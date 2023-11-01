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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Europa

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Europa para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado313 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoEuropa

Proxies ativos de Europa
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Europa, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
313 online·Precisa de mais? →
46.47.197.210:3128
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 h atrás
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 h atrás
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.51 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.27 Mbps
99.7%
1 h atrás
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 h atrás
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 h atrás
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentePoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h atrás
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 h atrás
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
942 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
972 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
998 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
976 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.05 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 h atrás
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 h atrás
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 h atrás
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
873 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
875 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
884 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
888 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
881 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
874 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIsle of Man
881 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h atrás
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h atrás
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 h atrás
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h atrás
Exibindo 15 de 313

Visão geral do pool de proxies deEuropa

O que há no pool ativo de Europa — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 313 IPs ativos em Europa
Por protocolo
HTTP313
HTTPS0
SOCKS46
SOCKS56
Por anonimato
Alto anonimato4
Anônimo0
Transparente309
Não testado0
Por cidade
London27
Dronten1
Lauterbourg1
Moscow1
Latência mediana: 1420 msDisponibilidade média: 99%Proxy mais rápido: 655 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Europa
1Cloudflare London30698%
2Contabo10%
3DigitalOcean10%
4Inetcom Carrier10%
5JSC ER-Telecom10%
6Korbank S. A10%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Europa GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool313IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média99%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1420ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Europa o pool grátis tem 313 IPs funcionais distribuídos principalmente por London e Dronten, hospedado por Cloudflare London e Contabo. A latência mediana é de aproximadamente 1420 ms e a disponibilidade na última hora é de 99%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~50% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Europa é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Europa online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Europa?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Proxies rápido, foram um pouco jiterrish com alguns pacotes de latência e similar, mas foi resolvido rapidamente, eu pensaria em renovar como há um desconto para este e casos similares como o descarte e outros

Binasol V.Trustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Eu tenho usado FineProxy por vários meses e tenho ficado muito impressionado com o seu serviço. Os servidores proxy são rápidos, confiáveis e oferecem excelente cobertura em vários países. A equipe de suporte é responsiva e útil. Grande relação qualidade-preço e altamente recomendado para qualquer pessoa que precise de serviços proxy.

AntonSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado Fineproxy por algumas semanas e eu estou realmente impressionado. Os proxies são rápidos, estáveis e fáceis de integrar em minhas ferramentas. Eu uso principalmente para gerenciar várias contas e raspamento — sem proibições ou abrandamentos até agora. O suporte foi rápido para responder quando eu tive uma pergunta de configuração. Os preços são justos também, especialmente para a qualidade. Definitivamente um dos provedores de proxy mais confiáveis lá fora.

KendrikDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

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