un trasferimento manuale (se supportato dal fornitore). Criptovaluta: entro 48 ore dalla ricezione di un indirizzo di rimborso valido. È necessario fornire l’indirizzo del wallet utilizzato per il pagamento e la rete/il protocollo. I rimborsi possono essere inviati esclusivamente allo stesso wallet da cui è stato effettuato il pagamento. Per blockchain non standard, le tempistiche possono arrivare fino a 96 ore.

entro 48 ore dalla ricezione di un indirizzo di rimborso valido. È necessario fornire l’indirizzo del wallet utilizzato per il pagamento e la rete/il protocollo. I rimborsi possono essere inviati esclusivamente allo stesso wallet da cui è stato effettuato il pagamento. Per blockchain non standard, le tempistiche possono arrivare fino a 96 ore. WebMoney: fino a 10 giorni lavorativi. Si prega di notare che le commissioni di rimborso possono essere elevate. Per questo metodo, l’elaborazione potrebbe richiedere occasionalmente più tempo e i rimborsi potrebbero essere completati a ridosso della scadenza.

fino a 10 giorni lavorativi. Si prega di notare che le commissioni di rimborso possono essere elevate. Per questo metodo, l’elaborazione potrebbe richiedere occasionalmente più tempo e i rimborsi potrebbero essere completati a ridosso della scadenza. Perfect Money e Alipay: fino a 10 giorni lavorativi.

5.2 Commissioni del fornitore di pagamento e della blockchain#

I prezzi indicati sul sito non includono le commissioni del fornitore di pagamento e/o le commissioni della rete blockchain applicate per l’elaborazione della transazione. Tali commissioni sono a carico del cliente al momento del pagamento.

Eventuali commissioni del fornitore di pagamento applicate per un rimborso sono a carico del cliente e vengono detratte dall’importo rimborsato. Ci impegniamo a ridurre al minimo tali costi e, ove possibile, possiamo suggerire opzioni di rimborso con commissioni inferiori.

Per i rimborsi in criptovaluta, la commissione totale può includere sia la commissione del fornitore di pagamento sia la commissione della rete blockchain.

Avviso sulle commissioni crypto: i fornitori di pagamento possono applicare commissioni più elevate per i rimborsi tramite Bitcoin, Ethereum e USDT TRC20 (ad esempio, 3 USD per un rimborso in USDT TRC20). Si prega di considerare tali commissioni prima dell’acquisto qualora si preveda di richiedere un rimborso.

6.1 Limiti di velocità#

Il Servizio offre traffico illimitato per tutti i piani tariffari, salvo diversa indicazione esplicita nelle condizioni applicabili. I seguenti limiti di banda si applicano in base al numero totale di indirizzi IP inclusi in uno specifico Servizio attivo:

Fino a 300 IP: fino a 100 Mbps

Da 301 a 3.000 IP: fino a 500 Mbps

Da 3.001 a 5.000 IP: fino a 1 Gbps

Da 5.001 a 15.000 IP: fino a 1,5 Gbps

Da 15.001 a 25.000 IP: fino a 2,5 Gbps

Oltre 25.000 IP: fino a 5 Gbps

6.2 Limiti di connessioni simultanee#

Oltre ai limiti di banda, si applicano i seguenti limiti al numero di connessioni simultanee (cos’è questo) per uno specifico Servizio attivo, in base alla dimensione del pacchetto IP:

Fino a 999 IP: fino a 1500 connessioni simultanee

Da 1.000 a 4.999 IP: fino a 3× il numero di IP inclusi nel Servizio

Da 5.000 a 14.999 IP: fino a 2× il numero di IP inclusi nel Servizio

15.000 IP e oltre: fino a 1× il numero di IP inclusi nel Servizio (pari al numero di IP)

Se il limite viene superato, il servizio passa automaticamente in Slow Mode.

In Slow Mode è consentita al massimo una connessione simultanea per indirizzo IP.

