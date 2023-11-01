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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de França

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de França para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado19 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoEuropa

Proxies ativos de França
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de França, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
19 online·Precisa de mais? →
213.176.73.106:8080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h atrás
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h atrás
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h atrás
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
99.5%
1 h atrás
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h atrás
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h atrás
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h atrás
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.39 Mbps
97.9%
1 h atrás
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h atrás
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h atrás
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h atrás
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h atrás
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.56 Mbps
31.4%
2 h atrás
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.25 Mbps
14.9%
2 h atrás
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h atrás
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h atrás
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
602 Kbps
13.2%
3 h atrás
Exibindo 15 de 19

Visão geral do pool de proxies deFrança

O que há no pool ativo de França — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 19 IPs ativos em França
Por protocolo
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Por anonimato
Alto anonimato16
Anônimo0
Transparente3
Não testado0
Por cidade
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Latência mediana: 1000 msDisponibilidade média: 66%Proxy mais rápido: 119 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de França
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de França GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool19IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média66%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1000ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o França o pool grátis tem 19 IPs funcionais distribuídos principalmente por Lauterbourg e Paris, hospedado por Contabo e OVH. A latência mediana é de aproximadamente 1000 ms e a disponibilidade na última hora é de 66%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~33% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de França é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de França online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de França?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

O serviço FineProxy é honestamente bastante bom — suporte rápido e muitos locais diferentes. O único lado negativo deste serviço é o limite de 600 pedidos de proxy. Para algumas pessoas, isso não é suficiente; eles gostariam de mais, mas a empresa diz, "Esta é nossa política."

kristina1999SaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Suporte

A Fineproxy oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

O serviço Procosi geralmente cumpre suas tarefas, mas há áreas para melhorar. A interface é fácil de usar, e a funcionalidade é ampla. No entanto, a velocidade e o suporte ao cliente podem causar algum inconveniente.

HanrikProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes