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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Германия

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Германия для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус26 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионЕвропа

Живые прокси Германия
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Германия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
26 онлайн·Нужно больше? →
141.98.153.86:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 ч назад
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 ч назад
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.18 Mbps
91.9%
1 ч назад
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 д назад
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 ч назад
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 ч назад
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 ч назад
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.74 Mbps
31.2%
2 ч назад
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 д назад
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 ч назад
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 ч назад
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 ч назад
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 ч назад
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 ч назад
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 ч назад
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 ч назад
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 ч назад
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 ч назад
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 ч назад
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 ч назад
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 ч назад
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 ч назад
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 ч назад
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 ч назад
Показано 15 из 26

Снимок пула проксиГермания

Что сейчас в живом пуле Германия — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 26 активных IP в Германия
По протоколу
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
По анонимности
Высокая анонимность12
Анонимный2
Прозрачный12
Не проверено0
По городу
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Медианная задержка: 1006 msСредняя доступность: 59%Самый быстрый прокси: 101 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Германия
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Германия БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула26Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность59%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1006ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, Анонимный, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Германия бесплатный пул содержит 26 рабочих IP в основном распределены по Frankfurt am Main и Falkenstein, хостятся у Hetzner и Contabo. Медианная задержка около 1006 ms а доступность за последний час 59%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~30% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Германия?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Германия не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Германия?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

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Поддержка

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

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FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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