La durata della Slow Mode dipende dal numero di violazioni dei limiti registrate nell’arco di 24 ore:

fino a 2 violazioni — 5 minuti

da 3 a 6 violazioni — 15 minuti

da 7 a 10 violazioni — 30 minuti

oltre 10 violazioni — 60 minuti

Al termine del periodo di restrizione, il servizio torna automaticamente al funzionamento normale. Questo meccanismo contribuisce a prevenire un carico eccessivo da parte di singoli utenti e garantisce una qualità del servizio stabile per tutti i clienti.

Se il limite attuale di connessioni simultanee non è sufficiente, è possibile acquistare connessioni simultanee aggiuntive per uno specifico Servizio al momento dell’ordine o successivamente tramite la dashboard. Il prezzo è di $30 per 1.000 connessioni simultanee aggiuntive per un periodo completo di 30 giorni. In caso di aggiunta a un Servizio attivo, l’addebito viene calcolato pro rata per i giorni rimanenti del periodo di Servizio in corso. Il limite aumentato viene applicato automaticamente, senza necessità di un ticket di supporto.

6.3 Regole generali, notifiche e upgrade#

Queste limitazioni sono introdotte esclusivamente per garantire la stabilità, l’affidabilità e l’uso equo del Servizio per tutti i clienti.

Tutti i limiti descritti nelle Sezioni 6.1 e 6.2 si applicano al Servizio nel suo complesso (ovvero allo specifico pacchetto/ordine attivo) e non a ciascun singolo indirizzo IP. Qualora un cliente disponga di più Servizi attivi, i limiti si applicano separatamente a ciascun Servizio e non all’account nel suo insieme.

Qualora un Servizio disponga di più associazioni a indirizzi IP di origine inseriti nell’elenco consentito, il cliente può assegnare una specifica quota di connessioni simultanee a ciascuna associazione al momento dell’aggiunta o della modifica. La somma delle quote assegnate a tutte le associazioni non può superare il limite di connessioni simultanee del Servizio.

Il cliente può monitorare l’utilizzo corrente e i limiti applicabili nei grafici di carico presenti nella pagina del Servizio attivo all’interno dell’area personale. FineProxy non invia un ticket di assistenza per il solo fatto che un limite sia stato superato. Se il superamento è significativo e/o ripetuto e rappresenta una minaccia per la stabilità del Servizio o per gli altri clienti, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente il Servizio interessato, senza preavviso.

7. Politica di sostituzione degli indirizzi IP#

Si prega di prendere nota delle seguenti regole importanti relative alla sostituzione degli indirizzi IP.

Se un indirizzo IP viene bloccato a seguito di azioni compiute dal cliente durante l’utilizzo del Servizio (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste eccessive, violazione delle policy del sito web di destinazione o comportamenti abusivi), FineProxy non è tenuta a fornire una sostituzione immediata di tale indirizzo IP.

I clienti possono usufruire gratuitamente della sostituzione programmata in autonomia una volta ogni otto (8) giorni dall’acquisto iniziale o dal precedente aggiornamento della lista proxy.

Per un Servizio non a rotazione idoneo, è disponibile una sostituzione non programmata, totale o parziale, degli indirizzi IP a fronte di un addebito una tantum di $10 per operazione, detratto dal portafoglio della dashboard. I Servizi a rotazione sono esclusi, poiché i loro indirizzi IP ruotano automaticamente.

Per avviare una sostituzione nella dashboard, selezionare il Servizio attivo, aprire Altre azioni e scegliere Aggiorna IP. Il cliente può aggiornare l’intera lista, gli indirizzi IP selezionati o gli indirizzi IP per Paese, e può aumentare o ridurre la quota di un Paese ove consentito dal piano applicabile e dalla disponibilità di inventario.

Si raccomanda vivamente di verificare in anticipo le policy e i limiti di utilizzo del sito web o del servizio su cui verranno impiegati i proxy, poiché un uso eccessivo o improprio può comportare il blocco immediato degli IP.

