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免费代理列表

中国免费代理列表

定期验证的实时中国公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态46 在线
已更新2 小时前
地区亚洲

实时中国代理
每 15 分钟更新

免费的中国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
46 在线·需要更多？ →
203.19.38.114:1080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
4.00 Mbps
100.0%
1 小时前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.97 Mbps
99.9%
1 小时前
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.20 Mbps
90.9%
1 小时前
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.76 Mbps
100.0%
4 小时前
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.61 Mbps
100.0%
1 天前
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.33 Mbps
100.0%
17 小时前
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.67 Mbps
91.0%
4 小时前
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.13 Mbps
99.8%
1 小时前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.30 Mbps
84.6%
2 小时前
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
2.23 Mbps
66.2%
6 小时前
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.20 Mbps
94.7%
1 小时前
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
2.21 Mbps
62.1%
1 天前
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.15 Mbps
92.2%
1 小时前
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
994 Kbps
85.3%
4 小时前
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
888 Kbps
99.9%
1 小时前
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
788 Kbps
100.0%
2 小时前
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
934 Kbps
82.6%
1 天前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
267 Kbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.11 Mbps
78.0%
3 小时前
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
951 Kbps
79.5%
3 小时前
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
547 Kbps
91.0%
1 天前
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
428 Kbps
84.4%
2 小时前
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.04 Mbps
61.8%
1 小时前
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
3.10 Mbps
82.0%
6 小时前
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
558 Kbps
69.0%
2 小时前
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
597 Kbps
62.8%
1 小时前
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.36 Mbps
38.0%
4 小时前
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
961 Kbps
96.3%
1 天前
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
538 Kbps
52.8%
4 小时前
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
991 Kbps
40.9%
4 小时前
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
466 Kbps
52.6%
4 小时前
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
583 Kbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
600 Kbps
49.1%
2 天前
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
575 Kbps
99.5%
1 小时前
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
558 Kbps
43.9%
4 小时前
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
274 Kbps
81.6%
1 天前
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
305 Kbps
75.3%
1 小时前
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.16 Mbps
20.9%
4 小时前
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.05 Mbps
10.0%
4 小时前
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
621 Kbps
17.3%
1 天前
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
686 Kbps
20.5%
2 小时前
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
1.16 Mbps
14.3%
2 小时前
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
677 Kbps
10.0%
4 小时前
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
483 Kbps
25.3%
14 小时前
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
621 Kbps
10.0%
2 天前
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中国代理池概况

当前实时中国代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 46 个活跃 IP，位于 中国
按协议
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
按匿名性
精英37
匿名0
透明9
未测试0
按城市
Beijing30
延迟中位数: 1873 ms平均可用率: 70%最快代理: 450 ms

主要托管服务商

当前在实时中国代理池中出现的托管服务商
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费中国代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模46个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率70%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1873ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 中国 免费代理池包含 46 个可用 IP 主要分布于 Beijing, 托管方 Hangzhou Alibaba AdvertisingCHINA UNICOM China169 Backbone. 延迟中位数约为 1873 ms ，过去一小时的可用率为 70%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~35% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费中国代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有中国代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费中国代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

快速代理，有些延迟包等问题，但很快就解决了，我建议续费，因为这类情况和类似的应用（比如废料）有折扣

Binasol V.Trustpilot, 今年译自英语来源

我最近用过这个网站，对他们的服务非常满意。这些代理节点快速、可靠且易于设置。他们的客服响应迅速且乐于助人，使整个流程更加顺畅。强烈推荐给任何需要高质量代理解决方案的人！

JakubFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

我已经是客户好几年了，这项服务从未让我失望过，质量一直保持不变，员工非常友好，支持一直很积极，非常推荐 😀

CralosDieg, 2 年多前译自英语来源

FineProxy.Org 提供卓越的代理服务，速度优异，运行时间稳定，客户响应迅速。他们的服务价格实惠且可靠！

konkea208Norton Safe Web, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价