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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Франция

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Франция для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус19 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионЕвропа

Живые прокси Франция
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Франция, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
19 онлайн·Нужно больше? →
213.176.73.106:8080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьParis
5.04 Mbps
100.0%
18 ч назад
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 ч назад
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьParis
1.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 ч назад
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
99.5%
1 ч назад
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 ч назад
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 ч назад
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 ч назад
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.39 Mbps
97.9%
1 ч назад
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 ч назад
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйParis
1.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 ч назад
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 ч назад
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 ч назад
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.56 Mbps
31.4%
2 ч назад
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.25 Mbps
14.9%
2 ч назад
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 ч назад
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 ч назад
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
602 Kbps
13.2%
3 ч назад
Показано 15 из 19

Снимок пула проксиФранция

Что сейчас в живом пуле Франция — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 19 активных IP в Франция
По протоколу
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
По анонимности
Высокая анонимность16
Анонимный0
Прозрачный3
Не проверено0
По городу
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Медианная задержка: 1000 msСредняя доступность: 66%Самый быстрый прокси: 119 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Франция
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Франция БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула19Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность66%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1000ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Франция бесплатный пул содержит 19 рабочих IP в основном распределены по Lauterbourg и Paris, хостятся у Contabo и OVH. Медианная задержка около 1000 ms а доступность за последний час 66%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~33% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Франция?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Франция не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Франция?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Поддержка

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Хороший сервис — работает стабильно, скорость отличная. Пользуюсь давно, всё устраивает. Поддержка вежливая и всегда на связи. Спасибо Fineproxy!

Тимофей Т.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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