Qualora FineProxy rilevi blocchi frequenti dei propri indirizzi IP su specifici siti web associati all’attività di un cliente, potrà inviare una notifica al cliente interessato. Se tali blocchi dovessero persistere, FineProxy si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il Servizio interessato per consentire al cliente di apportare le modifiche necessarie e prevenire ulteriori blocchi IP. Durante tale sospensione, il periodo di validità del servizio verrà congelato e non subirà riduzioni.

8. Account utente#

Alcune funzionalità dei Servizi possono richiedere la registrazione di un account. L’utente è responsabile della riservatezza delle proprie credenziali di accesso e di tutte le attività svolte tramite il proprio account. FineProxy non sarà responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dalla mancata protezione delle informazioni dell’account da parte dell’utente.

Le chiavi API e i segreti dei webhook sono credenziali riservate. Un segreto viene mostrato una sola volta al momento della creazione e l’utente è tenuto a copiarlo e conservarlo in modo sicuro, limitarne l’uso e ruotarlo o revocarlo tempestivamente qualora sia o possa essere stato esposto. Per le integrazioni è necessario utilizzare chiavi separate con i privilegi minimi indispensabili. L’utente è responsabile delle attività svolte tramite credenziali dell’account, chiavi API o segreti dei webhook validi.

9. Utilizzo consentito#

L’utente si impegna a utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti e nel rispetto di tutte leggi, normative e diritti di terzi applicabili. È vietato utilizzare i Servizi per qualsiasi finalità illecita, illegale o non autorizzata, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frode, molestie o distribuzione di malware o altro codice dannoso.

Rispettiamo la Vostra privacy. Le informazioni su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i dati personali sono descritte nella nostra Informativa sulla privacy, che costituisce parte integrante dei presenti Termini.

11. Diritti di proprietà intellettuale#

Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai Servizi, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale associati, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di FineProxy e dei suoi licenzianti. Nulla nei presenti Termini conferisce all’utente alcun diritto di utilizzo dei marchi, del branding o della proprietà intellettuale di FineProxy, salvo ove espressamente consentito.

12. Modifiche ai Termini#

Possiamo modificare i presenti Termini di volta in volta. Le versioni aggiornate saranno pubblicate sul nostro sito web con una data di \

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di sospendere o interrompere l’accesso ai Servizi, in tutto o in parte, incluso il blocco di accessi futuri, qualora riteniamo ragionevolmente che l’utente abbia violato i presenti Termini o la normativa applicabile. La cessazione può avvenire con o senza preavviso, ove consentito dalla legge.

14. Legge applicabile#

I presenti Termini e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione ad essi saranno disciplinati e interpretati in conformità con leggi dellera Estonia, senza tenere conto dei principi in materia di conflitto di leggi.

15. Esclusione di garanzia e limitazione di responsabilità#

I Servizi vengono forniti «così come sono» e «secondo disponibilità». Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, FineProxy declina ogni garanzia e limita la propria responsabilità come descritto nella sezione Esclusione di garanzia e limitazione di responsabilità disponibile all\»indirizzo qui.

16. Restrizioni di accesso e risorse bloccate#

FineProxy applica una serie di restrizioni a livello di infrastruttura. Queste restrizioni si applicano a tutti i clienti e a tutti i piani. Se una risorsa è presente nella blocklist, non è accessibile tramite i nostri proxy e lo sblocco non è disponibile.

16.1. Blocco totale dei servizi email e dei protocolli di posta#

Blocchiamo completamente i servizi di posta elettronica e i protocolli mail (SMTP, IMAP, POP3), indipendentemente dall’uso previsto.

Cosa significa:

la restrizione è applicata su tutta la nostra infrastruttura per tutti gli utenti;

lo scopo non ha importanza: validazione email, accesso a una casella di posta o utilizzo di API relative alla posta elettronica;

lo sblocco dei servizi email non è possibile — l’accesso è limitato per tutti i piani.

