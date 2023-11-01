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免费代理列表

法国免费代理列表

定期验证的实时法国公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态19 在线
已更新2 小时前
地区欧洲

实时法国代理
每 15 分钟更新

免费的法国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
19 在线·需要更多？ →
213.176.73.106:8080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Paris
5.04 Mbps
100.0%
18 小时前
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 小时前
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Paris
1.86 Mbps
100.0%
1 小时前
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 小时前
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
99.5%
1 小时前
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Amiens
1.76 Mbps
100.0%
1 小时前
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 小时前
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 小时前
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.39 Mbps
97.9%
1 小时前
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 小时前
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Paris
1.96 Mbps
100.0%
1 小时前
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 小时前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 小时前
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 小时前
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.56 Mbps
31.4%
2 小时前
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.25 Mbps
14.9%
2 小时前
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Lauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 小时前
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Strasbourg
295 Kbps
13.9%
1 小时前
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
602 Kbps
13.2%
3 小时前
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法国代理池概况

当前实时法国代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 19 个活跃 IP，位于 法国
按协议
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
按匿名性
精英16
匿名0
透明3
未测试0
按城市
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
延迟中位数: 1000 ms平均可用率: 66%最快代理: 119 ms

主要托管服务商

当前在实时法国代理池中出现的托管服务商
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费法国代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模19个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率66%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1000ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 法国 免费代理池包含 19 个可用 IP 主要分布于 LauterbourgParis, 托管方 ContaboOVH. 延迟中位数约为 1000 ms ，过去一小时的可用率为 66%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~33% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费法国代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有法国代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费法国代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

说实话，FineProxy服务相当不错——支持快速，地点多样。这项服务唯一的缺点是代理请求数量有限600。对某些人来说，这还不够;他们希望能有更多，但公司说：“这是我们的政策。”

kristina1999SaasHub, 2 年多前译自英语来源

我的网络业务非常具体。一旦我意识到没有出色的工作流程，我就会陷入停滞。质量、可靠性和价格的问题难以同时解决。经过长时间的迷茫，我找到了最适合自己的选择。独家套餐非常适合我。工作速度和随时随需支持。我不会同意其他条件。对于这么多地址来说，价格相当合理。在5个月的合作中，我深信FineProxy的可靠性和忠诚度。

Juriy DivovFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

用了2个月的代理，完全满意，IP干净，没有被屏蔽，支持也不错。非常适合同时管理多个账户！

phuongheocon98Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

FineProxy 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownDieg, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价