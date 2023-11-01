最終更新日： 2026年9月28日 印刷

FineProxyへようこそ！本利用規約（以下「本規約」）は、FineProxyへのアクセスおよびご利用、ならびに当社が提供する関連ソフトウェア、サービス、およびドキュメント（以下、総称して「本サービス」）を対象として適用されます。本サービスにアクセスまたはご利用いただくことにより、お客様は本規約を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされます。本規約のいずれかの条項に同意いただけない場合は、本サービスへのアクセスおよびご利用をお控えください。

本サービスにアクセスまたはご利用いただくには、18歳以上であり、FineProxyとの間で法的拘束力のある契約を締結する法的能力を有している必要があります。本サービスにアクセスまたはご利用いただくことにより、お客様はこれらの利用資格要件を満たしていることを表明し、保証するものとします。

お客様は、以下の禁止行為を行わないことに同意するものとします。

2.1. 本サービスの一部をいかなる媒体においても複製、配布、または開示すること。

2.2. スパム、チェーンメール、またはその他の迷惑メールを送信すること。

2.3. 本サービスの完全性またはセキュリティを妨害・侵害しようとすること、または本サービスを運営するサーバーへの送受信データの解読を試みること。

2.4. 当社のインフラストラクチャまたは対象ウェブサイトのインフラストラクチャに対して、不合理または過度な負荷をかける行為、またはそのおそれのある行為（当社の独自の裁量により判断）を行うこと。

2.5. 本サービスを通じて不正なデータ、ウイルス、ワーム、またはその他の悪意あるソフトウェアをアップロードすること。

2.6. アカウント名を含む個人を特定できる情報を本サービスから収集またはハーベストすること。

2.7. 他者になりすますこと、個人または団体との関係を偽ること、詐欺行為を行うこと、または自身の身元を隠蔽もしくは隠蔽しようとすること。

2.8. 本サービスの正常な運用を妨害すること。

2.9. 本サービスが提供または許可した手段以外の技術や方法を用いて、本サービス上のコンテンツにアクセスすること。

2.10. 当社がサービスへのアクセスを防止または制限するために使用する措置（コンテンツの使用もしくはコピーを防止・制限する機能、またはサービスもしくはそのコンテンツの利用に関する制限を適用する機能を含みますが、これらに限定されません）を回避すること。

2.11. サービスを再販または再配布すること（FineProxyとの間で別途明示的に合意がある場合を除く）。

2.12. サービスを使用して不正アクセスを試みること（例：アクセス権限のないサーバー、ネットワーク、ホスト、またはアカウントへのアクセス）。

2.13. サービスを使用してインターネット通信を妨害または妨害を試みること（例：サービス拒否（DoS）攻撃）。

2.14. サービスをチケット購入ボット、広告詐欺、または一般公開されていないデータやその機密性により保護されているデータの収集に使用すること。

2.15. 適用される法令、利用規約、または第三者の権利に違反してサービスを使用すること。

上記の禁止行為がお客様のアカウントを通じて行われていると FineProxy が合理的に疑う場合、お客様は本人確認に応じることに同意するものとします。本人確認が完了しない場合、アカウントが停止される場合があります。

概要。

当社は、適用される法令および利用規約に準拠した高品質なサービスの提供に努めています。サービスの不正利用や当社規約への違反に対しては、厳正に対処いたします。

苦情処理手数料。

苦情対応に伴う管理・調査業務の増加に鑑み、2024年1月22日より、当社規約違反に関連する各苦情の処理につき、 $50 の手数料が課されます。この手数料は利用規約の遵守に代わるものではなく、ユーザーの責任を免除するものでもありません。苦情の審査および調査にかかる費用を補填する目的でのみ課されるものです。

