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無料プロキシリスト

ロシアの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開ロシアプロキシの最新リストです。

ステータス28 オンライン
更新済み2 時間前
地域ヨーロッパ

稼働中のロシアプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ロシアの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
28 オンライン·さらに必要ですか？ →
185.50.202.185:1080
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
9.00 Mbps
84.5%
1 時間前
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
7.03 Mbps
86.0%
8 時間前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.03 Mbps
100.0%
1 時間前
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Mytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 日前
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名St Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 時間前
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
5.77 Mbps
15.5%
2 時間前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMoscow
473 Kbps
93.6%
1 時間前
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 時間前
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
9.00 Mbps
17.6%
1 時間前
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Vladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
93.5%
1 日前
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.58 Mbps
36.0%
1 時間前
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
1.47 Mbps
86.1%
10 時間前
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
790 Kbps
100.0%
1 時間前
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
815 Kbps
98.5%
2 日前
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
361 Kbps
96.4%
2 日前
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
700 Kbps
92.8%
2 日前
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVologda
367 Kbps
41.0%
1 時間前
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
907 Kbps
28.6%
1 時間前
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
262 Kbps
62.7%
1 時間前
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 時間前
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
306 Kbps
16.6%
1 時間前
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 時間前
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVologda
726 Kbps
10.9%
1 時間前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 時間前
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
342 Kbps
13.1%
14 時間前
表示中 15 ／ 28

ロシアプロキシプールの概要

現在利用可能なロシアプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 28 有効なIP数： ロシア
プロトコル別
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
匿名性別
エリート13
匿名1
透過型14
未テスト0
都市別
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
遅延の中央値: 2088 ms平均稼働率: 65%最速プロキシ: 77 ms

主要ホスティングプロバイダー

ロシアのライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料ロシアプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模28IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率65%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値2088ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 ロシア 無料プールには 28 稼働中のIP 主に以下に分散： MoscowSt Petersburg, ホスト元： Cloudflare LondonRostelecom. 遅延の中央値は約 2088 ms 、過去1時間の稼働率は 65%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~33% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のロシアプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

ロシアのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のロシアプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

何年も利用していますが、FineProxyは最高のプロキシとサービスを提供してきました。どんな問題にもいつも親切に対応し、返答も速いです。

Anon SuperVIPTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

このつたないレビューをお読みくださる皆様、ごきげんよう。プロキシサーバーについて少しお話しさせてください。私の考えでは、プロキシサーバーはさまざまな場面や目的で非常に役立ちます。FineProxyは、特に動作速度の面で良い選択肢だと思います。使い勝手も快適です。FineProxyを使い始めてすでに2か月になりますが、心から満足しています。

Mike MillerFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyは期待を上回りました！プロキシは高速かつ安全で、驚くほど信頼性があります。IPやロケーションの選択肢が幅広いため、自分のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。サポートチームは対応が早く親切で、どんな問題も迅速に解決してくれます。信頼できるプロキシサービスを探している方には強くおすすめします！

tan55633035gNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

このサイトは非常に効率的で、手頃なプロキシに加えて、とても良いカスタマーサービスも提供しています。

javonDieg, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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