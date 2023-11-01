Free France Proxy List

~ 33 %

Right now the France free pool has 19 working IPs spread mostly across Lauterbourg and Paris, hosted by Contabo and OVH. Median latency is around 1000 ms and uptime over the last hour is 66%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~33% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.