苦情審査手続き。

苦情を受領した場合、当社は報告された行為を審査し、お客様のためのサポートチケットを作成するとともに、苦情処理手数料の請求書を発行します。チケットには報告された違反の内容が記載され、説明または追加情報の提供を求める場合があります。お客様は、チケットで特定された行為を直ちに停止し、同チケットに記載された本サービスの規則を遵守しなければなりません。手数料を支払っても、違反行為の継続が認められるものではありません。

支払条件。

苦情処理手数料は、請求書発行日から 暦日で二（2）日以内 に支払わなければなりません。期限までに支払いがない場合、当該苦情に関連する本サービスを停止することがあります。停止された本サービスは、請求書の支払いが完了し、禁止行為が停止され、かつ復旧が当社規約、当社の審査結果および適用法に適合する場合に限り、復旧されることがあります。

重大な違反または繰り返しの違反。

報告された違反が重大もしくは明白である場合、または過去にも苦情が寄せられている場合、当社は、二日間の支払期限の満了を待つことなく、サポートチケットの作成時に本サービスを直ちに停止することがあります。通常、当社は苦情で特定された本サービスを停止します。違反の疑いが特に重大である場合、または他の本サービスにも関係する可能性がある場合、当社は状況を調査する間、お客様が利用中のすべての本サービスを停止することがあります。すでに提供された本サービスまたは発生した苦情処理手数料について、返金は行われません。

手数料の免除。

例外的なケースにおいて、当社の独自の裁量により、苦情処理手数料を免除する場合があります。特に、お客様が誠実な協力姿勢を示し、将来の違反を防止するための合理的な措置を講じた場合がこれに該当します。

4. サブスクリプション & 決済処理#

各アカウントにはダッシュボード内に内部ウォレットが一つあり、個々の請求書またはサービスごとに個別の残高が管理されることはありません。ウォレットへのチャージは手動で、または任意の自動チャージによって行うことができ、サービスおよびアドオンはウォレットの残高を使用して購入されます。

ウォレットへの入金は、適用されるセキュリティ基準（該当する場合はPCI-DSSを含みます）に従い、サードパーティの決済プロバイダーまたは決済処理業者によって処理される場合があります。FineProxyは決済カード情報を直接保存・処理することはありません。

アカウント保有者は、自動チャージを含む支払い設定をダッシュボードから管理します。返金およびキャンセルは、第5条の返金ポリシーに準拠し、その条件に従います。

本返金ポリシーに従い、FineProxyは購入時点から24時間の期間を設けており、お客様はこの期間中、元の決済方法への返金をリクエストすることができます。決済プロバイダーの手数料およびその他の該当する手数料には、引き続き第5.2条が適用されます。24時間以内の返金は、有料の48時間プランで注文されたサービスには適用されません。

利用中のサービスをキャンセルするには（返金をリクエストする前に行う場合を含みます）、お客様はダッシュボードで対象の利用中サービスを選択し、「管理」を開いて「このサービスを解約」を選択する必要があります。キャンセルすると、サービスの未使用分の金額はアカウントの内部ウォレットに戻されます。購入後24時間以内であれば、お客様はその後、お客様のアカウント内で利用可能なサポートチケットシステムからのみ、元の決済方法への返金をリクエストすることができます。その他の連絡手段を通じて提出された返金リクエストは受理されません。

ダッシュボードでのサービスのセルフキャンセルは、3日に1回までとなります。この期間が経過する前にサービスをキャンセルする正当な理由がある場合は、チケットシステムからお問い合わせのうえ、キャンセルが必要な理由をご説明ください。このようなご依頼は個別に審査いたします。

FineProxyは返金リクエストの状況を監視しています。過度な返金リクエストが確認された場合、具体的には1暦月内に3回を超える返金リクエストがあった場合、当社の独自の判断により、以降の返金リクエストをお断りする権利を留保します。

24時間の返金期間の終了後にキャンセルした場合は、サービスの未使用分の金額を内部ウォレットにクレジットとして付与する対応となります。ウォレットのクレジットは、今後のご購入にご利用いただけます。

