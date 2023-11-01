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Danh sách proxy miễn phí Hoa Kỳ

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Hoa Kỳ cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái1.306 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcBắc Mỹ

Proxy Hoa Kỳ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Hoa Kỳ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

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Kiểm tra gần nhất
1306 trực tuyến·Cần thêm? →
172.234.38.154:3128
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 giờ trước
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 giờ trước
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 giờ trước
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 giờ trước
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 giờ trước
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 giờ trước
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 giờ trước
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
99.9%
1 giờ trước
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 giờ trước
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.74 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.74 Mbps
100.0%
1 giờ trước
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 giờ trước
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 giờ trước
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.89 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 giờ trước
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.73 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.73 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
4.62 Mbps
100.0%
1 giờ trước
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 giờ trước
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 giờ trước
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 giờ trước
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 giờ trước
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 giờ trước
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 giờ trước
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 giờ trước
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.83 Mbps
99.9%
1 giờ trước
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.95 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.97 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.97 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.87 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.70 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.58 Mbps
100.0%
1 giờ trước
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 giờ trước
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.62 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.67 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.80 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.67 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.93 Mbps
100.0%
1 giờ trước
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 giờ trước
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.26 Mbps
99.7%
1 giờ trước
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
99.8%
1 giờ trước
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.29 Mbps
99.7%
1 giờ trước
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 1306

Tổng quan pool proxy HoaKỳ

Hiện có gì trong nhóm Hoa Kỳ trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 1306 IP đang hoạt động tại Hoa Kỳ
Theo giao thức
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
Theo mức ẩn danh
Elite46
Ẩn danh0
Trong suốt154
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Độ trễ trung vị: 673 msThời gian hoạt động trung bình: 99%Proxy nhanh nhất: 12 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Hoa Kỳ
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Hoa Kỳ MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool1306Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình99%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị673ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Hoa Kỳ pool miễn phí có 1306 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại RoanokeCincinnati, lưu trữ bởi Cloudflare LondonCox. Độ trễ trung vị khoảng 673 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 99%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~50% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Hoa Kỳ được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Hoa Kỳ nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Hoa Kỳ để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã tìm kiếm một lựa chọn đáng tin cậy trong một thời gian dài — ở đây nó vừa rẻ vừa ổn định.

ChirmachbekDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Dịch vụ proxy rất hoành tráng, nhận được 1000 proxy HTTP sau danh sách IP trắng. Sự hỗ trợ này rất tuyệt vời và đã giúp giải quyết một vấn đề.

Hengbin FangTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và nhìn chung, trải nghiệm của tôi rất tích cực. Tốc độ proxy ổn định và nhiều vị trí proxy sẵn có giúp tôi truy cập nội dung bị giới hạn địa lý một cách suôn sẻ. Việc thiết lập proxy rất đơn giản và nhóm hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng hỗ trợ và hữu ích khi tôi cần hỗ trợ.

AmirSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

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