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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Stany Zjednoczone

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Stany Zjednoczone do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status1306 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAmeryka Północna

Działające proxy
Stany Zjednoczone · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Stany Zjednoczone, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
1306 online·Potrzebujesz więcej? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
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172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 godz. temu
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 godz. temu
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 godz. temu
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 godz. temu
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 godz. temu
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 godz. temu
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 godz. temu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
99.9%
1 godz. temu
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 godz. temu
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.74 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.74 Mbps
100.0%
1 godz. temu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 godz. temu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 godz. temu
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.89 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 godz. temu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.73 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.73 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
4.62 Mbps
100.0%
1 godz. temu
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 godz. temu
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 godz. temu
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 godz. temu
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 godz. temu
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 godz. temu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 godz. temu
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 godz. temu
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.83 Mbps
99.9%
1 godz. temu
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.95 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.97 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.97 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.87 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.70 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.58 Mbps
100.0%
1 godz. temu
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 godz. temu
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.62 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.80 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.93 Mbps
100.0%
1 godz. temu
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 godz. temu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.26 Mbps
99.7%
1 godz. temu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
99.7%
1 godz. temu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 1306

Przegląd puli proxy — StanyZjednoczone

Aktualna zawartość puli Stany Zjednoczone — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 1306 aktywnych IP w Stany Zjednoczone
Wg protokołu
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
Według anonimowości
Elite46
Anonimowe0
Transparentne154
Nie testowano0
Według miasta
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Mediana opóźnienia: 673 msŚredni uptime: 99%Najszybsze proxy: 12 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Stany Zjednoczone
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Stany Zjednoczone FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli1306Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime99%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia673ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Stany Zjednoczone darmowa pula zawiera 1306 działających IP rozłożonych głównie między Roanoke i Cincinnati, hostowane przez Cloudflare London i Cox. Mediana opóźnienia wynosi około 673 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 99%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~50% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Stany Zjednoczone?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Stany Zjednoczone nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Stany Zjednoczone?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Byłem sceptyczny wobec tej usługi, ponieważ darmowe rotacyjne proxy nie działały dla mnie. Jednak zapisałem się na darmowy okres próbny i otrzymałem kilka proxy, które działały perfekcyjnie. Gorąco polecam!

juan danielWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Bardzo znakomita usługa proxy, po IP białej liście dostałem 1000 HTTP proxy. Wsparcie jest świetne i pomogło rozwiązać problem.

Hengbin FangTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używam FineProxy od kilku miesięcy i ogólnie moje doświadczenia są pozytywne. Prędkości proxy są stałe, a różnorodność dostępnych lokalizacji proxy pozwala mi bez problemu uzyskiwać dostęp do treści objętych ograniczeniami geograficznymi. Konfiguracja proxy była prosta, a ich zespół wsparcia klienta jest responsywny i pomocny, gdy potrzebowałem pomocy.

AmirSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

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