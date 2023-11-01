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Free proxy list

Free France Proxy List

A live, regularly validated list of public France proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status19 online
Updated2 hr ago
RegionEurope

Live France Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public France proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
19 online·Need more? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h ago
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h ago
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h ago
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.5%
1 h ago
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h ago
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h ago
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 h ago
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h ago
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h ago
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h ago
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h ago
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h ago
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.56 Mbps
31.4%
2 h ago
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 h ago
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h ago
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h ago
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 h ago
Showing 15 of 19

France proxy poolsnapshot

What's currently inside the live France pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 19 active IPs in France
By protocol
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
By anonymity
Elite16
Anonymous0
Transparent3
Not tested0
By city
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Median latency: 1000 msAverage uptime: 66%Fastest proxy: 119 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live France pool
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree France Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size19IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime66%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1000ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the France free pool has 19 working IPs spread mostly across Lauterbourg and Paris, hosted by Contabo and OVH. Median latency is around 1000 ms and uptime over the last hour is 66%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~33% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free France proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no France proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free France proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

The FineProxy service is honestly quite good — fast support and many different locations. The only downside of this service is the limit of 600 proxy requests. For some people, this is not enough; they would like more, but the company says, "This is our policy."

kristina1999SaasHub, 2+ years agoSource

My Internet business is very specific. Once I realized that without excellent working proces, I would come to a standstill. The issue of quality, reliability and price is difficult to solve simultaneously. After long wanderings, I found the best option for myself. The exclusive package is something that suits me perfectly. Speed of work and support at any time, on demand. I would not agree to other conditions. For such a number of addresses is quite an adequate price. For 5 months of cooperation I was convinced of the reliability and loyalty of FineProxy.

Juriy DivovFineProxy internal platformSource

Support

Used proxy for 2 months and completely satisfied, clean IP, not blocked, good support. Very suitable for managing multiple accounts at the same time!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Fineproxy offers a decent proxy service with a wide selection of IPs and locations. However, connection speeds can be inconsistent at times, and support response may be slower than expected. While the service is suitable for basic tasks, it may not fully meet the needs of users with higher demands or specific requirements. Pricing is competitive, but performance could be more stable for those relying on it for professional or intensive use.

Charles BrownDieg, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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