ご購入いただいたプロキシに技術的な問題が発生した場合は、テクニカルサポートチームへご連絡いただくことを強くお勧めいたします。お問い合わせは チケットシステム より、問題の確認を行ってから返金リクエストをご提出ください。

FineProxyの製品またはサービスをご購入いただくことにより、お客様はこの返金ポリシーに同意し、その内容に拘束されることを承諾したものとみなされます。

違反行為に関する追加条項

利用規約への違反に関連する苦情や違反が認められた場合、返金はいたしかねます。重大な違反または繰り返しの違反により、アカウントが当社の規約に違反していると判断された場合、既に提供されたサービスに対する返金、および苦情処理にかかった手数料の返金は行われません。

元の決済方法への返金リクエストを、必要な支払い情報とあわせてチケットシステム経由で受領した後、24時間以内に決済プロバイダーへ返金リクエストを送信いたします。

重要： 返金処理のスケジュールは、お客様がメッセージを送信した時点からではなく、弊社が決済プロバイダーに必要な情報を送信した時点から開始されます。情報の送信完了時には、別途メール通知をお送りいたします。

弊社側での情報送信にかかる最大所要時間は24時間以内です（通常は2〜6時間）。送信後の返金処理時間は、決済プロバイダーおよび／またはお客様の銀行に依存します。おおよその目安は以下の通りです：

銀行カード： 1〜5営業日。ほとんどの場合、返金は当日中に処理されます。場合によっては、手動送金を行うためにカード番号をお伺いすることがあります（プロバイダーが対応している場合）。

1〜5営業日。ほとんどの場合、返金は当日中に処理されます。場合によっては、手動送金を行うためにカード番号をお伺いすることがあります（プロバイダーが対応している場合）。 暗号通貨： 有効な返金先アドレスを受領後48時間以内。お支払いに使用したウォレットアドレスとネットワーク／プロトコルをご提供ください。返金はお支払い元と同一のウォレットにのみ送金可能です。非標準のブロックチェーンの場合、処理に最大96時間かかることがあります。

有効な返金先アドレスを受領後48時間以内。お支払いに使用したウォレットアドレスとネットワーク／プロトコルをご提供ください。返金はお支払い元と同一のウォレットにのみ送金可能です。非標準のブロックチェーンの場合、処理に最大96時間かかることがあります。 WebMoney： 最大10営業日かかります。返金手数料が高額になる場合がございますのでご了承ください。この方法では、処理に通常より時間がかかる場合があり、返金が期限間近に完了することがあります。

最大10営業日かかります。返金手数料が高額になる場合がございますのでご了承ください。この方法では、処理に通常より時間がかかる場合があり、返金が期限間近に完了することがあります。 Perfect MoneyおよびAlipay： 最大10営業日。

ウェブサイトに表示される価格には、決済プロバイダーの手数料やブロックチェーンネットワーク手数料は含まれておりません。これらの手数料は、お支払い時にお客様のご負担となります。

返金処理に伴う決済プロバイダーの手数料はお客様のご負担となり、返金額から差し引かれます。当社はこれらのコストを最小限に抑えるよう合理的な努力を行い、可能な場合はより手数料の低い返金方法をご提案することがあります。

暗号通貨での返金の場合、手数料の合計には決済プロバイダーの手数料とブロックチェーンネットワーク手数料の両方が含まれる場合があります。

暗号通貨手数料に関するご注意： 決済プロバイダーは、Bitcoin、Ethereum、USDT TRC20による返金に対してより高い手数料を請求する場合があります（例： 3 USD USDT TRC20返金の場合）。返金を申請する可能性がある場合は、ご購入前にこれらの手数料をご考慮ください。

本サービスは、該当する利用条件に明示的に記載されている場合を除き、すべての料金プランにおいてトラフィック無制限を提供します。以下の帯域幅制限は、特定のアクティブなサービスに含まれるIPアドレスの総数に基づいて適用されます：