16.2. Blocco totale della zona di dominio.gov#

Tutti i siti web nel dominio.gov sono bloccati sui nostri proxy. Le risorse governative spesso limitano l’accesso da intervalli IP anonimi, e ciò è in linea con la nostra policy interna volta a prevenire l’uso improprio del servizio. Questa restrizione si applica a tutti i Paesi e a tutti i piani.

16.3. Ulteriori siti web e servizi bloccati#

Le seguenti risorse non sono accessibili tramite i nostri proxy. Se un sito web è presente in questo elenco, lo sblocco non è disponibile.

Siti web governativi

tutti i domini.gov

Servizi finanziari

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Risorse governative e aziendali

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Piattaforme tecnologiche e di gaming

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Motore di ricerca

Ricerca Google (viene bloccata solo la pagina dei risultati di ricerca; gli altri servizi Google restano disponibili)

Streaming e intrattenimento

filmax-tv.ru, fandango.com

Servizi anti-spam

spamhaus.org

Gestione remota e servizi di sicurezza

my-android.avast.com

Compagnie aeree e prenotazioni online

singaporeair.com, ticketswap

Media e notizie

rappler.com

Siti commerciali e aziendali

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Negozi e cataloghi (potpourrigroup.com e siti correlati)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Altre risorse

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Se una risorsa è presente in questo elenco, non sarà accessibile tramite i nostri proxy.

16.4 Politica di accesso a Twitch#

Per impostazione predefinita, l’accesso a Twitch è bloccato su tutti i servizi proxy condivisi (a pacchetto). Questa restrizione si applica esclusivamente a Twitch e non influisce sull’accesso ad altri siti web o piattaforme. Tutti i proxy a pacchetto restano pienamente operativi per l’uso generale.

La restrizione è dovuta alle rigide politiche di moderazione e controllo del traffico di Twitch. Quando più clienti utilizzano lo stesso IP proxy per accedere a Twitch, tali indirizzi IP vengono rapidamente limitati o bloccati, conseguenze negative per tutti gli utenti che condividono quell’IP.

Per garantire un accesso stabile, offriamo piani proxy a pacchetto dedicati con accesso esclusivo a Twitch, disponibili su: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Con questi piani, gli indirizzi IP proxy restano utilizzabili per tutti i siti web, mentre l’accesso a Twitch è abilitato in esclusiva per un singolo cliente su quegli IP. Nessun altro cliente è autorizzato a utilizzare Twitch sugli stessi indirizzi proxy. In virtù di questo diritto di accesso esclusivo, i piani proxy a pacchetto dedicati hanno un costo superiore del 50% rispetto ai proxy a pacchetto standard.

L’attivazione dell’accesso a Twitch viene eseguita manualmente. Per abilitarla, il cliente deve inviare una richiesta tramite il sistema di ticket nell’area personale. L’attivazione automatica non è disponibile.

17. Supporto protocollo UDP#

Il supporto per il protocollo UDP è disponibile solo per i Servizi non a rotazione idonei; i Servizi a rotazione sono esclusi. Quando il supporto UDP è attivato, il costo del Servizio aumenta del 50% rispetto al prezzo standard del Servizio.

Il cliente può aggiungere il supporto UDP al momento dell’ordine o successivamente dal Servizio attivo nella dashboard. Se aggiunto successivamente, l’addebito aggiuntivo viene calcolato pro rata per i giorni rimanenti del periodo di Servizio in corso. L’attivazione avviene in autonomia e non richiede un ticket di supporto, un’attivazione manuale né un periodo di attesa.

La modifica o l’aggiornamento degli indirizzi IP all’interno del Servizio non disattiva il supporto del protocollo UDP. La funzionalità UDP resta disponibile anche dopo l’aggiornamento della lista IP.

Il prezzo maggiorato del servizio associato al supporto del protocollo UDP si applica per l’intera durata del periodo di servizio attivo, inclusi i rinnovi, fintanto che il supporto UDP rimane abilitato.

Per qualsiasi domanda relativa ai presenti Termini o per ricevere assistenza tecnica, è possibile contattare il Supporto FineProxy tramite uno dei seguenti canali: