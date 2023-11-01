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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Китай

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Китай для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус46 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Китай
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Китай, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
46 онлайн·Нужно больше? →
203.19.38.114:1080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
4.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.97 Mbps
99.9%
1 ч назад
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.20 Mbps
90.9%
1 ч назад
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 ч назад
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 д назад
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 ч назад
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 ч назад
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.13 Mbps
99.8%
1 ч назад
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 ч назад
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 ч назад
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.20 Mbps
94.7%
1 ч назад
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 д назад
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.15 Mbps
92.2%
1 ч назад
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
994 Kbps
85.3%
4 ч назад
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
888 Kbps
99.9%
1 ч назад
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
788 Kbps
100.0%
2 ч назад
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
934 Kbps
82.6%
1 д назад
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
267 Kbps
100.0%
1 ч назад
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 ч назад
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
951 Kbps
79.5%
3 ч назад
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
547 Kbps
91.0%
1 д назад
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
428 Kbps
84.4%
2 ч назад
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.04 Mbps
61.8%
1 ч назад
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 ч назад
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
558 Kbps
69.0%
2 ч назад
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
597 Kbps
62.8%
1 ч назад
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 ч назад
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBeijing
961 Kbps
96.3%
1 д назад
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
538 Kbps
52.8%
4 ч назад
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
991 Kbps
40.9%
4 ч назад
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
466 Kbps
52.6%
4 ч назад
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
583 Kbps
100.0%
1 ч назад
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
600 Kbps
49.1%
2 д назад
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
575 Kbps
99.5%
1 ч назад
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
558 Kbps
43.9%
4 ч назад
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
274 Kbps
81.6%
1 д назад
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
305 Kbps
75.3%
1 ч назад
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 ч назад
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 ч назад
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
621 Kbps
17.3%
1 д назад
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
686 Kbps
20.5%
2 ч назад
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 ч назад
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
677 Kbps
10.0%
4 ч назад
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBeijing
483 Kbps
25.3%
14 ч назад
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBeijing
621 Kbps
10.0%
2 д назад
Показано 15 из 46

Снимок пула проксиКитай

Что сейчас в живом пуле Китай — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 46 активных IP в Китай
По протоколу
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
По анонимности
Высокая анонимность37
Анонимный0
Прозрачный9
Не проверено0
По городу
Beijing30
Медианная задержка: 1873 msСредняя доступность: 70%Самый быстрый прокси: 450 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Китай
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Китай БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула46Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность70%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1873ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Китай бесплатный пул содержит 46 рабочих IP в основном распределены по Beijing, хостятся у Hangzhou Alibaba Advertising и CHINA UNICOM China169 Backbone. Медианная задержка около 1873 ms а доступность за последний час 70%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~35% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Китай?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Китай не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Китай?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь этим прокси-сервисом уже месяц и очень доволен. Скорость стабильная, никаких сбоев или разрывов соединения. IP-адреса чистые, нигде не забанили. Поддержка отвечает быстро и по делу. Цена адекватная, управление через личный кабинет удобное. Реально помогает в работе и экономит время. Рекомендую!

OpinВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Поддержка

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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