最大300 IP：最大100 Mbps

301～3,000 IP：最大500 Mbps

3,001～5,000 IP：最大1 Gbps

5,001～15,000 IP：最大1.5 Gbps

15,001～25,000 IP：最大2.5 Gbps

25,000 IP超：最大5 Gbps

帯域幅の制限に加えて、以下の同時接続数の制限（これは何ですか）が特定のアクティブなサービスに適用されます。IPパッケージサイズに応じて異なります：

最大999 IP：最大1500同時接続

1,000～4,999 IP：サービスに含まれるIP数の最大3倍

5,000～14,999 IP：サービスに含まれるIP数の最大2倍

15,000 IP以上：サービスに含まれるIP数の最大1倍（IP数と同数）

制限を超過した場合、サービスは自動的にスローモードに切り替わります。

スローモードでは、1つのIPアドレスにつき同時接続数が1に制限されます。

スローモードの継続時間は、24時間以内に発生した制限違反の回数に応じて異なります：

2回以下の違反 — 5分間

3〜6回の違反 — 15分間

7〜10回の違反 — 30分間

10回を超える違反 — 60分間

制限期間が終了すると、サービスは自動的に通常の動作に復帰します。この仕組みにより、個々のユーザーによる過度な負荷を防止し、すべてのお客様に安定したサービス品質を提供しています。

現在の同時接続数の上限では不十分な場合、特定のサービスに対する追加の同時接続を、注文時または後からダッシュボードでご購入いただけます。料金は、30日間の全期間につき追加の同時接続1,000件あたり$30です。利用中のサービスに追加する場合、料金は現在のサービス期間の残り日数に応じて日割り計算されます。引き上げられた上限は、サポートチケットなしで自動的に適用されます。

これらの制限は、すべてのお客様に対するサービスの安定性、信頼性、および公平な利用を維持する目的でのみ設けられています。

第6.1条および第6.2条に記載されたすべての制限は、個々のIPアドレスではなく、サービス全体（すなわち、特定の有効なパッケージ／注文）に適用されます。お客様が複数の有効なサービスをお持ちの場合、制限はアカウント全体ではなく、各サービスに個別に適用されます。

1つのサービスに、許可リストに登録された送信元IPのバインディングが複数ある場合、お客様は、各バインディングの追加時または編集時に、それぞれに特定の同時接続数の割当を設定できます。すべてのバインディングに割り当てられた合計数は、当該サービスの同時接続数上限を超えてはなりません。

お客様は、ダッシュボードの有効なサービスのページにある負荷グラフで、現在の使用状況および適用される上限を確認できます。FineProxyは、上限を超過したという理由だけでサポートチケットを送信することはありません。超過が著しい場合および／または繰り返し発生し、サービスまたは他のお客様の安定性を脅かす場合、当社は事前通知なく、影響を受けるサービスを直ちに停止する権利を留保します。

IPアドレスの交換に関する以下の重要なルールをご確認ください。

サービスの利用中にお客様の行為（過剰なリクエスト、対象ウェブサイトのポリシー違反、不正な使用行為を含みますがこれらに限定されません）によりIPアドレスがブロックされた場合、FineProxyは当該IPアドレスの即時交換を行う義務を負いません。

お客様は、初回購入日または前回のプロキシリスト更新日から8日ごとに1回、予定されたセルフサービスによる交換を無料でご利用いただけます。

対象となる非ローテーションのサービスでは、予定外の全体または部分的なIPアドレス交換を、1回あたり$10の都度料金でご利用いただけます。この料金はダッシュボードのウォレットから差し引かれます。ローテーションのサービスは、IPアドレスが自動的にローテーションされるため対象外です。

ダッシュボードで交換を開始するには、利用中のサービスを選択し、「その他の操作」を開いて「IPを更新」を選択します。お客様は、リスト全体、選択したIPアドレス、または国別のIPアドレスを更新することができ、適用されるプランおよび利用可能な在庫の範囲内で、特定の国の割合を増減することもできます。

