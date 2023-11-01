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無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの世界各地の公開プロキシライブプールです。

ステータス10,033 オンライン
更新済み2 時間前
地域グローバル

稼働中の世界各国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、世界各国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
10033 オンライン·さらに必要ですか？ →
47.91.104.88:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 時間前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.03 Mbps
100.0%
1 時間前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.97 Mbps
99.9%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
76.8%
1 時間前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.77 Mbps
76.8%
1 時間前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.11 Mbps
96.8%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.66 Mbps
85.5%
1 時間前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
267 Kbps
100.0%
1 時間前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.06 Mbps
49.6%
1 時間前
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 時間前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMoscow
473 Kbps
93.6%
1 時間前
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 時間前
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
99.6%
1 時間前
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.8%
1 時間前
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.7%
1 時間前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
99.7%
1 時間前
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.0%
1 時間前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.6%
1 時間前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 時間前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
99.7%
1 時間前
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
99.9%
1 時間前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
98.1%
1 時間前
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 時間前
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.4%
1 時間前
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.4%
1 時間前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 時間前
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.7%
1 時間前
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 時間前
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
98.8%
1 時間前
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
94.7%
1 時間前
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
96.5%
1 時間前
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
93.3%
1 時間前
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.62 Mbps
31.2%
1 時間前
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
907 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
938 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
940 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
941 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
942 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
943 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
972 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
905 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
997 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
998 Kbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
968 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
976 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
986 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
98.6%
1 時間前
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
99.1%
1 時間前
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
99.6%
1 時間前
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 時間前
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
98.5%
1 時間前
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
97.9%
1 時間前
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.02 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.02 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
99.6%
1 時間前
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
962 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
99.9%
1 時間前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
94.1%
1 時間前
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
802 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
807 Kbps
100.0%
1 時間前
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 時間前
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
895 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
856 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
856 Kbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
857 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
858 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
858 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
860 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
830 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
809 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
739 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
99.6%
1 時間前
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
786 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
842 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
871 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
806 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
806 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
795 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
795 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
796 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
798 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
851 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
853 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
853 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
874 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
870 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
871 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
887 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
862 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
888 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
889 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
880 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
884 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
888 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
884 Kbps
100.0%
1 時間前
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 時間前
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
99.9%
1 時間前
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
887 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
874 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
805 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
787 Kbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
867 Kbps
97.5%
1 時間前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 時間前
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 時間前
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 時間前
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートDronten
558 Kbps
33.5%
1 時間前
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
842 Kbps
53.4%
1 時間前
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 時間前
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
445 Kbps
36.0%
1 時間前
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 時間前
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Osaka
979 Kbps
17.3%
1 時間前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 時間前
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 時間前
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Morelia
337 Kbps
10.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 10033

世界各国プロキシプールの概要

現在利用可能な世界各国プールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 10033 有効なIP数： 世界各国
プロトコル別
HTTP998
HTTPS0
SOCKS433
SOCKS535
匿名性別
エリート22
匿名1
透過型977
未テスト0
都市別
Ottawa52
London27
Roanoke3
Singapore3
遅延の中央値: 1430 ms平均稼働率: 99%最速プロキシ: 492 ms

主要ホスティングプロバイダー

世界各国のライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare5455%
2Cloudflare London3914%
3Bigcommerce250%
4Cox90%
5Alibaba Cloud30%
6CHINA UNICOM China169 Backbone30%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料世界各国プロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模10033IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率99%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1430ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 世界各国 無料プールには 10033 稼働中のIP 主に以下に分散： OttawaLondon, ホスト元： CloudflareCloudflare London. 遅延の中央値は約 1430 ms 、過去1時間の稼働率は 99%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~50% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
プロキシとは？なぜ使うべきなのか？

プロキシは、お使いのデバイスとターゲットサーバーの間に立つ中継サーバーです。匿名性とプライバシーを確保し、アクセス先のサーバーに実際のIPアドレスを知られることがありません。セキュリティの強化、アクセス制限の回避、パフォーマンスの向上にも役立ちます。

プロキシは無料で利用できますか？

はい！当社のプロキシは完全無料です。HTTPプロキシやSOCKS5プロキシサーバーを含む公開プロキシリストに、サブスクリプション不要でアクセスいただけます。

どのような種類のプロキシを提供していますか？

以下を含む多様なプロキシをご用意しています：プライバシー保護のための匿名プロキシ。プロキシの使用自体が検知されない高匿名プロキシ。UDPプロトコルやHTTPリクエストに幅広く対応するSOCKS5およびHTTPプロキシ。

プロキシサーバーリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

当社のプロキシリストは15分ごとに更新されるため、常に稼働中のプロキシにアクセスできます。各パブリックプロキシは検証時に有効性・パフォーマンス・安定性がチェックされています。

プロキシリストはどのようにダウンロードできますか？

プロキシリストはテキストファイル形式で簡単にダウンロードできます。アドレスやポートなどの詳細が記載されているため、お好みのプロキシスイッチャーやソフトウェアにそのままインポートできます。

無料プロキシと有料プロキシの違いは何ですか？

無料プロキシは誰でも利用可能ですが、パフォーマンスや安定性にばらつきがある場合があります。一方、有料プロキシには複数のIPアドレス、優先速度、テクニカルサポートなどの高度な機能が含まれていることが多いです。

HTTPSサイトに対応していますか？

はい、当社のプロキシはHTTPSサイトに対応しており、リモートサーバーとの安全な通信を確保します。

プロキシの稼働状況はどのように検証されていますか？

各プロキシはタイムアウトチェックを経て、有効かつ正常に動作していることを確認しています。検証時のステータスは、プロキシサーバーリストの右側の列に表示されます。

HTTPプロキシとSOCKS5プロキシの違いは何ですか？

HTTPプロキシはHTTPリクエストを処理し、Webブラウジングに最適です。SOCKS5プロキシはUDPプロトコルを含むより多くのプロトコルに対応しており、高い匿名性を提供します。

プロキシの設定サポートは提供していますか？

はい、お好みのプロキシソフトウェアやプロキシスイッチャーでプロキシを設定するためのガイドやテクニカルサポートをご用意しております。

アメリカのウェブサイトにプロキシを使用できますか？

もちろんです！当社のプロキシの多くは、アメリカをはじめとする海外のオンラインサービスへのアクセスに最適化されています。

プロキシのセキュリティはどの程度ですか？

当社の匿名プロキシオプションを使用すれば、サーバーにお客様の実際のIPアドレスが知られることはなく、最も安全なブラウジング環境を構築できます。最大限のセキュリティを確保するには、高匿名性プロキシのご利用をおすすめします。

各プロキシの検証時間とは何ですか？

検証時間は、そのプロキシが最後に有効性をテストされた日時を示しています。これにより、常に稼働中のプロキシにアクセスできます。

ログイン認証情報を使ってプロキシを利用できますか？

はい、一部のプロキシはユーザー名とパスワードによる認証に対応しています。詳細はプロキシサーバーリストをご確認ください。

プロキシの提供元はどこですか？

当社のプロキシは、クローズドフォーラムやインターネット上のプロキシリストなど、多数のIPアドレスから取得しており、多様性と信頼性を確保しています。

匿名性に最適なプロキシの種類は？

プライバシーを最大限に守るには、以下をお選びください：高匿名性プロキシ（サーバーにお客様の実際のIPが一切知られません）。SOCKS5プロキシ — 高度なセキュリティと幅広い互換性を提供します。

プロキシにタイムアウトはありますか？

はい、各プロキシのタイムアウトを監視し、常にアクセス可能で正常に機能する状態を維持しています。📄免責事項：当社は最高品質のプロキシサーバーリストの提供に努めておりますが、無料プロキシには制限がある場合があります。公開サーバーへの接続時には十分ご注意いただき、機密データの保護を徹底してください。他にご質問はございますか？お気軽にお問い合わせください！

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

最初に無料プロキシを使ってみましたが、かなり信頼できました。接続は高速で安定していましたが、長期的にどれほど持ちこたえるかは分かりません。初期段階でテストするには良い選択肢です。

Nguyen PhilipFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

マーケティング業務の自動化にプロキシを使っていますが、おかげで仕事がずっと楽になりました。このサービスは信頼性の高い高速プロキシを提供しており、制限を回避して必要なリソースへアクセスできます。ビジネス用途にも優れたサービスです。

Victor_HaboffSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

サポート

非常に人気のあるサイトを対象にしていないのであれば、このプロキシは本当に最高です。速度も良く、テクニカルサポートも迅速です。使ってみてください。後悔はしません。

deigobrTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、驚くほど高速で信頼性の高い、あらゆる種類のプロキシサービスを提供しています。ウェブサイトのインターフェースは使いやすく、サポートサービスも迅速です。価格は平均より高めですが、品質への投資だと考えています。サービスを利用して満足しています。

MatveyDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー