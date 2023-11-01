最終更新日： 2026年8月17日 印刷

標準のプロキシパッケージに加え、FineProxyでは特殊な技術要件をお持ちのお客様向けにオプションサービスをご用意しています。カスタムIPリストの構築、サードパーティデータベースを活用したGEO最適化、特定リソースへのアクセス検証、同時接続数の拡張などが含まれます。

上記は一例です。その他のカスタマイズもリクエストに応じて対応可能です。

追加サービスはマイページの チケットシステム お客様のマイページにて。

法人のお客様で、フルカスタマイズのエンタープライズグレードソリューションをお求めの場合は、貴社のニーズに合わせたBusinessおよびEnterpriseプロキシソリューションもご提供しています： https://fineproxy.org/proxy-for-business/

サービス 価格 お支払い 概要 プロキシパッケージ最適化 $100 一回限り カスタムIPリスト、重複なし GEO最適化 $100 一回限り クライアントデータベースによるGEO指定 ウェブサイト向けIP選定 $60 一回限り アクセスチェック パッケージ分割 $80 一回限り パーツに分割 リソース専用プロキシ +50% 月額 専有利用 UDPサポート +50% 月額 UDPを有効化 追加接続 $0.03 月額 接続ごと IPアドレス除外 無料 2回 IPアドレスの除外 サブネット除外（/24） 無料 2回 /24サブネットの除外

お客様のご要件に基づき、プロキシリストの手動・カスタム作業を行うサービスです。

最も多いご利用ケース：お客様が2〜3〜5個のパッケージをご購入され、一部のIPが重複しているため、各サービスで完全にユニークなリストが必要な場合。もう一つのよくあるケース：お客様が以前使用したプロキシのIPリストをお送りいただき、新しいサービスにそれらのIPを含めないようにする場合です。

含まれる内容：

複数の購入パッケージ間での重複IPの削除

各パッケージに対して重複のない完全に個別のIPリストを構築

お客様が指定した特定のIPの除外（例：以前使用していたIP）

お客様のルールに基づくカスタムIPリストの最終一回限りの納品

含まれない内容：

お客様がプロキシリストを変更またはリフレッシュした後の再最適化

毎月の定期的な調整

将来の注文に対する保証（新規注文はそれぞれ別サービスとなります）

お客様がFineProxy標準のジオデータベースとは異なる、独自のGEOデータベースに基づいてIPを選定したい場合に利用されるサービスです。

当社のプロキシプールをお客様のジオデータベースと照合し、指定された国または国のリストに一致するIPのみを選定します。例えば、1つのサービス内でアメリカのIP 700個とヨーロッパのIP 300個といった、混合GEOパッケージの作成も可能です。

含まれる内容：

お客様のジオデータベースでの当社IPプール全体のチェック

1つの対象国に対するIPの選定

複数の対象国に対するIPの選定

混合GEOパッケージの作成（例：国AからN個のIP＋国BからM個のIP）

含まれない内容：

納品後のお客様のジオデータベースでの継続的な検証

お客様側の更新後の自動再チェック

同一パッケージの将来的な再ソート（新たな有料リクエストとなります）

お客様が対象のウェブサイトまたは特定のページをご指定ください。当社がチェッカーを実行し、そのサイトにアクセス可能なプロキシIPを特定します。結果に基づき、お客様専用のリストを作成いたします。

含まれる内容：

指定サイト／ページへのアクセス可否を一度だけ自動チェック

テスト時点でサイトを正常に開けるIPの選定

フィルタリング済みIPリストをお客様向けに整備・納品

含まれない内容：

対象サイトの長期的な稼働状況モニタリング

サイト側の保護変更やIP ブロック後の再チェック

今後もアクセス状態が変わらないことの保証

既存のプロキシパッケージを複数に分割するサービスです。

含まれる内容：

既存パッケージを2、3、5、または10分割

分割および個別リスト／サービス発行にかかる技術作業

各分割パートの最小サイズはサイト上で提供される最小パッケージ以上を維持

含まれない内容：

別の分割構成をご希望の場合の再バランスや再グループ化

パッケージの再統合や他の料金プランへの変換

4つのサービスはすべてカスタムIP構成です。

標準の「プロキシリスト更新」オプションはこれらのサービスには適用されません。

お客様がパネルでプロキシリストを更新または変更すると、カスタム構成は失われます。

各操作に対して一回限りのお支払いです。

お客様はパッケージプロキシを使用しますが、これらのIPで特定のリソース（例：TwitchやSteam）を自分だけが使用したい場合のオプションです。

含まれる内容：

指定リソースが同じIP上の他のお客様に使用されないようIPを予約

選択したリソースに対するこの独占利用権の月額サポート

含まれない内容：

これらのIPにおける全サービスに対する完全な「パーソナル」ステータス（指定リソースのみが予約されます）

追加注文なしで新規または他のパッケージへこのオプションを自動移行

UDPプロトコル（SOCKS5 UDP ASSOCIATE）のサポートは、すべてのサービスプランに追加可能です。有効にすると、SOCKS5経由でUDPトラフィックがサポートされます。

UDPプロトコルサポートを有効にすると、サービス料金が50%増額されます。この増額は、UDPサポートが有効な期間中ずっと適用されます。

UDPプロトコルサポートは追加サービスとして提供されており、チケットシステムを通じた手動での有効化が必要です。

標準制限を超える追加同時接続数。

含まれる内容：

500接続単位での同時接続数の追加

料金例：1,000接続あたり$30

メインサービスと合わせて月額請求

8. IPアドレス除外 — 購入後24時間以内は無料#

購入後24時間以内に、お客様は以下をお送りいただけます：

除外するIPのリスト

または

または 保持するIPのリスト

除外されたIPは、ご利用プランに応じてプール内の別のIPに置き換えられます。

購入後24時間以内に、お客様は除外または保持する /24 サブネットのリストをお送りいただけます。

除外されたIPも同様に、ご利用プランに応じてプール内の別のIPに置き換えられます。

制限：サービス8および9は、購入後2回までご利用いただけます。