プロキシの使用先となるウェブサイトやサービスのポリシーおよび利用制限を事前にご確認いただくことを強くお勧めいたします。過度または不適切な使用はIPの即時ブロックにつながる可能性があります。

お客様の利用に関連する特定のウェブサイトにおいてFineProxyのIPアドレスが頻繁にブロックされていることを検知した場合、お客様に通知いたします。ブロックが継続する場合、FineProxyは、お客様が必要な調整を行いさらなるIPブロックを防止できるよう、該当サービスを一時的に凍結する権利を留保します。凍結期間中、サービス期間は一時停止され、短縮されることはありません。

サービスの一部機能をご利用いただくには、アカウント登録が必要となる場合があります。お客様はアカウント認証情報の機密性を維持し、アカウントを通じて行われるすべての活動について責任を負うものとします。FineProxyは、お客様がアカウント情報の保護を怠ったことに起因する損失または損害について一切の責任を負いません。

APIキーおよびWebhookのシークレットは、機密性の高い認証情報です。シークレットは作成時に一度だけ表示されます。お客様はこれをコピーして安全に保管し、その使用を制限するとともに、漏えいした場合またはそのおそれがある場合には、速やかにローテーションまたは失効させる必要があります。連携ごとに、必要最小限の権限を持つ個別のキーを使用してください。お客様は、有効なアカウント認証情報、APIキー、またはWebhookのシークレットを通じて行われた活動について責任を負うものとします。

お客様は、サービスを合法的な目的にのみ使用し、適用されるすべての法律、規制、および第三者の権利を遵守することに同意するものとします。詐欺、ハラスメント、マルウェアやその他の有害なコードの配布を含むがこれらに限定されない、違法、不正、または無許可の目的でサービスを使用することはできません。

当社はお客様のプライバシーを尊重しています。個人データの収集、使用、および開示に関する情報は、当社の プライバシーポリシーに記載されており、本規約の不可分の一部を構成します。

サービスに関するすべての権利、権原、および利益（関連するすべての知的財産権を含む）は、FineProxyおよびそのライセンサーの独占的財産であり、今後もそうあり続けるものとします。本規約のいかなる内容も、明示的に許可されている場合を除き、FineProxyの商標、ブランド、または知的財産を使用する権利をお客様に付与するものではありません。

当社は本規約を随時変更することがあります。更新版は「最終更新日」を改訂の上、当社ウェブサイトに掲載されます。当該変更の発効後もサービスを継続してご利用いただいた場合、改訂後の規約に同意したものとみなされます。

当社は、お客様が本規約または適用法に違反したと合理的に判断した場合、独自の裁量により、将来のアクセスの遮断を含め、サービスへのアクセスの全部または一部を停止または終了する権利を留保します。法律で認められる範囲において、終了は事前通知の有無にかかわらず行われる場合があります。

本利用規約、および本規約に起因または関連して生じるいかなる紛争または請求も、法の抵触に関する原則を適用することなく、エストニアの法律に準拠し、同法律に従って解釈されるものとします。

本サービスは「現状のまま」および「利用可能な状態で」提供されます。適用法が許容する最大限の範囲において、FineProxyはすべての保証を否認し、以下に掲載されている免責事項および責任制限のセクションに記載のとおり、その責任を制限します。 こちら.

