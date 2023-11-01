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免费代理列表

美国免费代理列表

定期验证的实时美国公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态1,306 在线
已更新2 小时前
地区北美洲

实时美国代理
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免费的美国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

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1306 在线·需要更多？ →
172.234.38.154:3128
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Ashburn
6.92 Mbps
94.4%
1 小时前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英San Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.87 Mbps
99.6%
1 小时前
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.79 Mbps
100.0%
1 小时前
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.84 Mbps
98.3%
1 小时前
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.82 Mbps
98.3%
1 小时前
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英San Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Fairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 小时前
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.25 Mbps
100.0%
1 小时前
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Columbus
2.13 Mbps
100.0%
1 小时前
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 小时前
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
3.30 Mbps
90.3%
1 小时前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.84 Mbps
100.0%
1 小时前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.84 Mbps
100.0%
1 小时前
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
99.9%
1 小时前
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 小时前
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.96 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Council Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 小时前
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.61 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.74 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.74 Mbps
100.0%
1 小时前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.82 Mbps
76.8%
1 小时前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.77 Mbps
76.8%
1 小时前
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.89 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.83 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.63 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.53 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.59 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.63 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.53 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.59 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.38 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.34 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.43 Mbps
100.0%
1 小时前
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Dulles
6.59 Mbps
99.7%
1 小时前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.19 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.19 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.73 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.28 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.73 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.28 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.54 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.01 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.01 Mbps
100.0%
1 小时前
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
4.62 Mbps
100.0%
1 小时前
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
99.6%
1 小时前
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Tulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 小时前
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.08 Mbps
98.8%
1 小时前
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.79 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.83 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.96 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.64 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.64 Mbps
100.0%
1 小时前
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.27 Mbps
76.8%
1 小时前
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Simpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 小时前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.06 Mbps
49.6%
1 小时前
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Los Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 小时前
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.83 Mbps
99.9%
1 小时前
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.10 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.83 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.95 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.02 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.16 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.97 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.16 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.97 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.87 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.22 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.24 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.70 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.58 Mbps
100.0%
1 小时前
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明North Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 小时前
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.62 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.67 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.80 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.59 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.67 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.40 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.64 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.57 Mbps
100.0%
1 小时前
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.64 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.43 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.93 Mbps
100.0%
1 小时前
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Council Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 小时前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.57 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.26 Mbps
99.7%
1 小时前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
99.8%
1 小时前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
99.7%
1 小时前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
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美国代理池概况

当前实时美国代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 99 分钟前· 1306 个活跃 IP，位于 美国
按协议
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
按匿名性
精英46
匿名0
透明154
未测试0
按城市
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
延迟中位数: 673 ms平均可用率: 99%最快代理: 12 ms

主要托管服务商

当前在实时美国代理池中出现的托管服务商
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费美国代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模1306个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率99%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数673ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 美国 免费代理池包含 1306 个可用 IP 主要分布于 RoanokeCincinnati, 托管方 Cloudflare LondonCox. 延迟中位数约为 673 ms ，过去一小时的可用率为 99%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~50% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费美国代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有美国代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费美国代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我一直在寻找一个可靠的选择——这里既便宜又稳定。

ChirmachbekDieg, 今年译自英语来源

我对这个服务持怀疑态度，因为免费的轮换代理对我来说没用。不过，我注册了免费试用，他们给了我几个运行得很好的代理。强烈推荐！

juan danielFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

非常棒的代理服务，IP白名单后有1000 HTTP代理。支持非常棒，帮助我解决了问题。

Hengbin FangTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

我已经用FineProxy好几个月了，总体来说体验很积极。代理速度稳定，且多样的代理位置帮助我顺利访问地理限制内容。设置代理很简单，他们的客服团队在我需要帮助时响应迅速且乐于助人。

AmirSaasHub, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

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