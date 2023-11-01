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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Rosja

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Rosja do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status28 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionEuropa

Działające proxy
Rosja · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Rosja, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
28 online·Potrzebujesz więcej? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 godz. temu
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 godz. temu
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 dn. temu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 godz. temu
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 godz. temu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 godz. temu
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 godz. temu
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 godz. temu
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
93.5%
1 dn. temu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 godz. temu
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 godz. temu
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
790 Kbps
100.0%
1 godz. temu
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
815 Kbps
98.5%
2 dn. temu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
361 Kbps
96.4%
2 dn. temu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
700 Kbps
92.8%
2 dn. temu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 godz. temu
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 godz. temu
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
262 Kbps
62.7%
1 godz. temu
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 godz. temu
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 godz. temu
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 godz. temu
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 godz. temu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 godz. temu
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMoscow
342 Kbps
13.1%
14 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 28

Przegląd puli proxy —Rosja

Aktualna zawartość puli Rosja — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 28 aktywnych IP w Rosja
Wg protokołu
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Według anonimowości
Elite13
Anonimowe1
Transparentne14
Nie testowano0
Według miasta
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Mediana opóźnienia: 2088 msŚredni uptime: 65%Najszybsze proxy: 77 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Rosja
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Rosja FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli28Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime65%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia2088ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, Anonimowe, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Rosja darmowa pula zawiera 28 działających IP rozłożonych głównie między Moscow i St Petersburg, hostowane przez Cloudflare London i Rostelecom. Mediana opóźnienia wynosi około 2088 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 65%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~33% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Rosja?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Rosja nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Rosja?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

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Szybkość pod obciążeniem

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Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

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