FineProxyでは、インフラレベルで適用される一連のアクセス制限を実施しています。これらの制限はすべてのお客様およびすべてのプランに適用されます。ブロックリストに掲載されているリソースには当社プロキシ経由でアクセスできず、ブロック解除にも対応しておりません。

メールサービスおよびメールプロトコル（SMTP、IMAP、POP3）は、使用目的を問わず完全にブロックしています。

これが意味すること：

この制限は、すべてのユーザーに対し当社インフラ全体で適用されます。

目的は問いません：メール検証、メールボックスへのログイン、メール関連APIの使用など、すべてが対象です。

メールサービスのブロック解除はできません — すべてのプランでアクセスが制限されています。

当社プロキシでは、.govドメインゾーンに属するすべてのウェブサイトがブロックされています。政府系リソースは匿名IP帯域からのアクセスを制限していることが多く、これはサービスの不正利用防止を目的とした当社内部ポリシーにも沿ったものです。この制限はすべての国およびすべてのプランに適用されます。

以下のリソースは、当社プロキシ経由でのアクセスができません。このリストに掲載されているウェブサイトのブロック解除には対応しておりません。

政府系ウェブサイト

すべての.govドメイン

金融サービス

moex.ru、cbr.ru、payoneer.com、stripe.com、paypal.com、bofa.com

政府・法人系リソース

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

テクノロジー・ゲームプラットフォーム

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

検索エンジン

Google検索（検索結果ページのみブロック対象。その他のGoogleサービスは引き続き利用可能）

ストリーミング・エンターテインメント

filmax-tv.ru, fandango.com

スパム対策サービス

spamhaus.org

リモート管理・セキュリティサービス

my-android.avast.com

航空会社・オンライン予約

singaporeair.com, ticketswap

メディア・ニュース

rappler.com

商業・企業系ウェブサイト

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

ストア・カタログサイト（potpourrigroup.com および関連サイト）

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

その他のリソース

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

このリストに掲載されているリソースは、当社のプロキシ経由ではご利用いただけません。

デフォルトでは、すべての共有（パッケージ）プロキシサービスにおいてTwitchへのアクセスはブロックされています。この制限はTwitchのみに適用され、他のウェブサイトやプラットフォームへのアクセスには影響しません。パッケージプロキシは通常利用において完全に機能します。

この制限は、Twitchの厳格なモデレーションおよびトラフィック管理ポリシーに起因しています。複数のクライアントが同じプロキシIPを使用してTwitchにアクセスすると、そのIPアドレスは速やかに制限またはブロックされ、同じIPを共有するすべてのユーザーに悪影響を及ぼします。

安定したアクセスを提供するため、Twitch専用アクセス付きの専用パッケージプロキシプランをご用意しています。詳細はこちらをご覧ください： https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

これらのプランでは、プロキシIPアドレスはすべてのウェブサイトでご利用いただけますが、TwitchへのアクセスはそのIP上で単一のクライアントのみに限定して有効化されます。同じプロキシアドレスで他のクライアントがTwitchを利用することはできません。この独占的なアクセス権により、専用パッケージプロキシプランの価格は標準パッケージプロキシより50%高く設定されています。

Twitchアクセスの有効化は手動で行われます。有効化するには、お客様が個人アカウントの チケットシステム 個人アカウント内で行えます。自動有効化には対応しておりません。

UDPプロトコルサポートは、対象となる非ローテーションのサービスでのみご利用いただけます。ローテーションのサービスは対象外です。UDPサポートを有効にした場合、サービス料金には標準のサービス価格の50%が加算されます。

お客様は、注文時に、または後からダッシュボードの利用中サービスで、UDPサポートを追加することができます。後から追加する場合、追加料金は現在のサービス期間の残り日数に応じて日割り計算されます。有効化はセルフサービスで行われ、サポートチケット、手動での有効化、待機期間は必要ありません。

サービス内でIPアドレスを変更または更新しても、UDPプロトコルサポートが無効になることはありません。IPリストの更新後も、UDP機能は引き続きご利用いただけます。

UDPプロトコルサポートに伴うサービス料金の増額は、UDPサポートが有効化されている限り、更新を含むアクティブなサービス期間全体にわたって適用されます。

本利用規約に関するご質問がある場合、または技術的なサポートが必要な場合は、以下のいずれかの方法でFineProxyサポートまでお問い合わせください。